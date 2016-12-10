IPTL. День 8-й. «Воины» Сафина не вышли в финал. Как это было

13:30. «Японские Воины» — «Сингапур Слэммерс» — 20-30 (Сафин — Мойя — 4:6; Янкович/Нара — Бертенс — 3:6; Янкович/Рохер — Бертенс/Мело — 5:6 (1:7); Рохер/Вердаско (Гуннесваран) — Кирьос/Мело — 3:6; Гуннесваран — Багдатис — 5:6)
17:00. «Индийские Эйсы» — «ОАЭ Роялс» — 20-24 (Филиппуссис — Юханссон — 2:6; Флипкенс — Иванович — 6:3; Бопанна/Мирза — Нестор/Иванович — 3:6; Бопанна/Додиг — Куэвас/Нестор — 6:3; Додиг — Бердых — 3:6)
19:40. На этом на сегодня всё, но завтра в 13:00 по московскому времени нас ждёт финал IPTL и последние большие матчи сезона-2016. До скорых встреч!
19:35. Карлос Мойя стал лучшим игроком турнира среди легенд, а Иван Додиг — среди действующих игроков.
19:30. Ну а в завтрашнем финале сезона IPTL сыграют «Индийские Эйсы» и «Сингапур Слэммерс».
19:23. И всё, «Роялс» — абсолютные аутсайдеры турнира — празднуют сенсационную победу на фаворитами, «Индийскими Эйсами», 20-24. Выйти в финал им это, увы, не поможет, но пилюлю они себе под конец подсластили.
19:20. Ай да Томаш! Взяла его команда «пауэр-пойнт», и чех блестяще обвёл соперника по линии слева, оформив брейк. Заводит себя и трибуны Томаш, а больше всех радуется Горан Иванишевич — 3:5 (20-23).
19:14. Иван сравнял счёт. Грубейшую ошибку на хаф-корте допустил Томаш и подарил последнее очко в гейме — 3:3.
19:10. Томаш пока не позволяет себе давать слабину на подаче, всё очень солидно. Довольна и его команда, очень энергично друг другу они давали «пять» на смене сторон.
19:05. Отличный шанс был у Томаша сделать брейк, но не всё получилось в концовке прошлого гейма. 1:2 — Бердых пока впереди.
18:55. Ну что — всё решится в последнем матче между Иваном Додигом и Томашем Бердыхом. Додиг/Бопанна отыграли брейк-пойнт, а на сетболе индус неотразимо подал — 6:3 (17:18).
18:51. Потрясающий приём навылет в через коридор удался Додигу! Не зря Иван сейчас возглавляет список лучших игроков турнира. 5:3 — его пара ведёт и подаёт на партию.
18:45. Пары пока довольно предсказуемо обмениваются выигранными на подачах геймами — 3:3.
18:27. Отличная игра сербско-канадского дуэта, «Роялс» снова отрываются от «Эйсов» — 3:6 (11-15). А на корте уже появляются мужские пары — Додиг/Бопанна против Куэваса/Нестора.
18:25. Немного неожиданно, что Иванович совершенно не теряется среди всех этих мастодонтов парной игры— 3:5, снова с брейком её пара с Нестором впереди.
18:20. Но тут же Нестор провалил гейм на подаче сербки. Никакого преимущества больше нет у «Роялс» — 3:4.
18:18. Великолепно отыграла гейм на подаче Бопанны Иванович, и её дуэт сделал первый брейк — 2:4.
18:10. С большим трудом, но Нестор и Иванович вытаскивают гейм на своей подаче — хорош был канадей у сетки и переиграл Саню Мирзу. 1:2 — пока «Роялс» впереди.
18:05. Почти нивелировала отставание своей команды Кирстен Флипкенс, обыграв Ану Иванович 6:3. Теперь на корте появляется микст — Бопанна/Мирза — Нестор/Иванович.
17:59. Подводят ошибки Ану, уступила она концовку гейма на своей подаче и снова уступает с брейком — 5:3 (7-9).
17:52. Молодец Ана, сумела взять себя в руки и сравняла счёт. Правда в предыдущем гейме серба допустила грубейшую ошибку у сетки и двойную, но на решающем очке была точна — 3:3.
17:47. Ана проиграла решающее очко на своей подаче двойной ошибкой — 3:1 ведёт Флипкенс.
17:37. Кирстен Флипкенс и Ана Иванович на корте.
17:31. Вёл в гейме на своей подаче 40:0 Марк, но проиграл 4 очка подряд, а вместе с ними и сет — 2:6, «Роялс» впереди.
17:27. Разыгрался Марк, два гейма подряд взял, в том числе и на подаче Томаса — 2:5.
17:22. Никаких шансов не даёт сопернику Томас, 0:5 ведёт, близится разгром.
17:17. Пока швед очень хорош — 0:3.
17:15. «Роялс» взяли «пауэр-пойнт», который Юханнсон сразу же и реализовал — 0:2.
17:11. В первом матче встречаются Марк Филиппуссис и Томас Юханссон.
17:10. Расписание второго матча.
17:05. Вот наши первые финалисты — команда «Сингапур Слэммерс».
16:15. Ну что ж, первый матч дня завершён. Увидимся через час!
16:10. Добрались теннисисты до «шут-аута», где Маркос сразу же захватил преимущество, которое и удержал до самого конца — 5:6. Все сегодняшние сеты выиграли «Слэммерс» у «Воинов» и растоптали шансы Марата Сафина и его команды на выход в финал IPTL.
16:05. Обменялись геймами, взятыми на своих подачах, теннисисты — 5:4.
16:00. Дрогнул Праджнеш и отдал свою подачу — 4:3 (19:27). Какой-то шанс оставался у индуса спасти свою команду, но теперь задача выглядит попросту невыполнимой.
15:56. В двух геймах подряд у принимающей команды был шанс воспользоваться «пауэр-пойнтом», но ни Маркос, ни Гуннесваран не смогли реализовать свои возможности. 4:1, «Воины» впереди (19-25).
15:51. 3:0, индиец пока играет просто очень здорово!
15:47. И пока он справляется со своей задачей — 2:0 ведёт с брейком.
15:40. Взяли «пауэр-пойнт» японцы, но проиграли и это очко. А следующей подачей Ник поставил точку в сете — 3:6 (15-24). Разгром, но в одном отдельно взятом матче «Воины» ещё могут отыграться. Правда, для этого Праджнешу Гуннесваране придётся выиграть у Маркоса Багдатиса целую серию геймов подряд.
15:37. И он сейчас принёс своей команде очко при счёте «ровно», а вместе с ним и гейм — 3:5. Кирьос подаёт на сет.
15:32. В команде «Воинов» замена — вместо Вердаско на корте появился Праджнеш Гуннесваран.
15:28. Взять подачу австралийца пока не представляется возможным — 1:4 (13-22).
15:23. Мело с Кирьосом не сбавляют оборотов, набранных своей командой — 0:3 уже ведут, а общий счёт всё больше кренится в сторону «Слэммерс» (12-21).
15:17. На корте мужская пара. Ник Кирьос вместе с Марсело Мело играют против дуэта Жана-Жюльена Рохера сыграют против Фернандо Вердаско. Бразилец в прошлом матче очень неприятно получил мячом, но сейчас с ним всё в порядке.
15:11. На счёте 5:5 происходит «шут-аут» — тай-брейк. Очень лихо Бертенс и Мело захватывают огромное преимущество со старта — 1:5. И больше очков они так и не проиграли — 5:6 (1:7). Очень серьёзное преимущество у «Слэммерс», финал уже у них никто не отнимет — 12-18.
15:05. Началась борьба! 4:4 становится счёт, а вот уже и «Воины» впереди — 5:4 (12-16).
15:01. Что творит Мело! Прострелил по линии и его пара сделала брейк — 3:4!
14:54. Пока пары поочерёдно берут свои подачи — 3:3.
14:45. А на корте уже появились миксты. Янкович/Рохер играют с Бертенс/Мело.
14:42. А ведь у Кики сегодня ещё и день рождения!
14:40. Эйсом Бертенс ставит точку в сете — 3:6 (7:12). Серьёзное преимущество у «Слэммерс», теперь команде Сафина нужно делать что-то невероятное, чтобы спасти матч.
14:36. «Пауэр-пойнт» реализует Бертенс, счёт стал 3:5 в пользу «Слэммерс». И японцы делают замену — на корте появляется Куруми Нара.
14:33. Маркос Багдатис попытался оказать Елене моральную поддержку во время тайм-аута. Получил заслуженный нагоняй от тренера команды.
14:30. А вот уже и равный счёт в этом сете — 3:3.
14:26. «Воины» берут «пауэр-пойнт», а соперники отвечают тайм-аутом. Однако эта пауза помогла больше Елене — она реализует данную ей возможность, 2:3 (6-8)!
14:23. А вот это уже неприятный момент для команды Марата — Янкович вела 30:0, но отдала четыре очка подряд, в том числе одно — грубой ошибкой на хаф-корте. 1:3 (5-8) — и шансы «Воинов» на финал становятся всё призрачнее.
14:18. Под ноль Кики взяла гейм на своей подаче — 1:2 (5-7).
14:14. Елене удалось сделать брейк в первом гейме, но она тут же отдала его обратно — 1:1 (5-7).
14:07. Всё, завершился первый сет и, увы, поражением Марата Сафина Карлосу Мойе — 4:6. Но борьба за финал в этом матче только начинается. На корте уже появились Елена Янкович и Кики Бертенс.
14:04. При счёте 4:5 Мойя будет подавать на сет.
14:01. 3:5 — на приёме никак не получается зацепиться у Сафина, хотя он наладил игру на задней линии. Нужно постараться сокращать отрыв, потому что даже в случае победы «Воины» могут не пройти в финал, если соперники выиграют больше 20 геймов.
13:55. Расстроен Марат тем, что не всё у него получается. 2:4 уступают «Воины».
13:51. 2:3 — В розыгрышах стал поувереннее себя чувствовать россиянин, а завершил гейм эффектным драйв-воллеем слева.
13:47. Теперь уже «пауэр-пойнтом» хотели воспользоваться японцы, но Марат сплоховал — 1:3. Больше в этом сете таких возможностей у обеих команд не будет.
13:45. Ай-яй-яй, Марат пока сам не свой — даже смэш в сетку запустил. Но всё-таки взял свой первый гейм — 1:2 становится счёт. Брали «пауэр-пойнт» «Слэммерс», но Мойя не справился с приёмом.
13:42. Очень лихо испанец сделал брейк в первом же гейме — 0:1.
13:40. Начинается матч между «Воинами» и «Слэммерс». Марат Сафин сыграет уже в первом сете против Карлоса Мойи.
13:25. Саня Мирза пригласила партнёров по команде к себе в гости.
13:15. Вот таким был день вчерашний. А уже сегодня в первом матче дня «Японские Воины» и «Сингапур Слэммерс» поборются друг с другом за выход в финал IPTL.
13:00. Добрый день всем поклонникам тенниса! Предлагаем вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матчей и других событий восьмого игрового дня в третьем сезоне международной Премьер-лиги. Сегодня предпоследний день заключительного третьего этапа. После Японии и Сингапура теннисный караван переместился в индийский город Хайдерабад. В 13:30 по московскому времени начнётся первый матч между аутсайдерами турнирной таблицы – «Японскими Воинами» и «Сингапур Слэммерс», в котором команда Марата Сафина поборется за выход в финал. Во втором матче дня (начало не ранее 17:00 мск) на корте с хозяевами этапа, «Индийскими Эйсами», померятся силами «ОАЭ Роялс».