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175 лет назад 2016
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Итоги теннисного сезона-2016. Наоми Осака из Японии — открытие года в WTA
Фото: Reuters
Текст: Анастасия Филиппова

Итоги-2016. Наоми Осака — открытие года

Редакция «Чемпионата» вместе с читателями подводит итоги 2016 года. На повестке дня – номинация «Открытие года» в женском теннисе.
14 декабря 2016, среда. 10:30. Теннис
Редакция «Чемпионата» по традиции подводит итоги уходящего года. Опираясь на голоса журналистов, экспертов и читателей, были выявлены лауреаты в первой категории — «Открытие года». Среди номинанток были как теннисистки, впервые заявившие о себе в профессиональном туре, так и уже ранее известные спортсменки, блеснувшие в минувшем сезоне ещё ярче.

3-е место — Моника Пуиг (Пуэрто-Рико) — 9 баллов


Можно долго спорить о субъективности категории «Открытие года» и её номинантах, потому что более внимательные любители тенниса уже давно для себя открыли в Туре многих из этих спортсменок. Но то, что теннисистка из Пуэрто-Рико заставила о себе говорить в сезоне-2016, — сомнений нет. Может быть, суровые критики назовут это одиночным выстрелом, а не последовательным прогрессом, и скажут, что больше мы о ней не услышим, но факты — вещь упрямая. А они говорят, что олимпийское золото Рио-де-Жанейро взяла именно Моника Пуиг. Интересно, что мнение читателей и редакции «Чемпионата» совпало — у теннисистки единогласное третье место.

Для пуэрториканки это был уже седьмой год в WTA-туре, в 2014 году она завоевала свой первый и единственный титул в Страсбурге. После двух сезонов, которые Пуиг оканчивала в топ-60, наступил спад, она завершила 2015 год на 92-й строчке. Однако в межсезонье сказала, что прогресс от работы с тренером есть, и уже тогда она заявила не просто о своих шансах на победу в Рио, Пуиг поставила это для себя целью № 1.

Эти планы Моника начала потихоньку реализовывать с турнира в Сиднее. Стартовав с квалификации, она дошла до финала, на своём пути переиграв теннисисток, стоявших выше неё в рейтинге: Анну-Каролину Шмидлову, Саманту Стосур и Белинду Бенчич. За титул 22-летней теннисистке предстояло побороться со Светланой Кузнецовой, и, несмотря на довольно лёгкий счёт – 6:0, 6:2 в пользу россиянки, в ходе поединка Пуиг показала, насколько цепкой может быть и на каком уровне играть. Она очень грамотно подходила к матчу, но исход поединка решили безусловное мастерство и опыт россиянки, не упустившей из рук свой 16-й титул.

В преддверии Олимпийских игр теннисистка записала на свой счёт несколько ярких побед над соперницами, стоящими выше неё в рейтинге, трижды добиралась до стадии полуфинала – в Ноттингеме, Истбурне и Флорианополисе.

Но настоящее чудо сотворила для себя и своей страны Моника Пуиг в Рио-де-Жанейро, где она поразила своей игрой и бойцовским характером многих специалистов. Виктория Азаренко даже упомянула об этой вдохновенной неделе в своей авторской колонке для Sports Illustated.

На олимпийских кортах Пуиг сломила сопротивление Анастасии Павлюченковой, Гарбинье Мугурусы, Лауры Зигемунд, Петры Квитовой и Анжелики Кербер — более чем солидная сетка была у пуэрториканки. Турнир такого значения — это всегда особые эмоции, но история этой девушки покорила многих. Не только у неё на родине стали следить за теннисом, но и весь мир отметил для себя это имя и стал с любопытством узнавать про её литературный талант, про историю с её собачкой, которую она назвала Рио, да и вспоминать, как зарождался этот путь к наивысшему достижению каждого атлета в спорте.

Победа в Рио — достижение почётное, но как же сложится дальше карьера этой теннисистки, которая, увы, не смогла остаться на этой успешной волне в концовке сезона? На 15 декабря запланирован её выставочный матч против Марии Шараповой. Это будет любопытная встреча, до этого теннисистки играли друг против друга в 2014 году в Риме, тогда россиянка оказалась сильнее — 6:3, 7:5.

2-е место — Йоханна Конта (Великобритания) — 12 баллов


«Серебро» в номинации «Открытие года» заняла уже далеко не новичок женского профессионального тура Йоханна Конта. В прошлом году в таком же опросе британка была четвёртой, совершив серию из 16 побед и войдя в топ-50.

Свой девятый год в профессиональном туре теннисистка начала заметно. На Australian Open-2016 она в полуфинале уступила будущей обладательнице турнира «Большого шлема» Зелёного континента Анжелике Кербер. Но всё-таки куда более стабильной вышла вторая половина сезона — впервые в карьере ей покорилась двадцатка.

«Мне просто нужно было время, — сказала Конта британскому журналу «Спорт». — Гарантии давать было бессмысленно, пришлось ждать этого момента, когда я смогла дорасти до той позиции, на которой сейчас нахожусь. Конечно, всё не без удачи, которая должна тебе сопутствовать в вопросах здоровья, чтобы соревноваться на пределе возможностей и иметь шанс показывать свой лучший теннис. Также свою роль сыграл накопленный опыт удачных, а иногда и не очень выступлений. Произошло не просто становление меня как теннисистки, но и как бойца. И дало понимание мне самой, каким человеком я хочу быть на корте. Энергия, вложенная в подготовку и тренировки, перенеслась и на корт».
Открытия года — 2016. Женщины.

Итоги голосования редакции «Чемпионата»:
1. Наоми Осака — 18 баллов.
2. Йоханна Конта — 12.
3. Моника Пуиг — 9.
4. Кики Бертенс — 8.
5. Лаура Зигемунд — 7.
6. Дарья Касаткина – 6…

Опрос читателей:
1. Дарья Касаткина — 397 голосов.
2. Йоханна Конта — 298.
3. Моника Пуиг — 217.
4. Наоми Осака – 61.
5. Кики Бертенс — 34.
6. Анастасия Севастова — 25…
О своих целях на остаток сезона в одном из интервью она заявила: «Я не ставлю перед собой рейтинговых целей. У меня есть желание погрузиться в работу, совершенствовать свои навыки, это, безусловно, позволит мне улучшить мою форму, но принесёт ли это результаты или рейтинговые очки — сложно сказать, да и не в этом моя задача».

Однако результаты не заставили себя ждать. Полуфинал Истбурна, первый в карьере титул WTA, завоёванный в Стэнфорде, четвертьфинал Олимпийских игр, где снова судьба свела её с Кербер. В актив можно занести также финал Пекина, где она уступила лишь Агнешке Радваньской, оказавшись сильнее таких соперниц, как Каролина Плишкова и Мэдисон Кис. Этот результат позволил занять девятую строчку рейтинга и напомнить британцам, что в теннисе у них есть не только Энди Маррей. С покорением топ-10 Йоханна Конта не только повторила достижение 32-летней давности, которое принадлежит Джо Дьюри, но и получила шанс впервые выступить на Итоговом турнире в Сингапуре.

Конта приехала туда в ранге запасной, а выступить там ей всё-таки не позволила россиянка Светлана Кузнецова, которая победой на Кубке Кремля оставила последнее вакантное место в восьмёрке сильнейших за собой, а британку «отправила» на соревнования в Чжухай.

В межсезонье одно за другими поступили сообщения: сначала о смерти спортивного психолога спортсменки испанца Хуана Кото, с которым она работала два года, а затем о расставании с тренером Эстебаном Каррилом. Пока Конта продолжает поиски нового наставника.


1-е место — Наоми Осака (Япония) — 18 баллов


Постепенно мы добрались и до победительницы в этой номинации. Ей стала 19-летняя уроженка Осаки. Японка Наоми Осака заявила о себе не где-нибудь, а на Открытом чемпионате Австралии. И вновь теннисное сообщество разделилось на две части. Скептики были уверены, что «молодёжь как правило выстреливает разово, а потом вылетает в первых кругах», «просто с сеткой повезло», другие же увидели силовую манеру, несовершенство техники, но определённый талант.

Теннисом Наоми стала заниматься вслед за своей старшей сестрой Мари, она вспоминает, что в три года уже держала ракетку. Это было отличным времяпрепровождением, а занимался с ними папа. Но в один прекрасный момент хобби переросло в нечто большее, и отец решил просить поддержки у японской федерации тенниса.

В 2014 году Осака впервые из квалификации турнира уровня WTA пробилась в основную сетку, это было в Стэнфорде. В 1/16 финала она обыграла в трёх сетах Саманту Стосур, которая на тот момент стояла 19-й в рейтинге, но затем без борьбы уступила Андреа Петкович. В следующем сезоне японка продолжила совмещать WTA и ITF-турниры. На соревнованиях в Таиланде она дошла до финала, где не справилась с четвёртой сеяной Ярославой Шведовой из Казахстана.

Как мы уже отметили, в сезоне-2016 Наоми обратила на себя внимание на Australian Open, где начала с квалификации, а затем в основной сетке оказалась сильнее Донны Векич и Элины Свитолиной. В третьем круге юной японке пришлось противостоять Виктории Азаренко, которая позволила ей выиграть лишь два гейма. Ещё на двух турнирах «Большого шлема» — «Ролан Гаррос» и US Open — она также прошла до третьего круга. И в свой архив занесла четвертьфиналы в Акапулько, Флорианополисе, Тяньцзине и финал в Токио, где оказалась сильнее теннисисток, стоящих выше неё в одиночном рейтинге – Мисаки Дои, Доминики Цибулковой, Элины Свитолиной. Японка уступила лишь в борьбе за трофей экс-первой ракетке мира датчанке Каролине Возняцки.
Кто за кого?

Алексей Адамов — Конта, Бертенс, Голубич.
Екатерина Бычкова — Конта, Зигемунд, Севастова.
Даниэль Виленчук — Конта, Бертенс, Осака.
Евгений Гайдуков — Осака, Зигемунд, Голубич.
Галина Козлова — Конта, Бертенс, Пуиг.
Илья Рывлин — Беллис, Остапенко, Осака.
Даниил Сальников — Осака, Пуиг, Остапенко.
Роман Семёнов — Осака, Касаткина, Зигемунд.
Анастасия Филиппова — Пуиг, Бертенс, Касаткина.
Анна Чакветадзе — Касаткина, Зигемунд, Осака.
Дмитрий Шахов — Осака, Пуиг, Остапенко.
Антон Шебика — Осака, Голубич, Пуиг.
Успех 19-летней теннисистки тут же заметили и спонсоры. Бродкастер WOWOW и продуктовый бренд Nissin заключили долгосрочный контракт со спортсменкой. Как пишет Forbes, Nissin поддерживает и Кея Нисикори, четвёртого в списке самых высокооплачиваемых теннисистов. На страничках в соцсетях Осака выразила признательность за интерес к ней и добавила: «Они оказали невероятную поддержку Нисикори, одному из самых уважаемых атлетов, который много сделал для развития мужского тенниса в стране. Я хочу сделать что-то похожее и для женского тенниса». Сейчас Наоми Осака активно учит японский, ведь своё детство она провела в США, и готовится защищать Страну восходящего солнца на Олимпийских играх в Токио в 2020 году.

Расширенный пьедестал почёта


Кого же ещё отметили эксперты и читатели в этой номинации? Одного балла до тройки открытий 2016 года не хватило голландке Кики Бертенс, отметившей своё 25-летие на прошлой неделе. Пожалуй, российскому зрителю в первую очередь эта спортсменка запомнилась на Кубке Федерации, где она выиграла в двух одиночных встречах против Екатерины Макаровой и Светланы Кузнецовой. Когда в апреле сборная Нидерландов встретилась с командой Франции, там Бертенс тоже выиграла оба своих матча против Каролины Гарсии и Кристины Младенович, которые стояли выше по рейтингу. Среди других успехов уходящего года — титул Нюрнберга и полуфинал «Ролан Гаррос» против Серены Уильямс, который она отдала американке не без боя. По пути к этому матчу голландка помогла зачехлить ракетки весьма непростым соперницам – Кербер, Касаткиной, Кис и Бачински.

Среди других номинанток можно отметить немку Лауру Зигемунд, которая выиграла в этом сезоне свой первый титул WTA в одиночке, финалистку турнира в Штутгарте. По сравнению с прошлым годом немка поднялась на 59 позиций в рейтинге. А также 17-летнюю Катрин Беллис, которая завершила этот год победой в Гонолулу.

Приз зрительских симпатий


19-летняя Дарья Касаткина победила в голосовании читателей «Чемпионата», опередив почти на 100 голосов Йоханну Конту, так что «Приз зрительских симпатий» явно остался за россиянкой. Списывать этот результат на голый патриотизм вряд ли стоит. Ведь, заявив о себе во взрослом туре в 2015 году, спортсменка довольно стабильно провела этот сезон и выросла в рейтинге, впервые выступила за сборную на Кубке Федерации. Можно вспомнить и количество «теннисных триллеров», затяжных трёхсетовых поединков, которые в этом году сыграла Дарья. Их было 23, и это восьмое место, согласно статистике WTA, а лидирует в списке любительниц длинных матчей Светлана Кузнецова — 32. Грядущий сезон будет настоящей проверкой для Касаткиной, ведь предстоит защищать очки, да и соперницы уже успели изучить стиль её игры.
Победители 2015 года:
1. Дарья Гаврилова
2. Дарья Касаткина
3. Анна Шмидлова

Победители 2014 года:
1. Белинда Бенчич
2. Зарина Дияс
3-4. Каролина Плишкова, Куруми Нара.

Победители 2013 года:
1. Эжени Бушар
2. Элина Свитолина
3. Мэдисон Кис.

Победители 2012 года:
1. Лора Робсон
2. Варвара Лепченко
3. Кики Бертенс.

Победители 2011 года:
1. Ксения Первак
2. Ирина-Камелия Бегу
3. Кристина Макхэйл.

Победители 2010 года:
1. Анастасия Севастова
2. Дарья Гаврилова
3. Коко Вандевеге.

Победители 2009 года:
1. Мелани Уден
2. Каролина Возняцки
3. Янина Викмайер.

Победители 2008 года:
1. Каролина Возняцки
2. Агнешка Радваньска
3. Доминика Цибулкова.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 11
Теги
Анастасия Севастова Дарья Касаткина Елена Остапенко Йоханна Конта Кики Бертенс Моника Пуиг
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