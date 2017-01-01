Невероятная мотивация Шараповой и Кербер в роли лидера

Что вы считаете основной интригой 2017 года?
Алексей Адамов: Главная интрига будет заключаться в борьбе за лидерство в отсутствие явного фаворита. Казалось бы, после спада Серены Уильямс это должно было ждать нас ещё в прошлом сезоне, но Анжелика Кербер так уверенно захватила лидерство и так здорово провела весь год, что никому не оставила ни шанса. Будет интересно посмотреть, сможет ли кто-то в 2017 году закрепиться в звании единоличного лидера, или нас всё-таки ждёт серьёзная конкуренция.
Даниэль Виленчук: 2017-й обещает стать одним из самых интересных сезонов в WTA-туре за последнее время, потому что после продолжительной паузы на корт вернутся сразу несколько лидеров – Мария Шарапова, ожидается возвращение Виктории Азаренко, а Серена Уильямс постарается отыграться за относительно неудачный сезон-2016. Кроме того, на пятки примам продолжат наступать Каролина Плишкова, Гарбинье Мугуруса, Симона Халеп и молодые звёздочки. Не забудем и про первую ракетку мира Анжелику Кербер, которая только продолжит прогрессировать, и получим очень непредсказуемые турниры «Большого шлема». Для себя основной загадкой грядущего года назвал бы Агнешку Радваньскую – время польки потихоньку уходит, но она уже давно заслужила победу на мэйджоре. Сложатся ли все звёзды в её пользу?
Илья Рывлин: Пожалуй, основная интрига — это как быстро сумеет вернуться на свои позиции Мария Шарапова. Вторая интрига связана с Викторией Азаренко. Очевидно, что полноценный сезон она провести не сможет, но, судя по всему, начать возвращение она собирается в 2017 году. Интересно, как и в случае с Марией, когда ей удастся вновь стать теннисисткой топ-уровня. И, наконец, Серена Уильямс. Сможет ли она вернуться на первую строчку, выиграет ли ещё один «Шлем» — вот два главных вопроса, связанных с американкой.
Даниил Сальников: Я бы выделил не одну, а три: каких высот достигнет Мария Шарапова после отбытия дисквалификации, кто выиграет турниры «Большого шлема» и кто завершит год в качестве первой ракетки мира.
Анастасия Филиппова: Интрига станет вторым именем для 2017 года в теннисе, потому что его предшественник навёл шороху. Что бы ни происходило в этом сезоне, всё будет как минимум любопытно. Мне будет интересно узнать, в чём новую мотивацию и вдохновение найдёт Серена Уильямс. Когда новоиспечённая мамочка Виктория Азаренко планирует своё возвращение? Какой будет дебют Шараповой, не столько в плане грандиозных побед, сколько с человеческой точки зрения? Как повлияло на неё это отстранение и привнесла ли она что-то новое в свой теннис, ведь тренироваться она не бросала?
Дмитрий Шахов: Серена Уильямс остаётся в центре внимания, хотя она уже на первая ракетка мира. Но она претендует на рекорд по титулам на «Большом шлеме». Очевидно, что она проведёт мало турниров, но это позволит ей сосредоточиться на них.
Антон Шебика: После такого насыщенного событиями и новостями сезона сложно выделить одну, основную интригу. Интересно, как долго продержится на вершине рейтинга WTA Анжелика Кербер, сколько турниров «Большого шлема» выиграет Серена Уильямс и каким получится возвращение на корт Марии Шараповой.
Мария Шарапова начнёт свой сезон в начале мая. Какие ожидания от возвращения Марии?
Адамов: Когда перед началом 2016 года я предрекал Марии не слишком удачный сезон, конечно, я и подумать не мог, что всё обернётся вот так. Вернуться Шараповой будет очень тяжело, но в её пользу говорит спад Серены и нестабильность лидеров. Если потенциальным фавориткам так и не удастся добиться постоянства, то у Марии будет шанс войти в группу претендентов на высокие результаты.
Виленчук: Мария уже триумфально возвращалась в тур после тяжёлой травмы плеча, а сейчас, помимо того что со здоровьем у неё, слава богу, всё хорошо, она ещё и мотивирована будет запредельно. Не жду, что Маша сразу же вернёт себе былые позиции, но если организаторы крупных турниров помогут ей с «уайлд кард», то к US Open вполне можно ожидать от неё возвращения в топ-20, ну а там, чем чёрт не шутит, к началу следующего сезона можно ждать её уже и в десятке – пропустит-то она всего один ТБШ.
Рывлин: Понятно, что выставочные матчи — это не то, но всё равно Мария оставила очень приятные впечатления. Мы помним, что она много пропускала из-за травм и возвращалась на лидирующие позиции. Сейчас, к счастью, она не выступает по другой причине, то есть тренироваться ей ничто не мешает. И Мария действительно тренируется — плоды этих тренировок опять же видны в показательных встречах. Вполне допускаю, что Шарапова выиграет турнир WTA и приблизится или даже войдёт в топ-10.
Сальников: Хотелось бы, чтобы она вернулась в десятку, выиграла крупный титул и попала на итоговый турнир в Сингапуре. Это будет непросто, поскольку к моменту её старта соперницы уже наберут игровую форму и ей придётся догонять.
Филиппова: Они есть. Как бы некоторые ни говорили, что «вся эта история» их утомила, и они будут не без любопытства следить за возвращением теннисистки.
Шахов: Мотивации Марии точно не занимать. Конечно, какие-то сложности будут после паузы в полтора года. Однако при удачных сетках игровую практику можно набрать быстро. Всё остальное компенсирует боевой настрой. Больших побед в первые же месяцы скорее не будет, но к концу сезона ей уже вряд ли понадобятся «уайлд кард».
Шебика: Ожидания осторожные. Безусловно, Мария будет невероятно мотивированна, она соскучилась по игре и будет выкладываться по полной. Однако сколько времени уйдёт на поиск своей игры и выход на пик формы, пока не знает никто. Шараповой вновь будет необходимо проявить характер и стойкость. Интересно будет понаблюдать за её возможными противостояниями с соперницами, которые в разгар «мельдониевого скандала» называли её обманщицей.
Как справится со своей новой ролью Анжелика Кербер?
Адамов: Вот это в масштабах WТА гораздо интереснее возвращения Шараповой. Анжелика не просто стала первой, воспользовавшись проблемами со здоровьем у Серены, дисквалификацией Шараповой, беременностью Азаренко и другими благоприятствующими факторами, но и выиграла два турнира «Большого шлема», дошла до финала Уимблдона, Олимпиады и Итогового чемпионата и завершила год с колоссальным отрывом от преследовательниц. Именно этот очковый запас позволит ей удержаться на вершине, но трудно сказать, сможет ли она весь год провести в ранге первой ракетки мира. События могут развиваться по двум полярным сценариям, и всё будет зависеть в первую очередь от психологии самой Анжелики.
Виленчук: Немка на протяжении всего сезона постоянно что-то кому-то доказывала. Теперь от неё снова ждут спада, но мне кажется, что она снова утрёт нос недоброжелателям и место в топ-3 за собой точно сохранит. Сложнее будет на турнирах «Большого шлема», но не потому, что Анжелика в чём-то просядет. Просто специфика её игры такова, что многим соперницам в туре с ней играть достаточно удобно, что доказывает и большое число сыгранных ею упорных матчей в сезоне. А, как уже было сказано, я жду, что сезон-2017 станет пиком мотивации для очень широкого круга сильных теннисисток.
Рывлин: Не думаю, что Кербер будет доминировать в туре так, как до неё пару лет делала Серена. Конечно, на «Шлемах» она будет в числе главных фаворитов, но нет никакой уверенности, что она повторит сезон-2016 и выиграет два. Вполне допускаю, что могут быть четыре победителя — Кербер, Серена, Радваньска и Халеп. В любом случае я не думаю, что Анжелика поднимет планку ещё выше. Она может остаться на вершине, но на «Шлемах» и других важных турнирах будет разворачиваться интересная борьба среди многих девушек, и мы получим много чемпионок.
Сальников: Есть ощущение, что она не справится с бременем лидерства и мы обязательно по ходу сезона увидим смену первой ракетки мира, а то и не один раз. Это будет интересно.
Филиппова: Безусловно она будет стремиться удержать эту строчку. А все другие будут стараться её оттуда подвинуть. Это спорт. Женский спорт. Не удивлюсь, если нас в этом году ждут большие перестановки в рейтинге и появятся новые имена.
Шахов: Если Анжелика не провалится в Мельбурне, то, скорее всего, останется первой ракеткой мира до лета. После Открытого чемпионата Австралии ей защищать совсем мало. Однако с Уимблдона начнётся настоящая проверка. Предположу, что Анжелика проведёт чуть более скромный сезон, чем в 2016-м и покинет первое место до конца года.
Шебика: Не думаю, что Кербер останется на вершине рейтинга по итогам 2017 года. Также не верю в то, что ей удастся защитить титулы на Australian Open и US Open. Предположу, что на турнирах «Большого шлема» в 2017 году Анжелика останется без трофеев, но и провальным сезон получится вряд ли. Просто планка была поднята невероятно высоко и повторить такой успех крайне сложно.
Сумеет ли кто-то, ранее не побеждавший на турнирах «Большого шлема», сделать это?
Адамов: Прошлый сезон вычеркнул из списка потенциальных победительниц-дебютанток Кербер и Гарбинье Мугурусу, но этот круг по-прежнему широк. Здесь и Агнешка Радваньска, и Симона Халеп, и Каролина Плишкова, и ещё несколько теннисисток. С другой стороны, перечень уже побеждавших на Grand Slam игроков, имеющих шансы добиться этого вновь, не так велик. Поэтому я думаю, что мы увидим новое имя в качестве чемпионки турниры «Большого шлема».
Виленчук: Надеюсь, что да, но не хотелось бы, чтобы такой победительницей стала уж совсем «случайная» девушка, которой нет в топ-30. Тенденции к таким победам сейчас и нет. Думаю, что ближе всех, как обычно, Радваньска и Халеп.
Рывлин: В топ-8 сразу пять девушек, которые никогда не выигрывали «Шлемы». Так что логично предположить, что хоть кто-то выиграет. Мой ответ: «Да». Наилучшие шансы у Радваньской и Халеп.
Сальников: Думаю, что да, поскольку есть уже несколько теннисисток, добиравшихся до решающих матчей «шлемов» — Плишкова, Халеп, Радваньска, Цибулкова. Накопленный опыт должен им помочь. Да и другие теннисистки, в том числе и россиянка Касаткина, вполне могут «выстрелить».
Филиппова: Вполне возможно.
Шахов: Да. У девушек вариантов всегда немало. Уже давно на подходе Халеп и Радваньска, но пожалуй в 2017-м лучшие шансы у Плишковой.
Шебика: В прошлом году в ответе на этот вопрос написал «нет». В итоге два титула взяла Анжелика Кербер, ещё один — Гарбинье Мугуруса. На этот раз считаю, что вероятность высока. Главным претендентами назову Симону Халеп и Агнешку Радваньскую.
Смогут ли опытные россиянки Кузнецова и Веснина удержать высокие позиции? И что ждать от других россиянок?
Адамов: Очень надеюсь, что Света сможет удержать место в топ-10 и порадовать нас победами на турнирах. В принципе, у неё для этого есть всё, но так было всегда, а вот результаты она показывала периодически, так что однозначно прогнозировать что-то в отношении Кузнецовой трудно. Остаётся только пожелать ей удачи и стабильности. Что касается Весниной, то сейчас трудно претендовать на лидерские позиции в одиночке, играя в двух разрядах. Лена способна закрепиться на высоком уровне и в 2017 году не раз огорчить фавориток в одиночном разряде, но вряд ли она совершит ещё один прорыв.
Виленчук: Елене, наверное, придётся расставить приоритеты между парой и одиночкой, хотя она в этом сезоне действительно здорово выступила в обоих разрядах. Но под конец года невооружённым глазом было заметно, как сильно она устала. Удержать такое высокое место в одиночке будет удержать очень сложно.
До тех пор пока Светлана будет получать удовольствие от игры, её месту в топ-15 ничего не угрожает. Хотелось бы, чтобы она прибавила на ТБШ, где ей постоянно чего-то чуточку не хватает. А чтобы остаться в десятке, придётся стабильно играть на том высочайшем уровне, который Кузнецова задала осенью-2016.
В следующем сезоне очень жду качественных выступлений от Дарьи Касаткиной, которая сейчас должна быть в прекрасной физической форме после тренировочных сборов с Владимиром Платеником. Верю, что их команде удалось поработать над теми недостатками игры (подача, агрессивность, концентрация в концовках сетов), которые мешали Даше пробить образовавшийся во второй половине сезона потолок.
Ну и, конечно, жду новых сенсаций от отечественных юных теннисисток – Анастасия Потапова полностью сосредоточится на взрослых ITF, Анна Блинкова очень понравилась на Кубке Кремля, а на подходе ещё целая россыпь юных звёздочек, которые будут пробовать в этом году перейти во взрослый теннис.
Рывлин: Прежде всего жду успешных выступлений от Кузнецовой. Светлана провела блестящий прошлый сезон и прибавила в вопросах психологии. Да и физически она смотрелась отлично, даже несмотря на очень плотный график выступлений в концовке сезона. Я думаю, что Светлана может не только удержать позиции, но и ещё прибавить. Ей вполне по силам выиграть крупный турнир и, может быть, даже «Шлем».
Что касается Весниной, то, по-моему, ей удалось найти нужный баланс между выступлениями в паре и в одиночке. Успехи с Екатериной Макаровой придают ей уверенности. При этом вряд ли от Елены стоит ждать ровного сезона. Наверняка будут поражения в первых кругах, но и отдельные хорошие результаты, как, например, было на Уимблдоне. У Весниной очень много финалов, но всего два титула. Хочется ей пожелать пополнить свою коллекцию. Сумеет ли Елена подобраться к топ-10? Вряд ли, но и остаться в топ-16 было бы отличным результатом.
Из других россиянок выделю Дарью Касаткину и Анастасию Павлюченкову. После серии отличных результатов в первой половине сезона о Дарье заговорили чуть ли не как о будущем лидере WTA. Подобное, кстати, было и с Белиндой Бенчич. При этом возможно, что эти предположения оправдаются, но не нужно слишком давить на молодых девушек. Думаю, что Касаткина может прибавить и подняться к топ-10, но заоблачных ожиданий быть не должно. На данный момент соседкой Дарьи по рейтингу является Анастасия Павлюченкова. Допускаю, что они будут рядом и в конце сезона-2017, но примерно на 10 мест повыше.
Сальников: Удержать позиции будет очень непросто, но хотелось бы, чтобы эта задача была решена. Остальным будет даже немножечко попроще, держа перед собой такой ориентир.
Филиппова: Если у обеих обойдётся без травм, то, конечно, к этому они будут стремиться. Кузнецову и в этом году многие зарубежные эксперты рассматривали как кандидата на обладательницу очередного «Большого шлема», но не случилось. Кто знает, может быть, в этом году свершатся эти предсказания. Елена Веснина многое доказала в паре, в этом сезоне есть шанс сконцентрироваться на одиночке и многие факторы, такие как опыт, рейтинг, новый статус — все скорее положительно должны сказаться.
Шахов: Обеим будет непросто, так как конкуренция очень высока. Тем не менее Светлана продемонстрировала, насколько она выросла в психологическом плане. И после лучшего выступления на Итоговом чемпионате WTA в карьере она наверняка будет настроена доказать, что может держать этот уровень.
Веснина в прошлом сезоне была на эмоциональном заряде – сначала от свадьбы, затем от Олимпиады. Подтвердить эти позиции будет тяжелее. Скорее всего, этот сезон в одиночке будет чуть скромнее, но всё равно на высоком уровне.
Из остальных россиянок выделю Дарью Касаткину. Она должна продолжить свой поступательный прогресс и во второй половине года приблизится в топ-10 и на этом пути завоевать свой первый титул WTA.
Шебика: Думаю, Кузнецовой и Весниной будет очень сложно удержать высокие позиции и в рейтинге конца 2017 года они будут ниже, чем в декабре 2016-го. Прогнозировать выступление Шараповой сложно, о чём писал выше. Интересно будет понаблюдать за результатами Дарьи Касаткиной, отлично проявившей себя в 2016 году. Большой интерес вызывает и дебют во взрослых соревнованиях Анастасии Потаповой.
Пополнят ли Макарова и Веснина список своих титулов «Большого шлема» в парном разряде?
Адамов: Думаю, да. Трудно сказать, на каком «шлеме» их шансы будут предпочтительнее, поскольку они добивались успеха на всех покрытиях, но как минимум один турнир из четырёх при фокусе на пару они выиграть точно способны.
Виленчук: Девушкам в прошлом году удалось найти какой-то удивительный совместный баланс, который не наблюдался даже тогда, когда они выигрывали мэйджоры, так что определённо.
Рывлин: Если им удастся сохранить мотивацию и в хорошей форме подходить к крупным соревнованиям, то да. Но тут вопрос и в приоритетах, ведь каждая ещё хочет успешно играть в одиночке, а пара может мешать. Елена и Екатерина очень хотели удачно провести олимпийский сезон и особенно саму Олимпиаду — это удалось. Допускаю, что сейчас определённый спад может наступить. Но всё зависит от самих девушек. Они уже доказали, что если нацелились на титул, то могут обыграть любую пару мира.
Сальников: Многое, если не всё, зависит от одиночки. Если у девушек там всё пойдёт удачно, то вряд ли что-то получится ещё и в паре. А вот при обоюдном сходе в одиночке почему бы не попробовать снова сосредоточиться на паре.
Филиппова: Год неолимпийский, поэтому наверняка будут делать больший акцент на одиночку, всё будет зависеть от результатов в этом разряде.
Шахов: Когда Екатерина и Елена здоровы и настроены на успех, то остановить их очень тяжело. В своих интервью в 2016-м они выражали желание достичь большего в парном разряде. Полагаю, что один турнир «Большого шлема» они в 2017-м выиграют.
Шебика: Думаю, нет.
От кого из молодых представительниц WTA-тура можно ожидать прорыва?
Адамов: Не знаю насчёт прорыва, но точно будет интересно понаблюдать за первыми шагами в WТА Насти Потаповой. Мы выписывали ей серьёзные авансы по юниорам, и она их полностью оправдала. Теперь надеюсь, что так же будет и во взрослом теннисе. Если говорить о более зрелых, но всё ещё молодых теннисистках, то дальнейшего прогресса могут добиться Даша Касаткина, Наоми Осака и Елена Остапенко. Также будет любопытно посмотреть на возвращение Белинды Бенчич и выступления Мэдисон Кис в ранге одного из лидеров WТА.
Виленчук: Наоми Осака, Ана Конюх, Ребека Масарова. Блестяще выступала в конце сезона Кэтрин Беллис, теперь именно она – самая юная теннисистка в топ-100.
Рывлин: Очень интересно, что покажет Наоми Осака. Бенчич занимает 43-е место, и это совсем не её позиция. Однако если она вернётся в десятку, то это будет уже не совсем тот прорыв, о котором мы говорим.
Любопытно понаблюдать за Катриной Беллис. Она солидно моложе других теннисисток топ-100. Сразу пять девушек 97 года рождения, но ни одной 98-го и всего одна 99-го — как раз Беллис. Поставлю на то, что у неё и Осаки наилучшие шансы на то, чтобы всерьёз заявить о себе.
Сальников: Сложно гадать, но хотелось бы, чтобы среди них были и россиянки.
Филиппова: Наоми Осака, Мэдисон Кис (конечно, нужно понимать, насколько серьёзно она травмирована), обе Даши — Гаврилова и Касаткина, Катрин Беллис. Интересно будет посмотреть, как будет проходить переход из юниоров во взрослый тур для некоторых теннисисток, в том числе и российских.
Шахов: В этом году ожидаю больших свершений от Наоми Осаки. Стабильности ей пока явно не хватает, но выстрелить на паре турниров она способна. Из тех, кто пока не достигал таких высот в рейтинге, выделяется Ана Конюх, которая уже проявила себя на больших турнирах. Кроме того интерес вызывает Катрин Беллис, которая вошла в топ-100 в 17 лет.
Шебика: Остановлю свой выбор на Наоми Осаке.