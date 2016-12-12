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175 лет назад 2016
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IPTL
Фото: Reuters
Текст: Илья Рывлин

Третий сезон IPTL: без звёзд и с тем же чемпионом

В третьем сезоне IPTL практически не было игроков экстра-класса. Сильнейшей командой, как и в прошлом году, стала «Сингапур Слэммерс».
12 декабря 2016, понедельник. 15:30. Теннис

«Сингапур» вновь сильнее всех


На прошлой неделе завершился третий сезон лиги IPTL. Команде «Сингапур Слэммерс» удалось защитить свой титул: в финале она переиграла «Индийских Эйсов». Эта команда во всех трёх розыгрышах была в финале, но всего единожды стала сильнейшей. Впрочем, в данном случае «команда» — это просто название. Например, из тех же «Эйсов», которые стали вторыми в прошлом году, остались только два игрока — Иван Додиг и Рохан Бопанна. Схожая картина наблюдается и в других командах. Понятно, что индусу Бопанне принципиально играть именно в родном клубе, но всем европейцам, американцам и австралийцам по сути всё равно, какой коллектив представлять. Да и в принципе престиж IPTL находится на низком уровне, поэтому сейчас нельзя сказать, что этот титул является почётным.

О появлении этой лиги стало известно в марте 2013 года. Изначально планировалось создать шесть команд, но в результате в первом розыгрыше приняли участие четыре клуба. Тем не менее тогда IPTL всё ещё оставалась большим событием в теннисном календаре. Многие с интересом ждали старта лиги, поскольку у болельщиков появлялась уникальная возможность увидеть многих ведущих теннисистов в межсезонье и в игре в необычном формате. Состоялся даже драфт игроков. В общем, казалось, что нас ждёт чуть ли не аналог НБА или НХЛ. Составы действительно подобрались звёздные: Мария Шарапова, Серена Уильямс, Роджер Федерер, Энди Маррей, Новак Джокович и многие другие известные теннисисты прошлого и настоящего.
International Premier Tennis League. Третий сезон.

Турнирная таблица

1. «Индийские Эйсы» — 5 побед / 3 поражения — 18 очков.
2. «Сингапур Слэммерс» — 4/4 — 14.
3. «Японские Воины» — 4/4 — 14.
4. «ОАЭ Роялс» — 3/5 — 12.

Финал

«Сингапур Слэммерс» — «Индийские Эйсы» — 30-14.

Успех первого розыгрыша


Розыгрыш получился довольно успешным. Организаторам удалось договориться со многими крупными телекомпаниями, и за трансляциями могли следить более чем в 125 странах мира, а потенциальный охват составил примерно 300 млн домов. В названиях команд присутствовал титульный спонсор, но впоследствии от этого отказались почти все коллективы. Теперь все клубы помимо непосредственно территориальный принадлежности имеют в названии только прозвище — «Эйсы», «Воины» и так далее.

Турнир понравился как болельщикам, так и теннисистам. Они явно получали удовольствие от процесса и от весёлой непринуждённой атмосферы. Можно было ожидать, что дальше лига будет только развиваться. В какой-то степени так и произошло. Во всяком случае в 2015 году было уже пять команд, но вот звёзд больше не стало. Пожалуй, два первых розыгрыша можно сравнить по уровню организации, силе составов и интересу со стороны болельщиков.
Третий сезон — это уже другая история. Ещё за несколько недель до старта не было ни календаря, ни составов команд. Ходили слухи о том, что турнир и вовсе будет отменён. Тем не менее в результате было объявлено, что он состоится. В нём приняли участие четыре команды, которые выявляли сильнейших на протяжении трёх этапов.

Без звёзд в третьем сезоне


Организаторы сообщили, что в турнире должны сыграть Мария Шарапова, Роджер Федерер и Серена Уильямс. Однако на корт из этой тройки не вышел никто. Сначала стало понятно, что не выступит Шарапова — её имени просто не оказалось ни в одной команде. Федерер и Серена были заявлены, но уже по ходу сезона организаторы официально объявили, что и они не выступят по финансовым причинам. Таким образом, третий сезон прошёл практически без звёзд. Самыми яркими именами у мужчин стали Кей Нисикори и Томаш Бердых, а у женщин — Ана Иванович и Мартина Хингис. Это отразилось на интересе болельщиков и заполняемости стадионов. У нас на «Чемпионате» третий сезон тоже не вызвал большого ажиотажа у читателей, что вполне объяснимо: ярких личностей было совсем мало, а спортивного интереса ещё меньше. Да и из россиян играл только Марат Сафин.

Скажем прямо: прошедший розыгрыш стал худшим из трёх, но хорошо, что он в принципе состоялся, потому что информацию о возможной отмене официально подтвердил директор лиги по связям с общественностью Бенито Перес Барбадильо: «Учитывая политическую ситуацию на Филиппинах и экономические проблемы Индии, многие думали, что третьего розыгрыша IPTL не будет, тем не менее мы проводим соревнования с участием многих известных и популярных игроков, которые пользуются большим интересом у зрителей как на трибунах, так и у телевизоров.

Что касается отсутствия звёзд первой величины, то Рафа отказался за некоторое время до начала турнира, а Федерер и Серена Уильямс собирались выступить, но мы объяснили им ситуацию, они поняли и выразили нам поддержку на следующий сезон. Мы верим в будущее IPTL. В следующем сезоне будет возвращение команды из Манилы. Мы работаем и развиваемся, так что смотрим в будущее с оптимизмом», — рассказал Барбадильо.
Все матчи Марата Сафина

Марк Филиппусис — 3:6.
Горан Иванишевич — 4:6.
Карлос Мойя — 1:6.
Иванишевич — 4:6, овертайм — 1:0.
Иванишевич — 6:3.
Мойя — 4:6.

Статистика Марата Сафина

Эйсы: 14.
Двойные ошибки: 7.
Процент попадания первым мячом: 53,1 %.
Ударов навылет: 29.
Невынужденных ошибок: 69.

Сафин стал единственным россиянином


Что же касается непосредственно турнира, то впервые для распределения команд в таблице использовались очки, а не процент выигранных геймов. Это привело к тому, что на первом месте оказалась команда, которая выиграла меньше и проиграла больше геймов, чем «Сингапур». Правда, «Слэммерс» тоже вышли в финал со второго места и разгромили «Эйсов» в решающем матче. Кстати, в прошлом году индийский клуб тоже был сильнее в регулярном сезоне. По очкам же «Сингапур» и «Японские Воины» Марата Сафина оказались наравне — обе команды набрали по 14 баллов. Марат, к слову, играл много, но не слишком успешно. Отметим при этом, что он победил Горана Иванишевича, а в одной из встреч принёс своей команде викторию в овертайме.

Приятно, что на сайте турнира есть подробная статистика. Например, мы знаем, что в сумме Сафин выполнил 14 эйсов, чисто выиграл 29 мячей, допустил семь двойных и 69 невынужденных ошибок. Кроме того, есть списки лучших среди всех команд по разным статистическим аспектам. В общем, в этом плане организаторы постарались. Хочется пожелать, чтобы лига после попадания в яму в этом сезоне начала путь наверх и вновь сумела бы порадовать любителей тенниса игроками экстра-класса.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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IPTL Марат Сафин Мария Шарапова Новак Джокович Роджер Федерер Серена Уильямс Энди Маррей
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