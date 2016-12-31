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Ёлки и украшения. Теннисисты встречают Новый год

Азаренко с сыном на корте, Серена с женихом, Шарапова отдыхает на пляже, Макарова готовится к Новому году и другие фотографии из соцсетей.