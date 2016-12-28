Иванович готовится удивить теннисный мир

С другой стороны, для Аны 2016 год всё равно станет одним из самых запоминающихся в жизни — в июле она сыграла свадьбу с Бастианом Швайнштайгером, футболистом сборной Германии и «Манчестер Юнайтед». Естественно, болельщики сербки насторожились – вкупе с невразумительными результатами такое большое событие вполне закономерно могло привести Иванович к решению завершить профессиональную карьеру. Но в многочисленных интервью сама теннисистка подчёркивала, что подобных мыслей у неё не было и нет: «Я ни в коем случае не думаю о завершении карьеры – наоборот, только о том, как мне её продолжить. Я не в первый раз сталкиваюсь с трудностями – просто это обидно, учитывая, что я знаю, как много сил вкладываю».
Сербка в декабре вернулась на корт, приняв участие в выставочной теннисной Премьер-лиге, но в конце месяца в прессе появились сообщения о том, что Иванович пропустит январские турниры, на которые ранее была заявлена – Окленд и Australian Open. И вот теннисистка пообещала переживающим за её будущее болельщикам, что 28 декабря на своей странице в «Фейсбуке» внесёт ясность в возникшую ситуацию.
Фанаты в таких ситуациях привыкли выдвигать самые неожиданные предположения, поэтому в социальных сетях уже ждут объявления теннисистки о собственной беременности/допинге/завершении карьеры – словом, Ане вполне удалось напугать поклонников.
В целом же в 2016 году хватало сообщений о завершении карьеры и возвращении великих в прошлом игроков. Вспоминаем, кого нам теперь будет не хватать в туре, а кто, наоборот, решил порадовать нас своим возвращением.
Хьюитт ушёл на покой
О том, что Ллейтон Хьюитт завершит свою карьеру после Australian Open-2016, было известно ещё в конце прошлого сезона. Однако всё равно поражение австралийца от Давида Феррера во втором круге вызвало у болельщиков горечь и опустошение. Но, как оказалось, экс-первая ракетка мира и победитель двух турниров «Большого шлема» ушёл не навсегда. Уже в марте Ллейтон вернулся на корт, причём сделал это в ранге играющего капитана своей сборной в Кубке Дэвиса. Ему пришлось сыграть из-за травмы, помешавшей выступить Нику Кирьосу. Их пара с Джоном Пирсом смогла отыграть у братьев Брайан отставание по сетам 0:2, но в решающей партии американцы всё же были сильнее.
Следующий «срыв» у Хьюитта случился уже в июне – ну не мог он так просто распрощаться с любимой игрой. Им вместе с Джорданом Томпсоном предоставили «уайлд кард» в парную сетку Уимблдона, и уже в первом круге австралийский дуэт вытащил невероятный матч против Альмагро/Марреро, который закончился со счётом 19:17 в третьем сете. Во втором круге выступление Хьюитта и Томпсона оборвалось поражением от Поспишила/Сока. Но как знать, может быть, Ллейтон уже совсем скоро снова вернётся на корт? Ведь удивительно, но даже в свои 35 лет Хьюитт остался одним из самых реактивных игроков тура!
Смена поколений в женском туре
Закончили в нынешнем сезоне карьеру и несколько представительниц WTA. «Я осознала, что больше не могу показывать на корте всё, на что способна, и отсутствие шансов бороться с молодыми, успешными и голодными до побед теннисистками вынудило меня прекратить играть в теннис. Я счастлива, что была частью лучшего в мире вида спорта в течение 20 лет», — чешка Клара Коукалова в сезоне-2016 провела лишь 4 матча в основных сетках турниров WTA. Низкий рейтинг позволял ей попадать лишь в квалификацию, где она часто уступала в стартовых кругах. Всего за карьеру чешка выиграла 3 титула WTA в одиночном разряде, а лучший сезон она провела в 2013 году, когда поднималась на 20-ю строчку рейтинга. Кроме того, Коукалова помогла своей сборной победить в Кубке Федерации — 2014.
Окончательно завершила карьеру и соотечественница Клары 27-летняя Николь Вайдишова. В 17 лет теннисистка произвела фурор, добравшись до полуфинала «Ролан Гаррос», а стабильные результаты на ТБШ в течение года позволили ей подняться на седьмую строчку в рейтинге. Но мгновенный успех юной чешки вскружил ей голову. Вывалившись из топ-100 всего за пару сезонов, в возрасте 20 лет она в первый раз завершила карьеру. Вайдишова попыталась вернуться в тур в 2014 году и начала с самых низов – турниров ITF. Особых успехов ей снискать так и не удалось, но она получила то, что хотела – былой азарт и удовольствие от игры. В сезоне-2015 она трижды играла в основных сетках на турнирах WTA, в Майами даже обыграла Тимю Бабош, а у Симоны Халеп взяла сет. Увы, по иронии судьбы именно в тот период карьеры, когда она действительно хотела играть, ей стали мешать травмы. Летом нынешнего года Николь была вынуждена во второй раз, и теперь уже окончательно, завершить профессиональную карьеру.
Теннисисты, завершившие карьеру в сезоне-2016
Ллейтон Хьюитт (Австралия)
Юлиан Райстер (Германия)
Хессе Хута-Галунг (Нидерланды)
Михаэль Беррер (Германия)
Эрик Буторак (США)
Хироки Кондо (Япония)
Руй Машаду (Португалия)
Николь Вайдишова (Чехия)
Клара Коукалова (Чехия)
София Арвидссон (Швеция).
Ллейтон Хьюитт (Австралия)
Юлиан Райстер (Германия)
Хессе Хута-Галунг (Нидерланды)
Михаэль Беррер (Германия)
Эрик Буторак (США)
Хироки Кондо (Япония)
Руй Машаду (Португалия)
Николь Вайдишова (Чехия)
Клара Коукалова (Чехия)
София Арвидссон (Швеция).
Ушли, но вернулись
Но были в сезоне и приятные моменты, когда на корт возвращались теннисисты, до того завершившие было выступления в туре. Так, возобновила выступления россиянка Ксения Первак, которая объявила о завершении карьеры в конце прошлого года. Первак выступила на двух турнирах категории ITF с призовым фондом в $ 100 тыс., и если в Санкт-Петербурге в сентябре без шансов проиграла в первом круге, то в начале декабря в Дубае её результаты уже внушили оптимизм. На турнире в Брисбене, который стартует 1 января, Ксения по защищённому рейтингу получила «уайлд кард» в квалификацию.
Вернулась в тур и трёхкратная финалистка парных ТБШ австралийка Эшли Барти. Когда в 18 лет подающая надежды теннисистка, экс-вторая ракетка мира по юниорам, неожиданно завершила карьеру, это стало большим шоком для австралийских болельщиков, которые понадеялись было на то, что и в женском теннисе у них появилась будущая звёздочка. Теперь Эшли переосмыслила своё отношение к игре и решила возвращаться с самых низов — турниров ITF. На первом же в Истбурне она дошла до полуфинала, а потом и на турнире WTA в Ноттингеме проиграла лишь в четвертьфинале Каролине Плишковой.
Как и Ллейтон Хьюитт, ради помощи своей команде в Кубке Дэвиса на короткий срок возвращался на корт Яркко Ниеминен. Причём 35-летний финн выиграл в минувшем сезоне четыре матча из пяти, в которых он принимал участие. Правда, сборная Финляндии всё равно уступила датчанам и осталась в европейской зоне второй группы, но патриотизм Ниеминена не может не восхищать.
Теннисисты, вернувшиеся в тур в 2016 году:
Ксения Первак (Россия)
Эшли Барти (Австралия)
Яркко Ниеминен (Финляндия)
Евгений Королёв (Казахстан).
Ксения Первак (Россия)
Эшли Барти (Австралия)
Яркко Ниеминен (Финляндия)
Евгений Королёв (Казахстан).