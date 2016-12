Итоги-2016. Теннисист года. Полный триумф Маррея

1-е место. Энди Маррей — 35 баллов

2-е место. Новак Джокович — 22 балла

3-е место. Стэн Вавринка — 11 баллов

Кто за кого?



Алексей Адамов — Джокович, Маррей, Вавринка.

Екатерина Бычкова — Маррей, Вавринка, Тим.

Даниэль Виленчук — Маррей, Джокович, Вавринка.

Евгений Гайдуков — Маррей, Джокович, Вавринка.

Галина Козлова — Маррей, Вавринка, Джокович.

Илья Рывлин — Маррей, Джокович, Раонич.

Даниил Сальников — Маррей, Джокович, Вавринка.

Роман Семёнов — Маррей, Джокович, Вавринка.

Анастасия Филиппова — Маррей, Джокович, Раонич.

Анна Чакветадзе — Маррей, Джокович, Вавринка.

Дмитрий Шахов — Маррей, Джокович, Раонич.

Антон Шебика — Маррей, Джокович, Вавринка.

Победители 2015 года:

1. Джокович

2. Маррей

3. Федерер



Победители 2014 года:

1. Джокович

2. Федерер

3. Надаль



Победители 2013 года:

1. Надаль

2. Джокович

3. Маррей



Победители 2012 года:

1. Джокович

2. Маррей

3. Федерер



Победители 2011 года:

1. Джокович

2. Федерер

3. Надаль



Победители 2010 года:

1. Надаль

2. Федерер

3. Джокович



Победители 2009 года:

1. Федерер

2. Дель Потро

3. Давыденко



Победители 2008 года:

1. Надаль

2. Джокович

3. Федерер.

Продолжаем подводить итоги сезона. После рассказа о лучших теннисистках логично поговорить о мужчинах. И у журналистов, и у читателей полностью совпали призовые тройки. Правда, они отличаются от мирового рейтинга. Так, и обозреватели, и посетители портала поставили на третье место, а не, который завершил год на третьей позиции.Если у женщиннабрала максимальное количество баллов — 36, то у мужчин один журналист поставилна второе место. Как мы помним, судьба первой ракетки мира по итогам года решалась в заключительном матче сезона, то естьмог оказаться на вершине, несмотря на блеклую игру во второй половине года. Тем не менее триумфатором сезона стал именно Энди. На протяжении всего года британец играл хорошо, но в октябре вышел на невероятный уровень и завоевал пять титулов подряд, из них два «Мастерса-1000» и Итоговый турнир.Британец традиционно удачно выступает в Австралии, не стал исключением и прошедший сезон. Он достаточно убедительно дошёл до полуфинала, а там в красивой встрече обыграл, уступая 1-2 по сетам. Маррей в пятый раз оказался в решающем матче Australian Open, но вновь не сумел сделать ещё один шаг.добился уверенной победы в трёх партиях. Затем британец помог своей сборной выйти в четвертьфинал Кубка Дэвиса, но при этом провалил мартовские крупные турниры в США и в обоих уступил во вторых матчах. Зато Энди удалось подготовиться к грунтовой части сезона и показать на этом покрытии блестящий теннис. Ранее песок был самым неудобным покрытием для Маррея, но в этом сезоне всё поменялось. Он шёл по восходящей: полуфинал в Монте-Карло, финал в Мадриде и титул в Риме. При этом британцу удалось обыграть и Джоковича, иВ Париже он считался одним из главных фаворитов, хотя ранее ни разу не играл даже в финале. На старте «Ролан Гаррос» Маррей действовал неудачно и не без труда прошёл двух соперников в пяти сетах.он уступал 1-2 по партиям, а си вовсе пришлось выигрывать три партии подряд с 0-2. Затем Энди разыгрался и вышел в финал, где опять пришлось сражаться с Новаком. Дебютный отрезок остался за британцем, но следующие три взял серб и впервые в карьере завоевал титул на парижском грунте и оформил «Карьерный шлем». Маррей же перешёл на любимую траву и выиграл и Лондон, и Уимблдон. За весь Уимблдон Маррей отдал всего два сета, при этом в одном матче с. Британец взял две первые партии, а затем неожиданно позволил французу вернуться в матч. Более того, Цонга имел брейк-пойнт на старте пятой партии, но Энди его отыграл и крикнул на весь стадион: «Я ни за что не проиграю этот матч». Сказал — сделал. В решающей встрече он оказался сильнееи во второй раз в карьере покорил домашний «Шлем».В августе Энди стал первым теннисистом, который завоевал золотую медаль на второй Олимпиаде подряд. Чемпион-2012 едва не уступил в четвертьфинале, но выиграл на решающем тай-брейке, затем убедительно прошёл Кея Нисикори, а в упорном и красивом финале оказался сильнее. На тот момент Маррей выиграл третий титул подряд. Мог завоевать и четвёртый, но в финале Цинциннати уступил. Тем не менее на US Open Энди был одним из главных фаворитов, нооказался сильнее в пятисетовом четвертьфинале. А затем, как мы уже говорили, британец сумел прибавить и начал стремительно догонять в рейтинге. Победа в Париже позволила ему впервые в карьере стать первым, но чтобы удержаться на верхней ступени пьедестала надо было сыграть не хуже Джоковича в Лондоне.Энди ещё никогда не выходил даже в финал Итогового чемпионата, но на сей раз он выиграл все матчи в группе, взял верх в сложнейшей встрече св полуфинале (отыграв матчбол на тай-брейке третьей партии), а в финале, несмотря на усталость, в двух сетах переиграл Новака и триумфально завершил лучший сезон в своей карьере. Девять титулов, 13 финалов и 90 % выигранных матчей — так хорошо Энди ещё не играл никогда. Безусловно, говоря о прогрессе Маррея, нельзя не отметить возвращение в команду, под руководством которого он победил на US Open, Уимблдоне и лондонской Олимпиаде. Упорный труд и вера в себя позволили Энди заслуженно стать лучшим теннисистом мира Новак в голосовании журналистов сильно отстал от Энди, но при этом с запасом опередил Стэна Вавринку. Даже несмотря на то что серб по своим меркам слабо сыграл во второй половине сезона, он всё равно, как правило, доходил до решающих стадий. В рейтинге же он набрал в два раза больше очков, чем Раонич. Это огромная дистанция. Удивительно, но ещё в июне казалось, что этот сезон может стать лучшим в карьере серба. Он выиграл в Дохе, а затем в шестой раз победил на Australian Open. В целом Джокович играл на высоком уровне, если взять за скобки странный пятисетовый матч с Жилем Симоном, в котором Новак допустил 100 ошибок. В Индиан-Уэллсе и Майами серб тоже был безупречен — два титула и всего один проигранный сет. Кто тогда мог представить, что Маррей его обгонит?Переход на грунт тоже был неплохим — титул в Мадриде и финал в Риме, а на «Ролан Гаррос» Джокович наконец оформил «Карьерный шлем». Не пришлось играть с Надалем, но в финале ему постарался навязать борьбу Маррей. Правда, британец взял лишь один сет. В общем, в первой половине сезона Джоковича было не остановить. Однако вторая половина сложилась совсем иначе. Уже в третьем раунде Уимблдона он сенсационно уступил, а на Олимпиаде проиграл в первом круге, хотя в соперниках у него был дель Потро, который потом завоевал серебряную медаль. Да, на US Open Новак дошёл до финала, но его путь оказался очень странным: три матча из шести были неполноценными. А в решающей встрече Вавринка взял верх и не позволил Джоковичу выиграть три «Шлема» за сезон.Новак всё равно оставался на вершине рейтинга и имел запас перед Марреем, однако в концовке сезона серб не смог выйти на свой уровень. К Итоговому турниру он, вроде бы, подготовился и выиграл четыре встречи, но в финале Маррей победил достаточно уверенно. Словом, сезон получился неоднозначным: есть «Карьерный шлем» и блестящие выступления до июня, но затем спад и упущенное первое место в рейтинге.И журналисты, и читатели поставили на третье место Стэна Вавринку, несмотря на то что в табели о рангах он четвёртый. Почему? Скорее всего из-за US Open. Всего Стэн завоевал в прошедшем сезоне четыре титула, но Ченнай, Дубай и Женева не могут сравниться с Открытым чемпионатом США. На этих трёх турнирах он обыграл всего двух игроков топ-20 и ни одного из топ-10. В США же, по крайней мере на финальных стадиях, у него была тяжёлая сетка. В 1/4 он играл с набравшим форму дель Потро, затем пришлось встречаться с Кеем Нисикори, а в решающем матче у него в соперниках был на тот момент первый номер рейтинга Джокович. При этом Стэн мог проиграть уже в третьем раунде Даниэлю Эвансу, у которого был матчбол. В этом весь Вавринка: он может показать невнятную игру и выбыть на старте турнира, а может вдруг поймать такой кураж, что остановить его почти невозможно.В подобном стиле он победил на Australian Open и «Ролан Гаррос», а теперь завоевал уже третий «Шлем» и оказался в шаге от «Карьерного шлема». Но при этом на остальных турнирах сезона-2016 Вавринка не блистал и рано проиграл как в Австралии, так и на Уимблдоне. На «Мастерсах» в его активе всего один полуфинал. Может быть, швейцарцу и не хватает стабильности и свой лучший теннис он действительно показывает редко, но если он его находит, то смотреть за его фирменным одноручным бэкхендом и плотными ударами с задней линии одно удовольствие.Ещё журналисты отметили. Милош, ранее не завершавший год выше восьмой позиции, добился ощутимого прогресса. Да, титул всего один, но зато четыре финала и россыпь четвертьфиналов и полуфиналов. Прежде всего, канадец прибавил в том, что резко сократил количество поражений от игроков средней руки. Исключением стал US Open, где он во втором раунде уступил, но там канадца беспокоила рука, не позволявшая нормально подавать. А так Милош впервые дошёл до финала «Шлема» (это произошло на Уимблдоне) и до полуфинала в Австралии. И на «Мастерсах» он везде, кроме Рима и Шанхая, проходил как минимум до четвертьфинала. То есть Милош собирал большие очки именно там, где это и должен делать игрок десятки — на самых крупных соревнованиях.Журналисты также отметили, достижения которого намного скромнее, чем у Раонича, но и он сделал большой шаг вперёд. Ранее австриец всего раз был в четвёртом круге на «Шлемах», а на «Ролан Гаррос» ему удалось стать полуфиналистом. Всего же он завоевал четыре титула, а ещё в двух случаях доходил до финала. Безусловно, это пока лучший сезон Доминика в карьере.