Надаль обошёл Джоковича в Абу-Даби

Абу-Даби держит уровень
Декабрь – месяц, когда теннисные болельщики впадают в спячку, ожидая старта нового сезона. В 2016-м декабрь всё равно получился урожайным на новости: Виктория Азаренко стала мамой, Ана Иванович закончила карьеру, Серена Уильямс выйдет замуж. Теннисистки не давали болельщикам заскучать.
Но наконец-то пришло время непосредственно действия на корте, а не за его пределами. По традиции первым событием в сезоне стал выставочный турнир в Абу-Даби. Если IPTL сильно сдал позиции, то соревнование в ОАЭ держит марку. Понятно, что здесь задействовано меньше участников, но организаторы поддерживают очень солидный состав.
В 2016-м на девятый розыгрыш турнира организаторы собрали шесть теннисистов из топ-12 рейтинг-листа АТР. Главными звёздными именами стали Энди Маррей и Рафаэль Надаль. Роджер Федерер в прошлом играл в Абу-Даби, но не приезжал на этот турнир уже пять лет. Новак Джокович был в четырёх финалах кряду, но исключил это соревнование из своего календаря во второй сезон кряду. Единственным дебютантом тунира стал Давид Гоффен.
Медленный старт Маррея
Надаль не получил прямую путёвку в полуфинал, так как уступил в рейтинге Маррею и Раоничу, так что трёхкратному чемпиону пришлось начинать с первой стадии. Там его ждал Томаш Бердых. Чех в последнее время испытывал некоторые сложности со здоровьем и к этому соревнованию был готов не на 100%. В первом сете против Рафаэля у него мало что получалось и он даже уступил партию под ноль. Во втором Томаш смог побороться, но было заметно, что на старте сезона испанец готов намного лучше.
В другом четвертьфинале Гоффен играл против Цонги. Первая партия прошла в равной борьбе и дело дошло до тай-брейка, где бельгиец просто разобрал Жо-Вильфрида. Француз долго держался на равных и во втором сете, но в итоге провалил гейм на подаче в самой концовке и пропустил Давида в полуфинал.
Соперником Гоффена стал Энди Маррей. Британец завершил предыдущий сезон серией из 24 побед. Так как это неофициальный турнир, то эта серия не стояла на кону. И всё же в новом статусе вряд ли Энди горел желанием кому-либо проигрывать.
Это привело к тому, что встреча с Гоффеном получилась протяжённой и непростой. Давид создавал немало сложностей для Энди, которому было непросто сразу включиться в игру на высоком темпе. Тем не менее первый сет был равным. Всё решилось на тай-брейке, где в ключевой момент у Маррей сорвался удар с форхенда. Стоит также отметить подачу Гоффена, которая помогла ему в нескольких непростых моментах.
Во втором сете вроде бы Энди сумел перехватить инициативу. Он впервые повёл с брейком, а потом прошёл через сложный гейм на своей подаче. Давида это не сломило, он продолжал бороться за каждый гейм, к тому же Энди периодически помогал ему ошибками. В итоге лидер рейтинг-листа уступил четыре гейма кряду, причём последний гейм на своей подаче он отдал со счёта 40:0 – 6:7, 4:6.
Чемпионы турнира в Абу-Даби:
2009 – Энди Маррей.
2010 – Рафаэль Надаль.
2011 – Рафаэль Надаль.
2012 – Новак Джокович.
2013 – Новак Джокович.
2014 — Новак Джокович.
2015 — Энди Маррей.
2016 – Рафаэль Надаль.
2017 – Рафаэль Надаль.
2009 – Энди Маррей.
2010 – Рафаэль Надаль.
2011 – Рафаэль Надаль.
2012 – Новак Джокович.
2013 – Новак Джокович.
2014 — Новак Джокович.
2015 — Энди Маррей.
2016 – Рафаэль Надаль.
2017 – Рафаэль Надаль.
Другой полуфинал подарил единственный трёхсетовый поединок турнира. По матчам Рафаэля Надаля никогда не скажешь, что это выставочный турнир. Да и у Раонича настрой был весьма боевой. Хотя в первом сете Рафаэль просто разгромил его. Во второй партии у испанца был шанс быстро повести с брейком. Однако он упустил свою возможность, а потом тут же отдал свою подачу. Впрочем в третьем сете у испанца снова был заметный перевес и он не оставил канадцу шансов на выход в финал.
Четвёртый успех Надаля
В заключительный день матчи начинались достаточно рано, но 31 декабря это было логичным решением. Сначала зрители наблюдали за битвой за третье место, в котором сошлись Маррей и Раонич. Конечно, этот матч, был далёк от их сражения в Лондоне, когда они бились больше трёх с половиной часов. Но здесь номер тоже никто не отбывал.
Mubadala World Tennis Championship, Абу-Даби (ОАЭ). ХардЭнди в этот раз стартовал лучше и в первые полтора сета переигрывал соперника. Тем не менее у Маррея в концовке возникли определённые сложности. Он не использовал подачу на матч, упустив матчбол. Энди стал чуть чаще ошибаться, но всё-таки сумел не довести дело до чемпионского тай-брейка. На стандартном тай-брейке второго сета он приёмом навылет заработал четвёртый матчбол и сумел одолеть канадца – 6:3, 7:6.
Четвертьфиналы
Давид Гоффен (Бельгия) — Жо-Вильфрид Цонга (Франция) — 7:6 (7:2), 6:4.
Рафаэль Надаль (Испания) — Томаш Бердых (Чехия) — 6:0, 6:4.
Полуфиналы
Давид Гоффен (Бельгия) — Энди Маррей (Великобритания, 1) — 7:6 (7:4), 6:4.
Рафаэль Надаль (Испания) — Милош Раонич (Канада, 2) — 6:1, 3:6, 6:3.
Матч за 3-е место
Энди Маррей (Великобритания, 1) — Милош Раонич (Канада, 2) — 6:3, 7:6 (8:6).
Финал
Рафаэль Надаль (Испания) — Давид Гоффен (Бельгия) — 6:4, 7:6 (7:5)
Четвертьфиналы
Давид Гоффен (Бельгия) — Жо-Вильфрид Цонга (Франция) — 7:6 (7:2), 6:4.
Рафаэль Надаль (Испания) — Томаш Бердых (Чехия) — 6:0, 6:4.
Полуфиналы
Давид Гоффен (Бельгия) — Энди Маррей (Великобритания, 1) — 7:6 (7:4), 6:4.
Рафаэль Надаль (Испания) — Милош Раонич (Канада, 2) — 6:1, 3:6, 6:3.
Матч за 3-е место
Энди Маррей (Великобритания, 1) — Милош Раонич (Канада, 2) — 6:3, 7:6 (8:6).
Финал
Рафаэль Надаль (Испания) — Давид Гоффен (Бельгия) — 6:4, 7:6 (7:5)
Конечно, третье место, вряд ли утешит Маррея, но зато он получил другой новогодний подарок. С 2017 года его теперь можно будет называть Сэр Энди Маррей!
Впервые в истории турнира Абу-Даби в финале не было теннисистов, которые были в топ-2 посева. И Надаль, и Гоффен стартовали с четвертьфиналов и смогли набрать неплохой ход. Поэтому ожидаемо матч получился весьма неплохим для финала выставочного турнира. Эпизодами Давид смотрелся просто блестяще на задней линии, однако ему не хватало хладнокровия в ключевые моменты. Свои зацепки на приёме в первом сете он не использовал, а Надаль реализовал свой шанс на брейк в конце сета.
Во второй партии Рафаэлю приходилось много догонять. Давид дважды вёл с брейком, а при равном счёте в конце партии имел шесть скрытых сетболов. Надаль спас марафонский 11-й гейм, а потом довёл дело до тай-брейка. Там они тоже шли нога в ногу, но опять же в решающий момент более опытный Надаль оказался сильнее – 6:4, 7:6.
Испанец стал первым четырёхкратным чемпионом этого соревнования, всего на один титул меньше у Джоковича. По выступлению Рафаэля в Абу-Даби, конечно, тяжело делать далекоидущие выводы. Тем не менее для первого турнира за несколько месяцев он выглядел здорово. И всё же испанец выиграл здесь и год назад, а затем уступил в первом круге Открытого чемпионата Австралии.
Из ОАЭ участники соревнования отправились в двух направлениях. Надаль и Раонич – полетели в Австралию, где начнут сезон на турнире АТР-250 в Брисбене. А вот Гоффен и Маррей на Зелёный континент пока не спешат. Они сначала проведут турнир в Дохе, где также откроет сезон и Новак Джокович.