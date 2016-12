Итоги-2016. Победа Кербер над Сереной – матч года

Кто за кого:

Алексей Адамов — Кербер – С. Уильямс, Кузнецова – Радваньска, Цибулкова – Радваньска.

Екатерина Бычкова — Цибулкова — Радваньска, Бертенс — Касаткина, Гаврилова — Младенович.

Даниэль Виленчук — Квитова – Кербер, Кербер – С. Уильямс, Кузнецова — Радваньска.

Евгений Гайдуков — Кербер – С. Уильямс, Кербер – Азаренко, В. Уильямс — Касаткина.

Галина Козлова — Кербер – С. Уильямс, Пуиг — Кербер, Бертенс — Касаткина.

Илья Рывлин — Кербер – С. Уильямс, В. Уильямс — Касаткина, Кузнецова — Стивенс.

Даниил Сальников — Кербер – С. Уильямс, Кузнецова — Радваньска, В. Уильямс — Касаткина.

Роман Семёнов — Кербер – С. Уильямс, В. Уильямс – Касаткина, Цибулкова — Радваньска.

Анастасия Филиппова — Кербер – С. Уильямс, Мугуруса – С. Уильямс, Кузнецова — Радваньска.

Анна Чакветадзе — Кербер – С. Уильямс, В. Уильямс — Касаткина, Цибулкова — Радваньска.

Дмитрий Шахов — Квитова – Кербер, Кербер – С. Уильямс, Кербер — Азаренко.

Антон Шебика — Кербер – С. Уильямс, Мугуруса – С. Уильямс, Кузнецова – Радваньска.



1. US Open. Полуфинал. Винчи – С. Уильямс – 2:6, 6:4, 6:4.2. Мадрид. Третий круг. С. Уильямс – Азаренко – 7:6 (7:5), 3:6, 7:6 (7:1).3. «Ролан Гаррос». Финал. С. Уильямс — Шафаржова – 6:3, 6:7 (2:7), 6:2.1. «Ролан Гаррос». Финал. Шарапова — Халеп — 6:4, 6:7 (5:7), 6:4.2. Итоговый чемпионат. Полуфинал. С.Уильямс — Возняцки — 2:6, 6:3, 7:6 (8:6).3. Australian Open. 4-й круг. Иванович — С. Уильямс — 4:6, 6:3, 6:31. US Open. Финал. С. Уильямс — Азаренко — 7:5, 6:7 (6:8), 6:1.2. Уимблдон. Полуфинал. Лисицки — Радваньска — 6:4, 2:6, 9:7.3. «Ролан Гаррос». 1/4 финала. С. Уильямс — Кузнецова — 6:1, 3:6, 6:3.1. US Open. 4-й круг. С. Уильямс — Азаренко – 6:2, 2:6, 7:5.2. «Ролан Гаррос». 1-й круг. Раззано — С. Уильямс — 4:6, 7:6 (7:5), 6:3.3. Итоговый чемпионат. Азаренко — Кербер — 6:7 (11:13), 7:6 (7:2), 6:4.1. Australian Open. 4-й круг. Скьявоне – Кузнецова – 6:4, 1:6, 16:14.2. US Open. 3-й круг. Стосур – Петрова — 7:6 (7:5), 6:7 (5:7), 7:5.3. Australian Open. Финал. Ким Клейстерс – Ли На — 3:6, 6:3, 6:3.1. Итоговый турнир. Финал. Клейстерс – Возняцки – 6:3, 5:7, 6:3.2. US Open. Полуфинал. Клейстерс – В.Уильямс – 4:6, 7:6 (7:2), 6:4.3. Australian Open. Финал. С. Уильямс – Энен – 6:4, 3:6, 6:2.1. «Ролан Гаррос». 1/4 финала. Кузнецова – С. Уильямс – 7:6 (7:3), 5:7, 7:5.2. Уимблдон. 1/2 финала. С. Уильямс – Дементьева – 6:7 (4:7), 7:5, 8:6.3. US Open. 1/2 финала. Клейстерс – С. Уильямс – 6:4, 7:5.