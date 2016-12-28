Соцсети теннисистов-2016 — от Шараповой до Федерера

Также в России Мария взяла урок художественной гимнастики.
Виктория Азаренко тоже приезжала в Москву на матч Кубка Федерации. Ей в качестве сувенира досталась матрёшка.
Для Елены Весниной это был насыщенный год – полуфинал Уимблдона в одиночке, олимпийское золото в паре с Екатериной Макаровой.
Россиянка явно заслужила отдых.
Виктории Азаренко сейчас не до поездок, ведь она только что стала мамой. Но в начале года она побывала на Гавайях.
Дарья Касаткина и Дарья Гаврилова отдыхали вместе на Мальдивах и даже записали комедийный скит.
Вавринка приехал в Санкт-Петербург не на отдых, а на турнир, но сумел совместить приятное с полезным.
Роджер Федерер во второй половине года в теннис не играл, так что у него появилось свободное время для прогулок по горам. Из всех его фотографий эта запала в сердца теннисных болельщиков больше остальных.
Некоторые теннисистки сделали то, чего ранее обещали не делать. Каролина Возняцки снялась в откровенной фотосессии в купальнике из краски.
Доминика Цибулкова постоянно радовала своих поклонников красивыми фотографиями, но она ещё и на корте отличилась, выиграв Итоговый чемпионат WTA.
Продолжая тему турнира в Сингапуре, вспоминаем селфи от финалисток. Хотя погодите… Что там делает Йоханна Конта? И где Светлана Кузнецова? Конечно, россиянка ещё была в Москве, а Конту решили задействовать в церемонии жеребьёвки, хотя в итоге британка осталась запасной.
У Анжелики Кербер в этом году сбылись многие мечты. Она выиграла два турнира «Большого шлема», стала первой ракеткой мира, завоевала олимпийскую медаль. Но была ещё одна мечта, которую ей удалось осуществить, – она встретилась с Бараком Обамой.
Продолжаем тему звёздных встреч. В Лос-Анджелесе вместе оказались три суперзвезды разных видов спорта – Коби Брайант, Александр Овечкин и Новак Джокович.
Серена Уильямс тоже регулярно была в компании звёзд других видов спорта. Замечали её вместе с Льюисом Хэмилтоном. А на этой фотографии она вместе с футболистом «Барселоны» Неймаром.
Но ещё чаще Серена проводила время вместе со своей подругой из мира музыки – Бейонсе. Она и в её клипе снялась, и на одном из её концертов неожиданно появилась.
И напоследок предлагаем вам образ Марии Шараповой на Хеллоуин – Пеппи Длинныйчулок.