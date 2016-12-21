Итоги-2016. Противостояние года. С Уильямс — Кербер

Противостояние года-2016. Женщины. Итоги голосования редакции «Чемпионата»:



1. С. Уильямс – Кербер – 35 очков.

2. Кербер — Азаренко — 8 очков.

3. Кербер — Халеп – 7 очков.

4. Кузнецова – А. Радваньска – 6 очков.

5. Кербер – Ка. Плишкова – 5 очков.

6. Цибулкова — А.Радваньска – 4 очка.

7. Остапенко — Квитова – 3 очка.

8-9. Кербер — Цибулкова – 2 очка.

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8-9. Кербер — Квитова– 2 очка.



Опрос читателей. 1. С. Уильямс – Кербер – 35 очков.2. Кербер — Азаренко — 8 очков.3. Кербер — Халеп – 7 очков.4. Кузнецова – А. Радваньска – 6 очков.5. Кербер – Ка. Плишкова – 5 очков.6. Цибулкова — А.Радваньска – 4 очка.7. Остапенко — Квитова – 3 очка.8-9. Кербер — Цибулкова – 2 очка.8-9. Кербер — Квитова– 2 очка.

2. Анжелика Кербер – Виктория Азаренко (1-2) – 8 баллов.

3. Кербер – Халеп (4-1) – 7 очков.

Кто за кого:

Алексей Адамов — С.Уильямс — Кербер, Цибулкова — А.Радваньска, Кербер — Халеп.

Екатерина Бычкова — С.Уильямс — Кербер, Кербер — Азаренко, Кербер – Ка. Плишкова.

Даниэль Виленчук — С.Уильямс — Кербер, Кербер — Квитова, Кузнецова — А.Радваньска.

Евгений Гайдуков — С.Уильямс — Кербер, Кузнецова — А.Радваньска, Кербер – Ка. Плишкова.

Галина Козлова — Кербер — Халеп, С.Уильямс — Кербер, Цибулкова — А.Радваньска.

Илья Рывлин — С.Уильямс — Кербер, Кербер — Азаренко, Остапенко — Квитова.

Даниил Сальников — С.Уильямс — Кербер, Кербер — Халеп, Цибулкова — А.Радваньска.

Роман Семёнов — С.Уильямс — Кербер, Кербер — Азаренко, Кербер – Ка. Плишкова.

Анастасия Филиппова — С.Уильямс — Кербер, Кербер — Цибулкова, Кербер – Ка. Плишкова.

Анна Чакветадзе — С.Уильямс — Кербер, Кербер — Азаренко, Кербер – Ка. Плишкова.

Дмитрий Шахов — С.Уильямс — Кербер, Остапенко — Квитова, Кузнецова — А.Радваньска.

Антон Шебика — С.Уильямс — Кербер, Кузнецова — А.Радваньска, Кербер — Халеп.



Победители 2015 года:

1. Мугуруса – А. Радваньска.

2. С. Уильямс — Азаренко.

3. Мугуруса — Кербер.



Победители 2014 года:

1. С. Уильямс — Возняцки.

2. Шарапова — Иванович.

3. Шарапова — Халеп.



Победители 2013 года:

1. С. Уильямс — Азаренко.

2. С. Уильямс — Шарапова.

3. С. Уильямс — Ли На.



Победители 2012 года:

1. Шарапова — Азаренко.

2. С. Уильямс — Азаренко.

3. А. Радваньска — Азаренко.