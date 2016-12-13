«И пусть весь мир подождёт». Возняцки и другие отдыхают на пляже

Теннисисты продолжают готовиться к новому сезону. Некоторые же всё ещё отдыхают и наслаждаются прелестями лучших пляжей мира. Посмотрим, как ведущие игроки проводят своё свободное время.
Мария Шарапова прилетела в Париж для участия в рекламной фотосессии производителя воды.
Серена Уильямс таких дальних перелётов не совершала. Она побывала на выставке часов в Майами.
Кей Нисикори и Карен Хачанов готовятся записать праздничные видеопоздравления.
Можно поздравить Виктора Троицки. В конце ноября он женился на модели Александре Джорджевич.
Милош Раонич, Маркос Багдатис, Доминик Тим и Марин Чилич тоже пожелали любителям тенниса всего наилучшего.
Багдатис, к слову, на прошлой неделе стал чемпионом IPTL. Его команда «Сингапур Слэммерс» в финале обыграла «Индийских Эйсов».
Ещё одно поздравление: Елена Веснина в начале декабря стала почётным гражданином Сочи, а на этой неделе она получила престижную награду из рук мэра города Анатолия Пахомова.
Сёстры Радваньские передают нам привет.
Каролина Возняцки дарит нам прекрасные виды.
Песок, пляж и хорошая погода. Доминика Цибулкова наслаждается своим отпуском.
Ещё одна пляжная фотография — на сей раз от Люси Шафаржовой.
В таком виде Моника Пуиг пришла на рождественскую вечеринку.
Анна Чакветадзе посетила редакцию «Чемпионата» и рассказала не только о теннисе, но и о шахматах, боксе и UFC.
Счастливых праздников нам желает Анжелика Кербер.