Начало недели — самое время заглянуть в соцсети теннисистов. Кто же чем занят?всё чаще и чаще записывает «бумеранги», в которых пританцовывает. На этот раз в отличной компании, как и сообщает сама теннисистка. Спортсменка делится и небольшими видео с корта, она продолжает подготовку к показательному матчу против олимпийской чемпионки-2016: «Некоторые птицы не могут жить в клетке». Интересно, с какой птицей ассоциирует себя спортсменка?Первая ракетка одиночного рейтинга WTAвернулась к тренировкам. Приветствие кортам запечатлено на фотографии.Ходит легенда, что Паганини сыграл на одной струне скрипки.решила переплюнуть маэстро и вовсе их не использовать.открыла сезон катков и коньков в самом сердце Москвы. Перед просмотром видео стоит наклонить голову вправо.От Красной площади до Красной Поляны — одна фотография.проводит свой выходной в родном городе Сочи.Датчанканачала предсезонную подготовку и уже скучает по своим каникулам, которые она провела в компании, Кейвона Бейкпура, соучредителя Periscope,поделилась в «Инстаграме» общением со своей собакой по кличке Рио: «Уже пора спать, может быть, поиграем завтра?».Ингаляция пришла на смену медитации уШвейцарцы знают толк и в теннисе, и в шоколаде. Сладкий трофей US OpenКак-то мы уже оценивали «вызов», который бросилсвоим коллегам по цеху. Постепенно товарищи стали делиться видеозаписями с теннисными трюками, отмечая их тегом #ДалиМячТрюкачь.достойно ответил.сходили на «эль класико» — футбольный матч с участием «Барселоны» и «Реала».хотел продлить свои каникулы таким образом.Непросто узнать на фотографии бородатогово время медового месяца.на коне. Своё воскресенье он проводит, наслаждаясь видами провинции Кастельон.