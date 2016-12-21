Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018 Кубок конфедераций
Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные Лига Чемпионат.com
Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2016 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Биатлон
Кубок мира-2016/17. Мужчины Кубок мира-2016/17. Женщины ЧМ-2017
Теннис
WTA ATP Australian Open 2017 Кубок Дэвиса Кубок Федерации Кубок Кремля 2016 Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Пляжный волейбол Кубок России Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Конькобежный спорт Лёгкая атлетика Лыжный спорт
Пляжный футбол Гандбол Борьба Конный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы
Прочие виды спорта Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Лента новостей Фэнтези футбол Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров
Билеты на спорт Купить билет на матч ХК Витязь — ХК Нефтехимик!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
Итоги-2016
Фото: Reuters
Текст: Даниэль Виленчук

Итоги-2016. Противостояние года. С Уильямс — Кербер

Продолжая подводить итоги прошедшего сезона, выясняем, серия каких матчей в женском туре заслуживает звания «противостояние года».
21 декабря 2016, среда. 13:00. Теннис
Сезон-2016 ознаменовался множеством скандалов и сенсаций, причём некоторые из них происходили и на корте. Одна из таких неожиданностей в финале Australian Open положила начало лучшему году в карьере Анжелики Кербер, а теннисным болельщикам подарило великолепное противостояние с вывеской «С. Уильямс — Кербер».

1. Серена УильямсАнжелика Кербер (1-1) – 35 баллов.


Не случайно матч между этими теннисистками ранее стал лучшим по версии «Чемпионата» и его читателей. В голосовании журналистов противостояние Серены и Анжелики получило колоссальный перевес и почти столько же очков, как все остальные конкуренты разом. Читатели также считают именно это противостояние лучшим в прошедшем сезоне и отдали ему 50% голосов.

В финале Australian Open встретились предельно мотивированные соперницы. С одной стороны Уильямс-младшая, которая до этого потерпела обиднейшее поражение в полуфинале US Open от Роберты Винчи и остановилась в шаге от «Большого шлема» и паритета со Штеффи Граф по количеству выигранных мэйджоров. С другой стороны Кербер, которая впервые дошла до финала на ТБШ. После этого матча, закончившегося сенсационной победой немки, теннисистки встретились ещё в одном финале «Шлема» — на Уимблдоне, и тут уже Серена своего не отдала.

В целом же противостояние двух теннисисток наблюдалось не только на корте, но и в рейтинге. Американка пролидировала в табели о рангах большую часть сезона, но всё-таки была вынуждена распрощаться с троном – его заняла более стабильная и успешная в сезоне-2016 Анжелика.


Секрет принципиальности этого противостояния не только в том, что девушки разыграли между собой два финала на ТБШ и первое место в рейтинге, но и в различии стилей их игры. Агрессивная, постоянно атакующая Серена столкнулась с полной своей противоположностью – Анжеликой, которая блестяще играет на контратаках и способна длительное время перебегать из одного угла корта в другой.
Противостояние года-2016. Женщины. Итоги голосования редакции «Чемпионата»:

1. С. Уильямс – Кербер – 35 очков.
2. Кербер — Азаренко — 8 очков.
3. Кербер — Халеп – 7 очков.
4. Кузнецова – А. Радваньска – 6 очков.
5. Кербер – Ка. Плишкова – 5 очков.
6. Цибулкова — А.Радваньска – 4 очка.
7. Остапенко — Квитова – 3 очка.
8-9. Кербер — Цибулкова – 2 очка.
.
8-9. Кербер — Квитова– 2 очка.

Опрос читателей.
В следующем сезоне к этим теннисисткам, наряду с возвращающейся Марией Шараповой, снова будет приковано наибольшее внимание – сумеет ли (и станет ли пытаться) Серена вернуть себе первое место в рейтинге, а Анжелика выиграть ещё один «Шлем»?

2. Анжелика Кербер – Виктория Азаренко (1-2) – 8 баллов.


Виктория потрясающе начала сезон-2016. Наконец-то восстановившись ото всех преследовавших её травм, найдя гармонию в работе с новым наставником Вимом Фиссетом, белорусская теннисистка выиграла титул уже на первом в году турнире – на Премьере в Брисбене. Причём в финале она впервые в сезоне встретилась с Анжеликой Кербер и безропотно разгромила её — 6:3, 6:1.

К очной встрече в 1/4 финала Australian Open теннисистки шли по-разному: если Азаренко выиграла девятый матч подряд в двух сетах, то немке пришлось отыгрывать матчбол в матче первого круга против Мисаки Дои. Фаворитом, безусловно, выглядела белоруска – счёт личных встреч 6-0, последние результаты и финал в Брисбене натолкнуть на другие мысли просто не могли. Тем удивительнее стал тот результат, который засвидетельствовали битком набившие корт Рода Лейвера австралийские зрители – Кербер победила в двух сетах. Причём Азаренко вела во втором сете со счётом 5:2 и имела тройной сетбол на своей подаче, однако немка включила «режим бога».

Виктория реабилитировалась за обидное поражение в полуфинале супертурнира в Майаме, где по традиции не отдала Кербер ни сета. Противостояние теннисисток стало настоящим украшением начала сезона, в первую очередь благодаря качеству тенниса, продемонстрированному девушками в этих матчах.


Узнать, как складывались бы взаимоотношения теннисисток во второй половине сезона, нам не суждено, потому что у Виктории появились куда более приятные заботы. Но нет сомнений в том, что белоруска в скором времени вернётся в тур, и, вполне возможно, нас ещё ждёт не один их яркий матч с Анжеликой. В опросе журналистов «Чемпионата» это противостояние получило второе место, читатели отдали теннисисткам третье место с 13% голосов.

3. Кербер – Халеп (4-1) – 7 очков.


До этого сезона Кербер никак не могла подобрать ключи к игре румынской соперницы – немка проиграла во всех трёх матчах, что теннисистки провели между собой. Но вместе с прорывом в игре в этом году к Анжелике, судя по всему, пришла и разгадка тенниса Симоны. Впервые они встретились в матче Кубка Федерации на грунте – Анжелика отдала сопернице лишь четыре гейма.

Сложнее пришлось Кербер на Уимблдоне, но будущая финалистка турнира всё-таки сумела сломить сопротивление Халеп. Причём исход матча мог качнуться в любую сторону, но Симона провалила тай-брейк второго сета. Эта встреча стала лишь началом взаимоотношений двух теннисисток в сезоне-2016. Они схлестнулись вновь уже в августе в Канаде. Румынка ошарашила Кербер баранкой в первом сете, изо всех сил постаралась проиграть второй, но всё-таки в решающей партии была вновь сильнее.

После небольшого перерыва (хотя пауза была только у Симоны, пропускавшей Олимпиаду, – Кербер же выложилась в Рио, привезя из Бразилии серебро), девушки снова сыграли друг с другом в Цинциннатти. Анжелика уже обладала всеми необходимыми знаниями для того, чтобы не оставить сопернице ни шанса. Матч группового этапа на Итоговом турнире прошёл по тому же сценарию – Халеп играла на высоком уровне лишь всплесками, однако на протяжении долгого времени удерживать концентрацию ей не удавалось. Кербер, до этого года ни разу не выигрывавшая у Симоны, в 2016-м сравняла счёт по очным встречам – 4-4.


Это противостояние журналисты «Чемпионата» поставили на третье место, читатели же были менее благосклонны и отдали ему лишь 3% голосов.
Кто за кого:
Алексей Адамов — С.Уильямс — Кербер, Цибулкова — А.Радваньска, Кербер — Халеп.
Екатерина Бычкова — С.Уильямс — Кербер, Кербер — Азаренко, Кербер – Ка. Плишкова.
Даниэль Виленчук — С.Уильямс — Кербер, Кербер — Квитова, Кузнецова — А.Радваньска.
Евгений Гайдуков — С.Уильямс — Кербер, Кузнецова — А.Радваньска, Кербер – Ка. Плишкова.
Галина Козлова — Кербер — Халеп, С.Уильямс — Кербер, Цибулкова — А.Радваньска.
Илья Рывлин — С.Уильямс — Кербер, Кербер — Азаренко, Остапенко — Квитова.
Даниил Сальников — С.Уильямс — Кербер, Кербер — Халеп, Цибулкова — А.Радваньска.
Роман Семёнов — С.Уильямс — Кербер, Кербер — Азаренко, Кербер – Ка. Плишкова.
Анастасия Филиппова — С.Уильямс — Кербер, Кербер — Цибулкова, Кербер – Ка. Плишкова.
Анна Чакветадзе — С.Уильямс — Кербер, Кербер — Азаренко, Кербер – Ка. Плишкова.
Дмитрий Шахов — С.Уильямс — Кербер, Остапенко — Квитова, Кузнецова — А.Радваньска.
Антон Шебика — С.Уильямс — Кербер, Кузнецова — А.Радваньска, Кербер — Халеп.
Конечно, соперничать с поединками Серены Уильямс и Анжелики Кербер в 2016 году было сложно – они разыграли между собой два финала турниров «Большого шлема» и первую строчку рейтинга. Это отразилось как на голосовании журналистов, так и на опросе пользователей.

На четвёртом месте, по мнению «Чемпионата», находится противостояние Светланы Кузнецовой и Агнешки Радваньской. Оба свои матча они провели уже под занавес сезона, и Светлане удалось одержать две феноменальные трёхсетовые победы. Надолго запомнятся болельщикам и отрезанная Светланой коса, и её героический выход из группы в Сингапуре. Читатели отдали поединкам россиянки и польки 17% голосов и второе место.
Дальше расположились матчи между Анжеликой Кербер и Каролиной Плишковой (1-1), Доминикой Цибулковой и Агнешкой Радваньской (3-1) и Еленой Остапенко с Петрой Квитовой (2-2). Все они получили голоса двух и более журналистов.
Победители 2015 года:
1. Мугуруса – А. Радваньска.
2. С. Уильямс — Азаренко.
3. Мугуруса — Кербер.

Победители 2014 года:
1. С. Уильямс — Возняцки.
2. Шарапова — Иванович.
3. Шарапова — Халеп.

Победители 2013 года:
1. С. Уильямс — Азаренко.
2. С. Уильямс — Шарапова.
3. С. Уильямс — Ли На.

Победители 2012 года:
1. Шарапова — Азаренко.
2. С. Уильямс — Азаренко.
3. А. Радваньска — Азаренко.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 0
Теги
Анжелика Кербер Серена Уильямс
Новости. Теннис
22 декабря 2016, четверг
16:11 Сестры Уильямс проведут выставочный матч с братьями-регбистами Савеа
15:36 Стало известно расписание выступлений Маррея в 2017 году
15:10 Новым тренером Эррани будет её первый наставник Монталбини
15:04 Марфутина проиграла Йорович в четвертьфинале турнира ITF в Анкаре
14:14 Маррей: нужно быть готовым к тому, что в 2017-м не всё будет идеально
13:20 Дьяченко стала первой полуфиналисткой турнира ITF в Анкаре
12:41 Тильстрём: перед Монфисом стояла задача выиграть ТБШ и Кубок Дэвиса в 2016 году
12:33 Пресс-служба: Квитова готова делать всё, чтобы вновь играть на высшем уровне
11:09 Мирза: если не получится вновь выиграть «Ролан Гаррос», то убиваться не буду
10:36 Федерер: за время отдыха я словно помолодел
10:10 На ряде крупных турниров ATP в 2016 году не проводился допинг-контроль
09:05 WTA создала благотворительную организацию WTA Charities
02:21 Врач — о травме Квитовой: выполнять форхенды и бэкхенды с такой травмой трудно
00:24 Грот получил от организаторов «уайлд кард» на Australian Open – 2017
21 декабря 2016, среда
23:16 Дель Потро опередил Месси в голосовании за лучшего спортсмена Аргентины
19:27 Дель Потро может пропустить Australian Open и Кубок Дэвиса
19:09 Квитова пропустит около шести месяцев после разбойного нападения
17:23 Веснина: в Петербурге хочется показать красивый теннис и порадовать болельщиков
17:05 Макарова: в Москве у меня игра не получается, надеюсь, в Питере сложится удачно
15:59 Марфутина вышла в четвертьфинал турнира ITF в Анкаре
15:05 Надаль: в этом сезоне я больше мучился, чем наслаждался игрой
14:07 Кудерметова уступила Йорович во втором круге турнира ITF в Турции
13:47 Дьяченко вышла в четвертьфинал турнира ITF в Анкаре
13:45 Блинкова проиграла Каданту во втором круге турнира ITF в Анкаре
13:37 Призовой фонд Australian Open 2017 составит $ 36,2 млн
12:50 Кадерка: Квитова — молодая девушка, я переживаю за её душевное состояние
12:05 Кечманович: восхищаюсь психологической устойчивостью Джоковича
11:10 Надаль сыграет с паре с М. Лопесом, Нисикори — с Тимом на турнире в Брисбене
10:55 Младенович совершила больше всех двойных ошибок в женском туре в 2016 году
10:07 Тарпищев посетил академию Надаля в Манакоре
09:46 Касабо: в этом сезоне Суарес-Наварро смогла добиться прогресса
09:05 WTA: матч Цибулковой с А. Радваньской на Уимблдоне признан лучшим в году на ТБШ
09:04 WTA: А. Радваньска признана главной любимицей болельщиков в 2016 году
00:42 Квитова перенесла операцию на левой руке после вооружённого нападения
00:16 Федерер победил в голосовании GQ за звание самого стильного мужчины 2016 года
20 декабря 2016, вторник
23:16 Халеп, Цибулкова, Кузнецова и Веснина сыграют на турнире в Санкт-Петербурге
23:00 Тильстрём: Монфис на Открытом чемпионате Австралии сможет претендовать на победу
21:16 Чакветадзе: надеюсь, Квитова быстро восстановится, но это будет непросто
19:52 Мойя: я буду требователен к Надалю как никто другой
19:19 Квитова в ближайшее время перенесёт операцию на руке
18:57 Веснина: начинаю осознавать, что победа на Играх значит для нас и для страны
17:31 Федерер: пенсия подождёт, я всё ещё голоден до побед
17:18 Уимблдон поддержал Квитову, перенёсшую вооружённое нападение в своём доме
16:40 Дьяченко вышла во второй круг турнира ITF в Анкаре
16:23 Квитова: я шокирована, но, к счастью, жива
Все новости RSS
Кто из теннисистов, ранее не побеждавших на турнирах "Большого шлема", выиграет его раньше других?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Вакансии | Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2016
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+