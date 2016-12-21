Итоги-2016. Противостояние года. С Уильямс — Кербер

1. Серена Уильямс – Анжелика Кербер (1-1) – 35 баллов.
Не случайно матч между этими теннисистками ранее стал лучшим по версии «Чемпионата» и его читателей. В голосовании журналистов противостояние Серены и Анжелики получило колоссальный перевес и почти столько же очков, как все остальные конкуренты разом. Читатели также считают именно это противостояние лучшим в прошедшем сезоне и отдали ему 50% голосов.
В финале Australian Open встретились предельно мотивированные соперницы. С одной стороны Уильямс-младшая, которая до этого потерпела обиднейшее поражение в полуфинале US Open от Роберты Винчи и остановилась в шаге от «Большого шлема» и паритета со Штеффи Граф по количеству выигранных мэйджоров. С другой стороны Кербер, которая впервые дошла до финала на ТБШ. После этого матча, закончившегося сенсационной победой немки, теннисистки встретились ещё в одном финале «Шлема» — на Уимблдоне, и тут уже Серена своего не отдала.
В целом же противостояние двух теннисисток наблюдалось не только на корте, но и в рейтинге. Американка пролидировала в табели о рангах большую часть сезона, но всё-таки была вынуждена распрощаться с троном – его заняла более стабильная и успешная в сезоне-2016 Анжелика.
Секрет принципиальности этого противостояния не только в том, что девушки разыграли между собой два финала на ТБШ и первое место в рейтинге, но и в различии стилей их игры. Агрессивная, постоянно атакующая Серена столкнулась с полной своей противоположностью – Анжеликой, которая блестяще играет на контратаках и способна длительное время перебегать из одного угла корта в другой.
Противостояние года-2016. Женщины. Итоги голосования редакции «Чемпионата»:В следующем сезоне к этим теннисисткам, наряду с возвращающейся Марией Шараповой, снова будет приковано наибольшее внимание – сумеет ли (и станет ли пытаться) Серена вернуть себе первое место в рейтинге, а Анжелика выиграть ещё один «Шлем»?
1. С. Уильямс – Кербер – 35 очков.
2. Кербер — Азаренко — 8 очков.
3. Кербер — Халеп – 7 очков.
4. Кузнецова – А. Радваньска – 6 очков.
5. Кербер – Ка. Плишкова – 5 очков.
6. Цибулкова — А.Радваньска – 4 очка.
7. Остапенко — Квитова – 3 очка.
8-9. Кербер — Цибулкова – 2 очка.
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8-9. Кербер — Квитова– 2 очка.
Опрос читателей.
1. С. Уильямс – Кербер – 35 очков.
2. Кербер — Азаренко — 8 очков.
3. Кербер — Халеп – 7 очков.
4. Кузнецова – А. Радваньска – 6 очков.
5. Кербер – Ка. Плишкова – 5 очков.
6. Цибулкова — А.Радваньска – 4 очка.
7. Остапенко — Квитова – 3 очка.
8-9. Кербер — Цибулкова – 2 очка.
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8-9. Кербер — Квитова– 2 очка.
Опрос читателей.
2. Анжелика Кербер – Виктория Азаренко (1-2) – 8 баллов.
Виктория потрясающе начала сезон-2016. Наконец-то восстановившись ото всех преследовавших её травм, найдя гармонию в работе с новым наставником Вимом Фиссетом, белорусская теннисистка выиграла титул уже на первом в году турнире – на Премьере в Брисбене. Причём в финале она впервые в сезоне встретилась с Анжеликой Кербер и безропотно разгромила её — 6:3, 6:1.
К очной встрече в 1/4 финала Australian Open теннисистки шли по-разному: если Азаренко выиграла девятый матч подряд в двух сетах, то немке пришлось отыгрывать матчбол в матче первого круга против Мисаки Дои. Фаворитом, безусловно, выглядела белоруска – счёт личных встреч 6-0, последние результаты и финал в Брисбене натолкнуть на другие мысли просто не могли. Тем удивительнее стал тот результат, который засвидетельствовали битком набившие корт Рода Лейвера австралийские зрители – Кербер победила в двух сетах. Причём Азаренко вела во втором сете со счётом 5:2 и имела тройной сетбол на своей подаче, однако немка включила «режим бога».
Виктория реабилитировалась за обидное поражение в полуфинале супертурнира в Майаме, где по традиции не отдала Кербер ни сета. Противостояние теннисисток стало настоящим украшением начала сезона, в первую очередь благодаря качеству тенниса, продемонстрированному девушками в этих матчах.
Узнать, как складывались бы взаимоотношения теннисисток во второй половине сезона, нам не суждено, потому что у Виктории появились куда более приятные заботы. Но нет сомнений в том, что белоруска в скором времени вернётся в тур, и, вполне возможно, нас ещё ждёт не один их яркий матч с Анжеликой. В опросе журналистов «Чемпионата» это противостояние получило второе место, читатели отдали теннисисткам третье место с 13% голосов.
3. Кербер – Халеп (4-1) – 7 очков.
До этого сезона Кербер никак не могла подобрать ключи к игре румынской соперницы – немка проиграла во всех трёх матчах, что теннисистки провели между собой. Но вместе с прорывом в игре в этом году к Анжелике, судя по всему, пришла и разгадка тенниса Симоны. Впервые они встретились в матче Кубка Федерации на грунте – Анжелика отдала сопернице лишь четыре гейма.
Сложнее пришлось Кербер на Уимблдоне, но будущая финалистка турнира всё-таки сумела сломить сопротивление Халеп. Причём исход матча мог качнуться в любую сторону, но Симона провалила тай-брейк второго сета. Эта встреча стала лишь началом взаимоотношений двух теннисисток в сезоне-2016. Они схлестнулись вновь уже в августе в Канаде. Румынка ошарашила Кербер баранкой в первом сете, изо всех сил постаралась проиграть второй, но всё-таки в решающей партии была вновь сильнее.
После небольшого перерыва (хотя пауза была только у Симоны, пропускавшей Олимпиаду, – Кербер же выложилась в Рио, привезя из Бразилии серебро), девушки снова сыграли друг с другом в Цинциннатти. Анжелика уже обладала всеми необходимыми знаниями для того, чтобы не оставить сопернице ни шанса. Матч группового этапа на Итоговом турнире прошёл по тому же сценарию – Халеп играла на высоком уровне лишь всплесками, однако на протяжении долгого времени удерживать концентрацию ей не удавалось. Кербер, до этого года ни разу не выигрывавшая у Симоны, в 2016-м сравняла счёт по очным встречам – 4-4.
Это противостояние журналисты «Чемпионата» поставили на третье место, читатели же были менее благосклонны и отдали ему лишь 3% голосов.
Кто за кого:Конечно, соперничать с поединками Серены Уильямс и Анжелики Кербер в 2016 году было сложно – они разыграли между собой два финала турниров «Большого шлема» и первую строчку рейтинга. Это отразилось как на голосовании журналистов, так и на опросе пользователей.
Алексей Адамов — С.Уильямс — Кербер, Цибулкова — А.Радваньска, Кербер — Халеп.
Екатерина Бычкова — С.Уильямс — Кербер, Кербер — Азаренко, Кербер – Ка. Плишкова.
Даниэль Виленчук — С.Уильямс — Кербер, Кербер — Квитова, Кузнецова — А.Радваньска.
Евгений Гайдуков — С.Уильямс — Кербер, Кузнецова — А.Радваньска, Кербер – Ка. Плишкова.
Галина Козлова — Кербер — Халеп, С.Уильямс — Кербер, Цибулкова — А.Радваньска.
Илья Рывлин — С.Уильямс — Кербер, Кербер — Азаренко, Остапенко — Квитова.
Даниил Сальников — С.Уильямс — Кербер, Кербер — Халеп, Цибулкова — А.Радваньска.
Роман Семёнов — С.Уильямс — Кербер, Кербер — Азаренко, Кербер – Ка. Плишкова.
Анастасия Филиппова — С.Уильямс — Кербер, Кербер — Цибулкова, Кербер – Ка. Плишкова.
Анна Чакветадзе — С.Уильямс — Кербер, Кербер — Азаренко, Кербер – Ка. Плишкова.
Дмитрий Шахов — С.Уильямс — Кербер, Остапенко — Квитова, Кузнецова — А.Радваньска.
Антон Шебика — С.Уильямс — Кербер, Кузнецова — А.Радваньска, Кербер — Халеп.
Алексей Адамов — С.Уильямс — Кербер, Цибулкова — А.Радваньска, Кербер — Халеп.
Екатерина Бычкова — С.Уильямс — Кербер, Кербер — Азаренко, Кербер – Ка. Плишкова.
Даниэль Виленчук — С.Уильямс — Кербер, Кербер — Квитова, Кузнецова — А.Радваньска.
Евгений Гайдуков — С.Уильямс — Кербер, Кузнецова — А.Радваньска, Кербер – Ка. Плишкова.
Галина Козлова — Кербер — Халеп, С.Уильямс — Кербер, Цибулкова — А.Радваньска.
Илья Рывлин — С.Уильямс — Кербер, Кербер — Азаренко, Остапенко — Квитова.
Даниил Сальников — С.Уильямс — Кербер, Кербер — Халеп, Цибулкова — А.Радваньска.
Роман Семёнов — С.Уильямс — Кербер, Кербер — Азаренко, Кербер – Ка. Плишкова.
Анастасия Филиппова — С.Уильямс — Кербер, Кербер — Цибулкова, Кербер – Ка. Плишкова.
Анна Чакветадзе — С.Уильямс — Кербер, Кербер — Азаренко, Кербер – Ка. Плишкова.
Дмитрий Шахов — С.Уильямс — Кербер, Остапенко — Квитова, Кузнецова — А.Радваньска.
Антон Шебика — С.Уильямс — Кербер, Кузнецова — А.Радваньска, Кербер — Халеп.
На четвёртом месте, по мнению «Чемпионата», находится противостояние Светланы Кузнецовой и Агнешки Радваньской. Оба свои матча они провели уже под занавес сезона, и Светлане удалось одержать две феноменальные трёхсетовые победы. Надолго запомнятся болельщикам и отрезанная Светланой коса, и её героический выход из группы в Сингапуре. Читатели отдали поединкам россиянки и польки 17% голосов и второе место.
Дальше расположились матчи между Анжеликой Кербер и Каролиной Плишковой (1-1), Доминикой Цибулковой и Агнешкой Радваньской (3-1) и Еленой Остапенко с Петрой Квитовой (2-2). Все они получили голоса двух и более журналистов.
Победители 2015 года:
1. Мугуруса – А. Радваньска.
2. С. Уильямс — Азаренко.
3. Мугуруса — Кербер.
Победители 2014 года:
1. С. Уильямс — Возняцки.
2. Шарапова — Иванович.
3. Шарапова — Халеп.
Победители 2013 года:
1. С. Уильямс — Азаренко.
2. С. Уильямс — Шарапова.
3. С. Уильямс — Ли На.
Победители 2012 года:
1. Шарапова — Азаренко.
2. С. Уильямс — Азаренко.
3. А. Радваньска — Азаренко.
1. Мугуруса – А. Радваньска.
2. С. Уильямс — Азаренко.
3. Мугуруса — Кербер.
Победители 2014 года:
1. С. Уильямс — Возняцки.
2. Шарапова — Иванович.
3. Шарапова — Халеп.
Победители 2013 года:
1. С. Уильямс — Азаренко.
2. С. Уильямс — Шарапова.
3. С. Уильямс — Ли На.
Победители 2012 года:
1. Шарапова — Азаренко.
2. С. Уильямс — Азаренко.
3. А. Радваньска — Азаренко.