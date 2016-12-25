На 6% больше брейков. Ключ к прогрессу Маррея

Эйсы
Как обычно, здесь за первое место схлестнулись два гиганта – Иво Карлович и Джон Иснер. В целом у Иво получился прекрасный сезон. Он показал свой лучший результат на US Open и впервые финишировал в топ-20. И добился он этого к 37 годам. Однако по эйсам он уступил Джону. Сам хорват списал эту неудачу на травмы, хотя он провёл даже больше матчей, чем американец (54 против 50).
Иснер в 2016-м исполнил 1159 подач навылет. Всего в сумме за карьеру у него уже 8601 эйс. Джон занимает шестое место по общему количеству, уступая всего 112 эйсов Питу Сампрасу и 467 Энди Роддику. То есть через год он вполне может стать четвёртым. Рекордсменом является Карлович, у которого 11 572 эйса, 1131 из которых были исполнены в 2016-м.
Третье место по итогам сезона досталось ещё одному теннисисту из списка «кому за 30» — Жилю Мюллеру (888 эйсов). Хотя есть среди лидеров и помоложе: четвёртым был Милош Раонич (874), а пятым – Ник Кирьос (732). Энди Маррей в этом году вошёл в десятку (551). В 2015-м Джокович был всего в 31 эйсе от Энди, но в этом сезоне подача помогала сербу реже – 276 эйсов и 29-я позиция в туре.
Процент попадания первой подачи
Стабильнее всех в прошедшем сезоне подавал Рафаэль Надаль. У испанца на протяжении всей карьеры всегда был высокий процент попадания первой подачи. По сравнению с прошлым сезоном он улучшил его ещё на два процента – 70%.
Прошлогодний лидер по этому показателю – Иснер – в этот раз оказался на втором месте (69%). В целом подача американца осталась на уровне прошлого сезона. Хотя год для него был не слишком удачным. Он поправил своё положение на заключительном соревновании года в Париже, где дошёл до финала.
Статистические данные официального сайта АТР по итогам сезона
Эйсы:
1. Джон Иснер – 1159.
2. Иво Карлович – 1131.
3. Жиль Мюллер – 888…
9. Энди Маррей – 551…
29. Новак Джокович – 276…
33. Андрей Кузнецов – 253.
Процент попадания первой подачи:
1. Рафаэль Надаль – 70%.
2. Джон Иснер – 69%.
3. Ник Кирьос – 66%…
5. Новак Джокович – 65%…
25. Энди Маррей – 60%…
40. Андрей Кузнецов – 56%.
Процент выигранных мячей на первой подаче:
1. Иво Карлович – 82%.
2. Джон Иснер – 82%.
3. Жиль Мюллер – 81%…
10. Энди Маррей – 76%…
21. Андрей Кузнецов – 74%.
22. Новак Джокович – 73%.
Эйсы:
1. Джон Иснер – 1159.
2. Иво Карлович – 1131.
3. Жиль Мюллер – 888…
9. Энди Маррей – 551…
29. Новак Джокович – 276…
33. Андрей Кузнецов – 253.
Процент попадания первой подачи:
1. Рафаэль Надаль – 70%.
2. Джон Иснер – 69%.
3. Ник Кирьос – 66%…
5. Новак Джокович – 65%…
25. Энди Маррей – 60%…
40. Андрей Кузнецов – 56%.
Процент выигранных мячей на первой подаче:
1. Иво Карлович – 82%.
2. Джон Иснер – 82%.
3. Жиль Мюллер – 81%…
10. Энди Маррей – 76%…
21. Андрей Кузнецов – 74%.
22. Новак Джокович – 73%.
Отметим существенный прогресс подачи Ника Кирьоса. В прошлом году он по проценту попадания первой и в топ-50 не вошёл, а тут стал третьим (66%). И при этом подача у Ника действительно хорошая. Когда австралиец сконцентрирован, сделать брейк на его подаче весьма непросто.
Новак Джокович, как и в прошлом сезоне, занял пятое место, так что в этом плане серб остался на уровне (65%). Маррей чуть чаще рисковал на первой подаче и попадал реже – 60%. Год назад у него было 62% — здесь Энди не прибавил, но мы ещё обратим внимание на те показатели, которые он улучшил.
Процент выигранных мячей на первой подаче
Иво Карлович стал лучшим третий год кряду. При этом по сравнению с 2015-м он снизил свой показатель с 85% до 82%. Джон Иснер здорово добавил — с 79% до 82%. Кстати, первая тройка идентична таблице эйсов, то есть замкнул её также Жиль Мюллер.
Маррей сыграл на том же уровне, что и в прошлом году, – 76%. Но год назад это было 16-е место, а в 2016-м уже 10-е. То есть в целом теннисисты чуть хуже играли на подаче в прошедшем сезоне. У Джоковича тоже существенных изменений не наблюдалось (73%), год назад было лишь на процент лучше. Хотя по ощущениям серб во второй половине года играл на подаче хуже обычного, но это компенсировал прекрасный старт сезона.
Процент выигранных мячей на второй подаче
Этот показатель уже позволяет судить о том, как теннисисты проявляют себя в розыгрышах. Новак сохранил лидерство, хотя выступил слабее, чем в 2015-м. Год назад он был уверенно лучшим с 60%, а в 2016-м у него 56%. Вообще плотность в этом компоненте удивительная. В зону 55-56% вошли сразу девять теннисистов – Джокович, Вавринка, Карлович, Нисикори, Раонич, Чилич, Куэвас, Кирьос и Иснер. Всего на процент отстали Надаль и Маррей.
Фото: Reuters
Новак Джокович
Состав этого списка вряд ли кто-то удивляет — здесь либо ведущие теннисисты, либо обладатели добротной второй подачи. Немного выпадает Куэвас, но уругваец провёл достойный сезон. 30-летний теннисист завершил год на 22-м месте, а по ходу сезона и в топ-20 входил.
Если на первой подаче Бернард Томич действует весьма успешно, то на второй он берёт меньше половины мячей – 48%. Это пока несколько мешает Томичу выйти на новый уровень и начать штурмовать первую десятку.
Процент выигранных геймов на своей подаче
Год назад Карлович был лучшим с 96%. Как мы уже отмечали, в этом году в целом общие показатели на подаче немного упали, так что Иво возглавил список с 93% выигранных геймов (из 744 геймов на подаче он отдал только 54). Ещё реже проигрывал свою подачу Иснер – 51 раз, у него тоже 93%. Далее в списке знакомые лица с отличной подачей – Раонич (91%), Кирьос (89%), Мюллер (88%).
Процент выигранных мячей на второй подаче:
1. Новак Джокович – 56%.
2. Стэн Вавринка – 56%.
3. Иво Карлович – 56%…
10. Энди Маррей – 54%…
28. Андрей Кузнецов – 52%.
Процент выигранных геймов на подаче:
1. Иво Карлович – 93%.
2. Джон Иснер – 93%.
3. Милош Раонич – 91%…
8. Новак Джокович – 86%…
10. Энди Маррей – 85%…
29. Андрей Кузнецов – 80%.
Процент отыгранных брейк-пойнтов:
1. Иво Карлович – 73%.
2. Стив Джонсон – 71%.
3. Рафаэль Надаль – 70%…
8. Новак Джокович – 69%…
13. Энди Маррей – 66%…
30. Андрей Кузнецов – 62%.
1. Новак Джокович – 56%.
2. Стэн Вавринка – 56%.
3. Иво Карлович – 56%…
10. Энди Маррей – 54%…
28. Андрей Кузнецов – 52%.
Процент выигранных геймов на подаче:
1. Иво Карлович – 93%.
2. Джон Иснер – 93%.
3. Милош Раонич – 91%…
8. Новак Джокович – 86%…
10. Энди Маррей – 85%…
29. Андрей Кузнецов – 80%.
Процент отыгранных брейк-пойнтов:
1. Иво Карлович – 73%.
2. Стив Джонсон – 71%.
3. Рафаэль Надаль – 70%…
8. Новак Джокович – 69%…
13. Энди Маррей – 66%…
30. Андрей Кузнецов – 62%.
Энди Маррей с каждым годом всё успешнее в этом компоненте. В 2014-м он был только 30-м, а нынче вошёл в топ-10 с 85%. Новак превзошёл его на один процент и занял восьмую позицию. Кстати, Энди в прошедшем сезоне был единственным, кто на своей подаче провёл больше тысячи геймов
Процент отыгранных брейк-пойнтов
Лучшим оружием против брейк-пойнтов всё равно является подача, хотя здесь важно уметь здорово сыграть в нужные моменты. Второй год кряду лучше всех в АТР-туре отыгрывал брейк-пойнты Иво Карлович (73%). А вот на втором месте свежее лицо – Стив Джонсон. Американец особо не отмечался в других компонентах, здесь же был одним из лучших (71%). Это помогло ему в какой-то момент стать первой ракеткой США, хотя в целом Стив удачно играл только в середине года.
Намного лучше на важных мячах в этом году играл Рафаэль Надаль. Он улучшил свою реализацию с 62% до 70% и стал третьим в АТР-туре. Джокович сделал схожий прогресс в 2015-м. Новаку удалось удержать свой показатель и остаться в десятке (68%).
Мы пока особо не отмечали Андрея Кузнецова. Россиянин в большинстве списков держится в серединке. Вот и здесь он находится на 30-м месте с 62%. Но по сравнению с прошлым годом Андрей добавил, ведь до этого он не попадал в топ-50.
Процент выигранных мячей на приёме первой подачи
Переходим к игре на приёме. Долгое время здесь доминировал Надаль, но в прошлом сезоне его опередил Джокович. Новак оказался первым и в этом году (35%). Причём у серба статистика на грунте (38%) даже лучше, чем на харде (34%). Но это логично, ведь на грунте он наконец-то выиграл «Ролан Гаррос», а его спад пришёлся на хард.
Надаль в этом сезоне не отстал от Новака (35%), а третьим был Энди Маррей (34%). Но здесь у нового лидера мирового тенниса не заметно огромного прогресса. По сравнению с 2015-м он добавил всего один процент. В 2015-м он был четвёртым, пропустив в тройку Давида Феррера. Испанец в этом сезоне выступил чуть слабее, хотя всё равно был в десятке по этому компоненту. Как и в прошлом году, в топ-10 вошли Монфис, Симон и Гоффен. А хуже всех первую подачу принимал Иво Карлович – 20%.
Процент выигранных мячей на приёме второй подачи
За последние шесть лет Джокович в пятый раз стал лучшим и однажды был вторым. При этом серб принимал даже лучше, чем в триумфальном 2015-м, – 59%. Новак добавил два процента, а Маррей всего один (56%) и стал вторым в этом списке.
В прошлому году Надаль оказался неожиданно низко в этом списке, но в 2016-м исправился и имел схожие показатели с Марреем (56%). Помимо него в десятке ещё три испанца – Феррер, Баутиста-Агут и Карреньо-Буста. Последние двое в других таблицах высоко не были замечены, так что для них игра на приёме второй подачи является ключом к успеху. Оба, к слову, провели лучшие сезоны в карьере.
Реализация брейк-пойнтов
Но Карреньо-Буста не просто здорово действует на приёме второй подачи. Действующий победитель Кубка Кремля ещё и лучше всех в АТР-туре реализует брейк-пойнты – 46%. Это помогло ему войти в топ-30, хотя больших побед Пабло пока не одерживал. Ему 25 лет, что не так много по меркам нынешнего АТР-тура.
Процент выигранных мячей на приёме первой подачи:
1. Новак Джокович – 35%.
2. Рафаэль Надаль – 35%.
3. Энди Маррей – 34%…
29. Андрей Кузнецов – 29%.
Процент выигранных мячей на приёме второй подачи:
1. Новак Джокович – 59%.
2. Энди Маррей – 56%.
3. Рафаэль Надаль – 56%…
14. Андрей Кузнецов – 51%.
Реализация брейк-пойнтов:
1. Пабло Карреньо-Буста – 46%.
2. Гаэль Монфис – 46%.
3. Энди Маррей – 45%…
9. Новак Джокович – 43%…
23. Андрей Кузнецов — 40%.
Процент выигранных геймов на приёме:
1. Рафаэль Надаль – 41%.
2. Энди Маррей – 37%.
3. Новак Джокович – 34%…
25. Андрей Кузнецов – 25.
1. Новак Джокович – 35%.
2. Рафаэль Надаль – 35%.
3. Энди Маррей – 34%…
29. Андрей Кузнецов – 29%.
Процент выигранных мячей на приёме второй подачи:
1. Новак Джокович – 59%.
2. Энди Маррей – 56%.
3. Рафаэль Надаль – 56%…
14. Андрей Кузнецов – 51%.
Реализация брейк-пойнтов:
1. Пабло Карреньо-Буста – 46%.
2. Гаэль Монфис – 46%.
3. Энди Маррей – 45%…
9. Новак Джокович – 43%…
23. Андрей Кузнецов — 40%.
Процент выигранных геймов на приёме:
1. Рафаэль Надаль – 41%.
2. Энди Маррей – 37%.
3. Новак Джокович – 34%…
25. Андрей Кузнецов – 25.
Вторым был Гаэль Монфис (46%), который тоже провёл лучший сезон в своей карьере. Французу немного везло с сетками, но он здорово использовал свои возможности. По сравнению с 2015-м он добавил 5%. Гаэль и Пабло в 2016-м реализовывали брейк-пойнты на уровне среднего показателя карьеры Гильермо Кории, который с 46% является лучшим за историю подсчёта статистики с 1991 года. Маррей и в этом компоненте остался на том же уровне — снова третий с 45%.
Процент выигранных геймов на приёме
Рафаэль Надаль возглавил этот список с удивительным показателем – 41%! Средний показатель выигранных геймов на приёме за карьеру у Надаля – 33%. И он второй во всём туре, уступая только Кории. Рафаэль стал первым теннисистом, который выиграл больше 40% геймов на приёме за сезон. До этого рекорд принадлежал Кории, который преуспел в 39% геймов на приёме в 2003 году.
И вот мы наконец-то дошли до компонента, в котором Маррей существенно добавил. В 2015-м он брал 31% геймов на приёме, а в этом сезоне уже 37%! В каждом матче этого года Энди делал брейк, что является уникальным достижением. Британец и до этого был статистически одним из лучших, но нынче добавил на приёме, и это помогло ему выйти на первую позицию в рейтинг-листе.
Джокович пусть и был лучшим на приёме на первой и второй подачах, делал меньше брейков (34%), чем Энди. А если брать абсолютные показатели, то у серба 282 брейка, а у британца 359. Для сравнения: у Карловича всего 55 брейков, и он худший в туре с 7% успешных геймов на приёме.
Фото: Reuters
Рафаэль Надаль