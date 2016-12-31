Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018 Кубок конфедераций
Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные Лига Чемпионат.com
Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2016 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Биатлон
Кубок мира-2016/17. Мужчины Кубок мира-2016/17. Женщины ЧМ-2017 Рождественская гонка 2016
Теннис
WTA ATP Australian Open 2017 Кубок Дэвиса Кубок Федерации Кубок Кремля 2016 Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Пляжный волейбол Кубок России Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Конькобежный спорт Лёгкая атлетика Лыжный спорт
Пляжный футбол Гандбол Борьба Конный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы
Прочие виды спорта Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Лента новостей Фэнтези футбол Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Новогодний Чемпионат
Билеты на спорт
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
Елена Веснина
Фото: instagram.com/vesnushka86/?hl=en
Текст: Илья Рывлин

Ёлки и украшения. Теннисисты встречают Новый год

Азаренко с сыном на корте, Серена с женихом, Шарапова отдыхает на пляже, Макарова готовится к Новому году и другие фотографии из соцсетей.
31 декабря 2016, суббота. 12:15. Теннис
В теннисе завершается межсезонье. Кто-то уже выступает в показательных матчах, а кто-то готовится к первым официальным турнирам. Почитаем и посмотрим самые интересные сообщения и фотографии из социальных сетей.

Мария Шарапова пока ещё не может играть, поэтому она наслаждается отличной погодой на Гавайях.
Виктории Азаренко тоже есть чем заняться. Совсем недавно она стала мамой.«Самый сладкий поцелуй», — написала Виктория.Виктория в буквальном смысле приучает сына Лео Александра к теннису с пелёнок.Ещё одно радостное событие произошло в жизни Серены Уильямс. Она объявила, что выйдет замуж за американского бизнесмена армянского происхождения Алексиса Оганяна, который является одним из основателей социального новостного сайта Reddit.А Елена Веснина уже направляется в Австралию на первые турниры нового сезона. Эта фотография, правда, сделана в Гонконге.Несколько дней назад Елена в Москве открыла детское новогоднее представление.Симона Халеп уже в Австралии. Она передаёт нам привет в новогодней шапочке и делится прекрасным видом.В шапочке и Светлана Кузнецова, а рядом с ней ёлка и тренер Карлос Мартинес.Ещё одна ёлка и теннисистка — Екатерина Макарова любит новогоднюю Москву.Поздравительная фотография от сестёр Радваньских.Петра Квитова благодарит своих болельщиков за то, что они украсили её дом букетами цветов.Встречайте: самый стильный человек года! По версии известного журнала GQ, им стал Роджер Федерер, который в финале голосования обошёл британского актёра Тома Хиддлстона.Ещё немного моря, теперь от Новака Джоковича.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 0
Теги
Агнешка Радваньска Виктория Азаренко Елена Веснина Мария Шарапова Новак Джокович Петра Квитова Роджер Федерер Серена Уильямс Фото
Новости. Теннис
31 декабря 2016, суббота
12:05 Халеп сыграет с Янкович, а Родина — с Ван Цян на старте турнира в Брисбене
11:58 Кузнецова сыграет с Чирико, Веснина — с Корне, а Касаткина — с Бегу в Брисбене
11:55 Текстовая онлайн-трансляция финала Надаль — Гоффен в Абу-Даби
10:36 Текстовая онлайн-трансляция матча Маррей — Раонич в Абу-Даби
10:26 Вавринка и Раонич узнали потенциальных соперников по турниру в Брисбене
10:21 С. Уильямс сыграет с Пармантье, Павлюченкова — с Гёргес на турнире в Окленде
09:46 Комардина взяла верх над Александровой в квалификации турнира в Шэньчжэне
09:30 Куличкова за 53 минуты преодолела стартовый барьер квалификации в Окленде
09:24 Пивоварова победила первую ракетку квалификации турнира в Шэньчжэне
03:31 Маррей станет обладателем рыцарского титула
03:20 Блинкова с победы стартовала в квалификации турнира в Окленде
00:33 Веснина: у нас в Новый год на столе всегда оливье, селёдка под шубой и холодец
00:15 Маррей: счастлив вернуться на корт, и жаль лишь, что уступил Гоффену в концовке
30 декабря 2016, пятница
23:19 Надаль: я одержал важную победу в матче против третьей ракетки мира
22:32 Фиш вошёл в команду Дональдсона
20:17 Надаль вышел в финал в Абу-Даби и сразится с Гоффеном
19:13 Федерер намерен поиграть ещё 2-3 года
18:10 Первая ракетка мира Маррей проиграл свой стартовый матч в сезоне-2017
17:35 Веснина признана лучшей спортсменкой 2016 года в Краснодарском крае
16:21 Текстовая онлайн-трансляция матча Надаль — Раонич на турнире в Абу-Даби
15:57 ФК «Партизан» поблагодарил Иванович за преданность клубу
15:42 Надаль: я не думаю о завершении карьеры
15:41 Цонга занял пятое место на выставочном турнире в Абу-Даби
14:34 Джокович: не могу поверить, что с момента моей первой победы на AO прошло 9 лет
13:44 11 января в Мельбурне пройдёт «Вечер с Новаком»
13:06 Дель Потро: играть с Феррером непросто, так как он заставляет тебя много бегать
12:53 Дель Потро дважды обыграл Феррера в выставочных матчах
11:51 Текстовая онлайн-трансляция матча Маррей — Гоффен на турнире в Абу-Даби
11:03 Вавринка: слышал много хорошего о Брисбене и решил увидёть всё своими глазами
10:37 Первак проиграла Викери в квалификации турнира в Брисбене
10:19 Квитова: Ана, мы будем скучать по твоей улыбке на корте
09:11 Миллман снялся с турнира в Брисбене, его заменит Грот
00:19 Кэш: кажется, Надаль вернулся
29 декабря 2016, четверг
22:50 Серена Уильямс выйдет замуж
22:43 Надаль: в матче с Бердыхом я чувствовал себя отлично и играл очень хорошо
21:55 Маррей: надеюсь на победу на Открытом чемпионате Австралии—2017
20:27 Раонич: я определённо могу выиграть турнир «Большого шлема»
19:41 Надаль уверенно победил Бердыха в четвертьфинале турнира в Абу-Даби
19:15 Гоффен: всегда здорово начинать сезон с победы
19:00 Агент Вавринки договорился об «уайлд кард» для Векич на турнир в Брисбене
17:54 Гоффен победил Цонгу и сыграет с Марреем в полуфинале турнира в Абу-Даби
17:49 С. Уильямс — третья в голосовании за звание спортсменки года по версии AIPS
16:49 Текстовая онлайн-трансляция матча Надаль — Бердых на турнире в Абу-Даби
16:02 Потапова, Мыскина, Душевина станут гостями Рождественского турнира U14 в Химках
15:36 Бердых: без «Большой четвёрки» я бы не играл на таком уровне сейчас
Все новости RSS
Кто из теннисисток, ранее не побеждавших на турнирах "Большого шлема", выиграет его раньше других?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Вакансии | Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2016
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+