IPTL. День 5-й. Иванович выиграла два гейма. Как это было

МАТЧИ ДНЯ.
12:00. «Японские Воины» — «Индийские Эйсы» — 27:20 (Гонсалес — Филиппуссис — 6:5(7:6), Роже/Янкович — Бопанна/Додиг*/Мирза — 6:4, Янкович — Флипкенс — 6:4, Вердаско/Роже — Додиг/Лопес — 3:6, Вердаско — Лопес — 6:1).
15:30. «Сингапур Слэммерс» — «ОАЭ Роялс» — 30:18 (Мойя — Иванишевич — 6:2, Бертенс — Иванович — 6:2, Мело/Бертенс — Нестор/Хингис — 6:4, Багдатис/Мело — Куэвас/Нестор — 6:5(7:3), Кирьос — Бердых — 6:5(7:6)).
18:07. Таким образом, матч завершён со счётом 30:18 в пользу «Сингапур Слэммерс». Удалось этой команде выиграть все матчи. Вначале перевес был большой, затем встречи стали более упорными, а две предыдущие и вовсе завершались на тай-брейке. На этом игровой день завершён, а в среду будет проведён третий день второго этапа. Спасибо вам за внимание, до новых встреч!
18:05. На решающем очке Бердых допустил двойную — 6:5 (7:6).
18:03. На сетболе Томаш допустил двойную — 6:6.
18:00. С подачи вышел вперёд Ник, но не сумел перебить через сетку — 3:3.
17:57. Чёткий удар Ника справа по линии, Томаш ответил в сетку. Таким образом, наступает тай-брейк — 5:5 (30:17).
17:53. Вышел вперёд Томаш и чётко сыграл с лёта в угол — 4:5 (29:17).
17:50. Томаш с задней линии направил мяч в сетку — 4:4 (29:16).
17:47. Бердых плотно пробил справа в угол в противоход — 3:4 (28:16).
17:45. На брейк-пойнте Ник решил сыграть с лёта, хотя, возможно, мяч после удара Бердыха в корт не попадал. Так или иначе — 3:3 (28:15).
17:41. Бердых взял гейм «под ноль» — 3:2 (28:14).
17:39. При 40:30 взяли «Пауэр-пойнт» «Роялс», Бердых принял сильную вторую подачу, выполнил ещё один удар из обороны, но затем Ник чётко сыграл у сетки — 3:1 (27:14).
17:35. На брейк-пойнте вышел к сетке Бердых с подачи, но неточно пробил с лёта — 2:1 (26:14).
17:33. Ник выровнял положение в сете — 1:1 (25:14).
17:30. Бердых взял свою подачу — 0:1 (24:14).
17:28. Кирьос и Бердых готовы начать свою встречу.
17:25. Мело чётко пробил с лёта справа в угол. Со счётом 7:3 он и Багдатис выиграли тай-брейк — 6:5 (24:13).
17:23. Лучше начали тай-брейк Багдатис и Мело — 4:2.
17:21. Нестор взял свою подачу и перевёл матч в тай-брейк — 5:5 (23:13).
17:18. При 30:30 взяли «Пауэр-пойнт» Куэвас и Нестор. Удался хороший приём, но Багдатис и Мело выиграли это очко, а затем и ещё одно — 5:4 (23:12).
17:15. Гейм «под ноль» выиграли Куэвас и Нестор — 4:4 (22:12).
17:12. После долгого обмена на задней линии Куэвас не сумел направить мяч в корт — 4:3 (22:11).
17:10. Один брейк-пойнт Куэвас и Нестор отыграли, но на втором Даниэль допустил двойную — 3:3 (21:11).
17:06. Удалось «Слэммерс» сократить отставание — 2:3 (20:11).
17:05. Плотный удар Мело слева кроссом, но мяч полетел в сетку — 1:3 (19:11).
17:02. Маркос взял гейм «под ноль» — 1:2 (19:10).
17:01. У Багдатиса не получилась свеча с задней линии — 0:2 (18:10).
16:59. Двойную допустил Мело, и Куэвас с Нестором взяли чужую подачу, но стоит отметить второй розыгрыш в гейме. Он получился очень красивым, в нём принимали участие все гольфисты. Марсело отбил смэш в тело, но очко досталось всё же Куэвасу и Нестору — 0:1 (18:9).
16:56. Багдатис и Мело начинают матч против Куэваса и Нестора.
16:53. Красивый розыгрыш по всему корту, удался непростой реверс Мело, Нестор переводил слева по линии, но мяч не попал в корт по ширине — 6:4 (18:8).
16:50. Нестор выполнил эйс в угол — 5:4 (17:8).
16:48. Хороший гейм провели Мело и Бертенс и сделали счёт 5:3 (17:7).
16:44. При 30:30 взяли «Слэммерс» «Пауэр-пойнт», но Хингис точно выполнила смэш в Мело, а затем хорошо подала в угол — 4:3 (16:7).
16:44. Несколько ярких фотографий с матча «Эйсов» и «Воинов».
16:42. Мело и Бертенс восстановили перевес в два гейма — 4:2 (16:6).
16:42. Удалось сократить отставание «Роялс» — 3:2 (15:6).
16:38. При 40:30 «Роялс» взяли «Пауэр-пойнт», но Хингис неточно пробила с лёта — 3:1 (15:5).
16:35. 40:0 вела Хингис, Мело и Бертенс удалось выиграть три очка подряд, но на решающем мяче Мартина хорошо сыграла с лёта в угол, а у Кики не прошла обводка слева кроссом — 2:1 (14:5).
16:32. Мело взял свою подачу «под ноль» — 2:0 (14:4).
16:30. На решающем очке на подаче Нестора Мело хорошо принял в ноги, а Даниэль сетку не перекинул — 1:0 (13:4).
16:26. Мело / Бертенс и Нестор / Хингис готовятся начать свою встречу.
16:24. Быстро и точно играла Кики и переводила мяч из угла в угол. Хороший перевод справа кроссом, Иванович подставила ракетку, но в корт не достала — 6:2 (12:4).
16:20. Неудачный гейм провела голландка и на брейк-пойнте допустила двойную — 5:2 (11:4).
16:18. Удалось Бертенс ещё раз взять чужую подачу — 5:1 (11:3).
16:15. Ана неточно сыграла справа — 4:1 (10:3).
16:13. На брейк-пойнте сербка неточно пробила справа кроссом — 3:1 (9:3).
16:10. На решающем очке Бертенс допустил двойную — 2:1 (8:3).
16:07. «Под ноль» Бертенс выиграла гейм на подаче Аны — 2:0 (8:2).
16:05. Кики взяла свою подачу — 1:0 (7:2).
16:04. Начинается матч Бертенс и Иванович.
16:00. Хорошая подача испанца, и Горан принял за заднюю линию — 6:2.
15:56. Двойной сетбол был у Мойи, но Иванишевич выиграл два очка подряд — 5:2.
15:53. Отличная подача в самый угол позволила Карлосу взять гейм — 5:1.
15:50. «Слэммерс» при 40:30 взяли «Пауэр-пойнт», Иванишевич вёл атаку, вышел к сетке, но Мойя сумел его обвести справа по линии — 4:1.
15:48. Мойя выиграл свой гейм «под ноль» — 3:1.
15:45. На брейк-пойнте хорват допустил двойную — 2:1.
15:42. При 40:30 команда Иванишевича взяла «Пауэр-пойнт». После приёма хорвата мяч задел сетку, добежал Мойя, но допустил ошибку по длине — 1:1.
15:38. Карлосу удалось сразу взять чужую подачу — 1:0.
15:35. Мойя и Иванишевич начинают свою встречу.
15:32. Стало известно расписание матчей. Карлос Мойя сыграет с Гораном Иванишевичем, Кики Бертенс — с Аной Иванович, Марсело Мело и Бертенс — с Мартной Хингис и Даниэлем Нестором, Мело и Маркос Багдатис — с Нестором и Пабло Куэвасом и Ник Кирьос — с Томашем Бердыхом.
15:30. Итак, совсем скоро стартует матч между «Сингапур Слэммерс» и «ОАЭ Роялс».
14:55 Результат первого матча пятого дня.Через полчаса стартует второй.
14:51 Фернандо Вердаско в интервью на корте: «Хорошо, что сначала парный матч, размялся, это помогло мне увереннее начать одиночку. Мне кажется, что я сегодня показал чуть ли не лучший теннис в своей карьере, тогда как у моего оппонента получалось далеко не всё. Надеюсь, что от матча к матчу буду повышать уровень своего мастерства». Капитан команды и Вердаско отметили яркие пятнистые шорты Жан-Жюльена Роже, сказали, что прозвали его «Мистер Штанишки». Также капитан добавил: «Каждый может выиграть этот турнир. Сегодня мы показали, как можем сражаться, так что шансы есть. Будем бороться».
14:44 Должны были выигрывать этот матч «Японские воины», чтобы окончательно не выпасть из борьбы, что и сделали, обыграв «Индийских эйсов» — 27:20. Во втором матче пятого игрового дня будут две одиночные встречи между Аной Иванович и Кики Бертенс и Ником Кирьосом и Томашом Бердыхом.
14:41 30:0. Две хорошие первые подачи реализовал Вердаско. 30:15. Перехватил Лопес инициативу, сыграл по углам, потом укоротил и перехватил у сетки мяч, закинул свечу сопернику. 40:15. Сорвал удар в аут Фелисьяно. Вторая подача — в аут её принимает Лопес. 6:1.
14:39. 15:0. Эйс по диагонали. 30:0. Перестрелка от задней линии, не попадает по длине корта с форхенда Вердаско. 30:15. В аут в противоход сыграл Фелисьяно. 40:15. Хорошо прошла первая подача. 40:30. Двойная. «Кока-кола пауэр- пойнт» использовали «Японские воины». Пошёл к сетке Лопес, обвёл его Фернандо. Блеск. 5:1.
14:36. Весёлым было интервью и Аны Иванович.
14:36. 30:0. Уверенно по корту разводит соперника Вердаско. 40:0. Мощная первая подача. Косую подачу в сетку принимает Лопес. 4:1.
14:34. Лопес на подаче. 15:0. перестрелка от задней линии, укорачивает Лопес, бежит Вердаско, но не смог перевести мяч. 30:0. Эйс? Проверяет Фернандо. Аут. Вторая подача. Но всё-таки довершает розыгрыш в свою пользу. 40:0. Вновь Лопес пошёл к сетке и уложил в корт свечу. Эйсом закончил этот гейм Лопес. 3:1.
14:30. 15:0. Не прошёл укороченный у Лопеса. 30:0. мягко сыграл Фелисьяно, плотным переводом по линии от ответил Вердаско. 40:0. Эйс. Не справился с приёмом вновь Лопес. 3:0.
14:29. 0:15. Вышел к сетке после подачи Лопес, но пробил в неё. 0:30. Вновь пошёл вперёд, но обвёл его кроссом Вердаско. 0:40. Ещё одно проигранное очко Фелисьяно. Вторая подача. Форхенд кроссом укладывает в корт. 2:0.
14:27. 0:15. Вердаско от центра корта промахивается мимо корта. 0:30. Двойная. 30:30. Кросс с форхенда у Лопеса летит в аут, хотел проверить Фелисьяно, но передумал. 40:30. Ещё одна ошибка у Лопеса. «Кока-кола пауэр-пойнт» используют «Индийские эйсы», но с подачей в корпус не справляется Фелисьяно. 1:0.
14:24. Фернандо Вердаско — Фелисьяно Лопес решат исход встречи этого матча в одиночном противостоянии.
14:22. 30:0. Эйс подал Додиг, 40:0. В сетку пробил Вердаско, расстроенный тем, что не выграли они предыдущий гейм на своей подаче. И снова не справились «Японские воины» с приёмом. 3:6.
14:20. Вердаско на подаче. 0:15. Перестрелка у них с Фелисьяно, выходит Лопес к сетке и переводит мяч по линии. 15:15. Хорошая первая подача. 30:15. Ошибается в приёме Лопес, прострел в сетку. 30:30. Двойная. 40:30. Подал по диагонали, Роже быстро перехватил по диагонали.40:40. В аут принял Додиг. Брейк. 3:5.
14:16. 0:15. Двойная у Лопеса. 15:15. Сравнивают счёт «Эйсы». 40:15. Приём «Воинов» дважды летит в сетку. Плохой приём и тут же Додиг перехватывает мяч. 3:4.
14:14. 15:0. С эйса начинает Жан-Эюльен. 30:0. Хорощо у сетки дейсвует Вердаско. 40:0. Додиг ошибается, не попадает в корт. 40:15. Вторую подачу Иван Додиг с бэкхенда в прыжке принимает, прямо на ход Жан-Жюльену, который отвечает в сетку. Прекрасная реакция у Вердаско у сетки. 3:3.
14:10. 15:0. Помогла «Эйсам» сетка на подаче Додига. 30:0. Эйс. 40:15. И ещё эйс. Не вышел приём у Вердаско. 2:3.
14:09. 15:0. Вердаско на подаче, приём Лопеса летит в аут. 30:0. Хорошо Роже перехватил у сетки. 40:0. Удачно прошла первая подача. 40:15. С форхенда по линии пробил Лопес. 40:30. Ещё один блестящий форхенд от Лопеса на этот раз по диагонали. 40:40. Двойная. Едва навылет не принял Фелисьяно, небольшой аут. 2:2. Решающее очко.
14:04. Подал Лопес, пошёл к сетке и пробил смэш. 30:15. Прошла первая хорошая подача. 40:15. Хотел пробить приём навылет Жан-Жюльен, не вышло. 40:30. Перестрелка Лопеса и Вердаско, в которой второй всё же нашёл нужную диагональ. Со второй подачи отлично у сетки сыграл Додиг. 1:2.
14:02. 15:40. На подаче Роже, Додиг идёт к сетке и справа пробивает драйв кросс-корт. 30:40. Командой сработали «Японские воины», чтобы отыграть одно очко. Блестяще Иван пробивает по линии, проверят на всякий случай соперники, но мяч попал в заднюю линию целиком. 1:1.
14:00. Марат Сафин не играет, но зато находчиво отвечает на вопросы.
13:59. 15:15. Додиг на подаче. Пошёл вперёд, пробил смэш, который только в аут смогли вытащить соперники. 30:15. Ещё одна хорошая первая подача. 40:15. Свеча не прошла у «Японских воинов». 40:30. Отлично у сетки среагировал Додиг, но обвёл кроссом Вердаско. «Пауэр-пойнт» используют «Воины» и гейм за ними. 1:0.
13:55. Резво действуют сегодня аутсайдеры лиги «Японские Войны». Фернандо Вердаско/Жан-Жюльен Роже — Иван Додиг/Фелисьяно Лопес уже разминаются перед своей встречей.
13:52. 30:0. Красивый розыгрыш, смэш спиной пробила Янкович, потом хотела укоротить, но не прошёл удар. 30:15. Не получается удар у Кирстен. 40:15. Справа по линии пробивает Елена, мяч уходит в коридор. 40:30. Перестрелка от задней линии, кросс Флипкенс справа не попадает в корт. 40:40. Повезло Елене, сетка сыграла за неё, мяч перевалился на сторону соперницы. Решающее очко. Резаный от центра корта летит в аут у Кирстен. 6:4.
13:48. 0:15. С двойной ошибки на своей подаче начинает Янкович, 0:30. Пошла Елена к сетке, а Кирстен в движении справа перевела мяч точно по линии. 15:30. Перестрелка от задней линии, вытерпела Елена, развела по углам соперницу. 30:30. Сорвала кросс справа Кирстен. 40:30. Первую косую подачу приняла в сетку Флипкенс. «Кока-кола пауэр-пойнт» берут «Эйсы». Со второй подачи в розыгрыше перехватывает инициативу Янкович, свеча Кирстен летит в аут. 5:4.
13:44. 15:0. Активно начала этот гейм Флипкенс. 15:15. Не прошёл у Кирстен удар по линии справа. 15:30. Плотно в приёме отработала Янкович, в сетку пробила соперница. 30:30. Сравнивает счёт косой подачей Кирстен. 40:30. Давила по диагонали Янкович, решила быстро перевести по линии, близко, но мимо. Отлично по корту сыграла в два удара Флипкенс. 4:4. Тренерский тайм-аут берут «Индийские Эйсы», меняет ракетку Флипкенс.
13:40. 15:0. Хорошая подача Елены. 30:0. Не попадает по длине корта Флипкенс. 30:15. Не проходит форхенд по линии у Елены. 30:30. И снова ошибка у Янкович справа. 30:40. Обмен ударами от задней линии, длинный розыгрыш, решает пойти к сетке Янкович, на ход даёт ей мяч Флипкенс, не справляется с ним Елена. Тренерский тайм-аут берут «Японские Воины», Роже вместе с капитаном что-то активно советуют Елене. 40:40. Развела аккуратно по корту соперницу Янкович. Решающее очко. Резаный слева летит в аут у Кирстен. 4:3.
13:36. 0:15. Двойная. 0:30. Резаный от центра корта не прошёл у Флипкенс. 15:30. Укорачивает Кирстен, Елена бежит к сетке, чтобы коротко перевести по диагонали, но мяч повисает в сетке. 30:40. Невынужденная ошибка Янкович. Идёт к сетке Кирстен, а Янкович ей в противоход отправляет мяч и обводит соперницу. 3:3.
13:32. «Когда ты в Сингапуре», — говорит Иванович.
13:32. 15:0. Длинный розыгрыш, ошибается всё-таки Флипкенс. 15:15. Двойная Янкович. 40:15. Две хорошие первые подачи. Подача — выход к сетке, обводящий удар улетел в аут. 2:3.
13:31. 0:15. От центра корта справа пробивает в сетку Кирстен. 15:15. Не прошёл кросс у Елены, да и соперница поддавила, войдя в корт. 15:30. Сорвала удар Флипкенс от задней линии. 15:40. Пошла вперёд Елена, сначала подловила на противоходе, а потом блестяще сыграла с лёта. 30:40. От центра корта бэкхенд пробила в сетку Елена. 40:40. Не вышел приём второй подачи с бэкхенда по линии. Решающее очко. Сорвала приём Елена. 1:3.
13:27. 40:0. Включила первую подачу Елена, сразу пошла игра. 40:15. Двойная. Проверяет Янкович, действительно аут. Вторую подачу рискнула принять навылет Кирстен и не попала в корт. 1:2.
13:25. 40:15. Подача — выход к сетке, не проходит обводящий удар у Янкович. 40:30. Двойная у Флипкенс. «Японские воины» берут «пауэр-пойнт». Вторая подача. Длинный и красивый розыгрыш, в котором поочерёдно переходит инициатива от одной к другой, но стабильно играет Кирстен. 0:2.
13:23. С подачи начала Янкович, но Флипкенс спокойно и уверено развела сопеницу по углам, затем двойные стала собирать Елена. Брейк. 0:1.
13:21. Марсело Мело и Кики Бертенс довольны вчерашним результатом и поддержкой публики.
13:20. Елена Янкович — Кирстен Флипкенс продолжат борьбу в этом поединке.
13:17. 30:0. Хорошо Янкович перехватила мяч у сетки. 30:15. Взял на себя инициативу Роже, но в сетку пробил. 40:15. Не смогла вытащить у сетки сильный форхенд Жана-Жюльена. 40:30. Двойная Роже. Янкович между соперников отправила мяч, не до конца разобрались с этим ударом «Индийские Эйсы». 6:4.
13:13. Иван Додиг вышел вместо Рохана и под ноль взял гейм на своей подаче.
13:12. 40:15. Твиннер пробил Додиг, загасил этот мяч смэшем Роже. Легко взяла следующую подачу Янкович 5:4.
13:08. 30:0. Выскочил у сетки Рохан и перехватил мяч. Слабый приём, эту свечу «убивает» в корт Рохан. 40:15. Запутались, чей мяч при смене «Эйсы». Ещё один смэш пробил Бопанна. 4:3.
13:07. 15:15. Блестящей свечой обвела вновь Саня соперников. 30:15. Укороченный сыграла Янкович в пустой корт. 30:30. На ракетку Мирза сыграла Роже, мяч отскочил в аут. 40:30. Красиво сыграли «Японские войны». Но сравняли счёт «Индийские эйсы», решающее очко. Ошибся Бопанна вновь в ответственный момент. 4:2.
13:01. 15:0. Подловил Бопанна соперников на смене. 30:0. Не справилась Елена с приёмом. 30:15. Пошёл к сетке после подачи Рохан, но не попал в корт. 40:15. Эйс по центру. 40:30. Ошиблась Саня, свечу лёгкую запустила в сетку. Интересная была перестрелка у сетки, но уступила Янкович в этом противостоянии. 3:2.
12:59. 40:15. С двойной ошибки на подаче начала Янкович, но затем трижды соперники не справились с приёмом. 40:30. Кросс справа ушёл длиннее корта. «Кока-кола пауэр-пойнт» взяли «Эйсы». 3:1. Хорошо подала Янкович.
12:56. 0:15. Двойная от Сани. 0:30. Выпрыгнул Роже у сетки и перехватил кросс Сани. 15:30. Ошибся Жан-Жюльен у сетки. 30:30. Быстрый перехват от Бопанны. 40:30. Пробила Янкович смэш прямо в Рохана. 40:40. Не вышел приём Янкович. Решающее очко. Вторая подача. Отличный приём глубокий. Брейк. 2:1.
12:53. 15:15. Роже на подаче, Янкович ошиблась в перехвате у сетки. 15:30. Пошёл вперёд сам Жан-Жюльен после подачи и пробил в сетку. 30:30. Хотела свечу повесить Саня, но низкая она была, Роже тут же пробил этот удар. 40:30. Мирза не справилась с приёмом. 40:40. Двойная. Решающее очко. Вторая подача. В аут летит приём Рохана, расстроился он, был близок брейк. 1:1.
12:50. 40:0. Три ошибки «Японских Воинов» во время розыгрыша. Эйс от Бопанны. 0:1.
12:48. Второй сет этого матча сыграют смешанные пары: Рохан Бопанна/Саня Мирза — Жан-Жюльен Роже/Елена Янкович.
12:45. 1:1. На подаче Филиппуссис, допускает двойную. 2:1 — ведут «Воины». Хорошая подача Гонсалеса и 3:1. 3:2. — рискнул Гонсалес, хотел быстро с форхенда пробить по линии, но прострелил в сетку. 4:2. Отличный кросс с форхенда прошёл у Фернандо в движении выполнял его Гонсалес. 4:3. Развёл по корту соперника Марк, пошёл к сетке, свеча соперника ушла в аут. 4:4. Пошёл к сетке Гонсалес после подачи, обводит его красиво Марк кроссом справа. 4:5. Двойная на подаче Гонсалеса. 4:6. Сыграл грамотно по корту с выходом вперёд Марк. 5:6. Хороший приём второй подачи продемонстрировал Гонсалес, ушёл с сет-пойнта. 6:6. Поторопился Филиппуссис, мог бы выиграть этот розыгрыш, было у него преимущество. Решающее очко. Пошёл к сетке после подачи Гонсалес, всё-таки выигрывает он в этом матче.
12:37. 30:0. Две отличные первые подачи. 40:0. Сорвал бэкхенд Фернандо. 40:15. Перевёл мяч по диагонали Гонсалес, добежал Филиппуссис, но пробил в сетку. 40:30. Двойная. Близок был Гонсалес к тому, чтобы обвести соперника, но не вышло. 5:5.
12:33. 15:0. В корпус сопернику подал Гонсалес, не вышел приём у Марка. 15:15. Двойная. 15:30. Сорвал удар по диагонали Гонсалес. Тренерский тайм-аут взяли «Японские войны». 30:30. Додавил по диагонали Фернандо и поймал на противоходе соперника. 30:40. Хорошая задумка была у Фернандо, но не попал он в корт, переводя с бэкхенда кросс. 40:40. Не принял вторую подачу Филиппуссис, взвыл от досады. Решающее очко. Нервный розыгрыш, ошибся в этой перестрелке Гонсалес. Брейк. 5:4.
12:30. 15:0. Не справился с приёмом Гонсалес. 15:15. Двойная. 30:15. Эйс от Филиппуссиса. 30:30. Перестрелка на задней линии, не попадает в корт Марк, сыграл ему в противоход резаным ударом Фернандо. 40:30. По корту погонял соперника Марк. В аут улетел приём Гонсалеса. 5:3.
12:26. 15:0. В сетку прострелил Марк, раздосадован ошибкой. 30:0. Справа по нисходящему мячу сыграл Фернандо. 30:15. Борьба на задней линии, не проходит удар по линии. Две отличные первые подачи и счёт 5:2.
12:24. 30:0. Две подачи по диагонали, быстрый выход к сетке на добивание. 40:0. Эйс по центру. 40:15. Обмен ударами от задней линии по диагонали, быстрый форхенд по линии от Фернандо Гонсалеса. Эйс и гейм за Филиппуссисом. 4:2.
12:21. 30:0. Дважды в аут летит приём Филиппуссиса, пошёл к сетке для перехвата Марк, но плотный кросс пробил Гонсалес, подставил ракетку Филиппуссис, но мяч ушёл в аут. Эйсом увеличивает отрыв Фернандо. 4:1.
12:19. 15:0. Пошёл к сетке, поддавил по диагонали под бэкхенд Марк. 15:15. Навылет принял вторую подачу Гонсалес. 15:30. Обвёл справа Гонсалес вышедшего вперёд Филиппуссиса. 30:30. Эйсом сравнивает счёт Марк. 40:30. Ещё одна мощная первая подача. «Кока-кола пауэр-пойнт» берут «Японские войны», но не справился с приёмом второй подачи Фернандо. 3:1.
12:15. 30:15. Хотел Филиппуссис сыграть укороченный, но не прошёл удар. 30:30. Двойная у Гонсалеса на подаче. 40:30. Подал вторую, пошёл к сетке, не смог обвести его Марк. Не справился с приёмом Филиппуссис. 3:0 ведут «Японские воины».
12:12. Уступая 15:40, подал три эйса подряд Филиппуссис, но Гонсалес превосходно перехватил инициативу в розыгрыше. 2:0.
12:11. 1:0 — интересные розыгрыши сразу же в первом гейме матча легенд. Гонсалес ведёт.
12:07. Расписание первого матча.
12:00. Первый матч откроется противостоянием Марка Филиппуссиса и Фернандо Гонсалеса.
11:55. Среди лучший ударов за минувший игровой день оказалась и плоская свеча Сани Мирзы.
11:50. Тренировка Фернандо Вердаско в Сингапуре выглядит так.
11:45. Мастер «селфи» Томаш Бердых изучает город.
11:40. Ана Иванович пребывает в хорошем настроении после утренней тренировки, сегодня ей предстоит матч-сет против Кики Бертенс.
11:35. Расположение команд в турнирной таблице на данный момент.
11:30. Добрый день всем поклонникам тенниса! Предлагаем вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матчей и других событий пятого игрового дня в третьем сезоне международной Премьер-лиги (IPTL). Сегодня второй день второго этапа, который проходит в Сингапуре. В 12:00 по московскому времени начнётся первый матч между аутсайдерами «Японскими Воинами» и вышедшими в лидеры «Индийскими Эйсами». Во втором матче дня (начало не ранее 15:30 мск) команда «Сингапур Слэммерс» сразится на корте с «ОАЭ Роялс».