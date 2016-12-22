Итоги-2016. Противостояние года. Маррей – Джокович

1-е место. Энди Маррей — Новак Джокович (2-3) – 36 баллов
В минувшем сезоне оба теннисиста достигли очень важных для себя целей. Новак собрал некалендарный «Большой шлем», выиграв за 2015-2016 годы четыре главных турнира подряд. Последним в коллекции для него стал долго не дававшийся «Ролан Гаррос». Энди же провёл блестящую концовку сезона – выиграл множество турниров и в итоге в возрасте 29,5 лет стал первой ракеткой мира. Маррей и Джокович провели между собой 5 матчей за сезон, и все пришлись на финалы – два турнира «Большого шлема» (Australian Open и «Ролан Гаррос»), два «Мастерса» (Мадрид и Рим) и Итоговый чемпионат ATP. Счёт противостояний получился упорный – 3-2 в пользу серба, хотя за всю историю их встреч Новак заметно впереди – 24-11.
Впервые в 2016-м теннисисты встретились уже в январе, в финале Australian Open. Энди к тому времени накопил внушительный опыт выступления именно в решающих матчах Мельбурна – 4 раза, правда, результат был отрицательный – во всех случаях британец проиграл. А вот Новак, напротив, все свои предыдущие австралийские финалы выиграл – пять из пяти. Не нарушилась традиция и в этот раз – на тот момент первая ракетка мира Джокович менее чем за три часа справился с соперником (6:1, 7:5, 7:6) и повторил рекорд Роя Эмерсона по количеству побед на Australian Open – шесть.
Противостояние года-2016. Мужчины.
Итоги голосования редакции «Чемпионата»:
1. Маррей — Джокович — 36 баллов.
2. Маррей — Нисикори — 12.
3. Маррей — Раонич — 10.
4. Маррей — дель Потро — 5.
5. Джокович — Нисикори — 4.
6. Тим — Зверев — 3.
7-8. Вавринка — Кузнецов, Федерер – Раонич – по 1.
Мнение читателей: 1. Маррей — Джокович, 2. Маррей — дель Потро, 3. Тим — Зверев.
Итоги голосования редакции «Чемпионата»:
1. Маррей — Джокович — 36 баллов.
2. Маррей — Нисикори — 12.
3. Маррей — Раонич — 10.
4. Маррей — дель Потро — 5.
5. Джокович — Нисикори — 4.
6. Тим — Зверев — 3.
7-8. Вавринка — Кузнецов, Федерер – Раонич – по 1.
Мнение читателей: 1. Маррей — Джокович, 2. Маррей — дель Потро, 3. Тим — Зверев.
Три следующих сражения именитых ровесников (Энди старше Новака всего на 7 дней) уложились в один месяц. Во время весенней серии турниров на грунте конкуренты сыграли в финалах турниров серии «Мастерс» в Мадриде и Риме и на «Ролан Гаррос». В столице Испании Маррею впервые за сезон удалось выиграть у серба сет, хотя в итоге он всё равно проиграл – 2:6, 6:3, 3:6. А вот в главном городе Италии Маррей уже праздновал уверенную победу – 6:3, 6:3, усилив тем самым сомнения окружающих в том, что и в этом году Джоковичу удастся собрать «карьерный шлем» – уж больно не везло сербу в Париже в предыдущие годы.
На этот раз звёзды для Новака Джоковича сошлись как надо – сетка для него сложилась вполне удачно, соперникам до решающего матча он отдал лишь один сет, хотя начало самого финала было не таким уж и впечатляющим. После того как серб сделал брейк под ноль, он отдал сопернику 4 гейма подряд. У него не ладился удар справа, да и подача подводила. Однако во втором сете он заиграл иначе – улучшилось передвижение по корту, стало меньше ошибок, он заиграл первым номером, ходил вперёд, много атаковал. Маррей же ушёл в оборону и, по сути, расслабился, лишь когда дело дошло до подачи соперника на матч при счёте 3:6, 6:1, 6:2, 5:2. Один брейк британец отыграл, но большего сделать в тот день не смог.
Пятая встреча Новака и Энди в сезоне состоялась при совсем других условиях. Серб после победы в Париже надолго растерял мотивацию, а вот британец в стремительном темпе ликвидировал во второй половине сезона огромное очковое отставание от соперника и пришёл к Итоговому чемпионату ATP в Лондоне в качестве свежеиспечённой первой ракетки мира. Теннисисты лишь по одному сету отдали соперникам на групповой стадии в своих квартетах. Полуфиналы получились диаметрально противоположные – Джокович за час с небольшим разгромил Кея Нисикори – 6:1, 6:1, а вот Маррею пришлось отыгрывать сет в марафонском, почти 4-часовом матче против Милоша Раонича – 5:7, 7:6, 7:6. Дня отдыха перед финалом у теннисистов не было, в связи с чем закрадывалось опасение по поводу физического состояния Энди. Однако огромного запаса сил ему и не потребовалось. За 1 час 44 минуты он справился Новаком, с главным на тот момент соперником, отдав ему лишь одну свою подачу в середине второго сета, когда сам уже вёл с двумя брейками – 6:3, 6:4, впервые стал победителем этого престижного турнира, а также сохранил за собой до следующего сезона статус первой ракетки мира.
2-е место. Энди Маррей — Кей Нисикори (3-1) – 12 баллов
Маррей и Нисикори на данный момент провели 10 матчей (8-2), и четыре из них пришлись на этот год. Но все они были на редкость упорными и в какой-то степени судьбоносными. Впервые соперники сошлись в сезоне в начале марта в рамках матча стартового раунда Кубка Дэвиса-2016 Великобритания – Япония. Хозяева площадки к тому времени вели 2-1 благодаря двум очкам, принесённым Энди – в одиночке против Таро Дэниэла и паре с родным братом Джейми. Энди и Кей сражались почти пять часов! Японский «самурай» смог ликвидировать отставание в два сета, но в решающей пятой партии Маррей переупрямил соперника – 7:5, 7:6, 3:6, 4:6, 6:3 и досрочно вывел свою сборную в следующий круг соревнований.
Победители 2015 года:
1. Джокович — Федерер.
2. Джокович — Маррей.
3. Фоньини — Надаль.
Победители 2014 года:
1. Джокович — Федерер.
2. Джокович — Надаль.
3. Федерер — Вавринка.
Победители 2013 года:
1. Джокович — Надаль.
2. Джокович — Вавринка.
3. Джокович — дель Потро.
Победители 2012 года:
1. Джокович — Маррей.
2. Федерер — Маррей.
3. Джокович — Федерер.
1. Джокович — Федерер.
2. Джокович — Маррей.
3. Фоньини — Надаль.
Победители 2014 года:
1. Джокович — Федерер.
2. Джокович — Надаль.
3. Федерер — Вавринка.
Победители 2013 года:
1. Джокович — Надаль.
2. Джокович — Вавринка.
3. Джокович — дель Потро.
Победители 2012 года:
1. Джокович — Маррей.
2. Федерер — Маррей.
3. Джокович — Федерер.
Дальше был полуфинал Олимпиады в Рио, в котором Энди было не остановить – 6:1, 6:4. Британец дальше отправился к завоеванию своего второго олимпийского золота в карьере, а Кей в матче за 3-е место отобрал бронзу у другого двукратного олимпийского чемпиона – Рафаэля Надаля.
Ну а дальше настал черёд Нисикори праздновать успех. В четвертьфинале US Open соперники устроили свой второй за сезон пятисетовик. Инициатива переходила из рук в руки. Маррей вёл в счёте – Кей отыгрывался. Дело дошло до решающей партии, в которой уже японец первым делал брейки, а Энди его догонял. При счёте 5:5 Нисикори снова сделал брейк, а затем отстоял свою подачу и одержал очень важную победу – 1:6, 6:4, 4:6, 6:1, 7:5.
Четвёртая встреча соперников в сезоне состоялась в рамках группового этапа Итогового чемпионата ATP. Именно в этом матче Маррей потерял единственный сет за всю предварительную стадию – 6:7, 6:4, 6:4, но потом всё равно победил всех соперников и в итоге стал чемпионом.
3-е место. Энди Маррей — Милош Раонич (6-0/7-0) – 10 баллов
Кто за кого:
Алексей Адамов: Маррей – Джокович, Маррей – дель Потро, Маррей – Раонич.
Екатерина Бычкова: Маррей – Джокович, Джокович – Нисикори, Маррей – Раонич.
Даниэль Виленчук: Маррей – Джокович, Тим – Зверев, Маррей – дель Потро.
Евгений Гайдуков: Маррей – Джокович, Маррей – Нисикори, Тим – Зверев.
Галина Козлова: Маррей – Джокович, Маррей – Нисикори, Маррей – дель Потро.
Илья Рывлин: Маррей – Джокович, Маррей – Раонич, Федерер – Раонич.
Даниил Сальников: Маррей – Джокович, Маррей – Раонич, Маррей – дель Потро.
Роман Семёнов: Маррей – Джокович, Маррей – Нисикори, Джокович – Нисикори.
Анастасия Филиппова: Маррей – Джокович, Маррей – Раонич, Вавринка – Кузнецов.
Анна Чакветадзе: Маррей – Джокович, Маррей – Нисикори, Джокович – Нисикори.
Дмитрий Шахов: Маррей – Джокович, Маррей – Нисикори, Маррей – Раонич.
Антон Шебика: Маррей – Джокович, Маррей – Нисикори, Маррей – Раонич.
Алексей Адамов: Маррей – Джокович, Маррей – дель Потро, Маррей – Раонич.
Екатерина Бычкова: Маррей – Джокович, Джокович – Нисикори, Маррей – Раонич.
Даниэль Виленчук: Маррей – Джокович, Тим – Зверев, Маррей – дель Потро.
Евгений Гайдуков: Маррей – Джокович, Маррей – Нисикори, Тим – Зверев.
Галина Козлова: Маррей – Джокович, Маррей – Нисикори, Маррей – дель Потро.
Илья Рывлин: Маррей – Джокович, Маррей – Раонич, Федерер – Раонич.
Даниил Сальников: Маррей – Джокович, Маррей – Раонич, Маррей – дель Потро.
Роман Семёнов: Маррей – Джокович, Маррей – Нисикори, Джокович – Нисикори.
Анастасия Филиппова: Маррей – Джокович, Маррей – Раонич, Вавринка – Кузнецов.
Анна Чакветадзе: Маррей – Джокович, Маррей – Нисикори, Джокович – Нисикори.
Дмитрий Шахов: Маррей – Джокович, Маррей – Нисикори, Маррей – Раонич.
Антон Шебика: Маррей – Джокович, Маррей – Нисикори, Маррей – Раонич.
До нынешнего года Энди и Милош имели равное соотношение личных встреч – 3-3, при этом ещё по одному матчу они отдали друг другу без игры. А вот в 2016-м игра пошла в одни ворота – во всех поединках неизменно побеждал британец, хотя поединки отличались исключительной напряжённостью. Впервые в сезоне соперники встретились в полуфинале Australian Open. За 4 часа 3 минуты Энди одержал победу – 4:6, 7:5, 6:7, 6:4, 6:2.
Затем последовал разгром на грунте Монте-Карло – 6:2, 6:0. А вот на траве Лондона уже всё получилось по-другому. В финале турнира Энди прошлось отыгрывать сет, с чем он в итоге справился – 6:7, 6:4, 6:3.
Теннисисты снова встретились в решающем матче – следующего турнира, знаменитого Уимблдона. Встреча была снова упорной, однако сетов на сей раз канадец не взял. Главный успех для него заключался в самом факте первого, но, скорее всего, далеко не последнего выхода в финал турнира «Большого шлема».
Дальше пути соперников пересекались только в полуфиналах. На «Мастерсе» в Цинциннати Маррей, окрылённый победой в Рио, уверенно справился с Раоничем, который Олимпиаду пропускал – 6:3, 6:3. На полуфинал «Мастерса» в Париже Милош выйти отказался, а про полуфинал Лондона мы уже рассказывали выше – это был красивый, упорный матч, но всё равно победу праздновал Энди.
В своих тройках наши респонденты называли также следующие противостояния сезона-2016: Маррей — дель Потро (1-1), Джокович — Нисикори (6-0), Тим — Зверев (3-1), Вавринка — Кузнецов (1-1) и Федерер – Раонич (0-2).