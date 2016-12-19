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175 лет назад 2016
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Сенсационная победа Пуи над Надалем стала матчем года
Фото: Reuters
Текст: Даниэль Виленчук

Итоги-2016. Пуи сенсационно обыграл Надаля в матче года

Продолжая подводить итоги прошедшего сезона, вспоминаем лучшие мужские матчи года. Первое место заняла битва между Пуи и Надалем.
19 декабря 2016, понедельник. 10:20. Теннис

1. Открытый чемпионат США. 4-й круг. Люка Пуи (Франция, 24) — Рафаэль Надаль (Испания, 4) – 6:1, 2:6, 6:4, 3:6, 7:6 (8:6).


US Open 2016 . 4-й круг
04 сентября 2016 года, воскресенье. 22:00 МСК
Рафаэль
Надаль
Люка
Пуи
1:6 6:2 4:6 6:3 6:7
Сезон-2016 22-летний француз Люка Пуи начал в ранге 78-й ракетки мира. До этого он уже больше полугода стабильно находился в сотне сильнейших, но ему не хватало совсем немного, чтобы совершить новый качественный скачок.

Всё изменилось в этом году. Люка мощно выступил на грунте (полуфинал в Риме) и на траве (1/4 финала Уимблдона). Теннисисту, который к моменту начала US Open уже находился в топ-30, для доказательства своей универсальности оставалось лишь блеснуть на харде. Такая возможность представилась ему в 4-м круге американского мэйджора, в котором играть ему предстояло против Рафаэля Надаля – испытывающего сложности со здоровьем, уставшего, но по-прежнему предельно мотивированного.

В первом же сете француз показал феноменальную игру, которую от него мало кто ожидал. Мощнейшими ударами он забивал своего соперника и не оставлял Рафе ни единого шанса в розыгрышах. Уже спустя полчаса на табло горел разгромный счёт – 6:1 в пользу Люки. Так просто испанец сдавать не собирался, потому что, пожалуй, в сезоне-2016 это был его лучший «Шлем» с точки зрения физической готовности. Надаль выиграл вторую партию, однако тут же потерял концентрацию и совершил роковую ошибку – отдал брейк уже в первом гейме третьего сета. Партию было уже не спасти, надежда в такой ситуации была лишь на то, что неопытный Пуи дрогнет в решающий момент.
И действительно, так оно и произошло. Набрейковавшись вдоволь, теннисисты, словно качаясь на качелях, перехватывали друг у друга инициативу. После того как Надаль сравнял счёт по сетам и перевёл матч в решающую партию, сомнений в его победе почти не оставалось – уж очень расстроенным выглядел француз. Испанец в первом же гейме сделал брейк и постепенно, медленно, но верно, шёл к победе. Восьмой гейм стал решающим. Пуи понял, что терять ему нечего, и снова, откуда ни возьмись, в его игре начали проскальзывать феерические розыгрыши. Сделав обратный брейк и добравшись затем до тай-брейка, Люка снова поиграл с огнём (разбазарив два из трёх своих матчболов подряд), но на этот раз его нервы оказались чуть крепче – 8:6.
Матч года-2016. Мужчины. Итоги голосования редакции «Чемпионата»:

1. US Open. 4-й круг. Пуи — Надаль – 6:1, 2:6, 6:4, 3:6, 7:6 – 19 очков.
2. US Open. Финал. Вавринка — Джокович — 6:7, 6:4, 7:5, 6:3 – 11 очков.
3. Олимпийские Игры. Полуфинал. Дель Потро – Надаль — 5:7, 6:4, 7:6 – 8 очков.
4-5. Уимблдон. 3 круг. Куэрри — Джокович — 7:6, 6:1, 3:6, 7:6 – 7 очков.
4-5. Итоговый турнир. Полуфинал. Маррей – Раонич — 5:7, 7:6, 7:6 – 7 очков.
6. Уимблдон. Четвертьфинал. Федерер — Чилич — 6:7, 4:6, 6:3, 7:6, 6:3 – 4 очка.
7-8. Кубок Дэвиса. Полуфинал. Дель Потро — Маррей — 6:4, 5:7, 6:7, 6:3, 6:4 – 3 очка.
7-8. Олимпийские Игры. 1 круг. Дель Потро — Джокович — 7:6, 7:6 – 3 очка.
9-12. Аustralian Оpen. Финал. Джокович — Маррей — 6:1, 7:5, 7:6 – 2 очка.
9-12. Олимпийские Игры. Финал. Маррей — Дель Потро — 7:5, 4:6, 6:2, 7:5 – 2 очка.
9-12. Кубок Дэвиса. 1/8 финала. Маррей – Нисикори — 7:5, 7:6, 3:6, 4:6, 6:3 – 2 очка.
9-12. US Open. Четвертьфинал. Нисикори — Маррей — 1:6, 6:4, 4:6, 6:1, 7:5 – 2 очка.
13-14. Санкт-Петербург. Финал. А.Зверев – Вавринка — 6:2, 3:6, 7:5 – 1 очко.
13-14. Australian Open. Полуфинал. Маррей – Раонич — 4:6, 7:5, 6:7, 6:4, 6:2 – 1 очко.

Опрос читателей.
На 1/4 финала Пуи вышел выжатым как лимон. В первую очередь эмоционально. Поэтому без особой борьбы проиграл своему соотечественнику Гаэлю Монфису. Но обретённая в Нью-Йорке уверенность в себе позволила Люке вскоре выиграть свой первый титул на турнирах ATP и закончить триумфальный сезон на 15-й строчке мирового рейтинга.

В этом году в критерии номинации «Матч года» могут входить в том числе и сенсационность, поэтому неудивительно, что эту встречу поставили на первое место четверо журналистов, а в целом в свою призовую тройку его включили 9 человек из 12. Читатели оценили победу Пуи более скромно, отдав матчу всего 4% голосов.

2. US Open. Финал. Стэн Вавринка (Швейцария, 3) — Новак Джокович (Сербия, 1) — 6:7 (1:7), 6:4, 7:5, 6:3.


US Open 2016 . Финал
11 сентября 2016 года, воскресенье. 23:25 МСК
Новак
Джокович
Станислас
Вавринка
7:6 4:6 5:7 3:6

Матчи с вывеской «Вавринка — Джокович» в последние несколько лет являются чуть ли не самыми ожидаемыми среди всех ярких противостояний ATP-тура. И неудивительно, ведь если эти теннисисты встречаются на турнирах «Большого шлема», выиграть кто-то из них может, только если покажет теннис космического уровня.
Игроки подходили к финалу в приблизительно одинаковом положении. Новак после победы на «Ролан Гаррос» потерял мотивацию, больно проиграл на Олимпиаде и пытался вновь найти в себе силы для того, чтобы вернуться на теннисный Олимп (власть над которым он уже потихоньку отдавал Энди Маррею, пусть и имел перед ним солидное преимущество в рейтинге). Вавринке же уже никого не удивить краткосрочными провалами на мелких турнирах, после которых могут последовать и победы на ТБШ. Уже в третьем круге US Open швейцарец мог покинуть Нью-Йорк, но на зубах, отыграв матчболы, вытащил поединок против Даниэля Эванса. Новак же впервые в карьере столкнулся с тем, что сразу трое его соперников за неделю не смогли либо выйти на корт, либо доиграть очный матч.

Новак довольно быстро повёл в счёте 5:2 – уж ему ли не знать, что Вавринке ни в коем случае нельзя давать почувствовать уверенность в своих силах. Но Стэн постепенно входил в игру, и уже в середине первого сета для серба прозвучал не просто звоночек – как оказалось, звонил колокол. Джокович всё-таки выиграл первый сет на тай-брейке, причём не оставив разошибавшемуся сопернику ни шанса. Но после этого на корте творил только один теннисист.
Новаку дважды удавалось отыгрывать брейки во втором и третьем сетах, но раз за разом он испытывал неприятное дежавю и отдавал геймы на подаче в самой концовке партий. В четвёртом сете на корте развернулась настоящая драма – Джокович продолжал бороться не только с умопомрачительным бэкхендом соперника, но и с собственными проблемами. Новака беспокоили мозоли на ногах, а во время одной из смен сторон врачу пришлось снять с правой ноги теннисиста ноготь на большом пальце. При счёте 3:5 на приёме серб попытался зацепиться, добрался до счёта 15:30, но Вавринка был хладнокровен, став трёхкратным чемпионом турниров «Большого шлема».

Конечно, этот матч вряд ли сравнится с невероятными триллерами Джоковича и Вавринки на Australian Open или “Ролан Гаррос”. В первую очередь по общему качеству игры. Но серб и швейцарец в очередной раз подтвердили, что их противостояние на данный момент – одно из ярчайших в туре за последние годы. Именно этот матч стал лучшим, по мнению наших читателей, – за победу Стэна проголосовали 23% участников опроса.

3. Олимпийский игры. Полуфинал. Хуан-Мартин дель Потро (Аргентина, SR) — Рафаэль Надаль (Испания, 3) — 5:7, 6:4, 7:6 (7:5).

Олимпиада (м) 2016 . 1/2 финала
13 августа 2016 года, суббота. 20:00 МСК
Хуан-Мартин
дель Потро
Рафаэль
Надаль
5:7 6:4 7:6
Так уж вышло, что в один из своих самых сложных сезонов Рафаэль Надаль провёл несколько матчей с приставкой «-супер». И кто знает, не захотел ли бы испанец променять парочку таких поединков на более удачные выступления на турнирах, если бы у него была такая возможность?

В Рио-де-Жанейро зрители увидели настоящую драму под названием «Хуан-Мартин дель Потро сквозь тернии прорывается к олимпийской медали». Не секрет, как важно для аргентинца защищать на международных соревнованиях честь своей страны, а потому Игры были для него не только возможностью побороться с сильнейшими игроками планеты, но и помочь команде. После одной из самых сенсационных побед в сезоне – в первом круге над Новаком Джоковичем, — Хуан с огромным трудом продвигался по сетке всё дальше, проиграв по сету Жоау Соузе и Таро Даниэлю. Поэтому когда Рафаэль Надаль в полуфинале выиграл у дель Потро стартовую партию, в камбэк высоченного аргентинца верилось с большим трудом.

Но здесь и началась та магия, которой славится уроженец Тандиля – у него заработал сокрушительный форхенд. Под рёв трибун (зрители всю неделю очень спорно вели себя на матчах аргентинца – всё-таки Игры проходили в Бразилии, — но в полуфинале им важнее были человеческие качества Хуана, а не его национальная принадлежность) дель Потро вколачивал один удар за другим и в итоге сравнял счёт по сетам. В решающей партии уже была игра на выживание. Соперники обменялись брейками в самый острый момент поединка – в девятом и десятом геймах — и всё-таки добрались до тай-брейка. Хуану удалось захватить инициативу в свои руки, а Надаль, выпав из борьбы буквально на пару розыгрышей, задействовать все свои орудия уже не смог.
Эта победа позволила дель Потро обеспечить себе как минимум серебряную медаль Олимпиады, которую он в итоге и завоевал. Интересно, что третье место матч с участием дель Потро тоже получил в напряжённой борьбе, всего на 1 очко опередив матчи Куэрри – Джокович и Маррей – Раонич, сыгранный в Лондоне. В опросе читателей поединок получил 4% голосов
Кто за кого:

Алексей Адамов — Маррей – Раонич (Итоговый), Вавринка — Джокович, Маррей – Раонич (АО).

Екатерина Бычкова — Вавринка — Джокович, Пуи — Надаль, Федерер — Чилич.

Даниэль Виленчук — Дель Потро – Маррей (КД), Маррей – Раонич (Итоговый), Дель Потро — Джокович.

Евгений Гайдуков — Пуи — Надаль, Дель Потро — Джокович, Куэрри — Джокович.

Галина Козлова — Куэрри — Джокович, Нисикори – Маррей (US Open), Пуи — Надаль.

Илья Рывлин — Пуи — Надаль, Маррей – Раонич (Итоговый), Дель Потро — Надаль.

Даниил Сальников — Пуи — Надаль, Вавринка — Джокович, Дель Потро — Надаль.

Роман Семёнов — Дель Потро — Надаль, Пуи — Надаль, Вавринка — Джокович.

Анастасия Филиппова — Пуи — Надаль, Джокович — Маррей, Зверев — Вавринка.

Анна Чакветадзе — Вавринка — Джокович, Федерер — Чилич, Пуи — Надаль.

Дмитрий Шахов — Дель Потро — Надаль, Маррей – Нисикори (КД), Пуи – Надаль.

Антон Шебика — Куэрри — Джокович, Маррей – Дель Потро (Олимпийские Игры), Федерер — Чилич.

У первого места в голосовании был явный перевес, а дальше всё было достаточно плотно. Всего балла не хватило для попадания в тройку двум встречам.

Одной лишь сенсационности не хватило победе Сэма Куэрри над Новаком Джоковичем для того, чтобы попасть в тройку лучших матчей года. Серб выглядел в том поединке своей бледной тенью, в то время как пушечная подача американца лишала матч ярких и запоминающихся розыгрышей.

Семь баллов набрал и матч Энди Маррея и Милоша Раонича на Итоговом турнире года. ATP признала это противостояние, продлившееся 3 часа 38 минут, лучшим матчем сезона, журналисты и читатели «Чемпионата» же были едины в своём мнении, отдав этому триллеру четвёртое место.

Пятое место заняла победа Роджера Федерера над Марином Чиличем на Уимблдоне. Причём читатели отдали швейцарцу и хорвату 12% голосов, поставив поединок, таким образом, на третье место.

На шестое место попали сразу две победы Хуана-Мартина дель Потро – над Новаком Джоковичем на Олимпиаде и над Энди Марреем в Кубке Дэвиса. Оба этих поединка были невероятно важны для аргентинца, потому что первый открыл ему дорогу к медалям Олимпиады, а второй помог ему вытащить свою сборную в финал Кубка Дэвиса, а впоследствии и выиграть знаменитую «серебряную салатницу».

Мнения журналистов и читателей сошлись лишь на матче Вавринка — Джокович, финале US Open. Журналисты отдали поединку второе место, а читатели и вовсе победу в опросе.

Победители 2015 года:

1. «Ролан Гаррос». Финал. Вавринка — Джокович.

2. US Open. Финал. Джокович – Федерер.

3. US Open. 3-й круг. Фоньини – Надаль.

Победители 2014 года:

1. Уимблдон. Финал. Джокович — Федерер.

2. Australian Open. Четвертьфинал. Вавринка — Джокович.

3. US Open. Четвертьфинал. Нисикори — Вавринка.

Победители 2013 года:

1. «Ролан Гаррос». Полуфинал. Надаль — Джокович.

2. Australian Open. 4-й круг. Джокович — Вавринка.

3. Уимблдон. Полуфинал. Джокович — дель Потро.

Победители 2012 года:

1. Australian Open. Финал. Джокович — Надаль.

2. Australian Open. Полуфинал. Джокович — Маррей.

3. Олимпиада. Полуфинал. Федерер — дель Потро.

Победители 2011 года:

1. «Ролан Гаррос». Полуфинал. Федерер — Джокович.

2. US Open. Полуфинал. Джокович — Федерер.

3. Уимблдон. Финал. Джокович — Надаль.

Победители 2010 года:

1. Уимблдон. Первый круг. Иснер – Майю.

2. US Open. Полуфинал. Джокович – Федерер.

3. Итоговый турнир. Полуфинал. Надаль – Маррей.

Победители 2009 года:

1. Уимблдон. Финал. Федерер – Роддик.

2. US Open. Финал. Дель Потро – Федерер.

3. Australian Open. Полуфинал. Надаль – Вердаско.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 8
Теги
Новак Джокович Рафаэль Надаль Станислас Вавринка Хуан-Мартин дель Потро
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