Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018 Кубок конфедераций
Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные Лига Чемпионат.com
Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2016 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Биатлон
Кубок мира-2016/17. Мужчины Кубок мира-2016/17. Женщины ЧМ-2017
Теннис
WTA ATP Australian Open 2017 Кубок Дэвиса Кубок Федерации Кубок Кремля 2016 Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Пляжный волейбол Кубок России Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Конькобежный спорт Лёгкая атлетика Лыжный спорт
Пляжный футбол Гандбол Борьба Конный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы
Прочие виды спорта Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Лента новостей Фэнтези футбол Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров
Билеты на спорт Купить билет на матч ХК Витязь — ХК Нефтехимик!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
Екатерина Бычкова
Фото: Из личного архива Екатерины Бычковой
Текст: Екатерина Бычкова

«Отцы и дети. В спорте эта история сложна вдвойне»

Екатерина Бычкова в своей колонке – о полугодовом молчании, мотивации и гордости, а также о проблеме родителей и детей в теннисе.
7 декабря 2016, среда. 18:00. Теннис
Если возвращаться куда-то, то только двумя способами. Очень подготовленно и красиво. Так, чтобы все охнули и присели в реверансе. Или спонтанно, сходу завалиться как снег на голову, когда не ждут. Чтобы все удивились и сначала невнятно, но потом привычно влились в процесс. Я как-то всегда середняком. Везде и всегда. Мне
всегда лень подготавливать фуроры, но и особо незаметной я быть толком не умею.

Моё определенное молчание на данном ресурсе было обусловлено многими причинами и поворотами. Жизненными, карьерными, личными – всякими. Много успевает с человеком произойти за без малого полгода. Да что уж там, порой целая жизнь.

Делиться целой жизнью сложно. Частями неинтересно. За раз всего не написать, за несколько – можно слишком размазать. И всё же. Почему-то именно этот пост-возвращение я в первый месяц зимы хотела бы посвятить родителям.

→ «На одной тактике далеко не уедешь, будь ты хоть Кутузовым»

Да, да, всем тем, кто помогает нам становиться в той или иной мере тем, кем в дальнейшем мы становимся. Именно благодаря, а порой и вопреки родителям мы чего-то добиваемся или наоборот не достигаем.
Если возвращаться куда-то, то только двумя способами. Очень подготовленно и красиво. Так, чтобы все охнули и присели в реверансе. Или спонтанно, сходу завалиться как снег на голову.
Мотивируемся или теряем веру в себя и собственные силы. Хотим, чтобы нами гордились или делаем что-то назло. Всё так. И только так. Редко, когда именно в нашем виде спорта у спортсменов что-то получается без родителей. Они почти всегда инвесторы, агенты, тренеры и при этом ещё и родители. Всё в одном. Большего ада придумать сложно.

Один или два человека не могут заменять тебе целый мир. Как бы они этого ни хотели. Да и после работы (а теннис — это для любого спортсмена работа) хочется всегда отвлечься и услышать слова поддержки. Вместо очередных моральных подзатыльников и занудства. В то же время без определённого давления именно с этой стороны медали тоже нельзя. И в итоге найти тот самый идеальный баланс практически не представляется возможным.

Новое поколение повторяет одни и те же ошибки за предыдущим поколением. И когда ты после 26 лет стажа сталкиваешься с этим повторением впервые – это, с одной стороны, забавно, с другой – грустно. Ты понимаешь, что прошёл целую непростую жизнь, для того чтобы увидеть одно и тоже. Плачущих бабушек, орущих отцов, занудствующих матерей, скучающих тренеров, затюканных детей и целый мир неудовлетворённости, недовольства, тоски и тяжёлого труда под названием долгий и тернистый путь теннисиста.

→ «Тренера хочется всем, но варианты есть далеко не у каждого»

Безусловно, во всём этом всегда присутствует позитив. Кто-то из детей действительно любит и хочет играть, у
Редко, когда именно в нашем виде спорта у спортсменов что-то получается без родителей. Они почти всегда инвесторы, агенты, тренеры и при этом ещё и родители. Всё в одном.
кого-то это получается лучше других, кто-то изначально с чемпионским характером, у кого-то бывает всё и сразу. Когда же ты смотришь на всё это со стороны своего спортивного опыта и возраста, в первую очередь это очень смешно. Все эти страсти Христовы в борьбе мышиной. Все эти турниры, радости от побед и страдания от поражений. Сейчас я знаю, что это только этап. Самый первый. Нулевой цикл. Одна из ступеней в пока ещё далекий и мифический мир большого спорта. Но даже если я 150 тысяч раз повторю это каждому из родителей, а они мне в ответ утвердительно кивнут, ничего не изменится. Они послушают, но не услышат. И будут так же переживать и затюкивать своих одарённых или не очень чад. Так же считать, что со временем станут понимать всё лучше всех, и все остальные кругом превратятся в шарлатанов, мошенников и просто рубящих с них деньги неумех.

Это очень сложная история. Отцов и детей. Она в жизни-то сложная. В спорте она сложная вдвойне. Я действительно, пройдя весь этот жизненный круг, могу посоветовать всем страдающим и переживающим весь этот путь заново родителям лишь одного – терпения. Будьте терпимее к любого рода детским самовыражениям. Учитесь вести со своими детьми диалог. Ведь самое важное – уметь слышать и быть услышанным. В любом деле. Везде и всегда. А в таком трудном и долгом, как большой теннис, – в первую очередь. Чтобы потом, спустя энное количество лет, не иметь на выходе в любой степени сложившихся спортсменов с комплексами неполноценности, паранойи и личным психологом.

Пока как-то так. А дальше будем раскрывать тему в зависимости от заинтересованности сторон. :)
Екатерина Бычкова
Фото: Из личного архива Екатерины Бычковой

Екатерина Бычкова

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 67
Теги
Екатерина Бычкова
Новости. Теннис
22 декабря 2016, четверг
16:11 Сестры Уильямс проведут выставочный матч с братьями-регбистами Савеа
15:36 Стало известно расписание выступлений Маррея в 2017 году
15:10 Новым тренером Эррани будет её первый наставник Монталбини
15:04 Марфутина проиграла Йорович в четвертьфинале турнира ITF в Анкаре
14:14 Маррей: нужно быть готовым к тому, что в 2017-м не всё будет идеально
13:20 Дьяченко стала первой полуфиналисткой турнира ITF в Анкаре
12:41 Тильстрём: перед Монфисом стояла задача выиграть ТБШ и Кубок Дэвиса в 2016 году
12:33 Пресс-служба: Квитова готова делать всё, чтобы вновь играть на высшем уровне
11:09 Мирза: если не получится вновь выиграть «Ролан Гаррос», то убиваться не буду
10:36 Федерер: за время отдыха я словно помолодел
10:10 На ряде крупных турниров ATP в 2016 году не проводился допинг-контроль
09:05 WTA создала благотворительную организацию WTA Charities
02:21 Врач — о травме Квитовой: выполнять форхенды и бэкхенды с такой травмой трудно
00:24 Грот получил от организаторов «уайлд кард» на Australian Open – 2017
21 декабря 2016, среда
23:16 Дель Потро опередил Месси в голосовании за лучшего спортсмена Аргентины
19:27 Дель Потро может пропустить Australian Open и Кубок Дэвиса
19:09 Квитова пропустит около шести месяцев после разбойного нападения
17:23 Веснина: в Петербурге хочется показать красивый теннис и порадовать болельщиков
17:05 Макарова: в Москве у меня игра не получается, надеюсь, в Питере сложится удачно
15:59 Марфутина вышла в четвертьфинал турнира ITF в Анкаре
15:05 Надаль: в этом сезоне я больше мучился, чем наслаждался игрой
14:07 Кудерметова уступила Йорович во втором круге турнира ITF в Турции
13:47 Дьяченко вышла в четвертьфинал турнира ITF в Анкаре
13:45 Блинкова проиграла Каданту во втором круге турнира ITF в Анкаре
13:37 Призовой фонд Australian Open 2017 составит $ 36,2 млн
12:50 Кадерка: Квитова — молодая девушка, я переживаю за её душевное состояние
12:05 Кечманович: восхищаюсь психологической устойчивостью Джоковича
11:10 Надаль сыграет с паре с М. Лопесом, Нисикори — с Тимом на турнире в Брисбене
10:55 Младенович совершила больше всех двойных ошибок в женском туре в 2016 году
10:07 Тарпищев посетил академию Надаля в Манакоре
09:46 Касабо: в этом сезоне Суарес-Наварро смогла добиться прогресса
09:05 WTA: матч Цибулковой с А. Радваньской на Уимблдоне признан лучшим в году на ТБШ
09:04 WTA: А. Радваньска признана главной любимицей болельщиков в 2016 году
00:42 Квитова перенесла операцию на левой руке после вооружённого нападения
00:16 Федерер победил в голосовании GQ за звание самого стильного мужчины 2016 года
20 декабря 2016, вторник
23:16 Халеп, Цибулкова, Кузнецова и Веснина сыграют на турнире в Санкт-Петербурге
23:00 Тильстрём: Монфис на Открытом чемпионате Австралии сможет претендовать на победу
21:16 Чакветадзе: надеюсь, Квитова быстро восстановится, но это будет непросто
19:52 Мойя: я буду требователен к Надалю как никто другой
19:19 Квитова в ближайшее время перенесёт операцию на руке
18:57 Веснина: начинаю осознавать, что победа на Играх значит для нас и для страны
17:31 Федерер: пенсия подождёт, я всё ещё голоден до побед
17:18 Уимблдон поддержал Квитову, перенёсшую вооружённое нападение в своём доме
16:40 Дьяченко вышла во второй круг турнира ITF в Анкаре
16:23 Квитова: я шокирована, но, к счастью, жива
Все новости RSS
Кто из теннисистов, ранее не побеждавших на турнирах "Большого шлема", выиграет его раньше других?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Вакансии | Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2016
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+