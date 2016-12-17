«Она хотела бы жить на Манхэттене». Новая карьера Динары Сафиной

Смена обстановки

Это настоящий вызов для меня, ведь раньше я ничем подобным не занималась. Думаю, что я смогу ей помочь. Ангелина напоминает меня в молодости.

«Я отдала себя теннису на 100 %»

Я даже не знаю, почему выбрала Нью-Йорк. Но мне нравится энергетика города. Все здесь позитивные, стремятся к каким-то высотам. Я сняла квартиру на год, но надеюсь, что останусь навсегда.

Американские будни

Я хочу вернуться в тур, но уже как тренер. Для меня моя травма была как знак, который показал, что нужно двигаться дальше. Теперь как тренер хочу помочь другим достичь того, чего добилась я.

весьма рано закончила профессиональную карьеру. Травмы вынудили россиянку покинуть корт. Однако совсем уходить из мира тенниса она не собиралась. Динара успела выступить в роли комментатора, а также некоторое время курировала несколько российских юниоров.Несколько раз россиянку можно было заметить во время матчей юниоров на «Больших шлемах», но в итоге этот проект завершился. Бывшая первая ракетка мира пошла на резкую смену обстановки и решилась на переезд в Нью-Йорк, где она будет работать тренером.Вскоре после того как Динара приступила к своим новым обязанностям, с ней встретился, который специально для espnW.com рассказал, как продвигается переезд бывшей первой ракетки мира.Сафина приступила к своим новым обязанностям в Нью-Йорке в начале декабря. Она работает в расположенном в Бруклине центре, который называется «Матч-пойнт». Но в Нью-Йорке россиянка провела уже куда больше времени. Она живёт на Манхэттене ещё с конца августа.После окончания тренировки с(финалисткой юниорского US Open — 2014) Динара рассказала о причинах переезда. «Я переехала ради тренерской карьеры, но мне в принципе здесь нравится. Я всегда питала симпатию к Нью-Йорку. Я сказала себе, что если мне хочется попробовать перебраться в Нью-Йорк, то ничего не должно меня останавливать», — призналась Динара.Россиянке пришлось завершить карьеру в 25 лет из-за хронической травы спины. К тому времени она уже успела подняться на первую строчку рейтинга WTA. Сделала она это через несколько лет после того, как её брат возглавил мужской табель о рангах. Вместе Сафины стали первыми братом и сестрой, которые были лидерами мирового тенниса.«Моя карьера могла бы быть длиннее, но я ни о чём не жалею. Зато в том отрезке, который я провела, выложилась по полной», — заметила Динара. В этом году ей исполнилось 30 лет. Она моложе многих участниц топ-25 WTA-тура: сестёр«Я выкладывалась на 100 % каждый день, на каждой тренировке, в каждом матче. Я отдала всю себя теннису, так что мне не о чем сожалеть», — констатировала россиянка.Динара является одной из трёх первых ракеток мира WTA, которая достигла вершины, не выиграв ни одного турнира «Большого шлема». Также в эту группу входят Каролина Возняцки и Елена Янкович. Россиянка трижды была в финалах, но каждый раз уступала в двух сетах. «Ну и что? Боже мой, я слышала об этом 150 раз. Да, я так и не выиграла ни одного «Большого шлема». У меня было три шанса. Конечно, я была бы счастлива, если бы реализовала один из них… Но так сложилось. Это не конец света. Неужели по этой причине мы хуже, как люди или как теннисистки? Я так не думаю», — ответила россиянка на вопрос об отсутствии успехов на мэйджорах.«Калинина напоминает мне меня»Свой последний матч она провела в 2011 году. Во втором круге турнира в Мадриде она уступила. С тех пор в жизни Динары произошло немало событий. Она вернулась к учёбе и получила степень в юриспруденции. Россиянка помогала организаторам турниров в Мадриде и Москве.Почти два года у неё была постоянная работа. Она была директором по оперативной работе в IT-компании в Москве. Динаре необходимо было ходить в офис каждый будний день, что со временем она возненавидела. «Были моменты, когда мне хотелось всеми силами покинуть офис и оказаться на корте. Но хорошо, что я это попробовала, потому что теперь знаю, что такая работа не для меня. Мне бы не хотелось постоянно сидеть в офисе», — призналась Сафина.Но, к счастью для Динары, у неё появилась возможность забыть про офис. Ей помогло знакомство с, которого она встретила ещё 10 лет назад, когда тот в качестве тренера путешествовал вместе с сёстрамиНино вместе соткрыл два центра «Матч-пойнт». «Когда я узнал, что Динара будет в Нью-Йорке, обратился к ней с просьбой помочь обустроить профессиональную базу для подготовки теннисистов. Раньше игроки в основном занимались во Флориде. Но теперь всё необходимое для них имеется в Нью-Йорке – корты, бассейн, тренажёрный зал. Я очень рад, что Динара присоединилась к этому проекту. Она не нуждается в дополнительной рекламе. Уверен, что она станет прекрасным тренером, ведь она великолепно понимает игру», — рассказал Мухатасов.Основное внимание Динара будет уделять Калининой. После начала игры во взрослом туре Ангелина была близка к попаданию в топ-150, но в 2016-м она почти не играла из-за травмы плеча. Новый сезон Калинина начнёт на 742-й позиции.«Это настоящий вызов для меня, ведь раньше я ничем подобным не занималась. Думаю, что смогу ей помочь. Ангелина напоминает меня в молодости. Она мне отвечает точно так же, как я отвечала тренеру, когда была молодой. Ангелина – высокая девочка. Мне кажется, что у неё отличный потенциал», — призналась Сафина.В топ-50 в WTA в данный момент лишь три теннисистки работают с тренерами-женщинами. Некоторые звёздные игроки ненадолго примеряли на себя роль наставников –. Однако на полноценной основе никто из них так и не начал работать в туре. Динара связывает это с тем, что женщинам чаще необходимо оставаться с семьёй.«Для меня Динара – легенда. Но при этом с ней работать очень легко. Это большая честь работать с ней, она учит меня многим вещам. Я стала лучше понимать, как должна полностью выкладываться при каждом ударе. Она – настоящий профессионал, и я хочу быть такой же, как она», — рассказала Калинина.Каждое утро Динару из Манхэттена забирает водитель. Их путь до рабочего места занимает порядка 45 минут. У неё также есть персональный фитнес-тренер, так как она предпочитает оставаться в форме. «У меня в гардеробе лежат три бикини, как мотивация для самой себя. Надеюсь, что смогу их использовать во время своего отпуска в Мексике, который будет во время праздников», — призналась Динара. Россиянка старается наслаждаться преимуществами жизни в Нью-Йорке. Она уже приобрела билеты на дебютное выступление Кейт Бланшетт на Бродвее и нашла удачный маршрут для пробежек.Из своих дней в туре она скучает по дружбе с россиянками –и другими. Хотя соперничества ей тоже немного не хватает. «Да, я скучаю по конкуренции. Люди говорят: «Вот если бы ты сейчас играла…». Но я считаю, что сделано, то сделано. Я хочу вернуться в тур, но уже как тренер. Для меня моя травма была как знак, который показал, что нужно двигаться дальше. Теперь как тренер хочу помочь другим достичь того, чего добилась я», — объяснила Динара.Остаётся только пожелать россиянке удачи в её новом начинании, а также счастья в новом городе. «Я даже не знаю, почему выбрала Нью-Йорк. Но мне нравится энергетика города. Все здесь позитивные, стремятся к каким-то высотам. Я сняла квартиру на год, но надеюсь, что останусь навсегда. Мне здесь нравится», — заключила Сафина.