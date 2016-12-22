Полгода без тенниса. Нож грабителя прервал карьеру Квитовой

Грабитель с ножом

Шесть месяцев без тенниса

Чакветадзе и Селеш

Чакветадзе: Надеюсь, Петра быстро восстановится — и психологически, и физически. Но это будет непросто.

Петра настроена оптимистично

Квитова: Стараясь защититься, я получила серьёзное повреждение левой руки. Я шокирована, но, к счастью, жива. Повреждение серьёзное, и мне нужно будет обратиться к специалистам, но, думаю, вы знаете, что я сильная и справлюсь с этим.

Теннисное межсезонье в самом разгаре, но событий всё равно предостаточно. Пару дней назад. В этот же день пришло ещё одно известие, правда, совсем не радостное. В квартирув чешском городе Простеёв проник неизвестный с ножом и ранил теннисистку. После этого он забрал из дома пять тысяч чешских крон и скрылся. «Стараясь защититься, я получила серьёзное повреждение левой руки. Я шокирована, но, к счастью, жива. Повреждение серьёзное, и мне нужно будет обратиться к специалистам, но, думаю, вы знаете, что я сильная и справлюсь с этим. Спасибо за вашу любовь и поддержку. Буду очень ценить уважение к моей частной жизни. Я сосредоточусь на восстановлении», — написала Петра.Как известно, Квитова левша, поэтому серьёзная травма левой руки могла поставить под угрозу продолжение карьеры. Удар нападавшего повредил связки и сухожилия руки. Теннисистку доставили в больницу города Брно и провели операцию, которая длилась 3 часа 45 минут. О её ходе рассказал представитель сборной Чехии«Врачи провели операцию на всех пяти пальцах левой руки Петры, поэтому она не сможет поднимать тяжести в течение трёх месяцев. Петра получила серьёзные повреждения, но она молода и сильна, так что нет причин говорить о завершении карьеры».Он добавил, что чешка даже не допускала мысли об этом. «Она совершенно об этом не думала. Она говорила: «Пусть врачи быстрее всё сделают, и неважно, сколько времени займёт восстановление — месяцы или годы». Петра ждёт возможности снова тренироваться», — рассказал Тейкаль в интервью чешскому телевидению. Представитель теннисистки Кэйти Спеллман заявила, что, учитывая серьёзность травм, операция прошла успешно. Петра будет носить гипсовую повязку примерно шесть-восемь недель и, как уже сказал Тейкаль, не сможет поднимать тяжести на протяжении трёх месяцев.В среду, 21 декабря, появились первые предположения относительно того, когда Квитова сможет вернуться на корт. Хирург, оперировавший чешку, считает, что она пропустит около шести месяцев. Другой хирург, Майкл Кесслер, который заведует отделением травм конечностей в больнице Вашингтона, высказал своё мнение по поводу возможных повреждений Петры.«Выполнять форхэнды и бекхэнды очень трудно с травмой сухожилия. Кроме того, в теннисе мы говорим о таком понятии, как «чувство мяча». Оно необходимо для укороченных или других тонких ударов. Теннисная ракетка — это удлинение руки. Если игрок не чувствует той отдачи от кончиков пальцев, которая была раньше, то управлять ракеткой может быть очень непросто», — считает специалист.Своё мнение высказала и, которой история с Петрой хорошо знакома. В декабре 2007 года в её загородный дом ворвались грабители и связали теннисистку. «Когда происходит нечто подобное, начинаешь спрашивать себя: „Почему это произошло?“ и „Можно ли было этого избежать?“ Меня связали кабелем от телевизора, из-за чего повредился нерв, и я потом месяц не чувствовала руку. В случае с ножом всё ещё хуже. Надеюсь, Петра быстро восстановится — и психологически, и физически. Но это будет непросто», — заявила Анна.Конечно, когда мы говорим о нападениях на теннисистов, на ум прежде всего приходит. В 1993 году во время крупного турнира в Гамбурге на Монику в перерыве между геймами напал фанат Штеффи Граф Гюнтер Пархе. Он ударил теннисистку ножом в спину. К счастью, Селеш смогла вернуться на корт, но не на свой уровень. Сам Пархе был признан невменяемым, приговорён к двум годам условно с принудительным лечением и вернулся на свободу. Моника же получила сильную психологическую травму и продолжила карьеру лишь спустя 28 месяцев. Ей удалось выиграть более 20 титулов, в том числе Australian Open, но, конечно, она могла добиться намного большего.тоже есть неприятный опыт общения с преступниками. На турнире в Днепропетровске он ужинал с марокканцем Юнесом Эль-Эйнауи. На выходе из бара теннисистов встретила группа скинхедов, которая в первую очередь обратила внимание на темнокожего Юнеса. Андрей не оставил коллегу в беде и пытался защитить марокканца. За это он получил две резиновые пули в живот из травматического пистолета. Кроме того, Чесноков сумел ударить одного из нападавших — да так, что сломал два пальца на руке.Вспомним и ещё один случай, который произошёл с британцемв 2012 году на «фьючерсе» во Вьетнаме. «Как только я приехал во Вьетнам, у меня украли кошелёк, в котором было около тысячи фунтов. Это произошло рядом с теннисным центром. А когда я выходил из душевой, путь мне преградил грабитель. Мне пришлось ударить его, чтобы выйти. Я боялся, что он вооружён. Я встал у выхода из раздевалки, чтобы не дать ему убежать. Его арестовали, но затем отпустили, сделав замечание. Я с нетерпением ждал момента, когда уеду оттуда».Что же касается Петры, то только в лучшем случае она сможет выйти на тренировочный корт через шесть месяцев. Приятно, что сама теннисистка настроена оптимистично. «Сейчас слишком рано говорить, когда она сможет вернуться на корт. Но Петра готова делать всё, что ей нужно для того, чтобы вновь заиграть на высоком уровне. Петра довольна тем, как прошла операция, и сейчас она пребывает в хорошем настроении», — заявил представитель теннисистки. Пожелаем Петре Квитовой здоровья и успешного продолжения карьеры.