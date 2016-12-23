Итоги-2016. Теннисистка года. Кербер отодвинула Серену с трона

Анжелика Кербер стала первой, по мнению журналистов и читателей. Лидером она завершила год и в рейтинг-листе WTA, а дальше мнения разошлись.

1-е место. Анжелика Кербер — 36 баллов

Теннисистка года-2016.

Итоги голосования редакции «Чемпионата»:

1. Кербер — 36 баллов.

2. С. Уильямс — 18.

3. Цибулкова — 11.

4. Пара Веснина/Макарова — 3.

5. Мугуруса — 2.

6-7. Кузнецова, Шарапова – по 1.



1. Кербер — 36 баллов.2. С. Уильямс — 18.3. Цибулкова — 11.4. Пара Веснина/Макарова — 3.5. Мугуруса — 2.6-7. Кузнецова, Шарапова – по 1. Мнение читателей: 1. Кербер, 2. Шарапова, 3. Пара Веснина/Макарова.

2-е место. Серена Уильямс — 18 баллов

Кто за кого:



Алексей Адамов: Кербер, С. Уильямс, Мугуруса.

Екатерина Бычкова: Кербер, Цибулкова, Кузнецова.

Даниэль Виленчук: Кербер, Цибулкова, Веснина/Макарова.

Евгений Гайдуков: Кербер, С. Уильямс, Мугуруса.

Галина Козлова: Кербер, Цибулкова, С. Уильямс.

Илья Рывлин: Кербер, С. Уильямс, Веснина/Макарова.

Даниил Сальников: Кербер, С. Уильямс, Цибулкова.

Роман Семёнов: Кербер, С. Уильямс, Цибулкова.

Анастасия Филиппова: Кербер, С. Уильямс, Шарапова.

Анна Чакветадзе: Кербер, С. Уильямс, Цибулкова.

Дмитрий Шахов: Кербер, С. Уильямс, Веснина/Макарова.

Антон Шебика: Кербер, Цибулкова, С. Уильямс.

3-е место. Доминика Цибулкова — 11 баллов