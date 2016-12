Итоги-2016. Теннисистка года. Кербер отодвинула Серену с трона

1-е место. Анжелика Кербер — 36 баллов

Теннисистка года-2016.

Итоги голосования редакции «Чемпионата»:

1. Кербер — 36 баллов.

2. С. Уильямс — 18.

3. Цибулкова — 11.

4. Пара Веснина/Макарова — 3.

5. Мугуруса — 2.

6-7. Кузнецова, Шарапова – по 1.



1. Кербер — 36 баллов.2. С. Уильямс — 18.3. Цибулкова — 11.4. Пара Веснина/Макарова — 3.5. Мугуруса — 2.6-7. Кузнецова, Шарапова – по 1. Мнение читателей: 1. Кербер, 2. Шарапова, 3. Пара Веснина/Макарова.

2-е место. Серена Уильямс — 18 баллов

Кто за кого:



Алексей Адамов: Кербер, С. Уильямс, Мугуруса.

Екатерина Бычкова: Кербер, Цибулкова, Кузнецова.

Даниэль Виленчук: Кербер, Цибулкова, Веснина/Макарова.

Евгений Гайдуков: Кербер, С. Уильямс, Мугуруса.

Галина Козлова: Кербер, Цибулкова, С. Уильямс.

Илья Рывлин: Кербер, С. Уильямс, Веснина/Макарова.

Даниил Сальников: Кербер, С. Уильямс, Цибулкова.

Роман Семёнов: Кербер, С. Уильямс, Цибулкова.

Анастасия Филиппова: Кербер, С. Уильямс, Шарапова.

Анна Чакветадзе: Кербер, С. Уильямс, Цибулкова.

Дмитрий Шахов: Кербер, С. Уильямс, Веснина/Макарова.

Антон Шебика: Кербер, Цибулкова, С. Уильямс.

3-е место. Доминика Цибулкова — 11 баллов

Продолжаем подводить итоги сезона-2016. На десерт остались главные деликатесы – номинации«Теннисист года» и «Теннисистка года». Сегодня речь пойдёт о женщинах. Здесь, как и накануне в номинации «Противостояние года» , у одного из претендентов не было конкурентов. Речь идёт о немке Анжелике Кербер. В голосовании журналистов она набрала максимальное количество баллов – 36 из 36 возможных. 41% читателей также выбрали немку.За восемь предыдущих опросов «Чемпионата» Анжелика Кербер ни разу не попадала в тройку лучших теннисисток года. Вот и первый в сезоне-2016 турнир «Большого шлема» 28-летняя немка начала в качестве 7-го номера посева. Могла быть и ниже, если бы на стартовой неделе января не дошла до финала Брисбена. А дальше начались чудеса. Сначала Кербер обыграла несколько опасных соперниц, в том числе Йоханну Конту и двукратную победительницу этого турнира Викторию Азаренко, и впервые оказалась в финале «шлема». А там, будучи явным аутсайдером (коэффициент букмекеров на победу немки был 5.50), смогла одолеть грозную Серену Уильямс, пытавшуюся повторить рекорд Штеффи Граф (22 титула на мэйджорах в одиночке).Наутро Анжелика, что называется, проснулась знаменитой. После этой грандиозной победы она стала второй ракеткой мира и формально главной преследовательницей Серены в борьбе за первое место в рейтинг-листе WTA . «Пришла в себя» немка на удивление быстро. Уже в Майами она добралась до полуфинала, где уступила лишь будущей чемпионке Виктории Азаренко, затем последовали полуфинал грунтового Чарльстона и победа на домашнем турнире в Штутгарте.На травяном «шлеме» – знаменитом Уимблдоне – Анжелика снова добралась до финала, одержав отличные победы над Симоной Халеп и Винус Уильямс. В решающем матче она вновь сошлась с Сереной, однако второй раз подряд проиграть американка себе позволить не могла – 7:5, 6:3 в пользу Уильямс-младшей и заветный рекорд Граф был повторён.С переходом на хард Кербер дошла до полуфинала Premier-900 в Монреале, а затем добралась до решающего поединка Игр-2016 в Рио. Однако там Анжелика ничего не смогла поделать с проводившей «матч жизни» пуэрториканкой Моникой Пуиг – 4:6, 6:4, 1:6. Это можно было расценить как неудачу, но и о серебре Олимпиады многие и мечтать не смеют.На ещё одном Premier-900, в Цинциннати, Кербер снова дошла до финала, где титул у неё отобрала чешка Каролина Плишкова. Но следом, на US Open, Анжелика смогла с ней поквитаться. На правах более опытной теннисистки (для неё это был уже третий финал «шлема» за год и в карьере) немка смогла справиться с дебютанткой матчей подобного уровня, завоевать в итоге уже второй титул «Большого шлема» в сезоне и карьере, а с понедельника стать первой ракеткой мира. Таким образом, Анжелика смогла отодвинуть Серену с теннисного трона, на котором та находилась аж 186 недель подряд. Это, кстати, тоже было повторением рекорда Штеффи Граф, установленного на стыке 80-90-х.Далее у Кербер последовал естественный спад в игре, но к Итоговому чемпионату WTA она смогла подойти в боевой форме – она выиграла все три матча в группе, разгромила в полуфинале Агнешку Радваньскую и лишь в финале уступила Доминике Цибулковой, которая также попала в нашу тройку. Ну а сезон Анжелика так и закончила в качестве первой ракетки мира. В Германии по достоинству оценили успех соотечественницы, признав её спортсменкой года.Пять раз из предыдущих восьми Серена Уильямс побеждала в наших опросах в этой номинации. Ещё один раз (2008) она была второй. В этом году она снова заняла это место, которое для любой другой её соперницы было бы успехом. Но не для американки. Серена, как и прежде, осталась грозной силой в мире женского тенниса, однако после сенсационного поражения в полуфинале US Open-2015 итальянке Роберте Винчи у Уильямс-младшей участились осечки в решающих стадиях соревнований. О проигрыше в финале Australian Open Анжелике Кербер мы уже говорили. Далее последовали проигранный Виктории Азаренко финал Индиан-Уэллса и матч 1/8 финала Майами Светлане Кузнецовой.Дальше американка отказалась ехать на аналогичный обязательный турнир в Мадриде на грунте, однако в Риме предстала полностью мобилизованной – ни одной из соперниц она не отдала ни сета, правда, с сеткой ей там откровенно повезло. В итоге в столице Италии Серена открыла счёт своим титулам-2016. Казалось, на «Ролан Гаррос» всё повторится, тем более снова жребий и ход турнирной борьбы был к американке благосклонен. Однако в финале вышло очередное фиаско. На сей раз завоевать титул Уильямс не дала испанка Гарбинье Мугуруса А вот на Уимблдоне у Серены всё получилось. Она довольно уверенно дошла до финала, где взяла реванш у Кербер за Мельбурн. Кроме того, гонка американки за Штеффи Граф увенчалась успехом – теперь у обеих по 22 «шлема» в одиночке. Это был второй титул Серены в сезоне и, как оказалось, последний. Дальше последовала неудачная поездка на Олимпиаду в Рио, где мечту о медалях у неё отобрала украинка Элина Свитолина, которая не пустила многократную чемпионку прошлых лет даже в четвертьфинал. В парном разряде сёстры Уильямс и вовсе проиграли в первом же круге чешкам Шафаржовой и Стрыцовой.От поездки в Цинциннати Серена отказалась, а на US Open она снова, как и годом ранее, проиграла на стадии полуфинала ещё одной представительнице Чехии – Каролине Плишковой. Параллель с прошлым сезоном на этом не закончилась – американка следом снялась со всех турниров, включая Итоговый чемпионат WTA в Сингапуре. Год Уильямс завершила на второй строчке рейтинг-листа, но и её ей сохранить будет непросто, поскольку соперницы теперь знают, что Серена перестала быть непобедимой. Доминика Цибулкова давно известна в туре, она всегда была опасной соперницей, но именно в этом сезоне словачке удалось заметно прибавить в стабильности. Начала она год на 38-й позиции, но успехи на мелких, средних и крупных турнирах постепенно позволили ей подняться в десятку. Перед 2016 годом у неё в активе было 4 титула, но она добавила ещё столько же. Она победила в Катовице, Истбурне и Линце, дошла до финалов в Акапулько, Мадриде и Ухане, полуфиналов – в Хобарте и Стэнфорде, четвертьфиналов в Санкт-Петербурге и на Уимблдоне. Накопленных за сезон очков ей хватило на то, чтобы, не заезжая в Москву на Кубок Кремля, прямиком отправиться в Сингапур на свой первый в карьере Итоговый турнир WTA Начала словачка турнир неудачно – с двух поражений, но запутанная ситуация в группе позволила ей за счёт единственной победы над Симоной Халеп и взятого сета у первой ракетки мира Анжелики Кербер всё же выйти в полуфинал. Там она обыграла уставшую Светлану Кузнецову, а в финале, ставшем для Цибулковой «матчем жизни», взяла реванш у Кербер за поражение в группе, а заодно завоевала пока и самый главный для себя титул. Год 27-летняя Доминика завершила в статусе 5-й ракетки мира, но она уже вовсю готовится к новым вызовам.Остальные названные в опросе номинанты набрали незначительное количество баллов, но наличие среди них россиянок Кузнецовой, сыгравшей всего один турнир, Шараповой и, что более неожиданно, не игрока, а целой пары Веснина/Макарова, позволило читателям «Чемпионата» немного «порезвиться» в голосовании. «Народная» тройка в итоге оказалась несколько иной, впрочем, как уже говорилось, победительница всё равно осталась та же – Анжелика Кербер