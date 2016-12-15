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175 лет назад 2016
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Карен Хачанов
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
Текст: Илья Рывлин

Итоги-2016. Карен Хачанов — открытие года

Продолжаем подводить итоги теннисного сезона. На сей раз поговорим об открытиях в мужском туре: в тройку попали два россиянина.
15 декабря 2016, четверг. 09:45. Теннис
Редакция «Чемпионата» продолжает подводить итоги теннисного сезона. Вслед за рассказом о главных открытиях в женском туре определим лучших в аналогичной номинации у мужчин. Отметим, что мнения у журналистов и читателей разделились. По нашему мнению, уверенно победил Карен Хачанов, а читатели с большим запасом на первое место поставили Александра Зверева.
Открытия года — 2016. Мужчины.

Итоги голосования редакции «Чемпионата»:
1. Карен Хачанов — 25 баллов.
2. Даниил Медведев — 13.
3. Тэйлор Фритц — 11.
4. Кайл Эдмунд — 8.
4. Люка Пуи — 8.
6. Александр Зверев — 7.

Опрос читателей:
1. Александр Зверев — 304 голоса.
2. Люка Пуи — 210.
3. Карен Хачанов — 139.
4. Даниил Медведев — 67.
5. Тэйлор Фритц — 23.
6. Кайл Эдмунд — 20.

1-е место — Карен Хачанов (Россия) — 25 баллов


Граница между номинациями «Открытие года» и «Прогресс года» довольно тонкая. Возможно, именно по этой причине в голосовании журналистов Александр Зверев набрал только семь баллов, а читатели поставили его на первое место. Зверев попал и в опрос в категории «Прогресс года», где занял третье место. Всё-таки назвать Александра полноценным открытием трудно:
мы его уже достаточно хорошо знали в прошлом сезоне, который он завершил в первой сотне. А в этом он действительно добился большого прогресса.

Карен Хачанов же больше подходит именно для номинации «Открытие года». На уровне ATP до сезона-2016 он провёл всего четыре турнира, из них три в России. Кроме того, в 2014 году Карену дали «уайлд кард» на крупный чемпионат в Майами. Но полноценно он заиграл в ATP именно в текущем сезоне. Он был близок к своему первому участию в основной сетке турнира «Большого шлема» в Австралии, но уступил в решающем раунде квалификации. Тем не менее в целом Карен прибавлял и в марте дошёл до финала челленджера в Швеции, а в апреле победил четырёх соперников в Барселоне и дошёл до 1/8 финала (Карен начинал выступления с квалификации).

Хачанов успешно чередовал челленджеры и этапы ATP и регулярно пробовал свои силы на «Шлемах». На Уимблдоне он опять проиграл в финальном раунде. Зато на US Open ему удалось сделать даже не шаг вперёд, а два. Уже сам выход в основу был большим успехом, но Хачанов с первой же попытки одержал дебютную победу. Более того, он очень достойно сыграл с Кеем Нисикори и уступил лишь в четырёх сетах. Именно в этой встрече на россиянина обратили внимание многие болельщики и специалисты. А по-настоящему Карен заявил о себе в Чэнду. Да, это довольно скромный турнир, но россиянину пришлось играть с соперниками, которые находятся выше него в табели о рангах. Он обыграл четырёх игроков из топ-35, в том числе и Альберта Рамоса в красивом и сложном финале. Есть первый титул в ATP!

Можно было ожидать от Хачанова успешного выступления и в Москве, но там он, уже будучи игроком топ-60, неожиданно уступил Дамиру Джумхуру, хотя возможностей для победы было предостаточно. Россиянин завершил сезон в Вене, дойдя до четвертьфинала. Безусловно, Карен провёл лучший год в карьере и обратил на себя внимание во всём мире. Пожелаем 20-летней звёздочке российского тенниса новых успехов в сезоне-2017.

2-е место — Даниил Медведев (Россия) — 13 баллов


Вторым стал ещё один россиянин — Даниил Медведев. Любопытно, что и в опросе читателей он идёт сразу за Хачановым, но там занимает не второе, а четвёртое место. Даниил старше Карена на пару месяцев, однако по теннисным достижениям пока немного отстаёт. Например, у Медведева нет титулов в ATP-туре или участия в основных сетках «Шлемов». Правда, сейчас россиянин занимает 99-е место в рейтинге, поэтому мы рассчитываем на его участие в Мельбурне. С учётом того, что в начале сезона Даниил был в четвёртой сотне, он добился заметного прогресса. В мае россиянин начал много побеждать и на четырёх турнирах подряд пробился в основу через сито квалификации. Он едва не прошёл и на Уимблдон, но проиграл в решающем раунде.

После US Open он победил на челленджере во Франции, а на всех остальных соревнованиях выигрывал как минимум по два матча. С точки зрения рейтинга наиболее важным стартом был «ВТБ Кубок Кремля», на котором Медведев дошёл до четвертьфинала и обыграл среди прочих и Виктора Троицки. Три подряд успешных челленджера (два полуфинала и четвертьфинала) позволили ему войти в топ-100. Кроме того, Даниил выиграл грант от своего спонсора на сумму $ 50 тыс. «В следующем сезоне я хочу закрепиться в топ-100 и войти в топ-50. Для этого мне надо ещё много работать. Особенно необходимо прибавлять на подаче, а также в физической готовности и в технических аспектах игры. В перспективе я хочу стать игроком топ-10, а при идеальном развитии событий возглавить рейтинг. Но попадание в первую десятку уже будет огромным достижением», — рассказал россиянин.

3-е место — Тэйлор Фритц (США) — 11 баллов


Третье место в опросе журналистов занял Тэйлор Фритц. В опросе читателей он тоже оказался позади Хачанова и Медведева и лишь немного опередил Кайла Эдмунда. Тэйлору совсем недавно исполнилось 19, но он уже начинал этот сезон в статусе игрока топ-200, поэтому много играть на челленджерах ему не приходилось. На самом деле уже в апреле он полноценно перешёл на соревнования ATP, хотя и завершил сезон на челленджере в Коламбусе. В отличие от Карена и Даниила, Фритц успел провести по матчу на всех «Шлемах». Он блестяще начал сезон и победил на челленджере в Австралии, а затем преодолел квалификацию в Мельбурне. В первом круге он встретился с Джеком Соком и уступил ему в пяти сетах.
Кто за кого?

Алексей Адамов — Пуи, Зверев, Эдмунд.
Екатерина Бычкова — Пуи, Зверев, Хачанов.
Даниэль Виленчук — Хачанов, Фритц, Медведев.
Евгений Гайдуков — Хачанов, Фритц, Медведев.
Галина Козлова — Эдмунд, Хачанов, Медведев.
Илья Рывлин — Хачанов, Медведев, Фритц.
Даниил Сальников — Хачанов, Медведев, Фритц.
Роман Семёнов — Фритц, Медведев, Хачанов.
Анастасия Филиппова — Зверев, Пуи, Медведев.
Анна Чакветадзе — Хачанов, Медведев, Фритц.
Дмитрий Шахов — Хачанов, Эдмунд, Медведев.
Антон Шебика — Хачанов, Эдмунд, Фритц.

Новый прорыв произошёл на турнире в Мемфисе. Молодой американец неожиданно дошёл до финала, хотя из относительно сильных соперников на его пути встретился только Стив Джонсон. В решающем матче он проиграл Кею Нисикори, но всё равно оставил приятное впечатление. Помимо мощнейшей подачи он продемонстрировал неплохое передвижение для своих габаритов, а также сильные плотные удары как слева, так и справа. Благодаря финалу он переместился на 102-е место в рейтинге и получил возможность выступать на многих соревнованиях. На «Ролан Гаррос» и Уимблдоне он проиграл в первых раундах, при этом на лондонской траве навязал борьбу Стэну Вавринке. А на US Open ему опять пришлось играть с Джеком Соком. Вновь пять сетов и вновь поражение, хотя отметим, что Фритц сумел выиграть две партии после 0:2. В какой-то момент Тэйлор поднялся на 53-е место в рейтинг-листе, однако в концовке сезона стал проигрывать в первых матчах и немного откатился сдал позиции. Так или иначе, Фритц провёл отличный для себя сезон.

Эдмунд, Пуи и Зверев


Журналисты портала также отметили Кайла Эдмунда и Люка Пуи. Эдмунду удалось переместиться из второй сотни в топ-50. Это произошло благодаря успехам во второй половине сезона. Сначала он вышел в четвёртый круг US Open, а затем пробился в четвертьфинал в Пекине и в полуфинал в Антверпене. Начиная с Открытого чемпионата США на его счету яркие победы над Ришаром Гаске и Давидом Феррером, а поражения в основном были от топ-теннисистов — Энди Маррея, Новака Джоковича и Стэна Вавринки. В общем, Эдмунд действовал очень ярко и заслуженно занял четвёртое место в нашем рейтинге.


Про Зверева и его успехи мы уже поговорили, а что касается Пуи, то с ним схожая ситуация. Он начал свою карьеру в ATP в 2013 году и уже тогда дошёл до второго круга на «Шлеме». Полноценно среди сильнейших он заиграл в 2015 году и несколько раз дошёл до четвертьфиналов (на обоих российских турнирах) и до полуфиналов, так что уже тогда Люка был достаточно известен. А в 2016-м ему удался настоящий прорыв. Первый титул в карьере он завоевал в Меце, а до того отметился четвертьфиналами на Уимблдоне и на US Open. В Нью-Йорке он в одном из самых красивых матчей сезона обыграл Рафаэля Надаля. Люка завершил этот теннисный год на 15-й строчке в рейтинг-листе.
Победители 2015 года:
1. Чхун Хён.
2. Александр Зверев.
3. Танаси Коккинакис.

Победители 2014 года:
1. Ник Кирьос.
2. Борна Чорич.
3. Доминик Тим.

Победители 2013 года:
1. Вашек Поспишил.
2. Жоау Соуза.
3. Пабло Каррено-Буста.

Победители 2012 года:
1. Ежи Янович.
2. Мартин Клижан.
3. Давид Гоффен.

Победители 2011 года:
1. Милош Раонич.
2. Бернард Томич.
3. Кей Нисикори.

Победители 2010 года:
1. Андрей Голубев.
2. Александр Долгополов.
3. Ричардас Беранкис.

Победители 2009 года:
1. Робин Сёдерлинг.
2. Андрей Кузнецов.
3. Фернандо Вердаско.

Победители 2008 года:
1. Хуан-Мартин дель Потро.
2. Энди Маррей.
3. Марин Чилич.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 1
Теги
Александр Зверев Даниил Медведев Карен Хачанов Люка Пуи Тейлор Фритц
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