Новые «па» Шараповой, С. Уильямс — птица в клетке

Мария Шарапова всё чаще и чаще записывает «бумеранги», в которых пританцовывает. На этот раз в отличной компании, как и сообщает сама теннисистка. Спортсменка делится и небольшими видео с корта, она продолжает подготовку к показательному матчу против олимпийской чемпионки-2016 Моники Пуиг, который состоится в середине декабря.
Серена Уильямс: «Некоторые птицы не могут жить в клетке». Интересно, с какой птицей ассоциирует себя спортсменка?
Первая ракетка одиночного рейтинга WTA Анжелика Кербер вернулась к тренировкам. Приветствие кортам запечатлено на фотографии.
Ходит легенда, что Паганини сыграл на одной струне скрипки. Гарбинье Мугуруса решила переплюнуть маэстро и вовсе их не использовать.
Светлана Кузнецова открыла сезон катков и коньков в самом сердце Москвы. Перед просмотром видео стоит наклонить голову вправо.
От Красной площади до Красной Поляны — одна фотография. Елена Веснина проводит свой выходной в родном городе Сочи.
Датчанка Каролина Возняцки начала предсезонную подготовку и уже скучает по своим каникулам, которые она провела в компании Николь Гиббз, Григора Димитрова, Кейвона Бейкпура, соучредителя Periscope,
Моника Пуиг поделилась в «Инстаграме» общением со своей собакой по кличке Рио: «Уже пора спать, может быть, поиграем завтра?».
Ингаляция пришла на смену медитации у Новака Джоковича.
Швейцарцы знают толк и в теннисе, и в шоколаде. Сладкий трофей US Open Стэна Вавринки.
Как-то мы уже оценивали «вызов», который бросил Андрей Кузнецов своим коллегам по цеху. Постепенно товарищи стали делиться видеозаписями с теннисными трюками, отмечая их тегом #ДалиМячТрюкачь. Евгений Тюрнев достойно ответил.
Карен Хачанов и Илья Ивашко сходили на «эль класико» — футбольный матч с участием «Барселоны» и «Реала».
Григор Димитров хотел продлить свои каникулы таким образом.
Непросто узнать на фотографии бородатого Андреаса Сеппи во время медового месяца.
Роберто Баутиста-Агут на коне. Своё воскресенье он проводит, наслаждаясь видами провинции Кастельон.