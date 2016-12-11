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175 лет назад 2016
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Мойя, Кирьос, Бертенс, Багдатис, Мирза – в девятый день IPTL
Фото: РИА Новости
Текст: Дмитрий Шахов

IPTL. День 9-й. Бертенс привела «Слэммерс» к победе. Как это было

В текстовой онлайн-трансляции 9-го игрового дня теннисной Премьер-лиги – финальная встреча между «Слэммерс» и «Эйсами».
11 декабря 2016, воскресенье. 13:15. Теннис
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МАТЧИ ДНЯ.

13:30. «Сингапур Слэммерс» — «Индийские Эйсы» — 30:14 (Мойя — Филиппуссис — 6:4, Бертенс — Флипкенс (Мирза вышла на замену) — 6:3, Бертенс / Мело — Мирза / Бопанна (Додиг вышел на замену) — 6:1, Кирьос / Мело — Лопес / Додиг — 6:2, Багдатис — Лопес — 6:4)

16:10. Вроде бы такие равные матчи были между этими командами в этом сезоне. Причём все три выиграли «Эйсы», а финал стал уничтожением хозяев. «Слэммерс» во второй год стали чемпионами. Хотя в прошлом году у них команда была куда более звёздная — Маррей и Радваньска. В этом году главной героиней можно назвать Кики Бертенс. Важную роль сыграл и Марсело Мело. Ник Кирьос не всегда был стабилен, но в нужные моменты его подменял Багдатис. На этом мы завершаем наш рассказ о третьем сезоне IPTL. Уже через три недели межсезонье завершится и теннисисты вернутся на корты в официальных турнирах.




16:00. Потерялись «Эйсы». Пытались взять «Пауэр-пойнт», хотя они его потратили уже. Растерянное лицо у Филиппуссиса. Маркос без проблем заверши это избиение — 6:4. Итоговый счёт — 30:14!




15:57. Совсем разное настроение на скамейках. Шутят и смеются гости. Хозяева молчат — 5:4. Маркос готовится подать на матч.

15:55. В одном гейме от защиты титула Багдатис. Для победы ему нужно выиграть один гейм из следующих 18 геймов!

15:52. Багдатис даже держит подачу чуть легче. Лопес выглядит обречённым. Тяжело бороться при таком общем счёте — 4:3.

15:48. Просто без шансов сегодня складывается для «Эйсов». Опять с брейком ведут гости — 3:2.

15:44. Два брейк-пойнта было у Маркоса, но Лопес здорово подал — 1:2.

15:41. При 40:30 взял «Пауэр-пойнт» Лопес, но сильно сорвал удар слева — 1:1.

15:38. Багдатис явно в хорошем настроении. Он может и 0:6 проиграть, просто потом надо будет взять один гейм из восьми в овертайме — 0:1.

15:32. Четверной матчбол заработали Кирьос и Мело. Ник просто удивительно играл у сетки в этом сете — 6:2.




15:29. Вот вроде бы заработали тройной брейк-пойнт Додиг и Лопес, но у Мело полетела подача — 5:2.

15:26. Формально уже не хватает геймов хозяевам, чтобы сравнять счёт — 4:2. Но не стоит забывать про правила овертайма. Если «Эйсы» выиграют пятый сет, то они могут отыграть любое отставание при условии, что в овертайме «Слэммерс» не возьмут ни гейма.

15:22. Кажется, интрига окончательно покинула корт. «Слэммерс» сделали брейк. Общий счёт в матче — 21:9.

15:18. В мужской паре много брейков ожидать тяжело, а гостям нужно выигрывать крупно — 2:1.

15:14. Кирьос накануне проиграл Лопесу — 0:6. На одиночку его ставить не стали, но в паре он играет. Свою подачу Ник удержал — 1:0.

15:09. При 15:15 решили взять «Пауэр-пойнт» «Слэммерс». Додиг ошибся с лёта и стало 15:40. Со второго матчбола завершили сет Мело и Бертенс — 6:1. Какое-то чудо теперь нужно «Эйсам».




15:07. Опять замена у «Эйсов». Вместо Бопанны вышел Додиг. На приёме не помогло — 5:1.

15:04. Две красивые свечки за гейм прошли у Бертенс. На решающем розыгрыше гости опять отличились. Тяжёлое положение у команды из Индии — 4:1. Общий счёт 16:8!

15:01. При 40:30 взяли «Пауэр-пойнт» хозяева, даже розыгрыш пошёл, но Мирза не попала слева по длине. Продолжают отрываться «Слэммерс» — 3:1.

14:58. А теперь Кики отличилась и на приёме! С её помощью «Слэммерс» повели с брейком в миксте — 2:1.

14:55. Бертенс здорово проявила себя у сетки на подаче партнёра — 1:1.

14:53. На подаче Бопанны шансов всегда весьма мало — 0:1.

14:50. 12:7 повели «Слэммерс», хотя такая же ситуация была в четверг. Тогда отрыв был даже больше — 12:5, но затем сингапурская команда провалила микст.

14:48. Саня Мирза впервые в этом розыгрыше вышла в одиночном разряде. При 30:0 взяли «Пауэр-пойнт» «Эйсы», у Сани удался глубокий приём, который помог ей взять двойное очко. Затем при 40:30 Саня сумела выиграть затяжной мяч. В итоге всё определялось на решающем очке. У Кики прошла блестящая вторая подача — 6:3.




14:44. Удержала подачу Кирстен, но после этого её решили заменить — 5:3.

14:41. Проверила удар Флипкенс, её соперница попала в корт — 5:2. Присела на скамейку бельгийка и спорит с Марком.

14:39. По ходу гейма у Флипкенс удался впечатляющий удар. В движении по низкому мячу она пробила наотмашь справа и попала по линии. И после этого завелась она и взяла подачу впервые в этом матче — 4:2.

14:36. Здорово действует Бертенс. В перестрелках на задней линии она стабильнее — 4:1.

14:33. Первый гейм без борьбы. Провалила его Кирстен и ещё раз отдала подачу — 3:1.

14:30. Приём навылет помог Кирстен дойти до решающего очка, но там Флипкенс приняла в сетку — 2:1.

14:25. Напряжённый матч у нас намечается. Снова решающее очко во втором гейме кряду. Флипкенс помогла сопернице неточным ударом справа — 1:1.

14:21. На очереди женская одиночка. Уже в первом гейме взяли тайм-аут «Эйсы». Три брейк-пойнта было у хозяев. На первом много погоняла соперницу Бертенс, поэтому решили дать шанс Флипкенс передохнуть. Второй тоже отыграла Кики, но на третьем ошиблась при обводке слева — 0:1. Сразу брейк в женском матче.

14:14. При 15:0 решили взять «Пауэр-пойнт» хозяева, но не попал с лёта по ширине Марк. В итоге опять Мойя взял подачу под ноль — 6:4.




14:10. 40:15 вёл на подаче Марк, но классно в обороне играл Мойя и сравнял счёт. Прошла первая подача на решающем очке, но взял Мойя повтор — не попала подача. Вторую подачу правда испанец всё ранво не принял — 5:4.

14:06. И опять даже не было шанса взять «Пауэр-пойнт» и получить брейк-пойнт у Марка — 5:3.

14:03. По крайней мере своя подача не подводит австралийца — 4:3.

14:00. Вообще ничего не выходит на приёме у Марка. Всего одно очко он взяли за три гейма — 4:2.

13:58. Тяжелее на подаче Марка. Создаёт ему сложности соперник, хотя в этот раз обошлось без брейка.

13:53. Мойя в ударе. Всё у него получается пока что. Свою подачу он взял под ноль — 3:1.

13:50. 0:30 было на подаче Марка, но потом трижды не принял Мойя. Взяли гости тайм-аут. Обсудили и всё-таки взяли «Пауэр-пойнт» при 40:30. Пошёл к сетке после второй подачи Филиппуссис, а Карлос ответил ему в ноги. Первый брейк в матче — 2:1.

13:47. Мойя не испытал проблем на своей подаче. Карлос смотрится интереснее в их матчах в этом сезоне — 1:1.

13:44. Не стали брать «Пауэр-пойнт» в первом же гейме на подаче Марка. И не прогадали, потому что Карлос не принял вторую подачу при счёте 40:30 — 0:1.

13:40. Команды играли трижды в этом сезоне. Все матчи остались за «Эйсами», хотя два было очень равных.

13:35. Отметим, что у «Эйсов» в этом году в финале домашнее преимущество, так как заключительный этап проходит в Индии.

13:30. Расписание финала:



13:20. Будем объективны, в этом году IPTL серьёзно потерял в статусе. И этапов стало меньше, и команд, и звёзд. Ещё год назад на кортах блистали Шарапова, Федерер, Маррей, Надаль, Радваньска, Уильямс и многие другие. В этом году состав оказался совсем скромный. Обещали Серену и Роджера, но и те отказались уже после старта лиги. В какой-то момент анонсировали и Шарапову, но в итоге и её привлечь не сумели. Будет интересно, что произойдёт с лигой через год. Не исключено, что в этот день мы наблюдаем заключительный матч в истории этой лиги. Хотя это только предположение. Официально организаторы надеются её сохранить.
13:10. Дорога команд к финалу.


13:00. Добрый день всем поклонникам тенниса! Предлагаем вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матчей и других событий девятого и заключительного игрового дня в третьем сезоне международной Премьер-лиги (IPTL). Любопытно, что уже в третий год подряд главный трофей между собой разыграют всё те же две команды – «Эйсы» и «Слэммерс». Первый сезон остался за командой из Индии, а во втором выиграли представители Сингапура. В этот день станет известно, какая команда станет самой титулованной в истории лиги. Начало финала в 13:30 по московскому времени.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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IPTL Кики Бертенс Кирстен Флипкенс Ник Кирьос Саня Мирза
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