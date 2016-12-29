«Время двигаться дальше». Какой мы запомним теннисистку Иванович

Детство и семья

Успехи на корте

Хобби и увлечения

Мода и стиль

Жизнь после тенниса

«После 13 лет игры в теннис на профессиональном уровне, я пошла на невероятно сложное решение завершить карьеру. Я начала мечтать о теннисе, когда мне было пять и я увиделапо телевизору. Мои родители всегда верили в меня на протяжении всей карьеры, и когда я стала первой ракеткой мира и выиграла «Ролан Гаррос»-2008, то достигла высот, о которых никогда даже не мечтала. Я победила на 15 турнирах WTA, трижды играла в финалах турниров «Большого шлема», в финале Кубка Федерации. Неплохо для маленькой худенькой девочки из Сербии!Но достижение таких высот в любом профессиональном спорте требует отличной физической формы. Не секрет, что у меня было много травм. Для себя, для моих фанатов и для всех тех юных мальчишек и девчонок, что смотрят на меня, как я когда-то смотрела на Монику, я могу играть только тогда, когда игра соответствует моим собственным высоким стандартам. Я больше не могу играть на таком уровне, так что время двигаться дальше.Куда? Теннис всегда был моей любовью, но я очень заинтригована тем, что ждёт меня дальше. Я стану послом спорта и здорового образа жизни, а также буду пробовать себя в бизнесе, моде.Конечно, я буду продолжать уделять время благотворительности и моей работе с ЮНИСЕФ.Хочу поблагодарить всех своих замечательных фанатов, которые поддерживали меня на протяжении всего это невероятного приключения. Мы разделяли победы, поражения, улыбки и слёзы вместе. Спасибо вам за то, что оставались на моей стороне, несмотря на результаты и за то, что верили в меня все эти годы.Несмотря на то что соревновательная часть в моей карьере подошла к концу, теннис и моя любовь к нему будут по-прежнему оставаться очень близки моему сердцу – я не совсем исчезну! Я также очень взбудоражена новыми вызовами и дорожками, что предстоит проложить. Спасибо моей семье, менеджерам, спонсорам, болельщикам и друзьям за всё. С любовью, Ана», — именно таким письмом28 декабря попрощалась с профессиональным теннисом.Но скучать теннисистке точно не придётся – впереди у неё новые свершения в бизнес-среде, а интерес модных журналов к Иванович не отберёт и прекращение карьеры. Вспоминаем самые яркие моменты из жизни одной из популярнейших теннисисток WTA-тура.Обычно будущие чемпионы не выбирают теннис — за них этот выбор делают родители или родственники, которые или начинают заниматься с детьми сами, или отводят их в секции. Ана — исключение. Она росла в неспокойное время — в разгар распада Югославии. Однако по телевидению транслировался теннис, и пятилетняя девочка увидела матч Моники Селеш. В перерывах рекламировалась теннисная академия, телефон которой Ана запомнила. Из-за бомбардировок она могла тренироваться только утром. А зимой ей приходилось играть… в заброшенном бассейне, поскольку никаких других мест для занятия теннисом просто не было.Несмотря на все сложности, родителям Аны удалось обеспечить и ей, и её младшему братусчастливое детство.Брат и сестра и спустя годы общаются очень тепло и стараются чаще проводить время вместе.Главный успех в карьере сербки пришёл к ней на «Ролан Гаррос»-2008. В полуфинале она в тяжелейшем матче переиграла свою соотечественницуи обеспечила себе звание первой ракетки турнира. Через день Ана не остановилась на достигнутом и не оставила шансовв решающем поединке.Последний титул в карьере Ана выиграла в 2014 году на крупном турнире в Токио. Именно в том сезоне она сумела вернуться на высокий уровень и закончила год в топ-10. Всего же за карьеру Иванович выиграла 15 турниров WTA, а в финалах ТБШ играла трижды.Сербская теннисистка – разносторонняя личность. Помимо успехов на корте Ана умеет играть на гитаре.И готовить изысканные блюда.После завершения карьеры Ана не пропадёт хотя бы и потому, что ей подвластны любые профессии.Иванович всегда привдекала внимание спонсоров и глянцевых журналов, которые не раз помещали фото с сербкой на свои обложки.Участвует Ана и в более откровенных фотосессиях.«Если честно, я часто оглядывалась на свою карьеру, и каждый раз это трогало меня, потому что я знаю, как тяжело я работала, чтобы добиться всего того, что у меня есть. Но дело не только в достижении целей. Важно оставаться такой, какая ты есть. Я думаю, что все хорошие и плохие моменты делают тебя личностью, более сильной личностью. Я чувствую, как мне повезло, что на мою долю выпали все эти испытания. Плохие моменты позволили мне лучше узнать себя. Ты узнаёшь, как твои настоящие друзья, ты знаешь, что нужно делать, чтобы справиться с трудностями. Этим вещам теннис учил меня с самых юных лет.Я буду скучать по своим друзьям в туре, с которыми мы вместе прошли долгий путь, но я верю, что мы однажды снова встретимся. Довольно забавно, но ещё мне будет не хватать перелётов. Теперь я чаще буду дома и очень этому рада, но я буду скучать по путешествиям, потому что я очень люблю посещать разные места, и Австралия, например, в этом списке на первом месте», — в первом интервью после заявления о завершении карьеры Ана призналась, что решение не созрело в одночасье, она шла к нему давно.Теннисному миру будет очень не хватать ослепительной улыбки Аны и её выкриков «Айде!» после выигранных очков. Но самое главное, что в жизни сербской красавицы, вышедшей замуж за немецкого футболиста, начинается новая, яркая глава, в которой главная героиня наверняка преуспеет. Иначе быть просто не может.