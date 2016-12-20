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175 лет назад 2016
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Виктория Азаренко
Фото: Reuters
Текст: Илья Рывлин

«Я одержала свою главную победу!». Виктория Азаренко стала мамой

20 декабря экс-первая ракетка мира Виктория Азаренко родила сына. Белоруска не знает, когда сможет вернуться на корт, но очень этого хочет.
20 декабря 2016, вторник. 11:00. Теннис

«Узнать о том, что ты беременна, — это настоящее счастье»


Виктория Азаренко в сезоне-2016 завоевала два крупных титула в Индиан-Уэллсе и Майами. Мартовская связка турниров носит название Sunshine Double, и одержать победу на обоих соревнованиях крайне трудно. Как оказалось, в этом месяце белоруска была непобедима не только на корте. Скорее всего, именно в марте она зачала ребёнка. Ранним утром 20 декабря Виктория в своём «твиттере» объявила о рождении сына. «Сегодня у меня была самая тяжёлая битва, но я одержала главную победу! Наш сын родился здоровым и счастливым! Я очень благодарна! Спасибо», — написала белоруска.



Виктория объявила о своей беременности в июле. Тогда же стало известно, что она досрочно завершит сезон, хотя на корт она не выходила с «Ролан Гаррос». В Париже ей пришлось сняться в третьем сете матча первого круга с Карин Кнапп из-за травмы колена. Затем белоруска пропустила травяную часть сезона. «Восстанавливаясь от травмы колена, из-за которой я пропустила «Ролан Гаррос», я узнала от своего доктора, что в конце года я и мой молодой человек станем родителями. Это настоящее счастье, и мы с нетерпением ждём начала нового этапа строительства семьи.

Конечно, в этом году я буду скучать без спорта, который люблю — но я очень рада всему, что ждёт меня впереди. В оставшееся время буду работать над собой в тех направлениях, в которых никогда не работала раньше. Нет ничего более особенного и необычного, чем стать мамой. Я знаю много примеров среди женщин-спортсменов, которые возвращались на вершину в своих видах спорта после того, как становились мамами. Это вдохновляет меня, и я планирую сделать то же самое. Огромное спасибо моей семье, друзьям, команде и спонсорам — ваша невероятная поддержка очень много значит для меня», — написала Виктория в июле.
Известные теннисные мамы:

Ким Клейстерс — три ребёнка. Три «Шлема» в статусе мамы.

Линдсей Дэвенпорт — четыре ребёнка. Четыре титула в статусе мамы.

Маргарет Корт — четыре ребёнка. Три «Шлема» в статусе мамы в одиночке и ещё шесть в паре и миксте.

Ивонн Гулагонг-Коули — один ребёнок. Единственная мама, победившая на Уимблдоне.

Кара Блэк — один ребёнок. Выиграла шесть титулов в паре будучи мамой.

Сибиль Баммер — один ребёнок. Два титула после рождения дочки.


«Не буду торопиться»


Во второй половине года белоруска ещё несколько раз делилась с читателями своими эмоциями и мыслями о беременности и возвращении на корт. Так, она внимательно следила за Олимпиадой и призналась, что после Игр в Рио ещё сильнее ждёт возобновления карьеры, поскольку эти Игры её сильно мотивировали. «Олимпиада — это уникальное событие. Игры заставляют все страны переживать за своих спортсменов, но при этом Олимпиада объединяет мир. Спорт имеет возможность не только сводить разных людей, но и давать каждому человеку свою цель. Сейчас я впервые в жизни слежу за теми спортсменами, которые вернулись в спорт после рождения детей и вновь вышли на высочайший уровень. Когда я начала изучать эту тему, то наткнулась на удивительную статью, где есть фотографии олимпийских чемпионов, празднующих свои победы вместе с детьми. Разве может быть более сильная мотивация? Олимпиада в Рио стала невероятным событием, и я получила огромное удовольствие, наблюдая за Играми», — написала белоруска в своей колонке.




Виктория следила за всеми мамами-спортсменками, а мы акцентировали внимание именно на теннисных мамах. Пожалуй, наиболее ярким примером является Ким Клейстерс, которая после рождения ребёнка смогла выиграть целых три «Шлема». Линдсей Дэвенпорт завоевала четыре титула в статусе мамы, при этом в солидном для тенниса возрасте — 31 год. Виктории же всего 27, так что, хочется верить, вторая часть её карьеры будет долгой и успешной. То, что она хочет вернуться, сомнений нет — Азаренко подчёркивает это в каждом интервью. Вопрос — когда. «Я очень соскучилась по болельщикам, по моменту выхода на корт. Мне не хватает азарта соревновательной борьбы. В следующем году я просто хочу вернуться на свой уровень, но никак не ограничиваю себя в сроках. Я хочу вернуться как можно скорее, но не буду торопиться и дам организму полностью восстановиться», — рассказала белоруска буквально несколько дней назад.

«Я поняла, как сильно люблю теннис»


Она добавила, что именно во время беременности поняла, как сильно любит теннис. «Ощущения, которые испытываешь во время беременности, нельзя сравнить ни с чем. Это потрясающе. Конечно, я примерно понимала, что меня ждёт, но в полной мере почувствовать эту магию можно, только будучи беременной. Я воспринимаю беременность как божье благословение. Теннис — очень важная часть моей жизни, но это не вся жизнь. Эта пауза позволила мне понять, как сильно я люблю теннис. Возвращение на корт после родов является ещё одним доказательством силы характера теннисисток. Они готовы на многое ради достижения профессиональных целей. Я старалась всё время поддерживать форму и играть в теннис. Правда, последние полтора месяца я уже не играла. Здорово, что есть возможность проводить время дома, просыпаться в своей кровати. Для спортсмена, привыкшего жить в дороге, — это большая удача».




Торопить Викторию с возвращением на корт мы не будем, а вместе со всем теннисным миром поздравим её со знаменательным событием! За эти несколько часов к нам успели присоединиться и некоторые коллеги Азаренко. «Поздравляю от всей души! Желаю всего наилучшего», — написала Сабина Лисицки. «Вика, поздравляю!» — это сообщение Рене Стаббс. «Я так рада, что всё хорошо! Поздравляю», — слова Ирины Фалькони. «Поздравляю с появлением твоей новой маленькой семьи, Вика!» — такой «твит» опубликовала Лора Робсон. От себя добавим: здоровья и счастья малышу и его маме!
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Виктория Азаренко Ким Клейстерс Линдсей Дэвенпорт Лора Робсон Сабина Лисицки
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