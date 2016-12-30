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175 лет назад 2016
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Екатерина Бычкова в новогодней колонке о Гулбисе, Азаренко и Австралии
Фото: Павел Ткачук, «Чемпионат»
Текст: Екатерина Бычкова

«После пролёта с празднованием Нового года поняла, как его люблю»

Екатерина Бычкова в новогодней колонке – о любимом празднике и возникающих проблемах при попытке совместить его с теннисным календарём.
30 декабря 2016, пятница. 14:00. Теннис
Новый год к нам мчится, скоро Открытый чемпионат Австралии вновь случится. До сезона-2017 рукой подать, а, казалось бы, только недавно подводили итоги…

Однажды попав в профессиональный теннисный тур, приходится расставаться со многими привычными отечественными традициями. И в первую очередь такими, как Новый год — в праздничном понимании этого слова. Новый год – он, конечно, по-любому наступает, вне зависимости от наших желаний. С ёлками, гирляндами и шампанским в теннисе всё тоже более чем в порядке. Но ни снега, ни санок, ни оливье, ни зимних забав не дождаться где-нибудь в условном Окленде, одном из первых турниров в австралийской серии, стартующей в начале каждого наступающего года. Да и новогоднее настроение после предсезона, длительного перелёта до Австралии или Новой Зеландии и с температурой "+30" с чем-то по Цельсию за бортом, прямо скажем, мало когда приходит.

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Тем более Австралия – страна католиков. Отмечают масштабно только своё Рождество. Новый год же для них – праздник проходящий, рядовой. Не то что в нашей культуре, где ещё с полмесяца приходят в себя после 10-дневного новогоднего марафона. Австралийцы же все эти дни спокойно живут и работают. И теннисисты не отстают, переезжая из города в город в начальной сезонной эйфории желаний играть неделю за неделей.

Мне, как «несложившейся», по мнению условного местного большинства, посчастливилось встречать Новый год в противоположной стороне света дважды. Первый раз в Новой Зеландии, где мы с родителями благополучно заснули в экстазе акклиматизации около 12 ночи и проснулись, уже успешно выспавшись, в новом 2006 году. И годом позже, когда в Брисбене организаторы турнира даже сварганили какой-то ужин для теннисистов. И мы сидели большим круглым русскоязычным теннисным столом с тогда ещё только начинающими будущими звёздами, вроде Виктории Азаренко и Эрнеста Гулбиса, трепались за жизнь и ждали салюта, который нам обещали запустить с боем курантов.
Сказать честно, это до сих пор был один из самых красивых фейерверков, который я когда-либо видела. 20 минут потрясающих всполохов искр, красок и разнообразия. Все мы, конечно же, прилипли к балкону, открыли рты, кто-то продвинутый снимал тогда на фотокамеры-мыльницы, кто-то на телефоны, у кого уже была встроена данная функция, кто-то молча внимал всей этой красоте. Каково же было удивление подавляющего большинства, когда мы, повернувшись после окончания салютных залпов, увидели сложенные друг на друга стулья, убранные столы и свёрнутый рулоном палас… Новый год наступил, праздник закончился, всех поблагодарили и попросили двигать дальше…
Эрнест Гулбис, Екатерина Бычкова и Виктория Азаренко
Фото: из архива Екатерины Бычковой

Эрнест Гулбис, Екатерина Бычкова и Виктория Азаренко


А дальше как-то все были не подготовлены, ткнулись в разные стороны, ничего в итоге ни у кого не срослось, и все двинули в номера спать и готовиться к следующему игровому или тренировочному дню. Новый год Новым годом, а теннис день за днём никто не отменял.

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После второго пролёта с празднованием наступающего года я неожиданно поняла, насколько в целом привыкла к этому празднику и насколько люблю его отмечать. Поэтому лет восемь подряд, несмотря на попадания куда бы то ни было, я встречала Новый год в Москве. А 1 января совершенно в разных состояниях садилась в самолёт и начинала свой и без того нелёгкий путь к австралийским далям.

Второй год подряд я не лечу в эту недосягаемую по расстояниям, но очень солнечную бесшабашную и уникальную страну. И вот как-то только сейчас начинаю скучать по Мельбурну. Городу, в котором многое знакомо – магазины, кафешки, отели, парки, кино, разные части города. Безлюдный центр в 5 утра, когда ещё все спят, а у тебя идёт тяжёлая перестройка внутреннего времени. Самый вкусный в мире рибай где-то в итальянском квартале.
Коалы, которые сколько бы раз ты их ни видел, продолжают разрывать твоё сердце на миллион мимими-частиц.

Дико известное мельбурнское казино. И коалы, которые сколько бы раз ты их ни видел, продолжают разрывать твоё сердце на миллион мимими частиц. Целая гора воспоминаний накопилась за 10 лет полётов до Австралии. Сейчас многие спортсмены уже давно там. Усердно готовятся к новому сезону. Хотелось бы пожелать всем без исключения отличного теннисного года. Новых целей, их достижения и самое главное – поменьше травм, неотступно связанных со всеми внешними и внутренними рекордами.

Ну а читателям хотелось бы пожелать терпения, безграничной фанатской выдержки и огромного количества зрелищных матчей, которые потом хотелось бы обсуждать и пересматривать снова и снова.

Всех с наступающим! Держитесь там, в новом, 2017-м…

Ваша Екатерина Бычкова.
Екатерина Бычкова — Колумнист года на «Чемпионате»
Фото: Павел Ткачук, "Чемпионат"

Екатерина Бычкова — Колумнист года на «Чемпионате»

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Виктория Азаренко Екатерина Бычкова Эрнест Гулбис
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