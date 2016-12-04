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175 лет назад 2016
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Сафин, Нисикори, Бердых, Багдатис, Иванишевич и Хингис – в третий день IPTL
Фото: japan-warriors.com
Текст: Анастасия Филиппова

IPTL. День 3-й. Разгром Сафина, самурай Кей. Как это было

В текстовой онлайн-трансляции 3-го игрового дня теннисной Премьер-лиги – матчи Марата Сафина, Мартины Хингис, Томаша Бердыха и других.
4 декабря 2016, воскресенье. 07:30. Теннис
МАТЧИ ДНЯ.
08:00 «ОАЭ Роялс» — «Индийские Эйсы» — 30:20 (Юханссон — Филиппусис — 6:3, Хингис — Флипкенс — 6:4, Куэвас / Хингис — Бопанна / Мирза — 6:4, Бердых — Лопес — 6:3, Куэвас / Нестор — Бопанна / Лопес — 5:6 (0:7), овертайм — Куэвас / Нестор — Бопанна / Лопес — 1:0)
11:30 «Японские Воины» — «Сингапур Слэммерс» — 23:27 (Елена Янкович — Кики Бертенс — 2:6, Елена Янкович/Жан-Жюльен Роже — Ник Кирьос/Кики Бертенс 6:5 (7:2), Марат Сафин-Карлос Мойя — 1:6, Кей Нисикори/Фернандо Вердаско — Ник Кирьос/Маркос Багдатис/Марсело Мело — 5:6 (6:7), Кей Нисикори-Ник Кирьос — 6:3, овертайм Кей Нисикори-Ник Кирьос — 3:1)

14:24. Завершился японский этап IPTL. «ОАЭ Роялс» и «Индийские Эйсы» сравняли счёт в общей турнирной таблице — 7:7, они делят первое и второе место. А «Японские войны» упустили возможность продвинуться вперёд в общем зачёте, они уступили «Сингапур Слэммерс» и теперь делят с ними 3-4 место, у обеих команд по четыре очка.

14:22. «Я мёртв!», — говорит Кей в интервью на корте. — Надо понимать, что это было нереально выиграть 6 геймов подряд в матче против Кирьоса, но когда выиграл два — было здорово, конечно». Затем поблагодарил японец домашнюю публику за тёплую поддержку на родном языке.


14:18. Включил первую подачу Кирьос, небольшой аут слева по линии. Снизу подаёт Ник, перестрелка слайсами по диагонали — затем быстро по линии переводит японец. 40:15 и всё-таки справляется Ник. Победа в овертайме! 9:4 (23:27).


14:15. Поплыла игра Кирьоса, у Нисикори всё отлично, подаёт он эйс — 40:0. Развёл соперника по корту японец, но сорвал свечу — аут — 40:15. 9:3 (23:26).

14:12. 30:0 — уверенно начал Ник. 30:15 — длительный обмен резаными ударами от задней линии, ошибся Кирьос. 30:30 — следом ещё одна ошибка. Не проходят первые подачи у австралийца, но и со второй — не так просто обороняться Кеи, однако сумел он дождаться ошибки соперника, пошедшего вперёд. 30:40. Наконец нашёл первую подачу Ник. Аут! И вторую подачу подал в сетку Ник. Падает на корт Кей Нисикори, ликуют трибуны. 8:3 (22:26).

14:08. Схитрить хотел Кеи и подать неожиданно снизу, но в сетку попал. Дважды трюк не вышел, но тем не менее, на второй 40:0 вышел вперёд. Разозлило это Ника, в аут он принял — 7:3 (21:26).

14:05. 15:0 — ошибается слева Кеи, пробивая в аут. 30:0 — хотел вторую принять навылет японец, но пробил в сетку. 30:15 — перестрелка на задней линии, классический бэкхенд Кея падает в угол. От центра корта смазывает удар Ник, потому что приём прилетел в самые ноги австралийца — 30:30. Вторая подача — ошибается Ник, переводит мяч, не попадая по длине корта — 30:40. Не попадает первой подачей, проверяет Ник, качая головой, но аут. Выходит он к сетке, а японец его обводит. 6:3 (20:26). Нас ждёт овертайм!

14:02. Менял направления ударов постоянно Нисикори, гонял Ника, который ответил справа в сетку — 15:0. Укоротил японец, достал мяч Ник, затем и неудачную свечу Нисикори перевёл в корт. Забежал под форхенд австралиец, хотел мощно пробить по линии, но уложил мяч в сетку. 40:15 — вновь мимо корта рпобивает на этот раз слева Кирьос. Эйсом ставит точку в этом гейме японец — 5:3 (19:26).

13:58.

13:58. Навылет принял японец, убийственно по диагонали подал Кирьос. Длинный розыгрыш — погоняли теннисисты друг друга, но всё-таки Кеи идёт к сетке и по линии укладывает мяч. Эйс по центру подаёт Ник — 30:30 и сравнивает счёт. Вновь затяжной розыгрыш и по длине корта не попадает Кирьос 30:40. В сетку от центра корта справа пробивает австралиец. Брейк!

13:55. 0:40 на подаче японца, дважды он пробил от центра корта в сетку. Вновь не прошла первая подача — кроссом справа не попадает Ник 15:40. 30:40 — пошёл Кей к сетке, сыграл в угол соперника, но в стеку пробил Кирьос. В аут летит приём австралийца — 40:40. Решающее очко, плотная перестрелка на задней линии, справа в угол хлёстко бьёт Нисикори, не достаёт Кирьос.

13:49. Тем же отвечает и австралиец — 40:15. Двойная от Ника — 40:30. Пауэр-поинт берут «Воины», но вторую подачу не принимает японец и гейм берёт Кирьос — 3:2 (26:16).

13:47. Непривычно видеть улыбающегося и вообще реагирующего на происходящее Кеи, обычно он на все 100 % серьёзен и сконцентрирован, но тут видно, что наслаждается красивыми розыгрышами. 40:15 — вновь уверенно берёт свою подачу — 2:2 (16:25).

13:44. Пушечные подачи подаёт Кирьос, не берёт их японец, а затем переигрывает и в дуэли у сетки — 2:1.


13:43. 30:0 — от задней линии хорошо разводит по корту соперника Нисикори. 40:0. Укорачивает Кирьос, но достаёт японец и отлично играет с лёта. Под ноль берёт свою подачу представитель «Японских войнов» — 1:1.

13:41. На подаче Ник Кирьос, отлично отработал в приёме Кеи, пошёл к сетке и укоротил — 0:15. Двойная у австралийка — 0:30. Мощно по центру подал первую Ник — 15:30. Со второй подачей не справляется Нисикори — 30:30. Не прошла первая. Вторая по диагонали — приём Кея справа летит в аут — 40:30. Отличная подача по диагонали и перевод кросс-корт. 1:0 — справился Ник.

13:38. Перехваты у сетки Кея Нисикори.


13:35. Тайм-аут берут «Сингапур Слэммерс», настраивают друг друга на решающее очко. И не зря обсуждали тактику — 6:5 вырвали четвёртый сет «Сингапур Слэммерс».

13:33 Берут «пауэр-поинт» «Сингапур Слэммерс» — стоит два очка, но против удара Нисикори ничего не может поделать Багдатис — 5:3. Отыгрывает Маркос одно очко — 4:5. Берут «Японские войны» тренерский тайм-аут, хотят сбить подачу соперников. Не работает это, Марсело Мело хорошо подаёт, пропускает их дуэт мяч, но летит в аут о — 5:5. Вырываются «Сингапур Слэммерс» вперёд — 6:5. Счёт вновь равный — 6:6.

13:30. 2:2 в решающем тай-брейке. Отчаянная борьба. Двойная Багдатиса и уже 4:2 ведут Нисикори/Вердаско.

13:27. Со второго раза заглушил свечу в корт Мело в прыжке. Невероятно по линии пробил Вердаско — 15:15. Правда тут же он ошибся у сетки. 30:40 — сетка сыграла за «Войнов», использую они «пауэр-пойнт», но выскакивая у сетки, перехватывает мяч Мело и спасает гейм — 5:5.

13:23. Фернандо Вердаско вышел на подачу. 40:15, смогли «Японские войны» выйти вперёд в этой парной встрече — 5:4 (14:21).

13:22. Атмосфера в команде.
13:21. Мело на подаче — отдаёт гейм — 4:4 (21:13).

13:18. Замена в команде «Сингапур Слэммерс» — Маркос Багдатис выходит вместо Ника Кирьоса. А тем временем на подачу выходит Нисикори, уверенно берут «Японские Войны» этот гейм — 3:4.

13:15. 15:40 была возможность у «Воинов» сделать брейк, но подача Кирьоса — 40:40 сравняли — и 4:2.

13:13. Трижды Нисикори выскочил у сетки, сорвал аплодисменты домашней публики. Радуется обычно скупой на эмоции японец. И удаётся сделать брейк «Японским войнам» — 3:2 (20:11).

13:10. Марсело Мело — гейм под ноль — 3:1

13:07. 40:15 — ещё один короткий гейм в этой встрече, на подаче Кей, выравнивает он немного положение в матче 1:2.

13:04. Под ноль берёт подачу Ник Кирьос. «Сингапур Слэммерс» ведут 2:0 (19:9).
13:04. Приём навылет, двойная на подаче Вердаско, затем вновь пара ошибок от «Воинов». Брейк!


13:01. Кей Нисикори/Фернандо Вердаско/Ник Кирьос/Марсело Мело готовятся к старту поединка.

12:59. В падении пытается достать обводящий удар Сафин, затем немного уходит свеча в аут, но продолжает Марат самоотверженно играть 40:30 на подаче Карлоса. И всё-таки третий сет за «Сингапур Слэммерс» — 6:1 (17:9).


12:56. 40:15 очень уверенно и спокойно взял Марат гейм на своей подаче.

12:54. Продолжает психовать Сафин, игра вообще не складывается. Мойа же летает по корту и не оставляет никаких шансов сопернику — 5:0 (16:8).

12:51. Под заднюю линию ведёт расстрел Карлос, но проходит первый удачный форхенд, затем помогает сетка 30:15, но тут же Марат срывает удар кросс-корт 30:30. Раздражён россиянин, вбросили ему под руку «пауэр-поинт», ругается Марат. Арбитр на вышке успокаивает его. 0:4 уступает Сафин.

12:48. 40:30 на подаче Мойи, вбрасывают пауэр-поинт «Японские войны», но приём второй подачи Марата летит в аут. 3:0 (8:14) ведут «Сингапур Слэммерс».

12:46. 2:0 не идёт игра у Сафина, брейк реализует Карлос. Кея Нисикори спросили о грядущем противостоянии против Ника Кирьоса 0-3 он уступает в личных противостояниях. Японец сказал, что «тяжёлой будет встреча, потому что Ник играет агрессивно и тяжело приходится в приёме против такого соперника».


12:42. На подаче Мойа, дважды Марат хочет плотно в заднюю линию принять, но аут, двойная ошибка от Карлоса — 30:15. Срывает приём с форхенда Марат дважды и гейм берёт соперник из «Сингапур Слэммерс» — 0:1 (8:12).

12:39. На подходе матч между Маратом Сафиным и Карлосом Моей. Некогда счёт их личных встреч был 4-3. Но что сейчас?


12:36. 4:0 вперёд вырвались «Японские войны», бей под право, советует Марат, говоря по-русски, видимо, Елене. 4:1, не дотягивается Янкович до мяча у сетки. Ошибается Кики, хватается за голову — 5:1. Тайм-аут. 6:1 — на лёгком мяче в сетку пробивает австралиец. 6:2 — вновь получается обманный прострел между игроками, но на подаче Янкович выходит удачный розыгрыш и второй сет остаётся за «Японскими войнами» — 6:5 (8:11).


12:32. Сравняли счёт «Сингапур Слэммерс» — 5:5. Тай-брейк.

12:28. 40:15 на подаче Жана-Жюльена, 40:30 — свечу в самую заднюю линию кидает Бертенс, прострел между соперниками у Кики второй раз не прошёл, мяч ушёл в аут 5:4 (7:10) ведут «Японские войны» в парной встрече.

12:26. Сумасшедших два розыгрыша провели Янкович/Роже 15:40 на подаче Бертенс. Подача по диагонали, не справился Жан-Жюльен с приёмом. Затем такая же на Елену, тоже в аут летит мяч — 40:40. Тайм-аут берут «Войны» перед решающим очком. Бертенс простреливает с драйва в сетку — 4:4 (6:10).

12:22. 40:15 на подаче Янкович, вбрасывают «Пауэр-поинт» Singapore Slammers, но перестрелка Бертенс-Янкович заканчивается тем, что Кики пробивает в сетку. А затем гейм берут «Японские войны» хорошей подачей Елены. 3:4 (5:10).

12:19. 4-2 (10-4) Кирьос двумя эйсами завершил гейм в пользу своей команды, их дуэт с Бертенс смотрится поактивнее и чётче в игровых моментах.

12:17. С эйса начинает Жан-Жюльен, во втором розыгрыше мягкую и низкую свечу играет Роже на Кики, она уверенно пробивает смэш. Далее Ник Кирьос срывает аплодисменты трюками у сетки. Следом Бертенс пробивает мощно справа между соперниками и попадает в заднюю линию — 30:30. Ещё очко на стороне «Слэммерсов» — 30:40, а затем Кирьос решает с бэкхенда пробить короткий кросс по линии, едва мяч не ушёл в аут, но всё-таки зацепил. Снова брейк!

12:13. Не справился Роже с приёмом, затем ошибся у сетки. Кики продолжает хорошо действовать на подаче. Пауэ-поинт выбрасывает команда «Японских воинов». Двойную допускает на подаче Бертенс и обратный брейк 2:2 (8:4).

12:09. Брейк! Блестяще Кики сначала у сетки перехватила мяч, затем слева по линии пробила. «Сингапур Слэммерс» вырвались вперёд 2:1 (8:3).

12:07. Ник Кирьос на подаче, начинает с эйса, ещё пару коротких очков — 40:0. Двойная австралийка — 40:15. Подача, затем Кики забивает смэш. 1:1!

12:05. Первый же розыгрыш длинный — Кики Бертенс находит ударом по линии нужный угол. Янкович пропускает плотный прострел Кирьоса и верно — он летит в аут. 15:15. Пару раз «Японские Войны» сыграли в Кирьоса, который не успел подставить ракетку, а второй — пробил в сетку. Роже на подаче — две двойные — 40:40. Но в решающем розыгрыше свеча Кики всё-таки летит в аут. «Войны» ведёт 1:0.

12:03. Следующим будет противостояние смешанных пар — Елена Янкович/Жан-Жюльен Роже — Ник Кирьос/Кики Бертенс.

12:02. Пауэр-поинт использовали «Сингапур Слэммерс», Кики его выиграла обведя свечой Янкович, которая вышла к сетке для перехвата — 40:0. Но сравнивает счёт Янкович, блестяще пробив сначала слева, а затем благодаря двум ошибкам соперницы. Перед решающим очком обе теннисистки общаются с капитанами команды. Розыгрыш, смазывает форхенд в коридор Янкович. Победа за Кики Бертенс и «Сингапур Слэммерсами».


11:55. У Бертенс подача идёт хорошо, от неё она строит розыгрыши и не успевает Елена обороняться, плюс ещё не может прийти в себя после отданного гейма на своей подачей. 5:2.

11:53. 0:40. Грамотно Янкович задумывала каждый из розыгрышей, но либо в сетку, либо в аут летел мяч. 15:40 — Резкий кросс с бэкхенда пробила навылет после подачи Елена, затем дважды поддавила соперницу, погоняв по углам, — 40:40. Но двойная ошибка (1). Брейк! 4:2 ведёт Бертенс и команда «Сингапур Слэммерс».

11:49. С двойной ошибки начинает Кики — 0:15. Затем подала по диагонали, пошла к сетке, чтобы пробить кросс, но прочитала комбинацию Янкович, достала и пробила обводящим ударом справа навылет 0:30. Сравнивает счёт Кики 30:30. Затем поддавливает грамотной подачей в корпус — 3:2.

11:47. Ошиблась дважды с приёма теннисистка из Нидерландов, после подачи пошла к сетке Елена, но смазала драйв в аут. 30:15, ещё один выход к сетке завершился со стороны Янкович прекрасным бэкхендом кросс-корт. Кики ошиблась на приёме. Счёт сравнялся 2:2.

11:44. Поплотнее стала играть Кики, но не без ошибок. Но всё-таки повела 2:1, взяв гейм на своей подаче.


11:40. Первый же розыгрыш длинный, не попадает в корт Кики с форхенда, затем подаёт эйс Елена — 30:0, в остальных розыгрышах вела игру Янкович и дождалась ошибки соперницы. 1:1.

11:38. Кики Бертенс и Елена Янкович уже начали свою встречу. До этого они ни разу не играли между собой на корте. Бертенс начинает с подачи: двай эйса подряд, затем тут же двойная. Янкович — ошибается с приёма — 40:15. Затем первый длинный розыгрыш, укорачивает Кики, достаёт Янкович, выходя к сетке, свечу навешивает Бертенс, но аут — 40:30. Уверенной подачей навылет завершает этот гейм голландка.

11:30. Расписание второго матча.

11:20. Пока мы ждём старта второго матча, организаторы предлагают вспомнить яркие моменты вчерашнего дня с участием Нисикори.


10:39. Итак, матч окончен со счётом 30:20. Совсем скоро начнётся вторая игра дня между «Японскими Воинами» и «Сингапур Слэммерс».



10:37. «Под ноль» выиграл гейм Нестор — 6:6 (30:20).



10:36. Те же пары вышли на овертайм. Игра продолжится до тех пор, пока Бопанна и Лопес не сравняют счёт, то есть не выиграют девять геймов подряд, или до тех пор, пока выигрывающая команда не возьмёт гейм.

10:33. Прекрасный тай-брейк провели Бопанна и Лопес и выиграли его 7:0 — 5:6 (29:20).

10:32. Прекрасный приём навылет по линии через коридор от Бопанны — 0:6 на тай-брейке.

10:29. Неточный приём Бопанны — 5:5 (29:19).

10:27. Каждая пара держит свою подачу — 4:5 (28:19).

10:24. Эйс Нестора по центральной линии — 4:4 (28:18).

10:20. Хорошая подача в угол позволила Бопанне и Лопесу вновь выйти вперёд — 3:4 (27:18).

10:19. Гейм Куэваса «под ноль» — 3:3 (27:17).

10:16. Нестор с задней линии попал в сетку — 2:3 (26:17).

10:14. Нестор сыграл чётко с лёта между соперникам — 2:2 (26:16).

10:12. Вновь впереди Бопанна и Лопес — 1:2 (25:16).

10:10. Сравняли счёт Куэвас и Нестор — 1:1 (25:15).

10:07. Бопанна и Лопес взяли свою подачу — 0:1 (24:15).

10:02. В пятой встрече Куэвас и Нестор сыграют против Бопанны и Лопеса.


10:01. Один сетбол Лопес отыграл, на втором Томаш вёл атаку, пробил справа в угол, а Фелисьяно не сумел перекинуть через сетку — 6:3 (24:14).


09:57. Лопес пробил в угол и вышел вперёд, а Томаш неточно выполнил слайс по линии — 5:3 (23:14).

09:53. Плотный глубокий удар Бердыха, Лопес не сумел вернуть мяч в корт — 5:2 (23:13).

09:51. Бердых неточно пробил справа по линии, и Лопес взял гейм «под ноль» — 4:2 (22:13).

09:49. Томаш увеличил свой перевес в этом матче — 4:1 (22:12).

09:46. Удачно Бердых сыграл на приёме и первым сумел взять чужую подачу — 3:1 (21:12).

09:43. Томаш вновь впереди — 2:1 (20:12).

09:41. Лопес сравнял счёт — 1:1 (19:12).

09:39. Томаш взял свой гейм, но не без споров с арбитром. Ему не засчитали подачу при 40:30, потому что Лопес поднял руку и показал, что он не готов. Томаш справедливо спорит и говорит, что у него только 20 секунд на подачу. Если он не уложится, то накажут его, а не Лопеса, поэтому он не может ждать. Вполне логично рассуждает чех. 1:0 (19:11).



09:33. Бердых и Лопес на корте.


09:30. Куэвас выиграл свой гейм «под ноль» — 6:4 (18:11).



09:28. Бопанна уверенно выиграл свою подачу — 5:4 (17:11).

09:25. При 30:15 «Эйсы» взяли «Пауэр-пойнт» и выиграли очко, а затем Хингис с лёта пробила в сетку — 5:3 (17:10).

09:23. На решающем очке Мирза при выполнении свечи по линии чуть ошиблась по длине — 5:2 (17:9).

09:20. Куэвас со второй подачи выполнил эйс в угол — 4:2 (16:9).

09:18. Удалось «Эйсам» сократить отставание — 3:2 (15:9).

09:16. Мирза не смогла принять в корт при счёте 40:15 — 3:1 (15:8).

09:12. Взяли «Роялс» «Пауэр-пойнт» при счёте 40:30 и сумели точно направить мяч в корт — 2:1 (14:8).

09:10. Куэвас и Хингис сравняли счёт — 1:1 (13:8).

09:08. Бопанна и Мирза взяли свою подачу — 0:1 (12:8).

09:05. Начинается третий матч — Куэвас / Хингис против Бопанны / Мирза.



09:02. Мартина вновь взяла чужой гейм и выиграла сет — 6:4 (12:7).



08:59. Удалось Кирстен вернуть подачу — 5:4 (11:7).

08:56. Флипкенс ошиблась по длине после обмена на задней линии — 5:3 (11:6).

08:53. При 40:30 Мартина подала в угол, вышла вперёд и чётко сыграла с полулёта в тот же угол в противоход. Кирстен достала, но не смогла вернуть мяч в корт — 4:3 (10:6).

08:51. Сравняла счёта Флипкенс — 3:3 (9:6).

08:48. Отличный гейм от Мартины, она взяла его «под ноль» — 3:2 (9:5).

08:47. На решающем очке Мартина из обороны пробила слайсом в сетку — 2:2 (8:5).

08:44. Первый гейм, взятый на своей подаче. Хингис повела 2:1 (8:4).

08:40. При счёте 40:30 взяли «Пауэр-пойнт» «Эйсы», и Флипкенс отправила мяч в сетку — 1:1 (7:4).

08:38. Бельгийка смогла взять чужую подачу — 0:1 (6:4).

08:37. Мартина Хингис и Кирстен Флипкенс на корте.



08:32. У сетки бил справа кроссом Марк, но точно на ракетку Томасу, и швед хорошо пробил по линии слева — 6:3.



08:29. Решающее очко, Томас вышел к сетке, сыграл с лёта, но Филиппусис пробил плотно, и Юханссон не сумел мяч обработать — 5:3.

08:25. Счёт стал 40:30, «Роялс» взяли «Пауэр-пойнт», и Томас прекрасно принял навылет слева кроссом отличную подачу Филиппусиса — 5:2.

08:22. Отличная подача Юханссона в угол — 4:2.

08:18. Гейм Марка «под ноль» — эйс в угол сделал счёт 3:2.

08:16. Томас восстановил статус-кво.

08:14. Достаточно уверенно выиграл свой гейм Филиппусис — 2:1.

08:12. Двойной брейк-пойнт заработал Марк, но Томас выиграл два очка кряду — 2:0.

08:09. На брейк-пойнте Марк допустил двойную ошибку — 1:0.

08:07. Начинается матч Юханссона и Филиппусиса.


08:00. Итак, практически всё готово к началу матча между «ОАЭ Роялс» и «Индийскими Эйсами».

07:51. Список встреч первого матча: Томас Юханссон — Марк Филиппусис, Мартина Хингис — Кирстен Флипкенс, Пабло Куэвас / Мартина Хингис — Рохан Бопанна / Саня Мирза, Томаш Бердых — Фелисьяно Лопес и Пабло Куэвас / Даниэль Нестор — Рохан Бопанна / Фелисьяно Лопес.



07:43. Анонс сегодняшнего дня.



07:35. Здравствуйте ещё раз, уважаемые любители тенниса! До начала игрового дня предлагаем вашему вниманию лайв второго дня.

07:30. Добрый день всем поклонникам тенниса. Предлагаем вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матчей и других событий третьего игрового дня в третьем сезоне международной теннисной Премьер-лиги (IPTL). Сегодня заключительный день первого этапа, который проходит в японском городе Сайтама. В 08:00 по московскому времени начнётся первый матч — между лидерами турнирной таблицы «Индийскими Эйсами» и «ОАЭ Роялс». Во втором матче дня, не ранее 11:30, команда Марата Сафина «Японские Воины» сразится на корте с «Сингапур Слэммерс».
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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