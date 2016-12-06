IPTL. День 4-й. Команду Сафина разгромили. Как это было

12:00. «ОАЭ Роялс» — «Индийские Эйсы» — 19-26 (Иванович — Флипкенс — 3:6, Куэвас/Хингис — Бопанна/Мирза — 3:6, Т.Юханссон — Филиппуссис — 3:6, Бердых — Ф.Лопес — 6:2, Нестор/Куэвас — Ф.Лопес/Додиг — 4:6).
15:30. «Сингапур Слэммерс» — «Японские Воины» — 29-16 (Бертенс — Янкович — 6:2, Шюттлер — Ф.Гонсалес — 6:5 (7:3), Мело/Бертенс — Рохер/Янкович — 6:2, Багдатис/Кирьос (Мело) — Рохер/Вердаско — 5:6 (6:7), Кирьос — Вердаско — 6:1)
18:15. На этом мы заканчиваем текстовую трансляцию 4-го игрового дня IPTL-2016. Завтра в 12:00 мск сыграют аутсайдеры «воины» с лидерами «эйсами», а затем, не ранее 15:30 сразятся «слэммерс» и «роялс». Мы снова будем вести оба поединка в режиме текстовой трансляции. А пока на этом всё. До скорых встреч!
18:12. Одержали «Слэммерс» вторую победу за 4 игровых дня и по лучшей разнице геймов обошли «роялс». Ну а лидеры по-прежнему «индийские эйсы» — 3 победы в 4 матчах.
18:06. Не было сегодня запаса прочности у «воинов». А вот соперники отлично отыграли в мужской и женской одиночках, а также в миксте и уверенно победили — 29-16.
18:05. Расподавался австралиец. 40:0. Четверной матчбол. Удачный приём. 40:15. И точка эйсом! Всё! 6:1.
18:04. Фернандо подаёт после перехода. Начал неудачно — 0:15. А сейчас эйс прошёл — 15:15. Снова принимающий впереди — 15:30. Двойная ошибка — 15:40. Хорошо развёл мяч с подачи по углам Вердаско — 30:40. Смог подготовить атаку по линии Кирьос. С двумя брейками он теперь впереди! 5:1. И сразу же будет подавать на матч.
18:00. Удачно подаёт окрылённый Кирьос. 40:0. Хорошо сыграл в ближнем бою Вердаско. 40:15. Неудачно пошёл к сетке Ник. 40:30. И косой эйс прошёл всё же. 4:1.
17:58. Побежал Ник с приёма к сетке — выиграл. 0:15. Двойная ошибка. 0:30. По длине ошибся Кирьос в ходе перестрелки на задней линии — 15:30. Долгая перестрелка на задней линии. Не выдержал Фернандо и допустил аут. Три брейк-пойнта у соперника. 15:40. В сетку угодил австралиец — 30:40. Не прошла первая подача. Но и на второй смог выиграть испанец. 40:40. Решающее очко. И все-таки брейк! 3:1. Разница в общем счёте достигла уже десятка — 26-16.
17:53. Опять Ник на подаче. 30:15. Ещё очко в пользу подающего. 40:15. По длине ошибся Кирьос. 40:30. Прошёл косой эйс. 2:1.
17:50. Не идёт подача у Вердаско. 15:30. Помог трос испанцу, вышел он вперёд и с отскока обвёл косо соперника — 30:30. Эйс прошёл — 40:30. Коротко сыграл Фернандо. Соперник решил попижонить и пробил из-под ноги. Выиграл в итоге гейм Вердаско. 1:1.
17:48. Ник подаёт первым. 15:0. Ошибся по длине в ходе розыгрыша на задней линии — 15:15. Косо пробивал из правого угла Вердаско, но ошибся — 30:15. Подача помогла Нику. И ещё одна — 1:0.
17:46. Всё решится в мужской одиночке — Кирьос — Вердаско.
17:44. По правилам IPTL при счёте 6:6 сразу же разыгрывается решающее очко. Подал удачно Жан-Жульен. Впервые в матче «воины» выиграли сет, хотя могли они сделать это и проще — 5:6 (6:7).
17:43. Красиво у сетки исполнил смэш Мело. Поцеловал свой бицепс — 5:2. Просит челлендж Вердаско. Касание линии квадрата было. 5:3. Через коридор принял Багдатис навылет — 6:3. Теперь две его подачи. Не успел за приемом соперника Мело у сетки. 6:4. Багдатис на Рохера, потом он пытался обвести Мело, и помог Вердаско. Оба минибпейка отыграны — 6:5. Теперь две подачи у Рохера. Задавил он с подачи Мело и выиграл. 6:6. Вторая смена сторон на тай-брейке.
17:39. Сразу повели с минибрейком «Слэммерс» — 1:0. Хорошо подал Багдатис — 3:0. Рохер и Мело устроили косую перестрелку. Потом уже Вердаско стрелял на Маркоса — пробил — 3:1. И вдруг двойная ошибка у Жана-Жульена — 4:1. Две подачи теперь будут у Мело. Отлично на перехвати у сетки сыграл Рохер — исправился за прошлую оплошность — 4:2. Смена сторон.
17:36. Мело подаёт. Весьма удачно. 40:0. У сетки чётко сыграл Рохер. Пробил в ноги Багдатису. 40:15. И выиграли легко «слэммерс». 5:5. Нас ждёт шут-аут.
17:34. Мело отлично сыграл на перехвате у сетки. Бросился на радостях на колени — 15:15. Продолжается упорная борьба. 30:30. А это уже брейк-пойнт — 30:40. Не принял Мело и закричал. 40:40. Решающее очко. Оно же сетбол. Первая подача — сетку. У сетки неудачно сыграли воины. Обратный брейк! 4:5.
17:30. Непонятная заминка. Оказывается просили повтор «воины». Аут у них был огромный. Вот теперь подаёт Рохер на сет.
17:29. Багдатис начал подавать, а Рохер принял навылет. 0:15. Тут же вышли вперёд «слэммерс». 30:15. Соперники попросили "пауэр-пойнт". Он не сработал — 40:15. Лёгкий гейм «слэммерс» в итоге. 3:5. Сейчас попробует подать на сет Рохер.
17:26. Команда слэммерс взяла тайм-аут. И замена у нас! Выходит у хозяев площадки Марсело Мело вместо Ника Кирьоса.
17:25. На подаче Вердаско упорная борьба. 30:30. Попросили «слэммерс» "пауэр-пойнт". Не сработала попытка — 40:30. И ещё гейм в пользу «воинов». 2:5.
17:23. Ник Кирьос подаёт. 15:15. Не прошла подача. 15:30. Пытался помочь Багдатис у сетки партнёру, но накинул сопернику на смэш. 15:40. Тройной брейк-пойнт. Отыгран один. 30:40. И ещё один — 40:40. Решающее очко. Прошла подача у Кирьоса. Довольны они с Маркосом. Спаслись из опасной ситуации, но по-прежнему проигрывают с брейком — 2:4.
17:19. Подал Рохер, а Вердаско у сетки его подстраховал. 30:0. Не успел за укороченным Багдатис — 40:0. И отличная подача — гейм под ноль. 1:4.
17:17. Теперь на подаче Багдатис. Неудачно начал. 0:30. Не смогли принять соперники — 15:30. Отличная косая, перевод на соперника, и добивание в него же. 30:30. Неудачно поборолись Ник и Маркос. Это брейк-пойнт. 30:40. И всё же выровняли ситуацию «слэммерс» — 40:40. Решающее очко. И добились «воины» брейка! 1:3.
17:13. Очередь подавать теперь Вердаско. 40:15. Шикарно Кирьос у сетки сориентировался успел развернуться и пробить. 40:30. И всё же гейм за подающими. 1:2.
17:10. На подаче Кирьоса тоже всё пока хорошо — 40:15. Один мяч соперники ещё отыграли. 40:30. Вот это удар в противоход пробил Рохер. 40:40. Решающее очко. И всё же гейм за подающими. 1:1.
17:08. Рохер подаёт первым. 40:0. Под ноль подали «воины». 0:1 (18-10).
17:05. Остался парный мужской матч и мужская одиночка.
17:03. Янкович не очень удачно подаёт. 15:15. Неплохо сражался у сетки Рохер, но Бертенс его обвела — 15:30. А это уже тройной сетбол — 15:40. Один отыгран. 30:40. Здорово приняла Бертенс. И всё! 6:2.
17:00. Уверенно взяли гейм на подаче Кики «слэммерс». Ещё один им осталось выиграть до победы в сете — 5:2.
16:57. Пробил Рохер со всей силы в ноги Бертенс. У той не было шансов достать мяч, но она успела увернуться. 30:15. А сейчас попал Мелу в грудь Янкович, та как раз не успела отвернуться до конца от мяча. Сел на колени бразилец и сложил руки с мольбой о пощаде. Все посмеялись. 30:30. Снова впереди подающие. 40:30. Гейм в пользу «воинов». 4:2.
16:53. Мело подаёт снова. 40:30. Не приняла Елена. 4:1.
16:51. Неплохо подаёт Янкович — 40:15. Сократили разрыв соперники — 40:30. И тут же попросили "пауэр-пойнт". И он сработал! Брейк. 3:1.
16:47. Кики Бертенс подаёт теперь. Дошло дело до счёта 40:30. Попросили «воины» "пауэр-пойнт", но он не сработал. 2:1.
16:44. Теперь Рохер на подаче. 15:15. Упорная борьба продолжается — 30:30. И все же взяли свой гейм «воины».
16:41. Удачно подали «слэммерс» и повели в счёте — 1:0
16:39. Начался микст. Мело подаёт.
16:35. Закончился тайм-аут. Удачно подаёт Райнер — 5:2. Под право забежал Райнер, но перевод по левой боковой свернул у него в коридор — 5:3. И всё же выиграл легко немец. Доволен — 6:5 (7:3).
16:33. С минибрейком сразу повёл Шюттлер — 1:0. Удачно подал немец — 2:0. Кросс слева ушёл у Райнера в коридор — 2:1. В левый угол переводил Шюттлер, потом косо укоротил. Не успел соперник, снова минибрейк у немца — 3:1. Всё же выиграл Гонсалес. 3:2. Его команда тут же попросила "пауэр-пойнт". Упорный розыгрыш на задней линии. Не смог воспользоваться шансом чилиец. 4:2. Тайм-аут попросили «воины».
16:28. Шюттлер на подаче. Подал и задавил соперника в угол — 15:0. Неудачно подкинул немец. Потерял очко по правилам — 15:15. Не смутила ситуация подающего. Снова он впереди — 30:15. Ещё очко в пользу немца. 40:15. Не успел переместиться за мячом хорошо чилиец. Нас ждёт шут-аут. 5:5.
16:25. У сетки оказался Гонсалес, сыграл коротко, соперник примчался, пробивал сквозь него — он увернулся. Получился аут. 15:0. Эйс — 30:0. Ещё очко в пользу Фернандо. 40:0. Гейм под ноль. Снова вперёд выбрался чилиец — 4:5.
16:24. Бегал по хафкорту Шюттлер, не мог додавить соперника, потом решил укоротить и попал в сетку. Улыбается. 0:15. Тут же отыгрался Райнер. 15:15. Двойная ошибка. 15:30. Пытался поддавить немец, но угодил в сетку. 15:40. Три брейк-пойнта в у соперника. Совсем пропулял этот гейм Шюттлер. Обратный брейк — 4:4.
16:20. А вот и проблемы образовались на подаче Гонсалеса. 0:30. Отлично атаковал по левой линии с бэкхенда Райнер. 0:40. Четыре брейк-пойнта у него. Один отыгран — 15:40. Подал, попытался поддавить в угол с бэкхенда Гонсалес, но допустил аут. Брейк — 4:3.
16:18. Уверенно подаёт немец после перехода. 30:0. Просит Гонсалес повтор — полмяча было на линии — 40:0. Подал, выскочил к сетке и мягко укоротил Шюттлер — гейм под ноль. 3:3.
16:16. Расподавался Гонсалес — 40:0. И тут же двойная ошибка — 40:15. Добрался незаметно до сетки Фернандо, но с полулёта пробил неудачно — попал в сетку. 40:30. И всё же выиграл свой гейм чилиец. Доволен — снова вышел он вперёд. 2:3.
16:13. Шюттлер подаёт после перехода. 30:15. Ошибся в левом углу немец — 30:30. Вперёд выбрался чилиец. Это брейк-пойнты — 30:40. Вёл игру Шюттлер, выскочил на хафкорт и пробил вдруг в сетку. Обратный брейк — 2:2.
16:07. Хорошо подал Гонсалес, а соперник его поймал на контратаке — 0:30. Прошёл эйс — 15:30. Просит Шюттлер повтор. Мяч коснулся боковой линии. 30:30. Удачная подача чилийца — 40:30. "Пауэр-пойнт" попросили «Слэммерс». И сработала попытка! Брейк. 2:1.
16:05. Удачно к сетке вышел Шюттлер. Из низкого приседа удачно подставлял ракетку и выиграл. 15:0. Активно ходит вперёд немец. Публике нравится. 40:15. Спокойно до сетки добрался Шюттлер и нанёс решающий удар. 1:1.
16:03. Неплохо подаёт Фернандо. 40:15. Быстро попал в сетку Райнер. 0:1.
15:58. Дальше сыграют ветераны — Шюттлер и Гонсалес.
15:57. Быстро набрала Кики очки — 0:40. Допустила Янкович двойную ошибку и всё! 6:2.
15:54. Повела Кики 30:0. Соперники заказали «пауэр-пойнт», иначе бы он сгорел. Не прошла первая у голландки, а вторую Янкович выиграла. Сработал бонус! 30:30. Просит Елена повтор. Касание угла квадрата было. Сетбол! 40:30. Здорово погоняла Янкович соперницу по углам, та попала в сетку. 40:40. Решающее очко. Смазала бэкхенд Кики в сетку. Сет продолжается! Один брейк отыгран — 5:2.
15:51. Пытается Янкович хотя бы размочить счёт в сете — 40:0 повела. Кросс слева подвёл сербку — 40:15. И всё-таки подала Елене — 5:1. Сейчас соперница попробует подать сразу на сет.
15:49. Воодушевлённая Кики отлично подаёт. 40:0. Смогла Елена размочить счёт. 40:15. С подачи пошла в атаку Бертенс. Отличный сет в её исполнении пока — 5:0.
15:46. Повела Елена — 30:0. А потом допустила двойную ошибку — 30:15. И команда соперников бросилась отжиматься наперегонки — Багдатис, Кирьос и капитан. Дошло дело до счёта 40:30. И тут же «слэммерс» выбросили "пауэр-пойнт". Тут же радостные Кирьос и Багдатис сели на корт и стали качать пресс — с двумя брейками уже впереди «сингапурцы». 4:0.
15:43. Смело Бертенс ходит в атаку, соперница не может придти в себя — 40:0. И ещё один гейм под ноль! 3:0
15:40. До четверного брейк-пойнта добралась Бертенс. 0:40. И реализовала сразу же шанс. С брейком впереди «слэммерс» — 2:0.
15:38. Кики Бертенс подаёт первой. Елена Янкович пытается ей противостоять. 30:30. Снова вышла вперёд Кики. 40:30. А потом Елена не приняла — 1-0.
15:35. Обратим внимание, что у «воинов» замена в разряде Легенд. Вместо Марата Сафина сыграет Фернандо Гонсалес.
15:30. Всё готово ко второму матчу дня. Вот кто сейчас сыграет:
14:38. Марк Филиппуссис в интервью на корте: «Сегодня мы хорошо сыграли, одолеть таких соперников непросто, но мы грамотно использовали „паур-пойнт“. Сингапур — важный этап для всех команд, потому что в эти три дня может случиться всё. Поэтому здесь будет настоящая борьба. Сегодня мы провели очень стабильный день, постараемся восстановиться и настроиться на остальные поединки». Иван Додиг: «Мы всегда пытаемся поддерживать друг друга, мы команда и отлично проводим время вместе, стараясь подталкивать друг друга к успехам. Мы знакомы друг с другом давно, это плюс, к тому же обмен опытом нам помогает», — высказал своё мнение ещё один игрок «Индийских Эйсов». О победе Кирстен Флипкенс Марк Филиппуссис: «Она отлично начала встречу, потом Ана Иванович, для которой это был первый поединок в лиге вернулась в игру, но Кирстен провела потрясающую концовку встречи. Мне кажется, от матча к матчу, она играет всё увереннее».
14:27. «Индийские Эйсы» обыграли «ОАЭ Роялс» 26:19. Второй матч этого дня начнётся в 15:30.
14:27. 15:0. Со второй подачи, пошёл к сетке Лопес и пробил смэш, 30:0.- Ещё один смэш от Фелисьяно. 40:0. — В аут ушёл приём соперников. Вторая подача. Перехватил Додиг мяч у сетки, а затем пробил смэш. 4:6.
14:24. 30:0. В аут сыграл Додиг справа. Перехватил всё-таки у сетки Нестор мяч — 40:15, в корт его вернуть не получилось. Отличная перестрелка у сетки, Додиг отправляет мяч в корт. 40:40. — Двойная ошибка на подаче у Куэваса, решающее очко, но всё-таки в корт он пробивает смэш, Нестор присел у сетки, чтобы помочь товарищу 4 :5.
14:20. Куэвас сыграл в аут, но проверить решил. Правда. Эйс от «Эйсов» — 30:0. Ещё одна приличная подача и уже 40:0. С лёта сыграл удачно Лопес. 3:5.
14:18. 15:0. Эйс от Нестора, 15:15. — Принял с бэкхенда навылет Додиг. 15:30. А затем Иван переиграл соперников у сетки. 30:30. Эйс. 30:40. Блестящая командная работа. «Пауэр-пойнт» и оставляют этот гейм за собой «ОАЭ Роялс» 3:4.
14:15. 15:15. — Лопес на подаче. Отлично среагировал Додиг у сетки. 40:30. «Кока-кола пауэр-поинт» берут «ОАЭ Роялс», но «Эйсы» оставляют это очко за собой. 2:4.
14:12. 30:40. Помешал Нестор Куэвасу среагировать вовремя на мяч — 30:40. По линии приняли «Эйсы». Брейк. 2:3.
14:10. 0:15. Блестяще сыграл у сетки Нестор, аккуратно уложив мяч по диагонали. И снова перехитрил Нестор с третьего раза нашёл он незащищённую диагональ. 15:30. — в сетку сыграл Додиг. 15:40. Перехватил Лопес, но пробил в движении Куэвас и попал в корт. 30:40. Не справился с приёмом Нестор. Решающее очко при 40:40. И снова не справился с подачей Даниэль Нестор. 2:2.
14:05. 0:30. Не попал в корт Куэвас, а затем ошибся при игре с лёта Нестор. 30:30. Удалось сравнять счёт «ОАЭ Роялс» и взять этот гейм. 2:1.
14:02. 30:0. Додиг перехватил у сетки дважды, без шансов для соперника. 40:0. Отличная первая подача. 1:1.
14:00. Следом за эйсом Куэвас допускает две двойных — 15:30. 15:40. — У Нестора не вышел перехват, Куэвас добежал к мячу, но не смог перевести. Решили соперники проверить подачу, но попал Пабло — 30:40. Решающее очко. Нестор выполнил перехват, взяли первый сет «ОАЭ Роялс».
13:57. Заключительный пятый сет этого матча решат мужские пары — Даниэль Нестор/Пабло Куэвас — Фелисьяно Лопес/ Иван Додиг.
13:55. 15:0. С бэкхенда по линии обвёл Бердых соперника, который пошёл к сетке. 30:0. Вторая подача. В противоход сыграл Томаш. Отличный укороченный достал Лопес, но ещё более красивый удар исполнил по линии Бердых. Шансов Лопесу он не оставил. 6:2 — выиграл чех.
13:52. 0:15. После подачи пошёл к сетке Лопес, но с лёта в корт не попал. 0:30. — Вновь в сетке застревает удар Фелисьяно. 15:30. — Ошибается и Бердых. Драйв летит у Лопеса за пределы корта, проверяет. Всё-таки попал — 30:30. 40:30. Пошёл к сетке Лопес, не смог его переиграть чех. 40:40. Обвёл приёмом пошедшего к сетке Лопеса Бердых. Решающее очко, вторая подача, разводит по углам Бердых соперника, входит в корта и с лёта на опережение играет. Брейк. 5:2.
13:48. 15:0. Не получился перевод с форхенда у Лопеса, 15:15. — Красиво укоротил Фелисьяно, не успел к мячу Бердых, как следует, 15:30. — Вышел к сетке Бердых и пробил в неё. 30:30. — Хорошая первая подача. 40:30. В корпус сопернику подал Томаш. «Индийские эйсы» используют кока-кола пауэр-пойнт, сумел у сетки переиграть Лопес Бердыха. Брейк. 4:2.
13:44. 15:0. — трижды с лёта уверенно сыграл Лопес, да и соперник сыграл бесхитростно. 30:0. — подача — выход к сетке. Эйс? Нет. Аут. 30:15. Вторую подачу навылет принимает чех. 40:15. — однорукий бэкхенд от Бердыха по линии едва не попадает в корт. 40:30. — сыграл широко по диагонали Бердых, ошибся Лопес. «Пауэр-поинт» хотели использовать ОАЭ «Роялс», но с бэкхендом не справился Бердых. Всё-таки гейм остаётся за Фелисьяно. 4:1.
13:41. 15:0.- в аут принял вторую подачу соперника Фелисьяно. 30:0. Эйс пожал Томаш. 40:0. Вновь в корт не попадает Лопес. Укоротил Бердых под сетку, добежал Фелисьяно, но перевести мяч не смог. 4:0.
13:38. Сорвал удар Лопес, затем Бердых сыграл на ход сопернику, который выдвинулся к сетке — 0:30. 30:40. — не вышел бэкхенд у Бердыха. 40:40. — хорошо задумал Томаш, но сорвал удар по линии в аут. Решающее очко. Вторая подача, пошёл к сетке Лопес, сыграл дважды с лёта, вешает свечу Бердых, сам идёт вперёд и укорачивает под сетку. Красивый теннис. 3:0 впереди Бердых.
13:35. Длительный розыгрыш со второй подачи, с форхенда в сетку простреливает Лопес. 30:0. Эйс от Бердыха. 40:0. Разводит Томаш по корту соперника, а потом отправляет резаный укороченный под сетку, не справляется Лопес. Затем не справляется с подачей. 2:0 ведёт Томаш Бердых и «ОАЭ Роялс».
13:33. Тайм-аут берут «Индийские эйсы» перед стартом. 6-6 по личным встречам между теннисистами. 0:15. С двойной ошибки начинает Фелисьяно. 15:15. Идёт после подачи к сетке Лопес, отлично играет по корту. 15:40. — Ещё две двойных. Эйс? Берёт челлендж Томаш. Правда. Попал Фелисьяно — 30:40. От центра корта прострелил в сетку Лопес. Брейк.
13:27. Стабильный счёт 6:3 во всех сетах матча, что же покажут Фелисьяно Лопес и Томаш Бердых, которые выйдут на корт следом.
13:26.. 15:0. Эйс. 15:15. Прострел по линии справа от Марка. 30:15. Не вышел приём навылет задуманный. 30:30. Пошёл к сетке после подачи Томас, но пробил в сетку, а не в пустой угол корта. 40:30. Эйс. «Кока-кола пауэр-пойнт» берут «Индийские эйсы». И да, справляется Марк. 3:6!
13:23. 0:15. Ошибся Филиппусис, с лёта сыграл в сетку. 15:15. Не справился со второй подачей Юханссон, принял в аут. 30:15. Красиво сыграл Филиппуссис, не торопясь, обвёл соперника свечой, не разгадал комбинацию Томас. 40:15. Эйс. Загонял в последнем розыгрыше Филиппуссис соперника, да и сетка чуть ему помогла. 3:5.
13:20. 30:0. Дважды не справился с приёмом Филиппусис. 30:15. Перестрелка от задней линии, входит Марк в корт и справа кросс-корт навылет. 40:15. Широко по корту сыграл Томас, не достал справа мяч Филиппуссис. И обводящий удар от Юханссона ставит точку в этом гейме, лишь взглядом провожает его побежавший к сетке Марк. 3:4
13:17. 0:15. С двойной начинает Марк. 15:15. — с мощной первой подачей не справляется Томас Юханссон. 30:15. Перестрелка от задней линии со второй подачи, не попал в корт Юханссон. 40:15. Близок был к тому, чтобы перекинуть свечой Томас соперника, но небольшой аут. Вторая подача — резво по углам разводит Филиппуссис и бьёт мощно, гейм за ним. 2:4.
13:13. Приём второй подачи летит в аут. Срывает удар Филиппуссис и издаёт резвый смешок, который заставляет хохотать трибуны. Двойная у Юханссона — 40:15. Отличная косая подача и 2:3.
13:11. 15:0. Поддавил Филиппуссис, заставил соперника ошибиться. 30:0. Пошёл к сетке Марк, сыграл с лёта, а затем свечу загасил в корт. 40:0. Не справился с приёмом первой подачи Юханссон. Под ноль взял гейм Марк. 1:3.
13:09. Пошёл к сетке Филиппуссис, не смог обвести его соперник. Вновь пошёл к сетке Марк, срывает удар справа Юханссон. 15:30. Вторая подача, летит приём в аут. Пошёл к сетке после обмена резаными ударами Филиппуссис, но с лёта сыграл в аут. 30:30. 30:40. — дотянулся до косой подачи и принял навылет Марк. 40:40. Подал отлично Юханссон. Решающее очко — подал Томас, решил хитро укоротить, но себя перехитрил, не перешёл мяч на сторону соперника. Брейк. 1:2.
13:05. Принял навылет Томас, затем ошибся пробив в сетку 15:15. 15:30. — двойная. 15:40. — справа в сетку пробил Марк. 30:40. — отлично прошла первая подача, с которой не справился Юханссон. 40:40. Эйс. Решающий мяч. Отлично подал, пошёл к сетке и сыграл в угол. 1:1.
13:01. Не справился с приёмом Филиппуссис, затем в сетку справа пробил — 30:0. Развёл по корту соперника Юханссон. А следом подал навылет и взял гейм под ноль. 1:0.
13:00. 3 сет матча — это встреча между Марком Филиппуссисом и Томасом Юханссоном.
12:58. Эйс от Рохана, не справляется с приёмом Хингис. Затем Мартина во время розыгрыша не попадает в корт. Берут «Индийские эйсы2 гейм на своей подаче и второй сет. 6:3.
12:56. Двойная от Мартины. «Комон», — восклицает она. 0:40. — мужская перестрелка, Бопана всё-таки находит пустую диагональ. 15:40. — Эйс со второй подачи от Мартины. Навылет принимают «эйсы» по линии. 3:5.
12:54. Свеча Хингис немного уходит в аут, подаёт Мирза отлично по центру, едва дотягивается Паблос. Двойная у Мирзы — 30:15. Перестрелка у сетки, в итоге не попадает в корт Куэвас. Следом отлично подаёт Мирза. «Индийские эйсы» ведут 4:3.
12:51. Перехватила Мартина мяч у сетки, а вот Бопанна не успел среагировать, вновь ошибся Рохан сильно махнув мимо корта — 30:0. 40:0 — не справилась с приёмом Саня. И эйсом сравнивает счёт Куэвас — 3:3.
12:49. 15:0. Эйс от Рохана. 30:0. — в корт не попал Куэвас. 40:0. — мощнейшая подача, проверяет её Мартина, но там точное попадание. Ещё одна непростая подача, короткий приём, который в корт укладывает стоявшая у сетки Саня. 2:3.
12:47. Хингис на подаче — 15:30. Вторая подача — вновь не попала в квадрат Мартина — 15:40. Побежал Пабло Куэвас на перехват, Хингис пробила по линии. Ответил похожей комбинацией Бопанна. Обратный брейк 2:2.
12:45. 15:0. Пошла Мартина вперёд, чтобы сетку перекрыть, но обвела её Саня, реабилитировалась Хингис в приёме — 15:15, правда следом не справилась с подачей Мирзы. 30:30.- блестяще сыграла Хингис у сетки в Куэваса. Красивым слайсом обвела Мирза соперников 40:30. «Пауэр-пойнт» используют «ОАЭ Роялс» — перестрелка между соперниками со второй подачи, ошибается Саня, вскрикивает «Нет»! Но да, это брейк. 2:1.
12:41. 15:15. — ошибся Бопанна и пробил справа в аут. 30:15. — отлично перехватила Хингис у сетки мяч. 40:30. — поочерёдно ошиблись Бопанна и Куэвас. И ещё одна ошибка у активного Рохана. 1:1.
12:39. 0:15. Бопанна на подаче, Мирза у сетки играет в сетку. 15:15 — продолжает набирать эйсы лидер в этой статистике. 40:15 — ещё одна мощная подача. 40:30.- подал, пошёл к сетке Рохан, но с форхенда не попал в корт. 1:0 — отличный старт демонстрируют «Эйсы».
12:36. Через минуту в борьбу вступят смешанные дуэты Пабло Куэвас/Мартина — Рохан Бопанна/Саня Мирза.
12:31. 15:0. Укоротила Ана под сетку, добежала Флипкенс, а с лёта сыграла в аут. Следом дважды шире корта сыграла сербка — 15:30. 15:40 — от центра корта с форхеда зарядила в сетку. Вторая подача по диагонали и быстрый перевод в противоположный угол. Красиво — 30:40. Эйс! 40:40. И вновь ошибка с форхенда. Она стоила Иванович гейма и сета.3:6.
12:31. 30:15 — проверяет первую подачу соперницы Ана, действительно аут. Пошла сербка к сетке, но перехватить не удалось, в сетку отправила она мяч — 40:15. Напряжённее стала борьба — 40:30. Вторая подача, по линии принимает Иванович, в коридор отправляет мяч Флипкенс — 40:40. Хотела принять по линии навылет Ана, но форхенд отмахнула в сетку. 3:5.
12:26. При 40:30 «Индийские Эйсы» хотят использовать «пауэр-поинт», чтобы вернуть брейк, но Ану это не сбивает. 3:4.
12:24. Между прочим, 1-1 в личных противостояниях теннисисток, но в последний раз встречали они на корте в 2014 году. Поглубже старается играть Ана, чтобы усложнить жизнь соперницы, но сама много ошибается. 40:40, удалось сравнять счёт сербской теннисистке, в ноги плотно она посылает мяч Флипкенс, та срывает удар — брейк. 2:4!
12:20. И тут же удаётся сделать брейк. Иванович при счёте 30:40 срывает форхенд справа от центра корта.
12:18. 1:3 — Флипкенс уверенно играет, также старается играть по нисходящему мячу, чтобы по темпу опережать Иванович.
12:13. 30:15 — начинает входить в игру Иванович, отлично разводит соперницу по корту.1:2.
12:10. 40:30 — выманила к сетке соперницу Иванович, а затем обвела ударом с форхенда, но Флипкенс хорошо выглядела в гейме на своей подаче, уже ведёт 2:0.
12:09. Ана Иванович на подаче. 15:0 — первый розыгрыш провели спокойно, в обмене ударами от задней линии в корт не попадает Флипкенс. Второй розыгрыш — к сетке идёт Кирстен и укорачивает с обратным вращением под сетку — 15:15. Обменялись хорошими розыгрышами девушки — 30:30. Брейк — не вышел укороченный при счёте ровно у сербской теннисистки. 0:1.
12:05. Расписание первого матча.
11:56. До старта четвёртого дня осталось совсем чуть-чуть. Лидеры турнирной таблицы, у которых по семь очков начнут второй этап.
11:53. Марат Сафин уже тоже на месте.
11:50. Кики Бертенс иронизирует над собой: «Когда забыл правила ITPL».
11:47. Утренняя тренировка Мартины Хингис и Аны Иванович.
11:45. Ана Иванович делится фотографией в своём Инстаграме и сообщает, что сегодня будет первый матч в составе «ОАЭ Роялс».
11:43. Так выглядит стадион в Сингапуре.
11:40. Не с самого приятно информационного общения для фанатов тенниса от организаторов начался сингапурский этап. Роджер Федерер и Серена Уильям не примут участие на этот раз в IPTL. «В этом году мы столкнулись с некоторыми трудностями, но всё же ожидали, что сможем привлечь их к лиге», — говорит Махеш Бхупати и называет основной причиной сложившейся ситуации — экономическое положение в Индии. Однако он выражает надежды, что в будущем и Серена, и Роджер вернутся к выступлениям в IPTL, потому что уже два сезона поддерживали лигу».
11:35. А вот как выглядит таблица соревнований после первого этапа:
11:30. Добрый день всем поклонникам тенниса! Предлагаем вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матчей и других событий 4-го игрового дня в третьем сезоне международной теннисной Премьер-лиги (IPTL). Сегодня стартовый день второго этапа. После гостеприимной Японии теннисный караван переместился в не менее дружественный Сингапур. В 12:00 по московскому времени начнётся первый матч между лидерами турнирной таблицы «ОАЭ Роялс» и «Индийскими Эйсами». Во втором матче дня не ранее 15:30 мск команда Марата Сафина «Японские Воины» сразится на корте с хозяевами этапа — «Сингапур Слэммерс».