Цветочная Шарапова и танцующий Джокович

Пока кто-то ведёт обратный отсчёт дней до Нового года, любители тенниса с нетерпением ждут начала сезона-2017, до старта которого осталось всего 12 дней. Мы же пока заглянем в соцсети и посмотрим, кто чем занимается в межсезонье.
Мечтательная Мария Шарапова в венке из цветов выглядит по-весеннему в эту зимнюю пору.
14 декабря Мария Шарапова сыграла показательный матч с олимпийской чемпионкой Рио-де-Жанейро Моникой Пуиг. У себя на страничках в соцсетях пуэрториканка поблагодарила россиянку за возможность познакомиться с ней поближе, показать свой дом и за приятное совместное времяпрепровождение.
Серена Уильямс на этой неделе освоила не только новую модель кроссовок с автоматической шнуровкой, от которых пришла в восторг, но и напомнила о своём наряде поп-дивы, в котором выступала на концерте Бейонсе.
Анжелика Кербер рассказала в соцсетях, что её интервью и модная фотосессия появятся в немецкой версии журнала Grazia. Теннисистка добавила, что это был первый подобный опыт. Также у себя на родине немка удостоилась премии «Спортсменка года».
Доминика Цибулкова продолжает делиться снимками, которые были сделаны для мужского журнала For Men. Фотограф тоже доволен результатом.
Петра Квитова следом за Кербер и Цибулковой тоже решает покрасоваться перед камерой. Хороших фотографий много не бывает.
Гарбинье Мугуруса, в «инстаграме» которой много кулинарных и теннисных кадров, наконец поделилась фотографией своего выходного дня.
Каролина Возняцки. Когда нет времени идти на каток, а по расписанию сплошные тренировки.
Мэдисон Кис знает, как создать праздничное настроение. Всё правильно, свитером с оленем.
Три леди в красном. Мартина Хингис, Виктория Голубич, Тимя Бачински на вручении наград в области спорта в Швейцарии.
Дарья Касаткина на гала-ужине, посвящённом благотворительному теннисному турниру Goodwill Tournament.
Новак Джокович осваивает реггетон. «Мои бёдра не лгут», — комментирует фотографию серб, отмечая тэгом певицу Шакиру, в репертуаре которой есть песня с таким названием.
Александр Зверев и Марсело Мело в преддверии нового сезона взялись за клюшки.
Канадец Милош Раонич показывает в действии, как работает его «машина смерти» этого межсезонья.
Гаэль Монфис демонстрирует свои баскетбольно-танцевальные навыки. Такие разве бывают? У этого теннисиста — да.
Хуан-Мартин дель Потро побывал на рок-концерте аргентинской группы «Сиро и лос персас».