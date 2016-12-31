Ёлки и украшения. Теннисисты встречают Новый год

В теннисе завершается межсезонье. Кто-то уже выступает в показательных матчах, а кто-то готовится к первым официальным турнирам. Почитаем и посмотрим самые интересные сообщения и фотографии из социальных сетей.
Мария Шарапова пока ещё не может играть, поэтому она наслаждается отличной погодой на Гавайях.
Виктории Азаренко тоже есть чем заняться. Совсем недавно она стала мамой.«Самый сладкий поцелуй», — написала Виктория.Виктория в буквальном смысле приучает сына Лео Александра к теннису с пелёнок.Ещё одно радостное событие произошло в жизни Серены Уильямс. Она объявила, что выйдет замуж за американского бизнесмена армянского происхождения Алексиса Оганяна, который является одним из основателей социального новостного сайта Reddit.А Елена Веснина уже направляется в Австралию на первые турниры нового сезона. Эта фотография, правда, сделана в Гонконге.Несколько дней назад Елена в Москве открыла детское новогоднее представление.Симона Халеп уже в Австралии. Она передаёт нам привет в новогодней шапочке и делится прекрасным видом.В шапочке и Светлана Кузнецова, а рядом с ней ёлка и тренер Карлос Мартинес.Ещё одна ёлка и теннисистка — Екатерина Макарова любит новогоднюю Москву.Поздравительная фотография от сестёр Радваньских.Петра Квитова благодарит своих болельщиков за то, что они украсили её дом букетами цветов.Встречайте: самый стильный человек года! По версии известного журнала GQ, им стал Роджер Федерер, который в финале голосования обошёл британского актёра Тома Хиддлстона.Ещё немного моря, теперь от Новака Джоковича.