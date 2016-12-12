Тест. Кого поцеловал Турсунов? Что вы знаете о теннисисте?

12 декабряисполняется 34 года. Обладатель Кубка Дэвиса и Кубка Хопмана, а также семи титулов АТР в одиночном разряде пока не спешит заканчивать карьеру. У россиянина было много травм в последние сезоны, из-за чего он сыграл всего несколько турниров в 2016 году. Тем не менее на старте 2017-го он предпримет ещё одну попытку вернуться на корт. По крайней мере по защищённому рейтингу Турсунов заявился на Открытый чемпионат Австралии-2017.В день рождения спортсмена мы решили проверить болельщиков на знание фактов о карьере и увлечениях россиянина. Кого поцеловал Турсунов после победы над Роддиком, какого судью назвал идиотом и другие вопросы — в нашем тесте.