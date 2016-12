«Шлемоносцы»-2016

Свежая кровь

Новая первая ракетка мира

Победители турниров «Большого шлема» в XXI веке:



2001 (6/3*) – Агасси, Куэртен, Иванишевич, Хьюитт, Каприати — 2, В. Уильямс — 2.



2002 (6/2) – Т. Юханссон, Коста, Хьюитт, Сампрас, С. Уильямс — 3, Каприати.



2003 (6/4) – Агасси, Ферреро, Федерер, Роддик, С. Уильямс — 2, Энен — 2.



2004 (6/4) – Федерер — 3, Гаудио, Энен, Мыскина, Шарапова, Кузнецова.



2005 (7/2) – Федерер — 2, Сафин, Надаль, С. Уильямс, Энен, В. Уильямс, Клейстерс.



Маррей и Уимблдон. Снова вместе

Ни года без «шлема»

«Серена-шлем» Джоковича

Повторение рекорда Граф

2006 (5/1) – Федерер — 3, Надаль, Моресмо — 2, Энен, Шарапова.



2007 (5/0) – Федерер — 3, Надаль, Энен — 2, С. Уильямс, В. Уильямс.



2008 (7/2) – Надаль — 2, Джокович, Федерер, Шарапова, Иванович, В. Уильямс, С. Уильямс.



2009 (6/1) – Федерер — 2, Надаль, дель Потро, С. Уильямс — 2, Кузнецова, Клейстерс.



2010 (5/1) – Надаль — 3, Федерер, С. Уильямс — 2, Скьявоне, Клейстерс.



2011 (6/3) – Джокович — 3, Надаль, Клейстерс, Ли На, Квитова, Стосур.



2012 (7/2) – С. Уильямс — 2, Джокович, Надаль, Федерер, Маррей, Азаренко, Шарапова.



2013 (6/1) – Надаль — 2, С. Уильямс — 2, Азаренко, Бартоли, Джокович, Маррей.



2014 (8/2) – Вавринка, Надаль, Джокович, Чилич, Ли На, Шарапова, Квитова, С. Уильямс.



2015 (4/1) – Джокович – 3, С. Уильямс – 3, Вавринка, Пеннетта.



2016 (6/2) – Джокович – 2, Кербер – 2, Мугуруса, С. Уильямс, Маррей, Вавринка.



Примечание: в скобках указано число победителей турниров «Большого шлема» в «одиночке» за сезон / число новичков среди них. Выделены теннисисты, завоевавшие в тот год свои первые крупные титулы.

Завершая подведение итогов сезона-2016, вспоминаем главных героев – тех, кто побеждал на самых важных теннисных турнирах – «Больших шлемах». Были в этом году и новички, и те, кто продолжил пополнять уже начатые ранее коллекции, и, конечно же, рекордсмены.Каждый год приносит в ряды «шлемоносцев» пополнение. В XXI веке было всего лишь одно исключение, в 2007-м, которое лишь подчёркивает, что и в теннисном мире всё течёт, всё изменяется. Кто-то уходит, кто-то приходит, и этот кто-то должен быть сильнее остальных. Сезон-2016 принёс сразу два новых имени теннисистов, впервые выигравших турнир «Большого шлема». Начнём с испанки Гарбинье Мугурусы.Эта высокорослая уроженка Каракаса (рост 182 см) уже добиралась до финала турнира «Большого шлема» — на Уимблдоне-2015, но тогда её остановила грозная Серена Уильямс . На «Ролан Гаррос»-2016 их пути снова пересеклись в решающем матче.Гарбинье проиграла на турнире лишь стартовую партию – словачке Анне Шмидловой, однако затем она взяла все 14 сетов подряд, в том числе у таких соперниц, как Светлана Кузнецова (4-й круг), Саманта Стосур (1/2 финала) и сама Серена. Реванш за прошлогодний Уимблдон получился на славу. За 1 час 44 минуты Мугуруса одержала пока самую главную победу в карьере и заставила вспомнить знаменитый стадион Филиппа Шатрье гимн Испании, который парижская публика (после побед там Рафаэля Надаля в предыдущее десятилетие) уже стала забывать. Кстати, для Гарбинье, на тот момент 22-летней, это был лишь 3-й титул в карьере. Что и говорить – резвый старт и большие перспективы.Ещё один дебютный титул на «шлемах» завоевала в этом году Анжелика Кербер . На момент успеха на Australian Open ей исполнилось 28 лет. Немка давно считалась крепким середнячком, она уже 10 сезонов выступала на «Больших шлемах», дважды доходила до полуфиналов (US Open-2011 и Уимблдон-2012), но дальше этого дела не шли. А тут как будто прорвало. В Мельбурне Кербер впервые добралась до решающего матча «шлема», а там смогла справиться с непобедимой Сереной Уильямс.Этот матч, по опросу редакции и читателей «Чемпионата», был признан лучшим в сезоне. Повторять подробности поединка не будем, скажем лишь, что после этого триумфа немка стала второй ракеткой мира и возглавила гонку преследования за бессменно лидировавшей в рейтинг-листе WTA аж c 18 февраля 2013 года Сереной.На достигнутом Кербер не остановилась и на US Open снова праздновала успех. К решающему матчу немка подошла уже с большим опытом – помимо победы в Мельбурне она ещё раз играла на таком уровне – на Уимблдоне, но там сильнее оказалась Серена. А вот у соперницы Анжелики по финалу в Нью-Йорке – Каролины Плишковой – как раз такого опыта не было вообще. В итоге немка снова, как и в начале года, праздновала успех, практически с таким же счётом, как и тогда с Уильямс – 6:3, 4:6, 6:4. До Кербер по два дебютных «шлема» за сезон в XXI веке выигрывали только Каприати, Энен и Моресмо. Мужчины и вовсе такой резвостью не отличались. Но и это ещё не всё. Вместе с титулом US Open Анжелика получила ещё и звание первой ракетки мира, которое она затем сохранила до конца сезона.В этом году Энди Маррей , как и Анжелика Кербер , сместил с трона предыдущую первую ракетку мира – Новака Джоковича, который находился там 122 недели подряд. Произошло это в самом конце сезона, и весомый вклад в этот успех британец внёс на домашнем «шлеме» — Уимблдоне. В копилке Маррея уже было до этого два «шлема» — US Open-2012 и Уимблдон-2013, однако затем скорость набора важных титулов у шотландца упала до нуля. Это могло быть связано с расставанием с Иваном Лендлом – тренером, приведшим его к предыдущим успехам, или просто Энди нужно было осмотреться и понять, как и куда двигаться дальше. Как бы то ни было, с июня этого года Маррей и Лендл снова работают вместе, и без промедления этот дуэт завоевал третий «шлем».По дороге в финал Уимблдона-2016 шотландец потерял всего два сета – оба в четвертьфинальном матче против Цонги. В решающем поединке Маррей на опыте прошёл канадца Милоша Раонича и стал чемпионом. На волне успеха британец затем выиграл Олимпиаду, а осенью и вовсе завоевал пять титулов подряд — Пекин-Шанхай-Вена-Париж-Итоговый чемпионат ATP в Лондоне, и завершил год лидером мирового рейтинга.У Юрия Олеши есть книга «Ни дня без строчки». Если Стэн Вавринка когда-то соберётся написать автобиографию, то для неё подойдёт похожее название: «Ни года без шлема». Когда швейцарец выиграл в сезоне-2014 Australian Open, нашлось немало людей, заявивших, что это будет «чудом на один шлем». Ведь Стэну тогда было почти 29 лет. И даже не столь почтенный возраст был главным в подобном суждении, а совершенно незвёздный статус Вавринки. Скорее он считался работягой, сумевшим сыграть свой «турнир жизни». Но прошёл год – Стэн освоился в элите, а главное, отлично сработался с тренером Магнусом Норманом, работавшим до этого с Робином Сёдерлингом и один сезон с Григором Димитровым. В 2015-м Вавринка выиграл «Ролан Гаррос», сенсационно победив в финале Новака Джоковича. А в 2016-м последовал успех и на US Open.Сетка в Нью-Йорке до поры до времени была у Стэна «рабочей», но в четвертьфинале он сошёлся с чемпионом турнира-2009 Хуаном-Мартином дель Потро, дальше – с финалистом-2014 Кеем Нисикори, и, наконец, снова встретился с Джоковичем – первой ракеткой мира, действующим на тот момент победителем соревнований. И Вавринка снова одержал верх. Так стремительно, всего за три сезона, швейцарец оказался уже в шаге от «Карьерного шлема». Для полной коллекции ему не хватает лишь Уимблдона. Приехав из Нью-Йорка в Санкт-Петербург, Стэн отшутился на вопрос об особом внимании в подготовке на травяном покрытии тем, что не делает на себя ставки. Хотя напомнил всем, что он уже доходил на этом турнире до четвертьфиналов. Дело осталось за малым.А вот кто добился уже «Карьерного шлема», так это Новак Джокович . Шестой сезон подряд серб выигрывает хотя бы по одному «шлему». Начал он 2016 год в статусе первой ракетки мира и фаворита Australian Open. В финале он в четвёртый раз на этой стадии в Мельбурне (2011, 2013, 2015, 2016) одолел Энди Маррея. Всего же это была 6-я победа Новака в Австралии – что является повторением рекорда всех времён местного теннисиста Роя Эмерсона, который тот установил до начала Открытой эры в теннисе.Следующий шаг для Джоковича был самым трудным и важным. Он ещё ни разу до этого не побеждал на «Ролан Гаррос», которого ему не хватало до «Карьерного шлема».Снова, как и в Австралии, Новак весьма уверенно добрался до финала, и снова на его пути в решающем матче встал Энди Маррей . Кстати, для шотландца в случае успеха в Париже это был бы уже титул на третьем «шлеме» (кроме US Open и Уимблдон), и, зная, с какой регулярностью он добирается в Мельбурне до финалов (5 раз за последние 7 сезонов), ещё не факт, что Джокович бы собрал свой «карьерный шлем» раньше Маррея. Однако история не знает сослагательного наклонения. После проигранного старта финала «Ролан Гаррос»-2016 – 1:4 – Новак добавил оборотов и уверенно победил британца в четырёх партиях, завоевал долгожданный титул во Франции и собрал наконец-то «Карьерный шлем». Для Джоковича это уже 12-й «шлем» в карьере. Следующий ориентир – 14 побед Пита Сампраса и Рафаэля Надаля. Успех в Париже, кроме всего прочего, позволил сербу повторить уникальное достижение американки Уильямс – выиграть подряд четыре турнира «Большого шлема» на стыке двух сезонов, то есть завоевать ещё и «Серена-шлем».Ну а сама Серена в этом году упорно шла к рекорду Штеффи Граф – 22 победы в одиночном разряде на турнира «Большого шлема» в Открытую эру. Мы уже рассказывали о её осечках в финале Мельбурна с Анжеликой Кербер и в финале Парижа с Гарбинье Мугурусой. И всё же упорная американка добилась своего на Уимблдоне.Настрой у Уильямс был весьма решительный. По пути к финалу она раздала соперницам аж три «баранки» (выиграла сет с сухим счётом), а в решающем матче встретилась с одной из своих обидчиц – Кербер. На сей раз на траве Всеанглийского клуба лаун-тенниса Серену было не остановить. Она добилась своей цели – догнала Штеффи Граф. Впереди теперь только рекорд всех времён австралийки Маргарет Смит-Корт – 24 «шлема» в одиночке. Зная упорный характер американки, можно смело утверждать, что она без боя не сдастся.