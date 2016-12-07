«Отцы и дети. В спорте эта история сложна вдвойне»

Если возвращаться куда-то, то только двумя способами. Очень подготовленно и красиво. Так, чтобы все охнули и присели в реверансе. Или спонтанно, сходу завалиться как снег на голову.

Редко, когда именно в нашем виде спорта у спортсменов что-то получается без родителей. Они почти всегда инвесторы, агенты, тренеры и при этом ещё и родители. Всё в одном.

Фото: Из личного архива Екатерины Бычковой Екатерина Бычкова

Если возвращаться куда-то, то только двумя способами. Очень подготовленно и красиво. Так, чтобы все охнули и присели в реверансе. Или спонтанно, сходу завалиться как снег на голову, когда не ждут. Чтобы все удивились и сначала невнятно, но потом привычно влились в процесс. Я как-то всегда середняком. Везде и всегда. Мневсегда лень подготавливать фуроры, но и особо незаметной я быть толком не умею.Моё определенное молчание на данном ресурсе было обусловлено многими причинами и поворотами. Жизненными, карьерными, личными – всякими. Много успевает с человеком произойти за без малого полгода. Да что уж там, порой целая жизнь.Делиться целой жизнью сложно. Частями неинтересно. За раз всего не написать, за несколько – можно слишком размазать. И всё же. Почему-то именно этот пост-возвращение я в первый месяц зимы хотела бы посвятить родителям.Да, да, всем тем, кто помогает нам становиться в той или иной мере тем, кем в дальнейшем мы становимся. Именно благодаря, а порой и вопреки родителям мы чего-то добиваемся или наоборот не достигаем.Мотивируемся или теряем веру в себя и собственные силы. Хотим, чтобы нами гордились или делаем что-то назло. Всё так. И только так. Редко, когда именно в нашем виде спорта у спортсменов что-то получается без родителей. Они почти всегда инвесторы, агенты, тренеры и при этом ещё и родители. Всё в одном. Большего ада придумать сложно.Один или два человека не могут заменять тебе целый мир. Как бы они этого ни хотели. Да и после работы (а теннис — это для любого спортсмена работа) хочется всегда отвлечься и услышать слова поддержки. Вместо очередных моральных подзатыльников и занудства. В то же время без определённого давления именно с этой стороны медали тоже нельзя. И в итоге найти тот самый идеальный баланс практически не представляется возможным.Новое поколение повторяет одни и те же ошибки за предыдущим поколением. И когда ты после 26 лет стажа сталкиваешься с этим повторением впервые – это, с одной стороны, забавно, с другой – грустно. Ты понимаешь, что прошёл целую непростую жизнь, для того чтобы увидеть одно и тоже. Плачущих бабушек, орущих отцов, занудствующих матерей, скучающих тренеров, затюканных детей и целый мир неудовлетворённости, недовольства, тоски и тяжёлого труда под названием долгий и тернистый путь теннисиста.Безусловно, во всём этом всегда присутствует позитив. Кто-то из детей действительно любит и хочет играть, укого-то это получается лучше других, кто-то изначально с чемпионским характером, у кого-то бывает всё и сразу. Когда же ты смотришь на всё это со стороны своего спортивного опыта и возраста, в первую очередь это очень смешно. Все эти страсти Христовы в борьбе мышиной. Все эти турниры, радости от побед и страдания от поражений. Сейчас я знаю, что это только этап. Самый первый. Нулевой цикл. Одна из ступеней в пока ещё далекий и мифический мир большого спорта. Но даже если я 150 тысяч раз повторю это каждому из родителей, а они мне в ответ утвердительно кивнут, ничего не изменится. Они послушают, но не услышат. И будут так же переживать и затюкивать своих одарённых или не очень чад. Так же считать, что со временем станут понимать всё лучше всех, и все остальные кругом превратятся в шарлатанов, мошенников и просто рубящих с них деньги неумех.Это очень сложная история. Отцов и детей. Она в жизни-то сложная. В спорте она сложная вдвойне. Я действительно, пройдя весь этот жизненный круг, могу посоветовать всем страдающим и переживающим весь этот путь заново родителям лишь одного – терпения. Будьте терпимее к любого рода детским самовыражениям. Учитесь вести со своими детьми диалог. Ведь самое важное – уметь слышать и быть услышанным. В любом деле. Везде и всегда. А в таком трудном и долгом, как большой теннис, – в первую очередь. Чтобы потом, спустя энное количество лет, не иметь на выходе в любой степени сложившихся спортсменов с комплексами неполноценности, паранойи и личным психологом.Пока как-то так. А дальше будем раскрывать тему в зависимости от заинтересованности сторон. :)