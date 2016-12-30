«Шлемоносцы»-2016

Свежая кровь

Новая первая ракетка мира

Победители турниров «Большого шлема» в XXI веке:



2001 (6/3*) – Агасси, Куэртен, Иванишевич, Хьюитт, Каприати — 2, В. Уильямс — 2.



2002 (6/2) – Т. Юханссон, Коста, Хьюитт, Сампрас, С. Уильямс — 3, Каприати.



2003 (6/4) – Агасси, Ферреро, Федерер, Роддик, С. Уильямс — 2, Энен — 2.



2004 (6/4) – Федерер — 3, Гаудио, Энен, Мыскина, Шарапова, Кузнецова.



2005 (7/2) – Федерер — 2, Сафин, Надаль, С. Уильямс, Энен, В. Уильямс, Клейстерс.



Маррей и Уимблдон. Снова вместе

Ни года без «шлема»

«Серена-шлем» Джоковича

Повторение рекорда Граф

2006 (5/1) – Федерер — 3, Надаль, Моресмо — 2, Энен, Шарапова.



2007 (5/0) – Федерер — 3, Надаль, Энен — 2, С. Уильямс, В. Уильямс.



2008 (7/2) – Надаль — 2, Джокович, Федерер, Шарапова, Иванович, В. Уильямс, С. Уильямс.



2009 (6/1) – Федерер — 2, Надаль, дель Потро, С. Уильямс — 2, Кузнецова, Клейстерс.



2010 (5/1) – Надаль — 3, Федерер, С. Уильямс — 2, Скьявоне, Клейстерс.



2011 (6/3) – Джокович — 3, Надаль, Клейстерс, Ли На, Квитова, Стосур.



2012 (7/2) – С. Уильямс — 2, Джокович, Надаль, Федерер, Маррей, Азаренко, Шарапова.



2013 (6/1) – Надаль — 2, С. Уильямс — 2, Азаренко, Бартоли, Джокович, Маррей.



2014 (8/2) – Вавринка, Надаль, Джокович, Чилич, Ли На, Шарапова, Квитова, С. Уильямс.



2015 (4/1) – Джокович – 3, С. Уильямс – 3, Вавринка, Пеннетта.



2016 (6/2) – Джокович – 2, Кербер – 2, Мугуруса, С. Уильямс, Маррей, Вавринка.



Примечание: в скобках указано число победителей турниров «Большого шлема» в «одиночке» за сезон / число новичков среди них. Выделены теннисисты, завоевавшие в тот год свои первые крупные титулы.