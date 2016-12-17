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175 лет назад 2016
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Динара Сафина
Фото: РИА Новости
Текст: Дмитрий Шахов

«Она хотела бы жить на Манхэттене». Новая карьера Динары Сафиной

Через пять лет после ухода из тенниса Динара Сафина вернётся в тур в качестве тренера. Свою карьеру наставника она начала в Нью-Йорке.
17 декабря 2016, суббота. 14:45. Теннис

Смена обстановки


Динара Сафина весьма рано закончила профессиональную карьеру. Травмы вынудили россиянку покинуть корт. Однако совсем уходить из мира тенниса она не собиралась. Динара успела выступить в роли комментатора, а также некоторое время курировала несколько российских юниоров.

Несколько раз россиянку можно было заметить во время матчей юниоров на «Больших шлемах», но в итоге этот проект завершился. Бывшая первая ракетка мира пошла на резкую смену обстановки и решилась на переезд в Нью-Йорк, где она будет работать тренером.

Вскоре после того как Динара приступила к своим новым обязанностям, с ней встретился Ник МакКарвел, который специально для espnW.com рассказал, как продвигается переезд бывшей первой ракетки мира.
Это настоящий вызов для меня, ведь раньше я ничем подобным не занималась. Думаю, что я смогу ей помочь. Ангелина напоминает меня в молодости.

«Я отдала себя теннису на 100 %»


Сафина приступила к своим новым обязанностям в Нью-Йорке в начале декабря. Она работает в расположенном в Бруклине центре, который называется «Матч-пойнт». Но в Нью-Йорке россиянка провела уже куда больше времени. Она живёт на Манхэттене ещё с конца августа.

После окончания тренировки с Ангелиной Калининой (финалисткой юниорского US Open — 2014) Динара рассказала о причинах переезда. «Я переехала ради тренерской карьеры, но мне в принципе здесь нравится. Я всегда питала симпатию к Нью-Йорку. Я сказала себе, что если мне хочется попробовать перебраться в Нью-Йорк, то ничего не должно меня останавливать», — призналась Динара.


Россиянке пришлось завершить карьеру в 25 лет из-за хронической травы спины. К тому времени она уже успела подняться на первую строчку рейтинга WTA. Сделала она это через несколько лет после того, как её брат возглавил мужской табель о рангах. Вместе Сафины стали первыми братом и сестрой, которые были лидерами мирового тенниса.

«Моя карьера могла бы быть длиннее, но я ни о чём не жалею. Зато в том отрезке, который я провела, выложилась по полной», — заметила Динара. В этом году ей исполнилось 30 лет. Она моложе многих участниц топ-25 WTA-тура: сестёр Уильямс, Светланы Кузнецовой, Саманты Стосур, Роберты Винчи, Барборы Стрыцовой.

«Я выкладывалась на 100 % каждый день, на каждой тренировке, в каждом матче. Я отдала всю себя теннису, так что мне не о чем сожалеть», — констатировала россиянка.

Динара является одной из трёх первых ракеток мира WTA, которая достигла вершины, не выиграв ни одного турнира «Большого шлема». Также в эту группу входят Каролина Возняцки и Елена Янкович. Россиянка трижды была в финалах, но каждый раз уступала в двух сетах. «Ну и что? Боже мой, я слышала об этом 150 раз. Да, я так и не выиграла ни одного «Большого шлема». У меня было три шанса. Конечно, я была бы счастлива, если бы реализовала один из них… Но так сложилось. Это не конец света. Неужели по этой причине мы хуже, как люди или как теннисистки? Я так не думаю», — ответила россиянка на вопрос об отсутствии успехов на мэйджорах.


«Калинина напоминает мне меня»
Свой последний матч она провела в 2011 году. Во втором круге турнира в Мадриде она уступила Юлии Гёргес. С тех пор в жизни Динары произошло немало событий. Она вернулась к учёбе и получила степень в юриспруденции. Россиянка помогала организаторам турниров в Мадриде и Москве.

Почти два года у неё была постоянная работа. Она была директором по оперативной работе в IT-компании в Москве. Динаре необходимо было ходить в офис каждый будний день, что со временем она возненавидела. «Были моменты, когда мне хотелось всеми силами покинуть офис и оказаться на корте. Но хорошо, что я это попробовала, потому что теперь знаю, что такая работа не для меня. Мне бы не хотелось постоянно сидеть в офисе», — призналась Сафина.

Но, к счастью для Динары, у неё появилась возможность забыть про офис. Ей помогло знакомство с Нино Мухатасовым, которого она встретила ещё 10 лет назад, когда тот в качестве тренера путешествовал вместе с сёстрами Бондаренко.

Нино вместе с Дмитрием Дружининым открыл два центра «Матч-пойнт». «Когда я узнал, что Динара будет в Нью-Йорке, обратился к ней с просьбой помочь обустроить профессиональную базу для подготовки теннисистов. Раньше игроки в основном занимались во Флориде. Но теперь всё необходимое для них имеется в Нью-Йорке – корты, бассейн, тренажёрный зал. Я очень рад, что Динара присоединилась к этому проекту. Она не нуждается в дополнительной рекламе. Уверен, что она станет прекрасным тренером, ведь она великолепно понимает игру», — рассказал Мухатасов.
Я даже не знаю, почему выбрала Нью-Йорк. Но мне нравится энергетика города. Все здесь позитивные, стремятся к каким-то высотам. Я сняла квартиру на год, но надеюсь, что останусь навсегда.

Основное внимание Динара будет уделять Калининой. После начала игры во взрослом туре Ангелина была близка к попаданию в топ-150, но в 2016-м она почти не играла из-за травмы плеча. Новый сезон Калинина начнёт на 742-й позиции.

«Это настоящий вызов для меня, ведь раньше я ничем подобным не занималась. Думаю, что смогу ей помочь. Ангелина напоминает меня в молодости. Она мне отвечает точно так же, как я отвечала тренеру, когда была молодой. Ангелина – высокая девочка. Мне кажется, что у неё отличный потенциал», — призналась Сафина.

В топ-50 в WTA в данный момент лишь три теннисистки работают с тренерами-женщинами. Некоторые звёздные игроки ненадолго примеряли на себя роль наставников – Навратилова, Моресмо, Дэвенпорт и Энен. Однако на полноценной основе никто из них так и не начал работать в туре. Динара связывает это с тем, что женщинам чаще необходимо оставаться с семьёй.

«Для меня Динара – легенда. Но при этом с ней работать очень легко. Это большая честь работать с ней, она учит меня многим вещам. Я стала лучше понимать, как должна полностью выкладываться при каждом ударе. Она – настоящий профессионал, и я хочу быть такой же, как она», — рассказала Калинина.


Американские будни


Каждое утро Динару из Манхэттена забирает водитель. Их путь до рабочего места занимает порядка 45 минут. У неё также есть персональный фитнес-тренер, так как она предпочитает оставаться в форме. «У меня в гардеробе лежат три бикини, как мотивация для самой себя. Надеюсь, что смогу их использовать во время своего отпуска в Мексике, который будет во время праздников», — призналась Динара. Россиянка старается наслаждаться преимуществами жизни в Нью-Йорке. Она уже приобрела билеты на дебютное выступление Кейт Бланшетт на Бродвее и нашла удачный маршрут для пробежек.
Я хочу вернуться в тур, но уже как тренер. Для меня моя травма была как знак, который показал, что нужно двигаться дальше. Теперь как тренер хочу помочь другим достичь того, чего добилась я.

Из своих дней в туре она скучает по дружбе с россиянками – Кузнецовой, Дементьевой, Мыскиной, Макаровой, Весниной и другими. Хотя соперничества ей тоже немного не хватает. «Да, я скучаю по конкуренции. Люди говорят: «Вот если бы ты сейчас играла…». Но я считаю, что сделано, то сделано. Я хочу вернуться в тур, но уже как тренер. Для меня моя травма была как знак, который показал, что нужно двигаться дальше. Теперь как тренер хочу помочь другим достичь того, чего добилась я», — объяснила Динара.

Остаётся только пожелать россиянке удачи в её новом начинании, а также счастья в новом городе. «Я даже не знаю, почему выбрала Нью-Йорк. Но мне нравится энергетика города. Все здесь позитивные, стремятся к каким-то высотам. Я сняла квартиру на год, но надеюсь, что останусь навсегда. Мне здесь нравится», — заключила Сафина.
Источник: ESPN US Сообщить об ошибке
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