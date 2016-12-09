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175 лет назад 2016
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Сафин, Янкович, Иванович, Иванишевич, Мойя и Хингис – в седьмой день IPTL
Фото: iptlworld.com
Текст: Даниил Сальников

IPTL. День 7-й. Команда Сафина сделала шаг к финалу. Как это было

В текстовой онлайн-трансляции 7-го игрового дня теннисной Премьер-лиги – матчи Марата Сафина, Мартины Хингис, Аны Иванович и других.
9 декабря 2016, пятница. 13:00. Теннис
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МАТЧИ ДНЯ.
13:30. «ОАЭ Роялс» — «Японские Воины» — 20-25 (Иванишевич — Сафин — 3:6, Иванович — Нара — 6:1, Иванович/Нестор — Янкович/Роже — 5:6 (5:7), Бердых/Куэвас — Вердаско/Роже — 0:6, Бердых — Вердаско — 6:5 (7:4), 0:1 ОТ).
17:00. «Индийские Эйсы» — «Сингапур Слэммерс» — 24-19 (Ф.Лопес/Додиг — Мело/Багдатис — 6:2, Ф.Лопес — Кирьос — 6:0, Флипкенс — Бертенс — 2:6, Энквист — Мойя — 4:6, Мирза/Бопанна — Бертенс/Багдатис — 6:5 (7:2))

19:40. Селфи чемпионов вам напоследок.




19:35. Таким останется всем на память табло сегодняшнего матча. На этом 7-й игровой день IPTL-2016 завершён. Завтра пройдёт заключительный день группового этапа, по результатам которого определятся финалисты. На этом у нас всё. Следите за теннисом на нашем портале. До скорых встреч!


19:27. Теперь подача Бопанны сработала — 5:2. Отличный приём Бопанны! 6:2. Матчболы уже! Долгий розыгрыш и сорвала Кики форхенд в сетку. 6:5 (7:2). Всё!




19:26. С минибрейка начали сразу «эйсы» — 3:0. Прошла подача у Багдатиса — 3:1. Недоволен Маркос — ещё минибрейк сопернику достался — 4:1. Двойная ошибка теперь у Рохана. Смеётся он — 4:2. Смена сторон.

19:23. Бопанна неудачно начал подавать — 0:15. Багдатис не справился с подачей соперника — 15:15. Сокрушается Кики — она тоже не справилась с подачей индуса — 30:15. Упорная борьба продолжается — 30:30. Летит на корт "пауэр-пойнт". И приём второй подачи в сетку. 40:30. И будет у нас в итоге шут-аут. 5:5.

19:19. До решающего очка дошло дело на подаче Багдатиса — 40:40. И спасли этот гейм «слэммерс»! 4:5.

19:16. Мирза неудачно начала подавать. 0:15. У сетки выскочил Рохан и вколотил смэш. 15:15. С задней линии попала Кики в сетку. 30:15. Продолжается упорная борьба — 30:30. Рохан снова помог своей партнёрше — 40:30. И доходит дело до решающего очка — 40:40. И есть обратный брейк! 4:4.

19:12. Пока Кики подаёт неплохо — 40:15. Смотрим повтор. Мяч был полностью в коридоре — 40:30. Попал Бопанна в сетку. Сокрушается. 4:3.

19:09. Упорная борьба на подаче «эйсов». 40:30. Попросили тайм-аут «слэммерс». А после этого заказали ещё и "пауэр-пойнт". Отлично Саня у сетки перевела мяч вдоль троса, а Бопанна добил. Спаслись — 4:2.

19:05. Маркосу надо реабилитироваться за прокол в первом гейме. Быстро оказались они с Кики у сетки. Но попал киприот вдруг под трос. 0:15. Снова стали сближаться «слэммерс» с сеткой. Выиграли теперь — 15:15. Уже впереди Маркос со своей напарницей — 30:15. Не принял Бопанна. 40:15. Мощная подача по центру. Саня была бессильна. 3:2.

19:02. Неудачно Саня начала подавать — 0:15. Тут же помогла ей подача — 15:15. Уже впереди эйсы — 30:15. Быстро набирают очки слаженные индусы. 40:15. Приняла Кики в аут по длине. Быстрый гейм. 3:1.

19:00. Первой из девушек подаёт Бертенс. Пока всё неплохо — 30:15. Смотрим повтор — аут на подаче. Снова повтор. А теперь касание линии квадрата было — 40:15. Одно очко отыграно — 40:30. И тут же летит на корт "пауэр-пойнт". Не помогло. 2:1. Размочили «слэммерс» счёт в сете.

18:56. Решительно настроен Бопанна на подаче — 40:30. Подали «эйсы» и пошли в отрыв в этом сете — 2:0.

18:54. И сразу же с брейка начали «эйсы». 1:0.

18:50. Остался сегодня лишь микст: Мирза/Бопанна — Бертенс/Багдатис. Заменил киприот изначально заявленного на этот сет Марсело Мело.

18:48. Уверенно подаёт Мойя — 30:0. Попросили «эйсы» "пауэр-пойнт". Не помогло. Четверной сетбол. 40:0. Косая подача и приём в аут. Всё! 4:6. Мойя победил.




18:46. Забежал под форхенд Мойя и принял навылет! 0:30. Приём точно в ноги. Четверной скрытый сетбол. 0:40. Тут же попросили «эйсы» тайм-аут. Первая подача Энквиста в сетку. Погонял Карлос соперника по углам. Сам прибежал к сетке, соперник тоже успел за укороченным. Прыгал перед ним, но испанец перебросил его свечой. Брейк! 4:5.

18:43. Неудачно начал после перехода Мойя — 0:15. Загонял соперника по углам Карлос. Тот не догнал мяч в итоге — 15:15. Уже впереди подающий. 30:15. Косой приём в аут. 40:15. Лёгкий гейм в итоге выиграл Карлос. Его команда довольна. 4:4.

18:39. Неудачно начал швед подавать. 0:15. Принял в аут Карлос — 15:15. Подал, вышел на хафкорт и укоротил изящно Энквист — 30:15. Отличная косая подача — 40:15. Косо подал и перевёл в другой угол швед. Соперник был бессилен — 4:3.

18:37. Мойя очень чётко подаёт. 40:15. Подал, выскочил к сетке испанец. Но соперник уже проиграл. 3:3.

18:33. Размашисто играет Карлос. 0:15. Энквисту невыгодно затягивать розыгрыши. Смотрим повтор — полмяча на линии. Очко в пользу подающего шведа — 15:15. Пытался поддавить Мойя — но ошибся по длине — 30:15. Приём косой подачи в коридор. 40:15. Задел мяч трос на подаче — приём улетел в аут. Помогла подача в итоге Энквисту. 3:2.

18:31. Подаёт Мойя после перехода. Начал неудачно — 0:15. Тут же отыгрался — 15:15. И быстро выиграл в итоге испанец. 2:2.

18:27. Пока всё хорошо у Энквиста. 30:0. Отлично принял Мойя. 30:15. Догнал соперника испанец — 30:30. Не принял Карлос — 40:30. И бросают сингапурцы на корт "пауэр-пойнт". Принял Мойя, но в розыгрыше проиграл, качает головой. 2:1.

18:26. Появляются сразу шансы у Энквиста на приёме — 15:30. Помогла подача испанцу — 30:30. Уже впереди Мойя — 40:30. Не удержал мяч в игре Томас. Сокрушается. 1:1.

18:23. Первым подаёт Томас. Все в восторге от приёма Карлоса Мойи. 0:15. До брейк-пойнтов дело дошло — 30:40. Подал удачно швед. 40:40. Решающее очко. Коротко принял Мойя, сразу набежал Томас и пробил навылет. 1:0.

18:20. Остался матч Легенд, в котором померятся силами Энквист и Мойя, а завершится всё микстом.




18:17. Удачно начала подавать Флипкенс. 15:0. Упорная борьба продолжается — 30:30. А это уже сетболы! 30:40. Не справилась с приёмом соперницы Флипкенс. И всё! 2:6.




18:13. Бертенс подаёт снова — 30:15. Флипкенс не сдаётся. 30:30. Впереди уже подающая. 40:30. Додиг кинул на корт табличку «пауэр-пойнт». Не сработало. 2:5. Поздравляют все на скамейке Кики. Она довольна собой.

18:10. Неудачно пошло у Кирстен после перехода. 0:15. Тут же отыгралась. 15:15. Продолжается упорная борьба. 30:30. Вышла вперёд подающая. 40:30. В сетку попала бельгийка после приёма соперницы. 40:40. Решающее очко. Удачно подала всё же Флипкенс. Довольна, что спасла свой гейм — 2:4.

18:05. Чётко подаёт голландка. 40:0. Гейм под ноль! 1:4.

18:03. Чётко подаёт Флипкенс после перехода — 30:0. Ещё очко в пользу подающей — 40:0. Неудачно пошла вперед бельгийка. 40:15. Подала Кирстен и укоротила. Успела Кики к сетке и пробила мощно. 40:30. Попросили «слэммерс» "пауэр-пойнт". И шикарный приём второй подачи навылет с забеганием под форхенд. Брейк! 1:3.

18:00. Бертенс хорошо подаёт пока — 30:0. Поймала на противоходе соперница Кирстен Флипкенс, когда она бегала вдоль сетки — пробила вдоль троса. 40:0. Гейм под ноль выиграла Бертенс. Довольна. 1:2.

17:59. Брейк-пойнты снова — 30:40. В сетку попала Кики — нервничает. 40:40. И двойная ошибка! Проверка не спасла. Обратный брейк! 1:1.

17:56. Разрыв уже более десятка очков к началу 3-го сета. Вот это да!

17:55. Бертенс на подаче. Неудачно начала. 0:15. Тут же выровняла ситуацию — 15:15. Бельгийка снова впереди — 15:30. Долгий розыгрыш на задней линии, как вдруг Кирстен укоротила — 15:40. Брейк-пойнты. Побежала с подачи вперёд Кики и перевела сопернице в правый угол. Та с мячом не справилась. 30:40. И тут же двойная ошибка. Брейк! 1:0.

17:51. Теперь черёд женской одиночки. Вышли на разминку Бертенс и Флипкенс.




17:49. Не ладится ничего у Ника на подаче. 0:30 уже. Принял Фелисьяно, а у австралийца сорвался форхенд. Четверной сетбол! 0:40. Пытался принять наотмашь испанец — не попал. 15:40. Спокойно добрался до сетки Лопес и с лёта перевёл мяч вдоль троса. 6:0. Разгром!




17:46. На подаче Фелисьяно дело дошло до решающего очка. 40:40. И тут же эйс! Не оставляет шансов испанец сопернику. 5:0.

17:42. Лопес сегодня парит на корте. Кирьос ничего не может с ним сделать. 4:0.

17:30. Дальше будет мужская одиночка — Лопес и Кирьос.




17:29. Чётко подаёт Додиг — 30:0. Решили слэммерс воспользоваться "пауэр-пойнтом", пока не поздно. Подал Иван вторым мячом, а Маркос принял в аут. 40:0. Четыре сетбола. Не чётко сыграл у сетки Лопес, попал под трос — 40:15. Не удержал мяч у сетки Мело. Всё! 6:2




17:26. Мело подаёт теперь. Борьба — 15:15. Додиг и Лопес продолжают пытаться создавать шансы. 15:30. Помогла подача бразильцу — 30:30. Отличный приём. Это брейк-пойнты — 30:40. Еле принял Додиг, а Багдатис выскочил у сетки и добил — 40:40. Решающее очко. Выскочил к сетке Лопес и пробил сопернику в ноги! С двумя брейками уже впереди эйсы. 5:2. После перехода будут подавать на сет.

17:23. Фелисьяно начал подавать. Неудачно ему помогает пока Додиг. 0:30. Мимо бьёт испанец. Уже четверной брейк-пойнт — 0:40. Не принял Мело — 15:40. Додиг помог — 30:40. Тайм-аут попросила команда «слэммерс», чтобы не растерять всё преимущество в чужом гейме. Шикарно выскочил на перехват у сетки Додиг — 40:40. Решающее очко. Принял Багдатис, а Додиг у сетки добил. Спасли тяжёлый гейм «эйсы». 4:2.

17:18. Мело помогает Багдатису с подачи. 15:0. Снова здорово отыграл впереди бразилец. 30:0. Быстро набирают очки «слэммерс». 40:0. Гейм под ноль в итоге. 3:2

17:17. Последним из четвёрки теннисистов подаёт Додиг. Лопес ему чётко помогает у сетки. 30:0. Двойная ошибка — 30:15. Упал уже Лопес на спину, уворачиваясь от выстрела партнёра. И получился отличный обводящий у Ивана — 40:15. «Слэммерс» взяли повтор. Мяч коснулся линии. 3:1.

17:14. Теперь очередь подавать Мело. 15:0. Красивый розыгрыш у сетки, ошибся немного Лопес, пытаясь обвести Мело. 30:0. Размочили счёт в чужом гейме «эйсы». 30:15. Двойная ошибка у Марсело. 30:30. Не прошла первая. На второй косо подал бразилец и стал перебегать в другой угол. Ошибся. 30:40 — брейк-пойнты. 40:40 — решающее очко. Принял Додиг, а Лопес у сетки подпрыгнул и пробил в ноги Мело. Брейк! 2:1.

17:10. Лопес чётко подаёт. 30:0. Приём в аут. 40:0. Сейчас Мело принял, но вторым ударом попал в сетку. Гейм под ноль. 1:1.

17:09. Багдатис первым подаёт за «Слэммерс». 15:0. Помог Мело товарищу. 30:0. Двойная ошибка. 30:15. Косая подача и тут же Марсело у сетки мягко укоротил. 40:15. Чётко подобрал все мячи у сетки бразилец. 0:1.




17:04. В таком порядке будут сыграны сеты во втором матче дня.




17:00. Быстро пролетела пауза. Ждём начала второго поединка.

16:02. Важную победу одержали «воины» на пути к попаданию в финал турнира. На этом у нас пока небольшая пауза. Вернёмся в 17:00 к началу второго матча.



16:01. Начинает подавать Бердых — 15:0. Пока всё неплохо у Бердыха — 30:15. Аут засчитали на подаче Томашу, он попросил повтор — аут был. На второй подаче сыграл чех неудачно — 30:30. Размашисто играл Вердаско — пробил сопернику в правый угол навылет. Это два матчбола! Поддавил испанец сопернику в левый угол и тот попал в сетку. Брейк и матч! 6:6.




15:58. Теперь после небольшой паузы в супер-шут-ауте или овертайме нужно будет отыграть Томашу отставание в 4 гейма. Как только соперник возьмёт хотя бы гейм, игра закончится. Посмотрим.

15:57. Увлёкся диджей. Судья на вышке попросил выключить музыку. Не смутило это Томаша — подал удачно — 4:3. Сорвал вдруг удар в аут по ширине Фернандо. Это минибрейк уже у чеха — 5:3. И ещё очко в пользу Бердыха! 6:3. Две подачи у него в запасе. Это сетболы. По длине вдруг ошибся Томаш. 6:4. Принял Фернандо — пошёл вперёд, но Томаш его косо обвёл. 6:5 (7:4).

15:54. Удачно начал Вердаско подавать — 0:1. А теперь уже минибрейк у него — 0:2. Сорвался вдруг форхенд в небо у Фернандо — 1:2. Теперь две его подачи. Сорвал форхенд в сетку Бердых — 1:3. Принял по правой боковой навылет Томаш. Отыграл минибрейк — 2:3. Косой эйс прошёл — 3:3. Смена сторон.

15:52. Хохочет Елена Янкович на скамейке, а вот на площадке теннисистам не до смеха — решающие очки. 15:15. Вперед вышел Бердых — 30:15. Приём в сетку. 40:15. Но попросил повтор Фернандо — попадание в квадрат было. Косая подача и перевод по пустой правой линии навылет. 5:5. Сейчас будет шут-аут.

15:49. Активно пошёл в атаку чехи и косо попал точно в боковую линию. 0:15. Кричит с досады Бердых — не смог развить успех — 15:15. По длине допустил небольшой аут испанец — 15:30. Подал вторым мячом всё же Фернандо, за счёт углов сразу захватил преимущество, вошёл в корт и в противоход сопернику пробил драйв-воллей — 30:30. А это уже брейк-пойнт — 30:40. Косая подача прошла. 40:40. Решающее очко. Показали нам статистику по решающим очкам в IPTL этого года. Чех заметно проигрывает — 5-17. Так и есть — чётко развёл мяч по сторонам Фернандо. Спас свой гейм — 4:5.

15:46. После перехода подаёт Томаш. 15:15. Пытался размашисто играть по углам испанец — допустил аут. 30:15. Не выдержал эту перестрелку по центру Вердаско — попал в сетку. 40:15. Приём в аут по длине, но испанец просит повтор. Аут был. «О, мой бог! Простите!» — сказал Фернандо, все рассмеялись. 4:4.

15:42. Промолчали судьи на подаче Вердаско. Бердых решил проверить — аут был! Проспали арбитры этот момент. На второй подаче выиграл чех — 0:15. Тут же отыгрался Фернандо. 15:15. Активно принял Бердых по правой боковой навылет. 15:30. Сорвал перевод по левой боковой в сетку Томаш — 30:30. Трос погасил давление чеха, выскочил Вердаско на хафкорт, а затем перевел мяч в пустой угол. 40:30. Соперники тут же попросили "пауэр-пойнт". Но не удалось принять вторую подачу чеху. 3:4

15:39. Упорная борьба на подаче Бердыха — 30:15. Подал мощно чех, а потом вдруг укоротил — 40:15. Косая подача — не получился приём. 3:3.

15:36. Пока всё хорошо у испанца на подаче — 30:0. Угнал Томаш соперника в правый угол — тот попал в сетку. 30:15. Удачно развёл мяч по углам испанец, вошёл в корт и атаковал по правой линии навылет. 40:15. Точка эйсом — 2:3.

15:34. Неудачное начало у Бердыха после перехода — 0:15. Аккуратно подал вторым мячом. Завязался розыгрыш и судья на вышке остановил его, засчитав аут Вердаско — 15:15. Вышел к сетке чех и удачно сыграл с лёта — 30:15. Задавил чех соперника в правый угол. 40:15. Сорвал бэкхенд по длине Фернандо — 2:2.

15:30. Расподавался Вердаско — 30:0. Не может ничего ему противопоставить на приёме чех — 40:0. Точка эйсом по центру. Гейм под ноль. 1:2.

15:29. Чётко подал Томаш — 1:1.

15:28. Уверенно подал Фернандо — 0:1

15:25. Бердыху в одиночке против Вердаско нужно нагонять отставание в "-5" очков.




15:22. Роже удачно начал подавать — 15:0. Куэвас вторую подачу принял в аут — 30:0. Мягковато принял Бердых, а Вердаско у сетки укоротил. 40:0. Четыре сетбола. Мчался к мячу Куэвас, но неудачно. Гейм под ноль и сет под ноль! 0:6.




15:19. По разу подал каждый из четвёрки теннисистов. Теперь снова очередь Бердыха — 15:15. Роже здорово отыграл впереди. 15:40 — это брейк-пойнты. Теперь не принял Жан-Жульен — 30:40. Ближний бой получился. Косо пытался Вердаско обвести Бердыха, но попал в аут. 40:40. Решающее очко. И выиграли его «воины» снова! С тремя брейками они впереди. Будут подавать на сет после перехода.

15:17. Проблемы на подаче Вердаско — 15:15. Но прошла теперь подача — 30:15. На Куэваса давил Фернандо — добился успеха (40:15). И подал испанец. Преимущество «воинов» стремительно растёт — 0:4.

15:14. И проблемы наметились на подаче Куэваса — 0:30. У сетки бились «воины», но соперники их переупрямили — 15:30. Аут получился. Это брейк-пойнты — 15:40. Прошла подача Пабло. 30:40. Глубоко принял Вердаско, а вот Роже у сетки ошибся. 40:40. Решающее очко. И все-таки брейк! 0:3.

15:11. Теперь Роже на подаче. 30:0. Пока всё неплохо у «воинов». 40:0. Не принял Куэвас. Гейм под ноль. 0:2.

15:10. Проблемы на подаче Томаша — 15:40. Один брейк-пойнт отыгран — 30:40. И до решающего очка дело дошло. 40:40. И всё-таки принимающие преуспели. Брейк и полное равенство в матче. 0:1 (14-14).

15:06. Начинается мужская пара. Бердых на подаче.



15:03. Прошла всё-таки вторая подача у Нестора — 4:3. Тут же его команда попросила "пауэр-пойнт" на подачу Янкович. Не сработало. 4:4. Вышли вперёд «воины». 4:5. Теперь тайм-аут у них. Смутила пауза Иванович. Допустила она двойную. Это сетболы — 4:6. Прошла подача у сербки. 5:6. Но теперь Роже подаёт. Не принял Нестор косую подачу. Всё! 5:6 (5:7). Разрыв в общем счёте перед двумя мужскими матчами — парой и одиночной — сократился до минимума — 14-13.




14:59. Неудачно подала Янкович. Минибрейк сразу 1:0. А теперь прошла подача у Аны — 2:0. И тут же отыгран минибрейк — 2:1. Теперь Роже подаёт. Сравнялся счёт — 2:2. Быстро встали «воины» у сетки и выиграли мяч — 2:3. Теперь две подачи Нестора — 3:3. Смена сторон.

14:57. Удачное начало у Нестора. 30:15. Ещё очко в пользу «роялс». 40:15. Быстро подал канадец. 5:5. Нас ждёт шут-аут.

14:54. Уверенно подаёт Роже пока. 30:0. Отличный косой приём получился у Аны навылет. 30:15. А теперь эйс в квадрат Нестора. 40:15. И теперь Ана приняла в аут. Лёгкий гейм — 4:5. Как минимум на шут-аут уже наиграли «воины», но у них ещё есть шанс побороться на приёме.

14:52. На подаче Аны теперь брейк-пойнты. 30:40. Не получился приём. 40:40 — решающее очко. И двойная ошибка! Вот это да! Обратный брейк — 4:4.

14:48. Снова споры с арбитром на тему «челленджа». Вышел и капитан «Роялс», и Горан спорит, и Ана тоже. И Томас Юханссон жующий подошёл, просто создать массовость. Суть была в том, что Ана приняла в аут, после выкрика линейного, что мяч не попал. А «челлендж» показал попадание Елены. Но судья неумолим. 30:0. Продолжает подавать Елена удачно — 40:15. Быстрый гейм в итоге. 4:3.

14:45. Упорная борьба теперь на подаче Нестора. 30:15. Помогла ему Ана у сетки — 40:15. Долго ждём повтора. Мяч полностью лег на линию. Какое-то сметение в стане подающих. Переподача будет в итоге. Удачно подал Даниэль. Прервал серию брейков — 4:2.

14:41. Теперь проблемы у Роже на подаче — 0:30. Подал он наконец-то на Ану. Та не приняла — 15:30. Побежал с подачи на Нестора. Тот перекидывал свечой, но мяч перелетел и заднюю линию — 30:30. Не прошла первая. Вторая косая. Побежал Жан-Жульен на Ану, та ударила ему в ракетку — он перевел мяч в сторону от корта. Брейк-пойнты. 30:40. Смотрим повтор подачи. Аут был. Второй мяч. Снова с подачи побежал вперед Роже, Нестор ему пробил в ноги — тот отбил в аут. Третий брейк подряд у нас! 3:2.

14:38. Теперь Ана подаёт после перехода. Тоже всё непросто у неё пока — 15:15. Вышли вперед подающие — 30:15. Задавила Янкович соперницу в левый угол — 30:30. Поздравляет Нестор Ану с успешным выигрышем очка — 40:30. Соперники тут же заказали "пауэр-пойнт". Только со второй подаче ввела мяч в игру Ана. Елена очень косо привела, в борьбу вступили мужчины и Роже у сетки задавил Нестора. Обратный брейк! 2:2.

14:35. «Воины» пока ведут на подаче Янкович. 30:15. Удачно принял Нестор. 30:30. Дошло дело до брейк-пойнтов. 30:40. Помогла подача Елене. 40:40. Решающее очко. Подаёт она на Ану. Та приняла в самую заднюю линию навылет. Брейк! 2:1.

14:32. Нестор подал эйс по центру. 30:0. Принял на ракетку Ане Жан-Жульен — мяч у неё улетел в большой аут. 30:15. Не смогла Елена принять вторую кручёную подачу в корпус — 40:15. Пытался между соперниками пробить Роже, но попал в сетку — 1:1.

14:30. Начал подавать Роже — 30:15. Смотрим повтор. Попадание в квадрат было. Какой-то спор с арбитром. Очко засчитано, зачем спорить? 40:15. Быстро подали «воины» и повели — 0:1.

14:26. Дальше нас ждёт микст.




14:24. Повела подающая — 30:0. Соперники заказали "пауэр-пойнт" для Нары. Ана отлично контратаковала, не дала воспользоваться шансом соперникам. 40:0. Четыре сетбола. Смотрим повтор — мяч был на линии. 40:15. А теперь подала здорово Иванович. Всё! 6:1.




14:22. Повтор за Нару. 30:0. Быстро набирает очки японка. 40:0. В левый угол давила Куруми сопернице, а затем перевела по левой боковой навылет. Гейм под ноль. Размочила она счёт в сете — 5:1. Но впереди подача соперницы на партию.

14:19. Продолжает уверенно сербка набирать очки. 30:0. Гоняла-гоняла Нара соперницу по углам, сама вышла к сетке, но была вынуждена отойти. В итоге и этот розыгрыш остался за сербкой — 40:0. Ещё и эйс прошёл. Гейм под ноль. 5:0.

14:17. Тройной брейк-пойнт у Аны. 15:40. Один отыгран. 30:40. Ошиблась Куруми. С двумя брейками уже впереди сербка — 4:0.

14:13. На волне успеха Иванович продолжила набирать очки — 40:0. Подала и добила сербка. Гейм под ноль — 3:0. Общий счёт в матче сравнялся — 6-6.

14:11. Упорная борьба на подаче Куруми. 30:30. И снова брейк-пойнты — 30:40. На сей раз Ана воспользовалась шансом. Брейк — 2:0.

14:08. Ана не очень удачно начала подавать — 15:30. Не приняла Нара — 30:30. Допустила аут сербка — 30:40. Два брейк-пойнта у соперников. И выровняла ситуацию Иванович — 40:40. Решающее очко. Отличная подача. Рада Ана. Спаслась с брейк-пойнтов — 1:0

14:04. В отличном стиле провёл свой матч-сет Марат, создал запас для «воинов» в "+3" очка. Дальше будет женская одиночка.




14:02. Начал с двойной ошибки — 0:15. Тут же прошла подача — 15:15. И ещё одна следом — 30:15. Приём в сетку — 40:15. Эйс по центру. Всё! 3:6.




14:01. Собрался Горан после перехода. 30:0. Смотрим повтор. Мяч полностью лег на линию. В пользу Марата был челлендж — 30:15. Удачная подача хорвата — 40:15. Быстрый гейм. 3:5. Сафин будет сейчас подавать на сет.

13:58. Марат начал подавать — 15:0. Ошибся по длине россиянин — 15:15. Не принял Горан — 40:15. Проиграл розыгрыш по центру Марат. 40:30. Тут же «Роялс» взяли "пауэр-пойнт". Марат аккуратно ввёл второй мяч в игру. И быстро ошибся по длине Иванишевич. 2:5.

13:55. Появились шансы у Марата на приёме. 0:15. Но тут же он уступил в розыгрыше. Качает головой — 15:15. Опять принимающий впереди — 15:30. Косой розыгрыш пошёл на второй подаче, но попал россиянин в сетку. Сокрушается — 30:30. Мягкая вторая, завязался розыгрыш по центру, угнал Марат соперника в левый угол и добился брейк-пойнтов! 30:40. Не принял россиянин косую подачу. 40:40 — решающее очко. И двойную вдруг допустил хорват! Со злости замахнулся ракеткой о корт, но бить не стал. Брейк. 2:4.

13:51. Эйс прошёл у Марата. 15:0. Расподавался россиянин — 40:0. Учит Сафин болбоя, что нужно убирать мячик вовремя. Быстрый гейм получился — 2:3.

13:49. Уверенно взял свою подачу Горан после перехода. 2:2.

13:47. Всё неплохо идёт у Сафина — 40:15. Короткий розыгрыш и Марат идёт к скамейке, которая его поздравляет с успешным началом матча. 1:2.

13:45. Дошло дело до счёта 40:30. Заказали «воины» "пауэр-пойнт", но Иванишевич удачно подал. 1:1.

13:42. Марат неплохо начал. 30:0. Не принял Горан вторую подачу соперника. 40:0. Косой приём навылет получился — 40:15. Приём в аут по длине. Повели в счёте «воины» в итоге — 1:0.



13:40. Чуть задержалось у нас начало. Вот в каком порядке будут разыграны сеты в первом сегодняшнем матче.


13:30. Всё готово к началу 7-го игрового дня.

13:25. Вот как выглядит афиша сегодняшнего игрового дня.


13:20. Главной звездой индийской команды для местной публики конечно же является Саня Мирза.


13:15. Ана Иванович набирается сил, чтобы помочь своей команде «ОАЭ Роялс» уйти с последнего места турнирной таблицы.

13:10. Полюбуйтесь, какой красивый розыгрыш провели накануне Горан Иванишевич и Марат Сафин. Страсть и борьба! И ведь не скажешь, что они ветераны.


13:05. Вот как выглядит турнирная таблица соревнований после двух этапов. У всех четырёх команд пока остаются шансы на попадание в финал.


13:00. Добрый день всем поклонникам тенниса! Предлагаем вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матчей и других событий 7-го игрового дня в третьем сезоне международной теннисной Премьер-лиги (IPTL). Сегодня стартовый день заключительного, третьего, этапа. После Японии и Сингапура теннисный караван переместился в индийский город Хайдерабад. В 13:30 по московскому времени начнётся первый матч между аутсайдерами турнирной таблицы – «Японскими Воинами» и «ОАЭ Роялс». Во втором матче дня (начало не ранее 17:00 мск) на корте с хозяевами этапа, «Индийскими Эйсами», померятся силами «Сингапур Слэммерс».
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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