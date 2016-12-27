Милош Раонич. Универсализм и стабильность

Ключ к успеху — стабильность
Милош Раонич провёл лучший сезон в карьере. Да, в его активе всего один титул, что крайне мало для теннисиста топ-3, но зато он прибавил в стабильности. В марте канадец занимал только 14-е место в рейтинге. Подняться на третью строчку — задача очень непростая, но Раонич с ней справился. Как мы уже сказали, в основном за счёт стабильных результатов и сокращения количества поражений в первых кругах. Например, в сезоне-2015 Милош на восьми турнирах из 17 проигрывал до четвертьфинальной стадии. В прошедшем — только в шести случаях из 19. Впервые в карьере ему удалось одержать более 50 побед за год — 52. Восемь из них пришлись на встречи с игроками топ-10 — тоже личный рекорд.
Фактически Раонич провалился только на US Open, где уже во втором круге уступил Райану Харрисону. Правда, необходимо напомнить, что Милоша беспокоила рука, не позволявшая подавать в полную силу. Ещё три ранних поражения пришлись на концовку сезона, когда канадец, судя по всему, уже и не слишком выкладывался. Он уже готовился к Итоговому турниру, где выступил весьма неплохо. Конечно, ещё было неожиданное поражение на «Ролан Гаррос» от Альберта Рамоса, но грунт всё же самое неудобное покрытие для канадца. При этом среди «великанов» он на нём выступает лучше всех, но, конечно, хуже, чем Энди Маррей, Новак Джокович, Рафаэль Надаль и некоторые другие. И тем не менее на двух «Шлемах» из четырёх он дошёл как минимум до полуфинала, а на семи «Мастерсах» из девяти — до четвертьфинала. Именно такие результаты и позволили канадцу подняться на третью ступень и там удержаться.
Справка «Чемпионат.com»
Милош Раонич
Родился 27 декабря 1990 года в Титограде, Черногория.
Рост: 196 см. Правша. Двуручный удар слева.
Начало профессиональной карьеры: 2008.
Призовые за карьеру: $ 13 464 667.
В одиночном разряде 259 победы и 120 поражений.
Наивысшее место в рейтинг-листе: 3 (21 ноября 2016).
Количество титулов: 8.
Турниры «Большого шлема»:
Australian Open — полуфинал (2016).
«Ролан Гаррос» — четвертьфинал (2014).
Уимблдон — финал (2016).
US Open — 4-й круг (2012, 2013, 2014).
Милош Раонич
Родился 27 декабря 1990 года в Титограде, Черногория.
Рост: 196 см. Правша. Двуручный удар слева.
Начало профессиональной карьеры: 2008.
Призовые за карьеру: $ 13 464 667.
В одиночном разряде 259 победы и 120 поражений.
Наивысшее место в рейтинг-листе: 3 (21 ноября 2016).
Количество титулов: 8.
Турниры «Большого шлема»:
Australian Open — полуфинал (2016).
«Ролан Гаррос» — четвертьфинал (2014).
Уимблдон — финал (2016).
US Open — 4-й круг (2012, 2013, 2014).
«Научу Раонича играть в настоящий теннис»
Статистика говорит о том, что Раонич по сравнению с предыдущими сезонами немного сбавил на подаче. Он попал в призовую тройку всего по одному показателю из шести — процент выигранных геймов на своей подаче. Например, в прошлом сезоне он был в тройке по четырём показателям из шести. Однако он сильно прибавил на приёме. Милош никогда так хорошо не играл на втором мяче, а также никогда не делал так много брейков. Безусловно, сейчас Раонича уже нельзя назвать просто «Эйс-машиной». Он стал разноплановым теннисистом, который работает над своей игрой. Поздравляя Милоша с днём рождения, хотим вспомнить его самые яркие матчи в карьере. Возможно, именно в этой встрече многие российские болельщики вообще узнали о таком теннисисте, как Милош Раонич. На тот момент он находился в середине второй сотни мирового рейтинга и был просто перспективным юниором. Ему удалось пробиться в основную сетку Australian Open через квалификацию и обыграть двух соперников, но в третьем круге канадцу противостоял Михаил Южный — 10-й сеяный. Конечно, россиянин считался явным фаворитом, но Милош показал отличный атакующий теннис. 31 эйс и 64 удара навылет позволили ему одержать первую победу над игроком топ-10 и выйти в четвёртый круг. Давид Феррер в 1/8 финала взял верх в четырёх партиях, но всё равно Раоничу удалось тогда заявить о себе. За несколько дней Раонич и Фернандо Вердаско провели два матча. Сначала в финале турнира, а затем — уже в первом круге. В обоих случаях победил канадец, при этом с большим трудом. Испанец, по крайней мере в то время, полагал, что Милош играет в «неправильный» теннис. «Считаю, что это ненастоящая победа. Я надеюсь вновь сразиться с ним, но на этот раз на грунте, чтобы показать, что такое настоящий теннис. Покажу, как надо бегать, участвовать в розыгрышах, а не только пользоваться своей подачей», — заявил Вердаско. Надо сказать, что Фернандо в том же сезоне-2011 дважды встретился с Раоничем на песке и сумел выиграть в обоих случаях (в одном матче Раонич снялся после проигрыша первого сета). Вердаско действительно удалось научить Милоша играть на грунте. Да, на траве и харде он выступает намного лучше, но и на самом медленном покрытии показывает неплохие результаты, особенно в сравнении с другими игроками с ростом свыше 195 см. Отметим, что именно в игре с Фернандо в Сан-Хосе Милош завоевал свой первый из пока восьми титулов в карьере.
В конце сезона-2012 Милош уже был довольно известным игроком, он обыгрывал теннисистов топ-10, в том числе и Энди Маррея, но побед над соперниками из топ-3 у него не было. Однако в Токио Раонич навязал настоящую борьбу и сумел взять верх в трёх сетах, в том числе отыграв матчбол.
Три победы над Федерером
Раонич играл с Роджером Федерером 12 раз и взял верх только в трёх случаях. Первый из них — на парижском «Мастерсе-1000». Сегодняшний именинник впервые обыграл вторую ракетку мира и после виктории над Томашем Бердыхом вышел в свой второй финал на соревнованиях этой категории. Однако у Новака Джоковича он взял всего пять геймов. В сезоне-2016 Милош уже стал настоящим топовым игроком, поэтому и больших побед у него стало намного больше. Вспомним и успех над Федерером в финале Брисбена, и викторию во встрече с другим швейцарцем Стэном Вавринкой на Australian Open, однако одну из главных побед в карьере канадец одержал над Роджером на Уимблдоне. Федерер вёл 2:1 по партиям и имел множество шансов в четвёртом сете, однако Милош проявил характер и сумел перевести матч в пятую партию, где довёл дело до победы. Раонич вышел в свой первый финал на «Шлеме» и поборолся с Энди Марреем, но именно британец завоевал титул. С британцем Раонич провёл потрясающий матч на Итоговом турнире. Теннисисты сражались 3 часа 38 минут. Ставки были высоки: Энди пытался выйти в свой первый финал на этом соревновании, а также за то, чтобы остаться на первой строчке в рейтинге. Поражение же давало возможность Новаку Джоковичу вернуть себе лидерство. Шёл абсолютно равный теннис. Маррей упустил три матчбола, а затем шанс появился уже у канадца, но Энди матчбол отыграл и добился важнейшей победы.
Раонич встречает новый сезон с новым тренером. После сверхуспешного периода сотрудничества с Карлосом Мойей он решил сменить наставника. Теперь Милошу будет помогать Рихард Крайчек. Кроме того, Раонич на Уимблдоне работал с Джоном Макинроем, и в том числе благодаря ему смог дойти до финала. Крайчек, кстати, мог стать тренером Милоша уже на Уимблдоне, но тогда сторонам не удалось договориться. Пожелаем этому тандему удачи в следующем сезоне.
Опрос «Чемпионата»
Кто из теннисистов, ранее не побеждавших на турнирах «Большого шлема», выиграет его раньше других?
— Милош Раонич — 367 (36%).
— Кей Нисикори — 230 (23%).
— Доминик Тим — 120 (12%).
— Томаш Бердых — 49 (5%).
Кто из теннисистов, ранее не побеждавших на турнирах «Большого шлема», выиграет его раньше других?
— Милош Раонич — 367 (36%).
— Кей Нисикори — 230 (23%).
— Доминик Тим — 120 (12%).
— Томаш Бердых — 49 (5%).