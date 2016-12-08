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175 лет назад 2016
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Марат Сафин
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
Текст: Дмитрий Шахов

IPTL. День 6-й. Сафин принёс победу в овертайме. Как это было

В текстовой онлайн-трансляции 6-го игрового дня теннисной Премьер-лиги – матч Сафина проив Иванишевича и многое другое.
8 декабря 2016, четверг. 11:30. Теннис
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МАТЧИ ДНЯ.

12:00. «ОАЭ Роялс» — «Японские Воины» — 20:23 (Куэвас — Вердаско — 2:6, Куэвас / Нестор — Вердаско / Роже — 6:5 (7:3), Хингис / Нестор — Янкович / Роже, Иванович (Хингис вышла на замену) — Нара — 0:6, Иванишевич — Сафин — 6:4, овертайм Иванишевич — Сафин — 0:1).
15:30. «Сингапур Слэммерс» — «Индийские Эйсы» — 22:23 (Мойя — Филиппуссис — 6:4, Бертенс — Флипкенс — 6:1, Мело (Кирьос вышел на замену) / Бертенс — Бопанна / Мирза — 0:6, Мело / Багдатис — Лопес / Додиг — 5:6 (6:7), Кирьос — Лопес — 5:6 (4:7))

18:15. 12:5 вели хозяева, а ещё подавали на матч, но в итоге всё-таки проиграли. Таким образом «Эйсы» перед финальным этапом будут на первом месте. А заключительный этап как раз для них будет домашним. На этом мы завершаем нашу трансляцию. До новых встреч.




18:12. В решающий момент дрогнул Кирьос и допустил пару ошибок — 5:6 (4:7).

18:10. Повёл Лопес, но потом счёт сравнялся после его двойной ошибки — 3:3.

18:05. При 0:15 взяли «Пауэр-пойнт» гости, а Ник допустил двойную. А потом на втором брейк-пойнте за Лопеса сыграла сетка. В итоге всё-таки шутаут!

18:02. Поторопились мы с выводами. Неудачный гейм провёл Лопес и отдал подачу. Теперь Кирьос будет подавать на матч — 5:4!

17:59. Хорошо подают оба. Возможно судьба матча решится на шутауте, если, конечно, не будет брейка в ближайшие два гейма — 4:4.

17:55. Красивая обводка прошла у Ника по ходу гейма, но завершил всё Лопес эйсом — 3:4.

17:53. Обе команды уже набрали по 20 геймов и гарантировали бонусное очко — 3:3.

17:50. Под ноль взял подачу Лопес — 2:3.

17:48. С третьей попытки в этом игровом дне Кирьос взял свою подачу — 2:2.

17:44. При счёте 40:30 взяли «Пауэр-Пойнт» «Слэммерс». Лопес помог сопернику двойной ошибкой — 1:2.

17:42. Три брейк-пойнта было у Лопеса. Два отыграл Ник, а на третьем допустил двойную ошибку — 0:2.

17:39. Лопес выиграл свою подачу и нашёл повод посмеяться — 0:1.

17:37. Полное равенство перед решающим сетом — 17:17. Победитель последней партии выигрывает матч. Овертайма в этой игре точно не будет.

17:34. На подаче был Мело, но завязался розыгрыш, в котором Додиг исполнил свечу под заднюю линию! Невероятный матч получился, очень увлекательный — 5:6 (6:7).

17:31. Невероятный тай-брейк. Вели гости 4:1, но в концовке пошли обводки у Багдаиса. Всё решит одно очко при счёте 6:6!

17:25. Ещё одно увлекательное очко. Лопес отбил два сложных воллея, Додиг нырнул под сетку за мячом, но не достал. Тем не менее гейм остался за «Эйсами», которые добрались до шутаута.



17:21. Однако Мело не сумел подать на сет — ещё один брейк — 5:4.

17:18. Невероятно! При 30:30 на подаче Лопеса взяли «Пауэр-пойнт». В упор расстреливал с лёта соперника Фелисьяно, но Мело продемонстрировал нереальную реакцию и вернул мяч в корт — 5:3!



17:15. При 40:30 взяли «Пауэр-пойнт» гости. Завязалась захватывающая перестрелка у сетки, в которой Багдатис ошибся. Обратный брейк — 4:3.

17:11. Подача «Эйсов» вопрос не вызвала — 4:2.

17:09. Два брейк-пойнта было у «Эйсов». На первом отлично подал Мело, а на втором здорово у сетки укоротил Багдатис — 4:1.

17:06. На подаче Лопеса размочили счёт гости — 3:1.

17:04. Пока что у нас мало равных сетов. Везде у кого-то сразу же перевес — 3:0.

17:02. Но именно Иван проиграл свою подачу на старте мужской пары — 2:0.

17:00. В таблице MVP Бертенс опустилась с первого места на пятое, а лидером стал Додиг.

16:57. Вроде бы огромный отрыв был, но теперь обострилась и борьба — 12:11!

16:54. Выпустили Кирьоса, чтобы хотя бы одну подачу удержать, но не удалось. При 40:30 взяли «Пауэр-пойнт». Рохан заставил Кики неточно сыграть у сетки — 0:6.

16:50. На подаче Рохана шансов не было — 0:5.

16:48. Мирза и Бопанна останавливаться не собираются. Заработали они три брейк-пойнта. На втором Саня прекрасно сыграла у сетки — 0:4.

16:45. Очень легко гости взяли подачу Мирзы — 0:3.

16:43. Мело на решающем очке допустил двойную — 0:2.

16:41. Бопанна решил оправдать название своей команды и исполнил несколько эйсов в первом же гейме — 0:1.

16:39. А Кики стала самым ценным игроком лиги на данный момент. Она осталась на корт, чтобы сыграть микст.

16:37. Большой уже отрыв у «Слэммерс» — 12:5.

16:35. При 30:15 взяли тайм-аут и «Пауэр-пойнт» гости. Кики ошиблась со слайса и стала 30:40. Но и этот гейм не достался Флипкенс. Разгромила её Бертенс — 6:1!

16:32. Поймала кураж Бертенс. Ещё один брейк она сделала — 5:1!

16:29. Тяжёлый гейм на подаче Бертенс. Два брейк-пойнта было у Флипкенс. На первом Кики классно сыграла у сетки. Потом был тайм-аут, после которого голландка сыграла здорово — 4:1.

16:24. Подвёл Флипкенс удар справа. Кики первой повела с брейком — 3:1.

16:21. Весьма высокий уровень по меркам Премьер-Лиги этого года в этом матче — 2:1.

16:18. Бодро начали игру Бертенс и Флипкенс — 1:1. Обе играли неплохо в этом сезоне IPTL.

16:15. Марат признаёт, кто был главной звездой команды в этот день.



16:13. Бертенс и Флипкенс разминаются. Обе провели немало матчей в IPTL. Кики уже выиграла 94 гейма в этом розыгрыше.

16:10. Впервые за сет реальные проблемы были на подаче Мойи. Двойной брейк-пойнт был у Марка. На первом он не принял. Перед решающим очком был тайм-аут, ключевой мяч выиграл Карлос и взял первый сет — 6:4.

16:05. По 30:30 было на подаче Марка, но в концовке он подавал с первой — 5:4.

16:02. Здорово заставляет двигаться соперника Карлос, в движении Марк чаще отвечает неточно — 5:3.

15:58. Неожиданно при счёте 30:30 взяли «Пауэр-пойнт» хозяева. Может рассчитывали, что в первый квадрат хуже подаст Марк, но не сработало — 4:3.

15:55. Тяжеловато что-то сделать на приёме австралийцу — 4:2.

15:52. Мгновенно взял свою подачу Марк — 3:2.

15:50. Со счёта 40:0 проиграл пару очков Карлос. «Эйсы» взяли «Пауэр-пойнт», но на нём Карлос провёл отличную атаку — 3:1.

15:45. На задней линии красиво играет Мойя. Простреливает по линиям. А при 15:30 ещё и у сетки перехитрил соперника. Марк отыграл два брейк-пойнта подачей и дело дошло до решающего очка, где австралиец исполнил эйс — 2:1.

15:42. Очень легко взял подачу Карлос — 2:0.

15:40. Не шла первая подача у Марка. Мойя заработал двойной брейк-пойнт. На первом он пошёл к сетке и использовал свой шанс. Сразу брейк сделал Карлос — 1:0.

15:34. Расписание второго матча:



15:30. Мойя и Филиппуссис на корте. Скоро будут объявлены полные составы. Их вы можете видеть в верхней части трансляции в матчах дня.

15:00. Мгновения первого матча.


14:30. Следующий матч начнётся через час.




14:22. Наконец-то и удача была на стороне Марата. При 30:15 свалился нетбол на половину Иванишевича. Порадовался Сафин, но потом всё равно извинился. На матчболе в сетку принял Горан. Формально не выиграл свой матч россиянин, но удержал перевес, который добыла Куруми Нара. Конечно, именно Нара стала главной звездой этой встречи. «Воины» набрали три очка, но и «Роялся» получили один балл, за то что набрали 20 геймов.



14:19. Иванишевич успешно подал на сет — 6:4. Общий счёт 20:22, но нас ещё ждёт овертайм. Марату надо взять свою подачу сейчас, чтобы его выиграть.

14:15. Вроде бы неплохо укоротил Сафин, но Иванишевич ответил в трос и мяч перевалился на половину Сафина. Марат даже упал, попавшись на противоходе. Стало 0:40 и следующий розыгрыш Марат тоже проиграл — 5:4.

14:12. В этот раз Иванишевич спокойно взял подачу — 4:4.

14:09. Не принял Горан при 15:30 и хотел ракетку разбить, но удержался. А при счёте 30:30 уже Сафин сильно сорвал бэкхенд. Дело дошло до решающего очка. «Воины» взяли тайм-аут и подбордили Сафина. Тренер призывает Марата выполнить свою лучшую подачу, однако у россиянина не прошла. После второй он вышел к сетке и изумительно укоротил с лёта — 4:3.

14:06. Ужасно начал гейм Горан. 0:40 было, но в итоге россиянин упустил все четыре брейк-пойнта — 3:3.

14:03. Важный гейм был на подаче Марата. Использовал свой «Пауэр-Пойнт» Горан, но в важный момент Сафин исполнил великолепный удар с задней линии — 3:2.

14:00. Но и Иванишевич не железный. Он сорвал удар при 30:30, а на брейк-пойнте Марат пробил его оборону и вернул брейк — 2:2.

13:56. Пару ошибок допустил Марат. Два брейк-пойнта у Горана. Первый Сафин отыграл подачей. На втором завязался розыгрыш, который Сафин уступил — 2:1.

13:53. Чётко сыграл на своей подаче хорват — 1:1.



13:52. Отлично подавал в первом гейме Марат. два эйса сделал — 0:1. Марат в четвёртый раз за два года играет против Горана в IPTL. Два раза он проиграл, но одну победу одержал.

13:50. Вышел на корт Марат. Разминается перед решающим сетом.

13:47. Феноменальный сет от Нары! В решающие моменты Куруми простреливала навылет постоянно — 6:0! В одиночку обеспечила солидный задел японской команде Нара!

13:44. Просто не остановить Нару! При 40:30 она обвела соперницу, попав в линию. А потом и решающее очко выиграл — 0:5!

13:41. И тут же замену сделали «Роялс». Вышла Хингис играть одиночный матч вместо Иванович, но пока гейм на приёме проиграла — 0:4.

13:37. При 40:30 допустила двойную Иванович, а на решающем очке немного не попала с лёта. Расстроилась Ана.

13:33. Нара успешно подтвердила брейк — 0:2.

13:30. Иванович повела в первом гейме 40:0, но проиграла два мяча. При 40:30 «Воины» взяли «Пауэр-пойнт», на котором завязался длинный розыгрыш. Нара пробила слева навылет и сделала брейк — 0:1.

13:27. В какой-то момент 4:10 проигрывали «Роялс», но теперь они впереди 14:12!

13:25. Просто всё валится из рук у Елены. Четверной матчбол у «Роялс» и с первого же они закончили — 6:1.

13:23. Даже челленджи неудачно берут «Воины» — 5:1.

13:19. Ничего не получается у Янкович и Роже. Смеётся иронично Елена после своей ошибки. Ещё одну подачу они отдали — 4:1.

13:17. Куда лучше дела идут у Хингис. Она с Нестором подтвердила брейк — 3:1.



13:14. Тяжело было на подаче Янкович. Всего одно очко взяли «Воины» в этом гейме. «Роялс» повели с брейком — 2:1.

13:12. Янкович сегодня отдыхает от одиночки, но играет в миксте — 1:1.


13:06. Фернандо немного подсел в конце второго сета для него. Именно во многом его ошибки привели к тому, что «Роялс» сократили отставание, хотя всего на один гейм — 6:5 (7:3). На очереди у нас микст.

13:01. Зацепились на приёме «Роялс». 30:30 было, но после этого Роже дважды удачно подал. Нас ждёт первый тай-брейк этого игрового дня — 5:5.

12:59. Вердаско решил выбросить свою ракетку по ходу восьмого гейма.



12:57. Не было проблем на подаче Куэваса. «Роялс» снова вышли вперёд в сете — 5:4.

12:55. Плохой гейм на подаче Вердаскот провели «Воины». И вот уже упустили они перевес в брейк — 4:4.

12:51. Подачу Нестора «Роялс» сумели взять под ноль — 3:4.

12:49. Многовато ошибаются Нестор и Куэвас — 2:4.

12:46. Разыгрались на приёме Вердаско и Роже. Заработали они четыре брейк-пойнта. Первые два упустили, но на третьем получили ошибку от соперника. Продолжают отрываться в счёте «Воины» — 2:3. Общий счёт уже — 4:9.

12:42. Отлично летела подача у Вердаско. Пока без брейков в парном сете — 2:2.

12:40. 40:0 было на подаче Нестора, но потом Вердаско и Роже дважды классно сыграли у сетки. Взяли «Пауэр-Пойнт» и тайм-аут «Воины», но не сработало. В этом сете комаенды остались без специальных очков — 2:1.

12:36. «Роялс» взяли «Пауэр-Пойнт» при счёте 40:30 на подаче Роже. Нестеор не смог принять — 1:1.


12:33. Красивый короткий кросс слева исполнил Куэвас в конце первого гейма, который его пара выиграла. Корт в паре побольше, так что Пабло стало попроще.

12:29. В третий раз за сет Фернандо взял подачу Куэваса и обеспечил хороший стартовый отрыв для «Воинов». Не уходит с корта Вердаско, потому что он будет играть и в парном матче.




12:25. Со счёта 30:0 плохо действовал Вердаско. Два брейк-пойнта было у Пабло, но включился Фернандо и дважды пробил навылет — 2:5.

12:22. Наконец-то взял подачу Пабло. Хотя были проблемы. Стало 15:30 после двойной, но концовку гейма он провёл удачно — 2:4.

12:19. Классно смотрится Вердаско. При 30:15 у него получился красивый воллей вдоль сетки, а завершился гейм после ошибки Куэваса слева — 1:4.

12:17. При 30:30 подал эйс Куэвас, но «Роялс» взяли «пауэр-пойнт», и Вердаско успешно его реализовал. Опять у нас брейк — 1:3.

12:12. Оторваться не получилось. Тут же уже Фернандо провёл плохой гейм и вернул брейк — 1:2.

12:10. Куэвас не вошёл в игру. Допустил пару срывов и отдал свою подачу — 0:2.



12:07. Мы начинаем с мужской одиночки. Вердаско против Куэваса. Испанец уверенно взял стартовую подачу — 0:1.

12:00. Расписание первого матча. Марат сыграет в завершающем сете.



11:50. Маркос Багдаис рассказывает об участии в IPTL.



11:40. Таблица после пяти игровых дней.



11:30. Добрый день всем поклонникам тенниса! Предлагаем вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матчей и других событий шестого игрового дня в третьем сезоне международной Премьер-лиги (IPTL). Сегодня заключительный день второго этапа, который проходит в Сингапуре. В 12:00 по московскому времени начнётся первый матч между аутсайдерами — «Японскими Воинами» и «ОАЭ Роялс». Во втором матче дня (начало не ранее 15:30 мск) команда «Сингапур Слэммерс» сразится на корте с «Индийскими Эйсами». Победитель этого матча будет лидером по итогам двух этапов.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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