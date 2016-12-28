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175 лет назад 2016
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Ана Иванович и Бастиан Швайнштайгер
Фото: Reuters
Текст: Даниэль Виленчук

Иванович готовится удивить теннисный мир

Накануне Ана озадачила фанатов загадочным сообщением в «Твиттере». Вспоминаем, кто в этом году закончил карьеру, а кто снова вернулся в тур.
28 декабря 2016, среда. 15:02. Теннис
2016 год выдался непростым для многих представителей тенниса. В их числе оказалась и Ана Иванович. Чемпионка «Ролан-Гаррос»-2008 и экс-первая ракетка мира после долгожданного возвращения в топ-5 и первого за семь лет полуфинала на турнире «Большого шлема» в предыдущие два сезона в нынешнем столкнулась с многочисленными проблемами – как со здоровьем, так и с игрой. По признаниям самой сербки, она постоянно и очень усердно работает над своим теннисом, а также с полной самоотдачей занимается в зале, но результаты почему-то к ней не приходят. На US Open-2016 она довела свою серию поражений до пяти матчей, а из-за травмы запястья и необходимости сделать операцию на пальце ноги досрочно завершила сезон. Всё это, безусловно, сказалось и на рейтинге теннисистки – Иванович, которая впервые за 12 лет профессиональной карьеры за год не добралась даже до 1/8 финала на мэйджоре, завершила сезон на 63-м месте в табели о рангах WTA.

С другой стороны, для Аны 2016 год всё равно станет одним из самых запоминающихся в жизни — в июле она сыграла свадьбу с Бастианом Швайнштайгером, футболистом сборной Германии и «Манчестер Юнайтед». Естественно, болельщики сербки насторожились – вкупе с невразумительными результатами такое большое событие вполне закономерно могло привести Иванович к решению завершить профессиональную карьеру. Но в многочисленных интервью сама теннисистка подчёркивала, что подобных мыслей у неё не было и нет: «Я ни в коем случае не думаю о завершении карьеры – наоборот, только о том, как мне её продолжить. Я не в первый раз сталкиваюсь с трудностями – просто это обидно, учитывая, что я знаю, как много сил вкладываю».

Сербка в декабре вернулась на корт, приняв участие в выставочной теннисной Премьер-лиге, но в конце месяца в прессе появились сообщения о том, что Иванович пропустит январские турниры, на которые ранее была заявлена – Окленд и Australian Open. И вот теннисистка пообещала переживающим за её будущее болельщикам, что 28 декабря на своей странице в «Фейсбуке» внесёт ясность в возникшую ситуацию.




Фанаты в таких ситуациях привыкли выдвигать самые неожиданные предположения, поэтому в социальных сетях уже ждут объявления теннисистки о собственной беременности/допинге/завершении карьеры – словом, Ане вполне удалось напугать поклонников.

В целом же в 2016 году хватало сообщений о завершении карьеры и возвращении великих в прошлом игроков. Вспоминаем, кого нам теперь будет не хватать в туре, а кто, наоборот, решил порадовать нас своим возвращением.

Хьюитт ушёл на покой


О том, что Ллейтон Хьюитт завершит свою карьеру после Australian Open-2016, было известно ещё в конце прошлого сезона. Однако всё равно поражение австралийца от Давида Феррера во втором круге вызвало у болельщиков горечь и опустошение. Но, как оказалось, экс-первая ракетка мира и победитель двух турниров «Большого шлема» ушёл не навсегда. Уже в марте Ллейтон вернулся на корт, причём сделал это в ранге играющего капитана своей сборной в Кубке Дэвиса. Ему пришлось сыграть из-за травмы, помешавшей выступить Нику Кирьосу. Их пара с Джоном Пирсом смогла отыграть у братьев Брайан отставание по сетам 0:2, но в решающей партии американцы всё же были сильнее.




Следующий «срыв» у Хьюитта случился уже в июне – ну не мог он так просто распрощаться с любимой игрой. Им вместе с Джорданом Томпсоном предоставили «уайлд кард» в парную сетку Уимблдона, и уже в первом круге австралийский дуэт вытащил невероятный матч против Альмагро/Марреро, который закончился со счётом 19:17 в третьем сете. Во втором круге выступление Хьюитта и Томпсона оборвалось поражением от Поспишила/Сока.
Но как знать, может быть, Ллейтон уже совсем скоро снова вернётся на корт? Ведь удивительно, но даже в свои 35 лет Хьюитт остался одним из самых реактивных игроков тура!

Смена поколений в женском туре


Закончили в нынешнем сезоне карьеру и несколько представительниц WTA. «Я осознала, что больше не могу показывать на корте всё, на что способна, и отсутствие шансов бороться с молодыми, успешными и голодными до побед теннисистками вынудило меня прекратить играть в теннис. Я счастлива, что была частью лучшего в мире вида спорта в течение 20 лет», — чешка Клара Коукалова в сезоне-2016 провела лишь 4 матча в основных сетках турниров WTA. Низкий рейтинг позволял ей попадать лишь в квалификацию, где она часто уступала в стартовых кругах. Всего за карьеру чешка выиграла 3 титула WTA в одиночном разряде, а лучший сезон она провела в 2013 году, когда поднималась на 20-ю строчку рейтинга. Кроме того, Коукалова помогла своей сборной победить в Кубке Федерации — 2014.

Окончательно завершила карьеру и соотечественница Клары 27-летняя Николь Вайдишова. В 17 лет теннисистка произвела фурор, добравшись до полуфинала «Ролан Гаррос», а стабильные результаты на ТБШ в течение года позволили ей подняться на седьмую строчку в рейтинге. Но мгновенный успех юной чешки вскружил ей голову. Вывалившись из топ-100 всего за пару сезонов, в возрасте 20 лет она в первый раз завершила карьеру. Вайдишова попыталась вернуться в тур в 2014 году и начала с самых низов – турниров ITF. Особых успехов ей снискать так и не удалось, но она получила то, что хотела – былой азарт и удовольствие от игры. В сезоне-2015 она трижды играла в основных сетках на турнирах WTA, в Майами даже обыграла Тимю Бабош, а у Симоны Халеп взяла сет. Увы, по иронии судьбы именно в тот период карьеры, когда она действительно хотела играть, ей стали мешать травмы. Летом нынешнего года Николь была вынуждена во второй раз, и теперь уже окончательно, завершить профессиональную карьеру.
Теннисисты, завершившие карьеру в сезоне-2016

Ллейтон Хьюитт (Австралия)
Юлиан Райстер (Германия)
Хессе Хута-Галунг (Нидерланды)
Михаэль Беррер (Германия)
Эрик Буторак (США)
Хироки Кондо (Япония)
Руй Машаду (Португалия)
Николь Вайдишова (Чехия)
Клара Коукалова (Чехия)
София Арвидссон (Швеция).

Ушли, но вернулись


Но были в сезоне и приятные моменты, когда на корт возвращались теннисисты, до того завершившие было выступления в туре. Так, возобновила выступления россиянка Ксения Первак, которая объявила о завершении карьеры в конце прошлого года. Первак выступила на двух турнирах категории ITF с призовым фондом в $ 100 тыс., и если в Санкт-Петербурге в сентябре без шансов проиграла в первом круге, то в начале декабря в Дубае её результаты уже внушили оптимизм. На турнире в Брисбене, который стартует 1 января, Ксения по защищённому рейтингу получила «уайлд кард» в квалификацию.




Вернулась в тур и трёхкратная финалистка парных ТБШ австралийка Эшли Барти. Когда в 18 лет подающая надежды теннисистка, экс-вторая ракетка мира по юниорам, неожиданно завершила карьеру, это стало большим шоком для австралийских болельщиков, которые понадеялись было на то, что и в женском теннисе у них появилась будущая звёздочка. Теперь Эшли переосмыслила своё отношение к игре и решила возвращаться с самых низов — турниров ITF. На первом же в Истбурне она дошла до полуфинала, а потом и на турнире WTA в Ноттингеме проиграла лишь в четвертьфинале Каролине Плишковой.

Как и Ллейтон Хьюитт, ради помощи своей команде в Кубке Дэвиса на короткий срок возвращался на корт Яркко Ниеминен. Причём 35-летний финн выиграл в минувшем сезоне четыре матча из пяти, в которых он принимал участие. Правда, сборная Финляндии всё равно уступила датчанам и осталась в европейской зоне второй группы, но патриотизм Ниеминена не может не восхищать.
Теннисисты, вернувшиеся в тур в 2016 году:

Ксения Первак (Россия)
Эшли Барти (Австралия)
Яркко Ниеминен (Финляндия)
Евгений Королёв (Казахстан).
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Ана Иванович Ксения Первак
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