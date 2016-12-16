Итоги-2016. Цибулкова добилась наибольшего прогресса

1. Доминика Цибулкова – 20 очков

2. Анжелика Кербер (Германия) – 15 очков

Кто за кого:

Алексей Адамов — Кербер, Цибулкова, Кис.

Екатерина Бычкова — Цибулкова, Мугуруса, Веснина.

Даниэль Виленчук — Касаткина, Веснина, Кербер.

Евгений Гайдуков — Кербер, Конта, Веснина.

Галина Козлова — Цибулкова, Кузнецова, Веснина.

Илья Рывлин — Касаткина, Кербер, Веснина.

Даниил Сальников — Кузнецова, Веснина, Касаткина.

Роман Семёнов — Цибулкова, Конта, Веснина.

Анастасия Филиппова — Веснина, Цибулкова, Плишкова.

Анна Чакветадзе — Цибулкова, Веснина, Конта.

Дмитрий Шахов — Кербер, Цибулкова, Веснина.

Антон Шебика — Кербер, Цибулкова, Конта.



3. Елена Веснина (Россия) – 14 очков.

В этом годустала одной их самых возрастных победительниц в истории этой номинации, которая стартовала с 2008 года. Словачка преуспела в 27 лет, в плане возраста её превзошла только Франческа Скьявоне, которая в 2010-м в 30 лет была признана победительницей прогресса года.Как и другие победительницы этой номинации, Цибулкова имеет в активе финал турнира «Большого шлема», но добралась до него она в 2014-м на Открытом чемпионате Австралии. Тогда сохранить высокий уровень на протяжении всего сезона не вышло и на Итоговый чемпионат WTA она в том сезоне не отобралась.В следующем году у словачки была тяжёлая травма, из-за которой она пропустила несколько месяцев. В итоге 2016 года она начала на 38-м месте, а к началу февраля вообще упала на 66-ю позицию.Тем не менее она была хорошо готова к новому сезону, поэтому постепенно она улучшала свой рейтинг. Сначала последовали успехи на небольших турнирах – финал Акапулько и титул в Катовице. Но самый существенный рывок в плане очков она неожиданно совершила на грунте. На крупном турнире в Мадриде Цибулкова дошла до финала. Путь к решающему матчу был тяжёлым, ведь она выиграла четыре трёхсетовых матча кряду. В финале в толице Испании её остановила Симона Халеп. Вслед за грунтовым прорывом последовал титул на траве в Истбурне.И всё же наиболее примечательным получился финиш сезона. Доминика отчаянно боролась за попадание в Сингапур. Она вышла в финал крупного соревнование в Ухане, где в решающем матче уступила Петре Квитовой, которую в тот момент не мог остановить никто. До этого Доминика выиграла три встречи за два дня. В том числе затяжной матч со Светланой Кузнецовой. В подобных условиях Цибулкова ярко продемонстрировала свою феноменальную физическую подготовку.Но финала в Ухане было мало. Пришлось отправляться в Линц, где титул позволил Доминике официально оформить путёвку на свой первый Итоговый чемпионат WTA в карьере.В Сингапуре она пошла по графикуобразца 2015 года. Словачка проиграла два первых матча в группе, но по крайней мере взяла сет у. И тем не менее одной победы над Симоной Халеп оказалось достаточно для выхода в плей-офф. А там снова в полуфинале была напряжённая встреча с Кузнецовой, где она вновь оказалась выносливее.Словачка очень много времени уделяет физической подготовке. Периодически в «Инстаграме» она делится отрывками со своих тренировок. И все эти плоды тяжёлой работы потом видны на корте в её блестящем передвижении по задней линии. Гарбинье Мугуруса назвала тренировки с Цибулковой игрой с теннисной стенкой.Но при своих небольших габаритах (161 см) она умеет блестяще обострять и умеет действовать в атаке. В решающем матче Итогового чемпионата WTA против первой ракетки мира она великолепно подавала и постоянно давила на Анжелику. Это позволило словачке добиться самой значимой победы в своей карьере. Кроме того, она поднялась на рекордное пятое место в рейтинге WTA, завоевав четвёртый титул в сезоне.Из 12 участников опроса четверо поставили словачку на первое место, а ещё четверо – на второе. В опросе читателей Цибулкова стала третьей.А лучшей читатели (и четверо журналистов) признали. Немка уже отмечалась в этой номинации четыре года назад. Тогда она стала второй, уступив Саре Эррани. Тогда Кербер сумела закрепиться в элите после своего сенсационного полуфинала US Open-2011 и стала игроком топ-10. С тех пор немка за редким исключением держалась в десятке, но в 2016-м она вышла на совершенно иной уровень.Всё началось уже на старте сезона. На первой неделе в Брисбене она в финале уступила Виктории Азаренко. Но затем смогла взять у неё реванш у белоруски на Открытом чемпионате Австралии. Во втором сете Анжелика отыгралась с 2:5, выдав феноменальный отрезок атакующего тенниса. Хотя в целом всё равно сильнейшей стороной игры немки оставалась оборона, но в нужные моменты она могла добавить, что сильно помогло ей в этом году.В финале Открытого чемпионата Австралии она играла с Сереной Уильямс. Для Анжелики это был её первый финал на «Шлемах», и она сразу попала на самую титулованную теннисистку XXI века.Мало кто ждал от этого матча упорной борьбы. Но немка не просто поборолась, а ещё сумела превзойти Уильямс. Анжелика здорово действовала на приёме и совершала куда меньше неточностей.Та победа вынесла Анжелику разом на второе место, а раньше она выше пятого никогда не поднималась. Но тот успех ещё надо было переварить. Следующие соревнования Кербер провела морально опустошённой.И процесс осознания такого успеха почти всегда идёт тяжело. Мы видели, кактак и не смогла найти мотивацию после первой победы на «Шлемах», адаже не попыталась и закончила карьеру. В следующие несколько месяцев у Кербер сложилось только на домашнем турнире в Штутгарте, но крупнейшие грунтовые соревнования – Мадрид, Рим и «Ролан Гаррос» — она провалила, проиграв везде в первых же матчах.Поворотным моментом сезона стал Уимблдон. Там Анжелика снова нашла свою игру и дошла до финала. Причём вышла туда очень уверенно, не проиграв ни сета. Там она снова повстречалась с младшей Уильямс. На сей раз подача американки была слишком хороша и не позволила подобраться к ней. Удачное лето Кербер продолжилось в Рио-де-Жанейро, где она тоже была в финале, уступив только выстрелившей Монике Пуиг. После финала немка явно была расстроена, но уже после осознала, что всё равно добилась значительного успеха. Серия финалов продолжилась в Цинциннати, где её остановила только Каролина Плишкова, которая Олимпиаду пропустила и была свежее. В случае победы в финале в Огайо немка могла бы стать первой ракеткой мира. Следующая возможность представилась совсем скоро на US Open.Там снова до финала Кербер шла очень уверенно. Последний шаг к первой строчке ей помогла сделать Плишкова, которая обыграла Серену Уильямс в полуфинале. Выйдя на первое место, Анжелика помешала американке побить рекорд по беспрерывному лидерству кумира Кербер – Штеффи Граф. В итоге Серена и Штеффи теперь его делят – по 186 недель у каждой.Уже перед своим полуфиналом с Каролиной Возняцки Кербер знала, что станет первой в мире. Но немка сохранила концентрацию и ударно завершила турнир. В финале она в непростой борьбе превзошла Плишкову и выиграла свой второй турнир «Большого шлема» за год!Финиш сезона был скромнее. Завершающий турнир в Сингапуре всё равно получился неплохим, пусть она и уступила в финале Цибулковой, но отрыв от Серены она увеличила. Из уверенного игрока топ-10 Кербер превратилась в лучшую теннисистку мира, которая провела выдающийся сезон.Всего один балл первой ракетке мира уступила. Россиянка уже попадала в тройку в прогрессе года в 2013-м. Но в том сезоне объективно конкуренция в этой номнации была скромнее, а тут Елена провела лучший сезон в одиночке в карьере. При этом в паре она осталась на очень высоком уровне, выиграв Олимпиаду и Итоговый чемпионат WTA, но мы всё же в первую очередь отметим одиночку.Начиналось всё для её весьма непросто. Она была за пределами топ-100 и не смогла попасть на Открытый чемпионат Австралии, где проиграла в квалификации в первом же круге. Но с февраля результаты россиянки пошли в гору. Ей пришлось немного поиграть в квалификациях, но это даже немного помогло. Пожалуй, первым заметным успехом была победа над Халеп в Дохе. Вскоре был финал в Чарльстоне, где она тоже начала турнир с квалификации. После этого рейтинга Елены уже хватало на попадание в основу главных соревнований.Украшением сезона стало выступление Елены на Уимблдоне. На «Больших шлемах» россиянка преуспевала в паре и миксте, но прорывов в одиночке не было. Но в этот раз всё сложилось. И сама Веснина была прекрасна готова, и сетка была благоприятной.За свой первый четвертьфинал она билась со своей лучшей подругой –. В очень напряжённом и нервном матче Веснина вырвала победу, а на следующий день на удивление уверенно обыграла Доминику Цибулкову и вышла в полуфинал! На пути в финал стояла Серена Уильямс. Американка сказала много тёплых слов о Елене ещё до матча. Уильямс здорово настроилась на россиянку и уверенно выиграла свой матч. Но проиграть Серене в такой форме точно не зазорно.К концу года Елена смогла выполнить свою целью и завершила сезон в топ-20. Она стала 16-й. В парном разряде она закончила год на шестой строчке. И это ещё она не получила никаких очков за победу в Рио-да-Жанейро.Четвёртое место досталось. Россиянка провела первый полноценный сезон во взрослом туре и показала прекрасные результаты, которые могли бы быть ещё лучше, но она дважды уступала со счётом 8:10 на турнирах «Большого шлема» («Ролан Гаррос» и Уимблдоне) будущим полуфиналисткам – Кики Бертенс и Винус Уильямс.Пятое место поделили. Прогресс Конты начался ещё в 2015-м, а в новом сезоне она сумела добраться до места в топ-10. В последний момент у Конты место на Итоговом чемпионате WTA перехватила Кузнецова. Кстати Светлана в опросе читателей была второй.В случае со Светланой, конечно, можно вспомнить, что в своё время у неё были и более удачные сезоны. Но всё-таки последние несколько лет она находилась в статусе середняка, а теперь, в 30 лет, снова смогла забраться в элиту. Ключом к успеху был заметный прогресс в психологии. Здесь Светлана стала намного сильнее и выиграла много сложных матчей, которые раньше могла уступить. Кроме того она много работала над физической подготовкой, что помогло выиграть 23 трёхсетовых поединка за сезон.отметила победительницу этой номинации 2015 года –. Испанка провела неровный сезон и в рейтинге даже потеряла, но зато она добилась первой победы на турнирах «Большого шлема», выиграв в финале «Ролан Гаррос» у Серены Уильямс.Несколько затерялись, которые провели прекрасный год и обе дебютировали на Итоговом чемпионате WTA. Но они уже были на подходе к этим позициям, поэтому их прогресс был чуть менее заметен. Любопытно, что обе в межсезонье после удачного года решили сменить тренеров.