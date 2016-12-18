Итоги-2016. Победа Кербер над Сереной – матч года

1. Открытый чемпионат Австралии. Финал. Анжелика Кербер (Германия, 7) — Серена Уильямс (США, 1) – 6:4, 3:6, 6:4.
Серена Уильямс начала свою охоту за 22-м титулом «Большого шлема» со старта сезона. В Мельбурне она была явным фаворитом в финале против Анжелики Кербер, которая впервые добралась до этой стадии на турнирах «Большого шлема».
Анжелике удалось справиться с давлением и удачно начать матч. Понятно, что она чаще находилась в обороне, но по крайней мере старалась контратаковать. Уильямс действовала весьма нестабильно в первой партии. У неё порой проходили удары экстра-класса, но после этого следовали ошибки из безобидных ситуаций. Серена сама старалась себя завести, однако к повышению качества игры это не приводило. В первом сете Уильямс допустила 23 ошибки, а у Кербер было только три.
Однако у Серены было достаточно матчей, когда она приходила в себя после невнятного старта. Во втором сете американка наконец-то заиграла чище. Под таким давлением тяжелее стало Кербер, которая помогла сопернице сделать брейк, допустив пару двойных ошибок. При этом Анжелика стала чаще пробивать навылет по сравнению с первым сетом, но это работало на её подаче, а на приёме у Кербер шансов было мало.
До этого финала Уильямс ни разу не уступала трёхсетовый матч в поединках за титул «Большого шлема». Причём чаще всего она громила соперниц в третьем сете. Исключением был финал US Open-2012, где с ней поборолась Виктория Азаренко.
Матч года-2016. Женщины. Итоги голосования редакции «Чемпионата»:Однако здесь Кербер удалось не просто держаться на равных против именитой соперницы, она даже первой повела с брейком. Немке не удалось сохранить хладнокровие на подаче на титул. Напряжение в этих геймах можно было почувствовать просто по поведению публики, которая наслаждалась захватывающим финалом. Серена отыграла брейк, а потом даже имела геймбол на счёт 5:5, однако Анжелика зацепилась на приёме и с первого матчбола оформила победу над Сереной – 6:4, 3:6, 6:4.
1. Australian Open. Кербер – С. Уильямс – 6:4, 3:6, 6:4 – 31 очко.
2. Уимблдон. Третий круг. В. Уильямс – Касаткина – 7:5, 4:6, 10:8 – 8 очков.
3. Итоговый чемпионат. Групповой раунд. Кузнецова – Радваньска – 7:5, 1:6, 7:5 – 7 очков.
4-5. Ухань. Третий круг. Квитова – Кербер – 6:7, 7:5, 6:4 – 6 очков.
4-5. Уимблдон. Четвёртый круг. Цибулкова – Радваньска – 6:3, 5:7, 9:7 – 6 очков.
6. «Ролан Гаррос». Финал. Муругуса – С. Уильямс – 7:5, 6:4 – 4 очка.
7-8. Australian Open. Четвертьфинал. Кербер – Азаренко – 6:3, 7:5 – 3 очка.
7-8. «Ролан Гаррос». Третий круг. Бертенс – Касаткина – 6:2, 3:6, 10:8 – 3 очка.
9. Олимпиада. Финал. Пуиг – Кербер – 6:4, 4:6, 6:1 – 2 очка.
10-11. Уимблдон. Третий круг. Кузнецова – Стивенс – 6:7, 6:2, 8:6 – 1 очко.
10-11. Australian Open. Третий круг. Гаврилова – Младенович – 6:4, 4:6, 11:9 – 1 очко.
Опрос читателей.
1. Australian Open. Кербер – С. Уильямс – 6:4, 3:6, 6:4 – 31 очко.
2. Уимблдон. Третий круг. В. Уильямс – Касаткина – 7:5, 4:6, 10:8 – 8 очков.
3. Итоговый чемпионат. Групповой раунд. Кузнецова – Радваньска – 7:5, 1:6, 7:5 – 7 очков.
4-5. Ухань. Третий круг. Квитова – Кербер – 6:7, 7:5, 6:4 – 6 очков.
4-5. Уимблдон. Четвёртый круг. Цибулкова – Радваньска – 6:3, 5:7, 9:7 – 6 очков.
6. «Ролан Гаррос». Финал. Муругуса – С. Уильямс – 7:5, 6:4 – 4 очка.
7-8. Australian Open. Четвертьфинал. Кербер – Азаренко – 6:3, 7:5 – 3 очка.
7-8. «Ролан Гаррос». Третий круг. Бертенс – Касаткина – 6:2, 3:6, 10:8 – 3 очка.
9. Олимпиада. Финал. Пуиг – Кербер – 6:4, 4:6, 6:1 – 2 очка.
10-11. Уимблдон. Третий круг. Кузнецова – Стивенс – 6:7, 6:2, 8:6 – 1 очко.
10-11. Australian Open. Третий круг. Гаврилова – Младенович – 6:4, 4:6, 11:9 – 1 очко.
Опрос читателей.
Сразу несколько факторов совпало в этой встрече, что сделало её самой запоминающейся в прошедшем сезоне – сенсационность, значимость и напряжённость. Уильямс провела далеко не выдающийся матч по своим меркам, но она билась изо всех сил в попытке сравняться со Штеффи Граф, но другая немка встала на её пути. Кроме того, примечательно, что это было начало противостояния Анжелики и Серены. Они снова встретились в финале Уимблдона, где победила уже Уильямс. Зато Кербер обошла её в борьбе за звание первой ракетки мира по итогам года.
Эту встречу поставили на первое место девять журналистов. В голосовании читателей этот матч тоже занял верхнюю строчку, набрав 33% голосов.
2. Уимблдон. Третий круг. Винус Уильямс (США, 8) — Дарья Касаткина (Россия, 29) — 7:5, 4:6, 10:8.
Дарья Касаткина впервые выступила на Уимблдоне, в то время как 36-летняя Винус Уильямс сыграла свой 19-й Уимблдон! Более того, у Дарьи перед этим сезоном толком не было опыта игры на траве, так что этот матч получился очень ценным в плане опыта и наверняка навсегда запомнится молодой россиянке.
Напомним, что в этом году Уимблдон получился весьма дождливым. Погода внесла свои коррективы и в этот матч. Даже на старте, когда всё легко складывалось для Винус, шёл маленький дождь. Все соседние корты были закрыты, а Уильямс и Касаткина продолжали свой матч. И всё же при счёте 5:1 поединок остановили.
После небольшой паузы игра Уильямс рассыпалась, а Дарья получила заряд уверенности. Она отыгралась с 1:5, но в концовке сета опытная американка всё-таки взяла себя в руки и выиграла стартовую партию. Во втором сете Касаткиной тоже пришлось отыгрываться. Только в этот раз она уступала лишь с одним брейком, а после того как взяла четыре гейма подряд, преимущества уже не упустила.
В третьем сете борьба была равной. Касаткина была предпочтительнее на старте партии, но ближе к концовке Винус стала действовать увереннее. При счёте 7:6 у Уильямс был матчбол на приёме, но в этот момент начался ливень. Американка не могла поверить в происходящее.
«В следующий раз, когда подобное произойдёт, мои соперницы должны бояться, ведь я уже была в такой ситуации», — пошутила Касаткина про остановку на матчболе несколько месяцев спустя.
После часовой паузы Касаткина вернулась на корт и отыграла матчбол в первом розыгрыше, но через несколько геймов Винус всё-таки отпраздновала победу. Касаткина дважды по ходу этого сезона уступила на «Больших шлемах» в третьем круге со счётом 8:10. Причём оба раза она проигрывала будущим полуфиналисткам – Бертенс на «Ролан Гаррос» и Уильямс на Уимблдоне.
3. Итоговый турнир. Групповой этап. Светлана Кузнецова (Россия, 8) — Агнешка Радваньска (Польша, 2) — 7:5, 1:6, 7:5.
У этого матча была важная предыстория. Светлана Кузнецова сделала существенный рывок, чтобы попасть в Сингапур. Для этого в конце сезона ей пришлось играть каждую неделю. Путёвку на Итоговый чемпионат WTA она добыла 22 октября в Москве. В тот же день она отправилась в Сингапур, а 24 октября ей предстояло проводить первый матч против Агнешки Радваньской.
Многие ожидали, что Светлана просто не успеет адаптироваться. Полька, к примеру, прибыла на место почти на неделю раньше и имела куда больше возможностей привыкнуть к корту. Тем не менее Кузнецова вышла сражаться. В первом сете она уступала 1:4, но вцепилась и сумела выиграть партию.
Радваньска добавила во второй партии и уверенно её выиграла. Ответ Кузнецовой на старте решающего сета был необычным. Она попросила ножницы и прямо на корте остригла себе хвостик, который мешал ей при подаче. «Волосы отрастут, матч был важнее», — пояснила россиянка после встречи.
В третьем сете Светлане постоянно приходилось отыгрываться. Трижды Радваньска была впереди с брейком. В том числе полька подавала на матч и имела матчбол, но в решающий момент сама дрогнула с бэкхенда. К тому моменту теннисистки провели на корте больше двух с половиной часов. Кузнецова заставила польку проделать немало работы. Всё это сказалось в концовке. Уставшая Агнешка не реализовывала свои шансы. Кузнецова продолжала цепляться и выиграла тот матч с матчбола – 7:5, 1:6, 7:5.
Любопытно, что Светлана во второй встрече кряду обыграла Радваньскую с матчбола, за месяц до этого она так же спасла встречу в Ухане. В Сингапуре обе девушки вышли из группы, но уступили будущим финалисткам – Цибулковой и Кербер.
Кто за кого:У первого места в голосовании был явный перевес, а дальше всё было достаточно плотно. Всего балла не хватило для попадания в тройку двум встречам.
Алексей Адамов — Кербер – С. Уильямс, Кузнецова – Радваньска, Цибулкова – Радваньска.
Екатерина Бычкова — Цибулкова — Радваньска, Бертенс — Касаткина, Гаврилова — Младенович.
Даниэль Виленчук — Квитова – Кербер, Кербер – С. Уильямс, Кузнецова — Радваньска.
Евгений Гайдуков — Кербер – С. Уильямс, Кербер – Азаренко, В. Уильямс — Касаткина.
Галина Козлова — Кербер – С. Уильямс, Пуиг — Кербер, Бертенс — Касаткина.
Илья Рывлин — Кербер – С. Уильямс, В. Уильямс — Касаткина, Кузнецова — Стивенс.
Даниил Сальников — Кербер – С. Уильямс, Кузнецова — Радваньска, В. Уильямс — Касаткина.
Роман Семёнов — Кербер – С. Уильямс, В. Уильямс – Касаткина, Цибулкова — Радваньска.
Анастасия Филиппова — Кербер – С. Уильямс, Мугуруса – С. Уильямс, Кузнецова — Радваньска.
Анна Чакветадзе — Кербер – С. Уильямс, В. Уильямс — Касаткина, Цибулкова — Радваньска.
Дмитрий Шахов — Квитова – Кербер, Кербер – С. Уильямс, Кербер — Азаренко.
Антон Шебика — Кербер – С. Уильямс, Мугуруса – С. Уильямс, Кузнецова – Радваньска.
Алексей Адамов — Кербер – С. Уильямс, Кузнецова – Радваньска, Цибулкова – Радваньска.
Екатерина Бычкова — Цибулкова — Радваньска, Бертенс — Касаткина, Гаврилова — Младенович.
Даниэль Виленчук — Квитова – Кербер, Кербер – С. Уильямс, Кузнецова — Радваньска.
Евгений Гайдуков — Кербер – С. Уильямс, Кербер – Азаренко, В. Уильямс — Касаткина.
Галина Козлова — Кербер – С. Уильямс, Пуиг — Кербер, Бертенс — Касаткина.
Илья Рывлин — Кербер – С. Уильямс, В. Уильямс — Касаткина, Кузнецова — Стивенс.
Даниил Сальников — Кербер – С. Уильямс, Кузнецова — Радваньска, В. Уильямс — Касаткина.
Роман Семёнов — Кербер – С. Уильямс, В. Уильямс – Касаткина, Цибулкова — Радваньска.
Анастасия Филиппова — Кербер – С. Уильямс, Мугуруса – С. Уильямс, Кузнецова — Радваньска.
Анна Чакветадзе — Кербер – С. Уильямс, В. Уильямс — Касаткина, Цибулкова — Радваньска.
Дмитрий Шахов — Квитова – Кербер, Кербер – С. Уильямс, Кербер — Азаренко.
Антон Шебика — Кербер – С. Уильямс, Мугуруса – С. Уильямс, Кузнецова – Радваньска.
Поединок Квитовой и Кербер в Ухане продолжался три часа 19 минут и получился одним из самых зрелищных в плане тенниса. Квитова набрала феноменальную форму на той неделе, а первая ракетка мира была единственной, кто сумела навязать борьбу Петре и боролась с дней до самой концовки. Однако встреча прошла не на крупнейшем турнире, поэтому осталась незамеченной.
Также шесть баллов набрал матч Цибулковой и Радваньской. Ещё одна великолепная битва, в которой инициатива постоянно переходила от одной теннисистки к другой. В итоге Доминика выиграла ту драматичную встречу. Однако на Уимблдоне из-за всех переносов в тот день происходило очень много событий, поэтому эта встреча тоже слегка затерялась.
В список упомянутых встреч журналистами вошли лишь два матча из двух сетов. Шестое место занял финал «Ролан Гаррос», где Мугуруса разобралась с Сереной Уильямс. А на седьмом оказалась победа Кербер над Азаренко. Во втором сете Анжелика провела феноменальный отрезок со счёта 2:5.
Кроме того, был отмечен ещё один драматичный матч Касаткиной – против Бертенс на «Ролан Гаррос». Счёт решающего сета там был такой же (8:10), но уровень тенниса был ниже по сравнению с игрой с Винус, ведь в Париже россиянка заканчивала матч с повреждением.
В опросе читателей первые два места совпали, а вот третьим стал финал Олимпиады, в котором Пуиг сенсационно остановила Кербер. И хоть там третий сет закончился со счётом 6:1, но один последний гейм заслужил того, чтобы встреча попала в этот хит-парад. Плюс важность олимпийского финала говорит сама за себя.
Победители 2015 года:
1. US Open. Полуфинал. Винчи – С. Уильямс – 2:6, 6:4, 6:4.
2. Мадрид. Третий круг. С. Уильямс – Азаренко – 7:6 (7:5), 3:6, 7:6 (7:1).
3. «Ролан Гаррос». Финал. С. Уильямс — Шафаржова – 6:3, 6:7 (2:7), 6:2.
Победители 2014 года:
1. «Ролан Гаррос». Финал. Шарапова — Халеп — 6:4, 6:7 (5:7), 6:4.
2. Итоговый чемпионат. Полуфинал. С.Уильямс — Возняцки — 2:6, 6:3, 7:6 (8:6).
3. Australian Open. 4-й круг. Иванович — С. Уильямс — 4:6, 6:3, 6:3
Победители 2013 года:
1. US Open. Финал. С. Уильямс — Азаренко — 7:5, 6:7 (6:8), 6:1.
2. Уимблдон. Полуфинал. Лисицки — Радваньска — 6:4, 2:6, 9:7.
3. «Ролан Гаррос». 1/4 финала. С. Уильямс — Кузнецова — 6:1, 3:6, 6:3.
Победители 2012 года:
1. US Open. 4-й круг. С. Уильямс — Азаренко – 6:2, 2:6, 7:5.
2. «Ролан Гаррос». 1-й круг. Раззано — С. Уильямс — 4:6, 7:6 (7:5), 6:3.
3. Итоговый чемпионат. Азаренко — Кербер — 6:7 (11:13), 7:6 (7:2), 6:4.
Победители 2011 года:
1. Australian Open. 4-й круг. Скьявоне – Кузнецова – 6:4, 1:6, 16:14.
2. US Open. 3-й круг. Стосур – Петрова — 7:6 (7:5), 6:7 (5:7), 7:5.
3. Australian Open. Финал. Ким Клейстерс – Ли На — 3:6, 6:3, 6:3.
Победители 2010 года:
1. Итоговый турнир. Финал. Клейстерс – Возняцки – 6:3, 5:7, 6:3.
2. US Open. Полуфинал. Клейстерс – В.Уильямс – 4:6, 7:6 (7:2), 6:4.
3. Australian Open. Финал. С. Уильямс – Энен – 6:4, 3:6, 6:2.
Победители 2009 года:
1. «Ролан Гаррос». 1/4 финала. Кузнецова – С. Уильямс – 7:6 (7:3), 5:7, 7:5.
2. Уимблдон. 1/2 финала. С. Уильямс – Дементьева – 6:7 (4:7), 7:5, 8:6.
3. US Open. 1/2 финала. Клейстерс – С. Уильямс – 6:4, 7:5.
1. US Open. Полуфинал. Винчи – С. Уильямс – 2:6, 6:4, 6:4.
2. Мадрид. Третий круг. С. Уильямс – Азаренко – 7:6 (7:5), 3:6, 7:6 (7:1).
3. «Ролан Гаррос». Финал. С. Уильямс — Шафаржова – 6:3, 6:7 (2:7), 6:2.
Победители 2014 года:
1. «Ролан Гаррос». Финал. Шарапова — Халеп — 6:4, 6:7 (5:7), 6:4.
2. Итоговый чемпионат. Полуфинал. С.Уильямс — Возняцки — 2:6, 6:3, 7:6 (8:6).
3. Australian Open. 4-й круг. Иванович — С. Уильямс — 4:6, 6:3, 6:3
Победители 2013 года:
1. US Open. Финал. С. Уильямс — Азаренко — 7:5, 6:7 (6:8), 6:1.
2. Уимблдон. Полуфинал. Лисицки — Радваньска — 6:4, 2:6, 9:7.
3. «Ролан Гаррос». 1/4 финала. С. Уильямс — Кузнецова — 6:1, 3:6, 6:3.
Победители 2012 года:
1. US Open. 4-й круг. С. Уильямс — Азаренко – 6:2, 2:6, 7:5.
2. «Ролан Гаррос». 1-й круг. Раззано — С. Уильямс — 4:6, 7:6 (7:5), 6:3.
3. Итоговый чемпионат. Азаренко — Кербер — 6:7 (11:13), 7:6 (7:2), 6:4.
Победители 2011 года:
1. Australian Open. 4-й круг. Скьявоне – Кузнецова – 6:4, 1:6, 16:14.
2. US Open. 3-й круг. Стосур – Петрова — 7:6 (7:5), 6:7 (5:7), 7:5.
3. Australian Open. Финал. Ким Клейстерс – Ли На — 3:6, 6:3, 6:3.
Победители 2010 года:
1. Итоговый турнир. Финал. Клейстерс – Возняцки – 6:3, 5:7, 6:3.
2. US Open. Полуфинал. Клейстерс – В.Уильямс – 4:6, 7:6 (7:2), 6:4.
3. Australian Open. Финал. С. Уильямс – Энен – 6:4, 3:6, 6:2.
Победители 2009 года:
1. «Ролан Гаррос». 1/4 финала. Кузнецова – С. Уильямс – 7:6 (7:3), 5:7, 7:5.
2. Уимблдон. 1/2 финала. С. Уильямс – Дементьева – 6:7 (4:7), 7:5, 8:6.
3. US Open. 1/2 финала. Клейстерс – С. Уильямс – 6:4, 7:5.