Кей Нисикори. Японский «самурай» в расцвете сил

1 парный финал уровня АТР в карьере у японца. В 2015 году в Брисбене в дуэте с Александром Долгополовым они уступили Джейми Маррею/Джону Пирсу в борьбе за трофей.
Первый азиат, который поднялся в пятёрку лучших рейтинг-листа АТР.
2 — 4 — статистика личных противостояний Кея Нисикори с кумиром детства — Роджером Федерером. «Он великий теннисист. Когда я впервые играл против него в 2011 году в Базеле, так сильно переживал, что хотя бы поэтому у меня не было шансов перед ним. Сейчас же, встречаясь с ним на корте, стараюсь сохранять максимальную концентрацию. И уже дважды мне удавалось его победить», — сказал японец.
3-е место в Рио-де-Жанейро завоевал уроженец Страны восходящего солнца на третьей в своей карьере Олимпиаде. В борьбе за бронзу он одержал верх над испанцем Рафаэлем Надалем. «Я не знал, что делать при счёте 5:2, потому что почувствовал усталость, да и он стал здорово играть. Вне всякого сомнения, эти последние очки я буквально вырывал зубами, — поделился своими ощущениями теннисист после матча. В третьей партии я старался встряхнуть себя и отбросить все лишние мысли. Когда удалось сделать брейк, стал играть агрессивнее и увереннее».
Несмотря на то что первые Олимпийские игры 2008 года в Пекине закончились для Нисикори в первом круге, где он уступил немцу Райнеру Шюттлеру, внимание его фанатов привлекло знакомство теннисиста с гимнасткой Хонами Цубои, которая стала всё чаще появляться в боксе Нисикори на различных турнирах. Кто-то говорил, что она выполняет функции менеджера в его команде, другие намекали на их романтические отношения, сам Кей каждый раз уходил от комментариев.
4 — наивысшая строчка мужского одиночного рейтинга, на которую удавалось взбираться японцу. В общей сложности пробыл он на этом месте девять недель.
В 5 лет начал заниматься теннисом Кей. Спортивных традиций в семье Нисикори не было, отец Киёси по профессии инженер, а мать Эри — учительница музыки. Своё первое воспоминание о теннисе японец описывает так: «Теннисные азы я осваивал со своей старшей сестрой Рэйной. Когда мне было пять, мы играли в парке, где не было ни корта, ни сетки. Но тогда я сразу же влюбился в этот вид спорта».
«Я рос в Японии, в Симанэ. Для моих родителей теннис всегда был как хобби, они играли в своё удовольствие, а я присоединялся к ним. Потом меня отдали в местную школу. То ли в 11, то ли в 12 лет я выиграл свой первый национальный теннисный турнир. Тогда, наверное, и понял, что между теннисом и футболом, которым тоже занимался, хочу выбрать всё-таки теннис и стать профессионалом», — рассказал Нисикори о начале своего пути. Масаки Касивай, школьный тренер, отметил: «Когда ещё он учился у нас, обладал невероятным контролем мяча, таким может похвастаться один из ста, а если учесть ещё и ловкость, так и вовсе один из 10 тысяч».
5 титулов на челленджерах выиграл спортсмен.
Через 6 месяцев после победы на «Ролан Гаррос» Майкла Чанга, нынешнего тренера Нисикори, на свет появился Кей. Как-то теннисиста спросили, видел ли он запись того матча. «Конечно, видел. Это невероятно — выиграть турнир «Большого шлема» в 17 лет. Сейчас это почти невозможно». Примечательно, что тот финальный поединок против Ивана Лендла Майкл Чанг выиграл, подав снизу: «Так сложилось, что в тех обстоятельствах это было верным решением. Больше никогда в своей карьере я так не делал».
ВИДЕО
Кей Нисикори не соврал, когда сказал, что смотрел запись встречи, потому что в матче IPTL против Ника Кирьоса тоже попробовал это «секретное оружие».
Они начали сотрудничать в 2013 году. В эпоху звёздных тренеров, таких как Борис Беккер, Горан Иванишевич или Амели Моресмо, Чанг остаётся несколько в тени, но только из них лишь он выигрывал грунтовый мэйджор. Их союз сработал по нескольким объективным причинам. Во-первых, они с Нисикори приблизительно одного роста и схожего понимания игры. Поэтому тренер сразу верно выделил сильные стороны своего подопечного: атлетичность, чистота ударов и психологическая устойчивость. Во-вторых, несмотря на то что Чанг родился и выступал за США, у него китайские корни и ему близка азиатская культура, следовательно он хорошо понимает Кея. «Мы с ним мыслим в одном направлении, к тому же он очень терпеливый, для меня честь работать с ним, — пояснил однажды японец. — Когда мы впервые стали работать на грунтовых кортах, он мне подсказал много тонкостей и хитростей. Это полностью изменило мой подход к игре на этом покрытии, я стал доставать больше мячей и чаще выходить к сетке».
7-й ракеткой мира по юниорам был Нисикори. В 2006 году в паре с аргентинцем Эмилиано Массой выиграл титул Открытого чемпионата Франции. В одном из интервью японский теннисист признался, что когда ему было 12 или 13 лет, он проник на центральный корт: «Почему-то не было охранника, я зашёл, смотрел по сторонам и мечтал о том, как когда-нибудь буду выступать здесь. Хорошее воспоминание», — добавил смущённо Кей.
В 2008 году японец дебютировал в основной сетке турниров «Большого шлема». В этом же сезоне Кею Нисикори удалось завоевать свой первый титул во взрослом туре.
9 финалов в карьере, в том числе на трёх «Мастерсах».
10 лет в туре. У многих спортсменов есть свои приметы, Кей не исключение. В одном из интервью он рассказал, что раньше у него была привычка звонить после каждого выигранного матча своим родителям, но потом он заметил, что последующий матч сразу проигрывает. Поэтому теперь он не звонит им, пока продолжается победная серия на турнире.
11 титулов в одиночном разряде у японца.
12+ — возрастное ограничение на приложение Кея Нисикори www.keisapp.сom. Тем, кто его установит, разработчики обещают эксклюзивный контент, статистику, все видео матчей, пресс-конференции. Похожие приложения есть у Марии Шараповой и Гарбиньи Мугурусы.
13 раз встречались между собой на корте Кей Нисикори и Марин Чилич. Именно хорват в 2014 году не позволил японцу завоевать титул US Open.
13 побед над игроками топ-5 в карьере японского атлета.
14 лет было Нисикори, когда он переехал из Японии в США, чтобы тренироваться в академии IMG. Юный спортсмен приехал в составе группы японских теннисистов, спонсируемых фондом Масааки Мориты, тогда он вообще не говорил по-английски. «Первые пару лет было особенно тяжело, другая культура и еда. Но я ко всему привык. Я не готовлю себе сам, поэтому до сих пор питаюсь в местной столовой. И могу сказать, что еда тут не самая лучшая. Периодически я даже ходил в «Макдоналдс». Приходилось, потому что больше ничего не было. Тем не менее сейчас я ощущаю себя в Америке куда комфортнее, спустя двенадцать лет. Я стал более открытым в общении. Хотя по-прежнему большего всего люблю японскую еду, люблю бывать на родине. Там мои друзья, большинство моих спонсоров», — рассказал Нисикори. Киёси, отец теннисиста, вспоминает, как они решились отпустить сына в другую страну: «Мы видели в нём внутренний стержень, индивидуальность, которая отличала его от других японских теннисистов».
15. Спустя пару месяцев после того, как Кей Нисикори впервые поднялся на пятую строчку рейтинга АТР, он рассказал журналистам, что ему пока не очень комфортно и привычно. «Куда спокойнее я бы себя ощущал, находясь на 15-20 месте», — рассудил он тогда. Самым сложным для спортсмена оказалось повышенное внимание и огромное количество обязательных мероприятий вне корта.
«Я его понимаю, потому что и у меня азиатские корни. Мы более закрытые и нужно дождаться момента, чтобы контакт произошёл. Кей сам по себе не самый разговорчивый теннисист, но, когда надо, он высказывает своё мнение. К тому же по своей натуре он не «тусовщик», он не из тех, кто ходит по клубам. Он охотнее пойдёт на тренировку. Хотя, надо сказать, он большой модник. Большинство людей видит его только в спортивной форме, в повседневной жизни он следит за модой. У него свой стиль, взгляните как-нибудь на его ботинки, — отмечает тренер пятой ракетки мира Майкл Чанг. — На самом деле, я бы хотел, чтобы он больше показывал свои эмоции на корте, наслаждался действительно красивыми розыгрышами, которые у него выходят. Но он такой, какой есть, было бы ошибкой пытаться его изменить».
16 млн долларов призовых, а точнее – 16 132 374 заработал японец за профессиональную теннисную карьеру. В списке Forbes, где учитывается также доход от рекламы и спонсорских контрактов, японец в 2016 году заработал 33,5 млн долларов. Это четвёртое место среди теннисистов, 29-е среди всех атлетов и 82-е среди селебрити.
>>> Как Нисикори делает деньги на лапше
16 — футболки ФК «Манчестер Юнайтед» с таким номером есть у Кея Нисикори и его тренера.
177 см — рост японского теннисиста. Всего 12 игроков такого же роста или ниже его располагаются в первой сотне рейтинга АТР. Сам Нисикори не раз говорил, что сложно ему играть против высоких теннисистов, «… но посмотрите на Давида Феррера, он стоял в топ-5. К тому же у меня есть некоторые преимущества, есть что-то, чего нет у них, например, хорошая работа ног и скорость. Я продолжаю совершенствовать свои слабые стороны и это интересно, каждый раз искать пути, как и чем обыгрывать таких соперников».
Фотография с тренировки перед матчем против рослого Марина Чилича на Итоговом турнире в Лондоне-2016 — пример таких «теннисных поисков». Майкл Чанг подаёт, стоя на тумбе, имитируя рост и подачу хорвата.
18 лет — первый титул АТР в Делрэй-Бич. Нисикори стал самым молодым победителем турнира ATP с 1998 года и удостоился звания «Новичок года» в конце сезона. После этой неожиданной виктории Кея прозвали на родине ни много ни мало «Японский Роджер».
Это не единственное прозвище теннисиста. Например, за ним числилось ещё одно «Проект 45». А дело всё в том, что именно эта отметка в рейтинге была первой целью юного Нисикори, потому что предыдущий лучший рейтинг японского теннисиста Сузо Мацуоки был 46.
Также японский спортсмен прослыл в теннисных кругах как «Воздушный Кей» — за лёгкость и быстроту на корте и форхенд в прыжке, который нечасто встречается у азиатских игроков.
В 19 лет у Кея была травма локтя. По этой причине в 2009 году он сыграл всего десять матчей.
20-3 – впечатляющая статистика побед и поражений за сборную Японии на Кубке Дэвиса.
В 21 год выиграла свой первый титул Кимико Датэ-Крумм, с которой в 2012 году на Australian Open Кей Нисикори играл микст. Это было единственное выступление японца в смешанном разряде.
2296 раз упоминается Кей Нисикори на «Чемпионате».
23-24 – статистика побед и поражений в парных встречах.
248,1 — с этим значением японец занял по итогам минувшего сезона четвёртую строчку рейтинга АТР «Uder pressure leaders» (дословно: «Лидеры в игре под давлением»). В нём учитываются такие показатели игры, как реализованные и спасённые брейк-пойнты, процент выигранных тай-брейков и процент выигранных решающих очков.
255 эйсов выполнил японец в минувшем сезоне-2016. Вообще подача для него – не самый любимый элемент игры. Как рассказал Майкл Чанг, тренер спортсмена, именно с работы над подачей они начали своё сотрудничество с Кеем. Если в сезоне-2013 на 140 эйсов у Кея было 150 двойных ошибок, то в 2015 году статистику удалось улучшить — 290-140.
26 лет было Монике Селеш, когда она выиграла бронзовую медаль Олимпийских игр в Сиднее-2000. Именно с ней с одной из первых среди известных теннисистов познакомился Нисикори. Теннисист рассказал, что, когда она приезжала на турнир в Японию, они проводили разминку на корте вместе.
27+1 — с 28 теннисистами играл он в паре во взрослом туре.
По материалам Independent, l’Équipe, Ubitennis.net, Reuters, Sportmagister.com, tennisatlantic.com, nikkeivoice.ca, straitstimes.com, The Wall Street Journal, The New York Times, Nikkan Sports.