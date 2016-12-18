Итоги-2016. Победа Кербер над Сереной – матч года

В новом итоговом материале отмечаем лучшие матчи прошедшего сезона в WTA. Первое место занял поединок с участием С. Уильямс и Кербер.

Матч года-2016. Женщины. Итоги голосования редакции «Чемпионата»:



1. Australian Open. Кербер – С. Уильямс – 6:4, 3:6, 6:4 – 31 очко.

2. Уимблдон. Третий круг. В. Уильямс – Касаткина – 7:5, 4:6, 10:8 – 8 очков.

3. Итоговый чемпионат. Групповой раунд. Кузнецова – Радваньска – 7:5, 1:6, 7:5 – 7 очков.

4-5. Ухань. Третий круг. Квитова – Кербер – 6:7, 7:5, 6:4 – 6 очков.

4-5. Уимблдон. Четвёртый круг. Цибулкова – Радваньска – 6:3, 5:7, 9:7 – 6 очков.

6. «Ролан Гаррос». Финал. Муругуса – С. Уильямс – 7:5, 6:4 – 4 очка.

7-8. Australian Open. Четвертьфинал. Кербер – Азаренко – 6:3, 7:5 – 3 очка.

7-8. «Ролан Гаррос». Третий круг. Бертенс – Касаткина – 6:2, 3:6, 10:8 – 3 очка.

9. Олимпиада. Финал. Пуиг – Кербер – 6:4, 4:6, 6:1 – 2 очка.

10-11. Уимблдон. Третий круг. Кузнецова – Стивенс – 6:7, 6:2, 8:6 – 1 очко.

10-11. Australian Open. Третий круг. Гаврилова – Младенович – 6:4, 4:6, 11:9 – 1 очко.



Опрос читателей. 1. Australian Open. Кербер – С. Уильямс – 6:4, 3:6, 6:4 – 31 очко.2. Уимблдон. Третий круг. В. Уильямс – Касаткина – 7:5, 4:6, 10:8 – 8 очков.3. Итоговый чемпионат. Групповой раунд. Кузнецова – Радваньска – 7:5, 1:6, 7:5 – 7 очков.4-5. Ухань. Третий круг. Квитова – Кербер – 6:7, 7:5, 6:4 – 6 очков.4-5. Уимблдон. Четвёртый круг. Цибулкова – Радваньска – 6:3, 5:7, 9:7 – 6 очков.6. «Ролан Гаррос». Финал. Муругуса – С. Уильямс – 7:5, 6:4 – 4 очка.7-8. Australian Open. Четвертьфинал. Кербер – Азаренко – 6:3, 7:5 – 3 очка.7-8. «Ролан Гаррос». Третий круг. Бертенс – Касаткина – 6:2, 3:6, 10:8 – 3 очка.9. Олимпиада. Финал. Пуиг – Кербер – 6:4, 4:6, 6:1 – 2 очка.10-11. Уимблдон. Третий круг. Кузнецова – Стивенс – 6:7, 6:2, 8:6 – 1 очко.10-11. Australian Open. Третий круг. Гаврилова – Младенович – 6:4, 4:6, 11:9 – 1 очко.

Кто за кого:

Алексей Адамов — Кербер – С. Уильямс, Кузнецова – Радваньска, Цибулкова – Радваньска.

Екатерина Бычкова — Цибулкова — Радваньска, Бертенс — Касаткина, Гаврилова — Младенович.

Даниэль Виленчук — Квитова – Кербер, Кербер – С. Уильямс, Кузнецова — Радваньска.

Евгений Гайдуков — Кербер – С. Уильямс, Кербер – Азаренко, В. Уильямс — Касаткина.

Галина Козлова — Кербер – С. Уильямс, Пуиг — Кербер, Бертенс — Касаткина.

Илья Рывлин — Кербер – С. Уильямс, В. Уильямс — Касаткина, Кузнецова — Стивенс.

Даниил Сальников — Кербер – С. Уильямс, Кузнецова — Радваньска, В. Уильямс — Касаткина.

Роман Семёнов — Кербер – С. Уильямс, В. Уильямс – Касаткина, Цибулкова — Радваньска.

Анастасия Филиппова — Кербер – С. Уильямс, Мугуруса – С. Уильямс, Кузнецова — Радваньска.

Анна Чакветадзе — Кербер – С. Уильямс, В. Уильямс — Касаткина, Цибулкова — Радваньска.

Дмитрий Шахов — Квитова – Кербер, Кербер – С. Уильямс, Кербер — Азаренко.

Антон Шебика — Кербер – С. Уильямс, Мугуруса – С. Уильямс, Кузнецова – Радваньска.



Победители 2015 года:

1. US Open. Полуфинал. Винчи – С. Уильямс – 2:6, 6:4, 6:4.

2. Мадрид. Третий круг. С. Уильямс – Азаренко – 7:6 (7:5), 3:6, 7:6 (7:1).

3. «Ролан Гаррос». Финал. С. Уильямс — Шафаржова – 6:3, 6:7 (2:7), 6:2.

Победители 2014 года:

1. «Ролан Гаррос». Финал. Шарапова — Халеп — 6:4, 6:7 (5:7), 6:4.

2. Итоговый чемпионат. Полуфинал. С.Уильямс — Возняцки — 2:6, 6:3, 7:6 (8:6).

3. Australian Open. 4-й круг. Иванович — С. Уильямс — 4:6, 6:3, 6:3

Победители 2013 года:

1. US Open. Финал. С. Уильямс — Азаренко — 7:5, 6:7 (6:8), 6:1.

2. Уимблдон. Полуфинал. Лисицки — Радваньска — 6:4, 2:6, 9:7.

3. «Ролан Гаррос». 1/4 финала. С. Уильямс — Кузнецова — 6:1, 3:6, 6:3.

Победители 2012 года:

1. US Open. 4-й круг. С. Уильямс — Азаренко – 6:2, 2:6, 7:5.

2. «Ролан Гаррос». 1-й круг. Раззано — С. Уильямс — 4:6, 7:6 (7:5), 6:3.

3. Итоговый чемпионат. Азаренко — Кербер — 6:7 (11:13), 7:6 (7:2), 6:4.

Победители 2011 года:

1. Australian Open. 4-й круг. Скьявоне – Кузнецова – 6:4, 1:6, 16:14.

2. US Open. 3-й круг. Стосур – Петрова — 7:6 (7:5), 6:7 (5:7), 7:5.

3. Australian Open. Финал. Ким Клейстерс – Ли На — 3:6, 6:3, 6:3.

Победители 2010 года:

1. Итоговый турнир. Финал. Клейстерс – Возняцки – 6:3, 5:7, 6:3.

2. US Open. Полуфинал. Клейстерс – В.Уильямс – 4:6, 7:6 (7:2), 6:4.

3. Australian Open. Финал. С. Уильямс – Энен – 6:4, 3:6, 6:2.

Победители 2009 года:

1. «Ролан Гаррос». 1/4 финала. Кузнецова – С. Уильямс – 7:6 (7:3), 5:7, 7:5.

2. Уимблдон. 1/2 финала. С. Уильямс – Дементьева – 6:7 (4:7), 7:5, 8:6.

3. US Open. 1/2 финала. Клейстерс – С. Уильямс – 6:4, 7:5. 1. US Open. Полуфинал. Винчи – С. Уильямс – 2:6, 6:4, 6:4.2. Мадрид. Третий круг. С. Уильямс – Азаренко – 7:6 (7:5), 3:6, 7:6 (7:1).3. «Ролан Гаррос». Финал. С. Уильямс — Шафаржова – 6:3, 6:7 (2:7), 6:2.1. «Ролан Гаррос». Финал. Шарапова — Халеп — 6:4, 6:7 (5:7), 6:4.2. Итоговый чемпионат. Полуфинал. С.Уильямс — Возняцки — 2:6, 6:3, 7:6 (8:6).3. Australian Open. 4-й круг. Иванович — С. Уильямс — 4:6, 6:3, 6:31. US Open. Финал. С. Уильямс — Азаренко — 7:5, 6:7 (6:8), 6:1.2. Уимблдон. Полуфинал. Лисицки — Радваньска — 6:4, 2:6, 9:7.3. «Ролан Гаррос». 1/4 финала. С. Уильямс — Кузнецова — 6:1, 3:6, 6:3.1. US Open. 4-й круг. С. Уильямс — Азаренко – 6:2, 2:6, 7:5.2. «Ролан Гаррос». 1-й круг. Раззано — С. Уильямс — 4:6, 7:6 (7:5), 6:3.3. Итоговый чемпионат. Азаренко — Кербер — 6:7 (11:13), 7:6 (7:2), 6:4.1. Australian Open. 4-й круг. Скьявоне – Кузнецова – 6:4, 1:6, 16:14.2. US Open. 3-й круг. Стосур – Петрова — 7:6 (7:5), 6:7 (5:7), 7:5.3. Australian Open. Финал. Ким Клейстерс – Ли На — 3:6, 6:3, 6:3.1. Итоговый турнир. Финал. Клейстерс – Возняцки – 6:3, 5:7, 6:3.2. US Open. Полуфинал. Клейстерс – В.Уильямс – 4:6, 7:6 (7:2), 6:4.3. Australian Open. Финал. С. Уильямс – Энен – 6:4, 3:6, 6:2.1. «Ролан Гаррос». 1/4 финала. Кузнецова – С. Уильямс – 7:6 (7:3), 5:7, 7:5.2. Уимблдон. 1/2 финала. С. Уильямс – Дементьева – 6:7 (4:7), 7:5, 8:6.3. US Open. 1/2 финала. Клейстерс – С. Уильямс – 6:4, 7:5.