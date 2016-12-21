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175 лет назад 2016
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Крис Эверт
Фото: Reuters
Текст: Даниэль Виленчук

Крис Эверт: в детстве я ненавидела теннис

Сегодня день рождения празднует Крис Эверт – выдающаяся американская теннисистка.
21 декабря 2016, среда. 10:00. Теннис
Крис Эверт – одна из сильнейших теннисисток за всю историю этой игры. Она стала профессионалом в 16 лет и уже на дебютном для себя US Open добралась до полуфинала, где проиграла только не менее великой Билли-Джин Кинг. Эверт ни разу за всю карьеру не проиграла на турнире «Большого шлема» раньше третьего круга, а всего в её активе 18 выигранных мэйджоров – больше только у Серены Уильямс и Штеффи Граф.

Сейчас Крис – мать троих сыновей, популярный теннисный эксперт и комментатор, а также активный пользователь «Твиттера».




В большом интервью для The Wall Street Journal американка рассказала о своём пути в большой теннис и быте знаменитых спортсменов.

«Я была таким ребёнком, которого нужно было подтолкнуть. Я была послушна и покладиста, но как только я поняла, что на теннисном корте у меня есть определённые обязанности, успех пришёл быстро. Я всегда держала себя в руках, к несчастью для моих соперников. Пока они думали, что я излучаю спокойствие, на самом деле я подробно изучала их слабости, чтобы победить.

У моих родителей было пятеро детей – я была второй по старшинству. Мой отец, Джимми, был профессиональным теннисистом и научил нас всех играть. Когда мне было пять лет, он отвёл меня в теннисный центр Holiday Park во Флориде, который находился в трёх минутах от нашего дома. Сначала мне совсем не нравилась эта идея. Я ходила в детский сад, и мне нравилось проводить время в гостях у подруги – мы плавали и ели барбекю. Вместо этого мне приходилось лупить по теннисным мячам, который папа кидал мне из магазинной тележки.

Крис Эверт



Родилась 21 декабря 1954 года в Форт-Лодердейле, Флорида, США.
Правша.
Рост: 168 см.
Начало карьеры: 1972 год.
Завершение карьеры: 1989.
Призовые за карьеру: $ 8 895 195.
Наивысшая позиция в рейтинге — 1 (3 ноября 1975 года).
1309 побед и 146 поражений в одиночном разряде, 157 титулов.

Турниры «Большого шлема» (18 титулов):
Australian Open — победа (1982, 1984).
«Ролан Гаррос» — победа (1974, 1975, 1979, 1980, 1983, 1985, 1986).
Уимблдон – победа (1974, 1976, 1981).
US Open — победа (1975-1978, 1980, 1982).

В парном разряде 117 побед и 39 поражений, 32 титула.
Турниры «Большого шлема» (3 титула):
Australian Open — финал (1988).
«Ролан Гаррос» — победа (1974, 1975).
Уимблдон — победа (1976).]

Поэтому инициатива отца меня очень задевала, я ненавидела теннис. Но я довольно быстро научилась получать удовольствие от тренировок, пусть папа и был строгим учителем. Но не тираном. Кроме того, там было много детей моего возраста, так что мне было весело.

Снаружи наш одноэтажный дом с тремя спальнями ничем не выделялся среди других. После того как я в 18 лет стала профессионалом, родители надстроили ещё одну спальню на втором этаже – для меня и моей младшей сестры Джен. Она тоже была профессиональной теннисисткой. Мама взяла в свои руки все вопросы, связанные с декором. Ну а так как я 30 недель в году была вдалеке от дома, мне было не особо важно, какого цвета у меня занавески.

Моя мать, Колетт, изо всех сил старалась, чтобы вне корта у меня была обычная жизнь. Когда я приезжала домой, мы никогда не разговаривали о теннисе. Она брала меня с собой на пляж или в торговый центр. Она ездила со мной по турнирам и помогала мне расслабиться, снять стресс. Папа тоже занимался важным делом – он оставался дома с детьми.

В 60-х все мои друзья были так или иначе связаны с теннисом. Holiday Park был местом, которое привлекало сильнейших игроков штата. Я начала выигрывать турниры во Флориде в 11 лет, и уже скоро борьба и соревнования стали неотъемлемой частью моей жизни.




Причина, по которой мне так быстро удалось выйти на высокий уровень, – каждодневные многочасовые тренировки. Ночью после школы под светом фонарей и по утрам и вечерам в выходные. Во Флориде можно играть на отрытом воздухе круглый год, что дало мне преимущество перед теми, у кого такая возможность была только пять месяцев в году.

Я избежала травм и в детстве, и уже во взрослом возрасте во многом из-за того, что выросла на грунтовом покрытии – оно самое всепрощающее. Грунт помог мне отточить удары на задней линии и работу ног. Ещё он помог научиться конструировать розыгрыши, думать на корте – стратегически видеть, в какой угол мне нужно направить тот или иной мяч. Самое главное, что дало мне это покрытие – это чувство, что я терпеливее и устойчивее всех остальных. Я знала, что могу измотать моих соперниц, если буду гнуть свою линию и оставаться спокойной.

После того как я начала выигрывать национальные турниры, в газетах меня прозвали Снежной Принцессой. Это было то время, когда игроки начали показывать свои эмоции на корте. Они не могли понять, что моя сила в другом – в стойкости духа.

Я была больше слушателем, кем-то, кто наблюдал и хорошо фокусировался, но у меня были и «инстинкты убийцы». Тогда мы ещё играли деревянными ракетками, на грунте, поэтому в игре силы было не очень много.

Когда я повзрослела, папа перестал подталкивать меня. Он почувствовал, что я сама уже могу отвечать за свои поступки. Для него всё это никогда не было вопросом денег. Он оставался директором в Holiday Park, пока ему не исполнилось 70 лет. В 1997 году центр переименовали в его честь.

Моя мама была лучшей теннисной мамой, о которой только можно было мечтать. Она была спокойной и доброй и даже хлопала громче моим соперницам, чем мне. В начале 70-х все сходили с ума по Ивонн Гулагонг. Когда я обыграла её на одном из внутренних турниров, моя мама, которая уже была знакома с Ивонн, сказала после матча: «О, Ивонн, не переживай. В следующий раз ты её сделаешь». Вот такая была моя мама.

Сегодня я живу в Бока-Ратон во Флориде. Мои родители живут в получасе езды, а братья и сёстры в 20 минутах. Моя теннисная академия в семи минутах от дома. Иногда, когда я здесь, могу неожиданно прийти на чью-нибудь тренировку. Не так давно я спросила у одной из новеньких девочек, на чью тренировку я пришла, кем, как она считает, я могу быть. «Какая-то женщина», — ответила она.

У меня дома корт с покрытием, похожим на то, что используется на US Open. Недавно я играла с одним из моих сыновей – им 24, 21 и 19, — и после моего удара он спросил: «Это что, самый мощный удар, что ты можешь сделать, мам?» Я крикнула в ответ: «Слушай, я была первой ракеткой мира семь лет, имей совесть!» Вот, теперь я просто мама. И я обожаю это».
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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