Итоги-2016. Прогресс года. Доминик Тим — австрийский самородок

3-е место — Александр Зверев (Германия) — 11 баллов

2-е место — Люка Пуи (Франция) — 13 баллов

1-е место — Доминик Тим (Австрия) — 23 балла

Хуан-Мартин дель Потро — возвращение года

Кто за кого:



Алексей Адамов — Маррей, Тим, Кирьос.

Екатерина Бычкова — Чилич, Тим, Южный.

Даниэль Виленчук — Тим, Зверев, Пуи.

Евгений Гайдуков — Тим, Пуи, Зверев.

Галина Козлова — дель Потро, Маррей, Пуи.

Илья Рывлин — Тим, Пуи, Зверев.

Даниил Сальников — дель Потро, Тим, Зверев.

Роман Семёнов — Тим, Пуи, Зверев.

Анастасия Филиппова — дель Потро, Монфис, Чилич.

Анна Чакветадзе — Зверев, Тим, Пуи.

Дмитрий Шахов — Пуи, Зверев, Тим.

Антон Шебика — Маррей, Тим, Пуи.

Чем больше мы вспоминаем сезон-2016, подводя итоги всех случившихся хитросплетений теннисной судьбы, тем интерес к следующему году продолжает нарастать. До старта тура-2017 осталось около двух недель, а пока редакция и читатели «Чемпионата» определили победителей в категории «Прогресс года» у мужчин. Мнения разошлись, но тем и любопытнее.Оглашать список теннисистов, добившихся наибольшего прогресса в 2016 году, начнём с «бронзы», тем более что и редакция, и читатели присудили третье место 19-летнемуПредставитель Германии вырос в рейтинге за этот сезон на 59 позиций и на две недели даже забирался в топ-20.О юном спортсмене как о будущей звезде мужского тура заговорили в 2014 году. В своих доводах все оперировали не только теннисным происхождением Александра-младшего, ведь папа, мама и старший брат Миша имеют прямое отношение к этому виду спорта, но и отличными результатами по юниорам. Во взрослом туре на домашнем турнире в Гамбурге Александр Зверев впервые проявил себя, дойдя до полуфинала, где уступил Давиду Ферреру.Но, как известно, ничего не приходит сразу, поэтому колоссального рывка в сезоне-2015 не случилось, хотя немец отметился титулом на челленджере в Хайльбронне, полуфиналом Бостада и 1/4 финала турнира в Вашингтоне, где он едва не переиграл Марина Чилича – 5:7, 6:7 (3:7).Куда более ярким вышел минувший сезон: четыре полуфинала, два финала — в Ницце и Галле. Первый титул в России на St. Petersburg Open, где в борьбе за главный трофей он одолел Станисласа Вавринку, действующего чемпиона US Open. К этим успехам можно добавить ещё пару любопытных матчей: едва не выигранный поединок 1/16 финала в Индиан-Уэллсе у Рафаэля Надаля, и победу над Роджером Федерером на соревнованиях в Галле. Нельзя не отметить интересное противостояние, которое наметилось у теннисиста с его хорошим другом по АТР-туру— о нём мы подробнее поговорим позже. За 2016 год судьба сводила их между собой на корте четыре раза: трижды на грунте австриец оказывался сильнее, причём один раз в финале, другой — в полуфинале. Звереву удалось победить лишь единожды, на харде в Китае.Несмотря на то чтовсего 22 года и он так же, как, например, Доминик Тим или Ник Кирьос мог бы давно уже быть под особым вниманием, которым АТР наделяет молодое поколение, француз похвастать этим до минувшего сезона не мог. Впрочем, как и блестящими результатами. В 2014 году можно отметить, пожалуй, лишь «Мастерс» в Париже, где он стартовал с квалификации, пробился в основу, но в 3-м круге уступил Роджеру Федереру – 4:6, 4:6. Следующий сезон тоже был не самым стабильным, хотя он записал на свой счёт два полуфинала АТР, в Окленде и Гамбурге, неплохо выступил в Санкт-Петербурге и Москве, дойдя до четвертьфиналов. А закончил год финалом челленджера во Франции.В начале сезона-2016 француз располагался в районе 90-й строчки одиночного рейтинга, а завершил же француз этот год 15-м. Как признался в одном из интервью Пуи, уверенность в собственных силах и своей игре ему принесла победа над игроком топ-8 Давидом Феррером в Майами. За этой викторией последовал финал турнира АТР в Бухаресте, где он не справился с Фернандо Вердаско, затем полуфинал «Мастерса» в Риме, где французу оказался не по зубам Энди Маррей . От турнира к турниру появлялись неплохие победы над игроками, которые стоят выше в рейтинге, но по-настоящему блеснул Люка Пуи на двух турнирах «Большого шлема» — сначала на Уимблдоне, а затем на US Open. Ранее выступления на мэйджорах не складывались у него вообще. В этом же сезоне на двух подряд он смог добраться до четвертьфиналов, а на Открытом чемпионате США и вовсе на пути в топ-8 провёл не только один из своих лучших матчей, обыгравв пяти сетах, но и чуть ли не самый впечатляющий среди мужских поединков в уходящем году.«Да, возможно моя карьера складывалась не так удачно, как у [Гаэля] Монфиса, [Жо-Вильфрида] Цонги, [Ришара] Гаске и [Жиля] Симона, тем не менее, я не стесняюсь сказать о том, что хочу выиграть титул «Большого шлема», всему своё время, огромное количество тренировок и немного везения», — рассказал француз о планах на будущее.Но пока идёт работа, нацеленная на высшие теннисные регалии, первый титул в карьере Люке Пуи всё-таки удалось завоевать в Меце, где в финале француз обыграл другого молодого теннисиста — Доминика Тима.Как-то Пуи спросили, чувствует ли он свою принадлежность к молодому поколению теннисистов, на которое возлагают большие надежды, и что, например, с тем же Ником Кирьосом они сделаны из одного дерева? Такая метафора не очень пришлась по душе французу: «Ничего подобного, мы абсолютно разные, но то, что этот парень силён, сомнений нет».Пока Люка признал талант австралийского теннисиста, его коллеги по цеху из АТР-тура признали его прогресс в этом году и проголосовали, чтобы победу в этой номинации одержал именно он.Наконец мы добрались и до победителя в номинации «Прогресс года АТР». По версии «Чемпионата», им стал австриецкоторый в прошлом году был на третьей позиции в данной категории. Читатели на этот раз тоже довольно высоко оценили теннисиста — он остановился в одном балле от третьего места, согласно результатам голосования.Если для Александра Зверева и Люки Пуи этот сезон стал первым более или менее стабильным, то трудоспособного и скромного австрийца заметили ещё два сезона назад. Хоть в 2014 году он титулов не выигрывал, зато одержал свою первую победу над игроком топ-5 Станисласом Вавринкой и дошёл до финала на турнире в Кицбюэле. В следующем сезоне австрийцу удалось завоевать уже три трофея АТР, неплохо выступить в Санкт-Петербурге и опять же в Кицбюэле, дойдя до полуфинала. Из года в год прогрессирует молодой теннисист. Если 2014 год он начинал в районе 139-го места, в 2015-м поднялся в топ-40, то минувший сезон ему удалось завершить в восьмёрке сильнейших и сыграть на Итоговом турнире в Лондоне.За 2016 год 23-летний Доминик Тим завоевал четыре титула, он защитил звание чемпиона сезона-2015 в Ницце, также австриец записал на свой счёт два финала и четыре полуфинала. Одним из которых стала 1/2 финала «Ролан Гаррос», где в трёх сетах он проиграл будущему чемпиону турнира Новаку Джоковичу. Анна Чакветадзе, подводя итоги Открытого чемпионата Франции, высоко отозвалась о Тиме, предположив, что ему по силам стать первой ракеткой мира.Уверенная и агрессивная манера игры австрийца на задней линии, умение втягивать соперника в стратегические розыгрыши и одноручный бэкхенд покорили уже многих, в уходящем сезоне из игроков топ-5 Доминик Тим дважды обыгрывали один раз оказался сильнееКонечно, тут можно заявить, что «старички» уже не те и оба играли на фоне травм, но тем не менее побеждает их даже в таком состоянии далеко не каждый.В своих интервью Доминик Тим часто признаётся, что ожидания от окружения давят на него, но крупные победы над хорошими игроками добавляют уверенности и показывают, что каждого можно обыграть. Австрийца уже на протяжении 12 лет курируетсам спортсмен рассказывает, что невозможно описать их сотрудничество одним словом, ведь его тренер сделал для него очень многое, также Доминик Тим отмечает, что Бресник умело даёт не только наставления, но порой учит додумываться и доходить до чего-то самому, что тоже является немаловажным в становлении его как профессионала. Режим тренировок Тима перед стартом сезона-2017 недавно оценил Филипп Кольшрайбер, назвав их сумасшествием. Своей же главной целью сам Тим видит победу на «Большом шлеме», любимый из которых — «Ролан Гаррос».Безоговорочным лидером в голосовании читателей «Чемпионата» сталжурналисты же дали ему 9 баллов и четвёртое место в категории «Прогресс года». Перенеся четвёртую серьёзную операцию в своей профессиональной карьере, 28-летний теннисист заявил о возвращении в тур.Первым стартом для чемпиона US Open-2009 стал турнир в Делрэй-Бич, на который он приехал в ранге 1042-й ракетки мира. Сложно было предположить, чем обернётся это «возвращение». Но уже тогда в обращении к фанатам он твёрдо заявил о своих намерениях: «Я собираюсь выиграть эту борьбу, битву с постоянными травмами и неудачами».На турнире в Делрэй-Бич ему удалось дойти до полуфинала, поначалу теннисное сообщество отреагировало на это довольно сдержанно, но все понимали, что это только начало. На трёх «Мастерсах», которые шли следом, дальше второго круга пройти ему не удавалось. За полуфиналом Штутгарта, где он за выход в итоговую стадию соревнований проиграл Филиппу Кольшрайберу, следовал Уимблдон. Там на аргентинца делались крупные ставки, ведь его стиль игры идеально подходит к травяному покрытию. Но после победы над Станисласом Вавринкой во второму круге в 1/8 финала Хуана-Мартина не пустил Люка Пуи, в четырёх сетах доказавший своё игровое превосходство. Почти месяц готовился и восстанавливался аргентинец перед следующим важным стартом — Олимпийскими играми в Рио-де-Жанейро.В первом же круге дель Потро пришлось сыграть с хорошим приятелем по туру и на тот момент первой ракеткой мира Новаком Джоковичем.Два с половиной часа продолжалась эта битва теннисных титанов и на двух тай-брейках, всё-таки одержал верх дель Потро. «Новак — великий чемпион и мой друг. Я знаю, насколько важным было это событие для него, и как он хотел выиграть золотую медаль, но он также знает, через что пришлось пройти мне», — цитировала Хуана-Мартина испанская спортивная газета La Marca. От победы к победе на олимпийских кортах он лишь выкладывал в социальные сети фотографии, которые подписывал одним словом «спасибо». Можно только попробовать представить, сколько всего вложено в эти семь букв. В финал аргентинец не пустил Рафаэля Надаля, по которому это поражение нанесло серьёзный удар. Правда, борьбу за золото дель Потро всё же проиграл шотландцу Энди Маррею. Но зная историю этого теннисиста, пожалуй, можно сказать, что это тот самый случай, когда серебряная медаль имеет золотой отлив.Но и на этом красивая спортивная история преодоления не закончилась. На US Open-2016 Хуан-Мартин дель Потро прошёл до четвертьфинала, где уступил будущему чемпиону турнира Стэну Вавринке. Затем последовала победа над Энди Марреем в матче Кубка Дэвиса, точно в отместку за олимпийский финал. Не заставил себя долго ждать и первый титул АТР этого сезона — трофей турнира в Стокгольме.Но настоящим теннисным безумством стал финал Кубка Дэвиса, в котором сборная Аргентины противостояла команде Хорватии. Дель Потро принёс своей команды два очка, выиграв обе одиночные встречи, вторую из которых против Марина Чилича он отыграл, уступая 0:2 по сетам. Причём, как выяснилось уже позже, пятую решающую партию он проводил с травмой. Вдохновенная виктория Хуана-Мартина придала уверенность и особый настрой его товарищу по команде Федерико Дельбонису, который поставил финальную точку в этом противостоянии за командный трофей.«Конец фильма» — так подписал фотографию с Кубком Дэвиса в руках дель Потро и сообщил своим фанатам, что уже принялся за тренировки, мол, отдыхать некогда, пора готовиться к следующему сезону. Также 28-летний аргентинец сказал, что сыграет два товарищеских матча против Давида Феррера в конце декабря.