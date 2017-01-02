«Джокович вернётся на свой уровень и вновь будет всё выигрывать»

Алексей Адамов: Не буду оригинальным. Главная интрига заключается в борьбе Новака Джоковича и Энди Маррея за лидерство в рейтинге и победы на турнирах «Большого шлема».
Даниэль Виленчук: У мужчин главная интрига – в каком соотношении разделят между собой титулы на «Шлемах» Энди Маррей и Новак Джокович. Не думаю, что сюда кто-то вмешается, даже Стэн Вавринка, хотя в его случае никогда и ничего загадывать нельзя. Отдельно хочется пожелать Хуану-Мартину дель Потро богатырского здоровья, потому что за ним мне будет приятно и очень интересно наблюдать в любом случае.
Илья Рывлин: Противостояние между Марреем и Джоковичем. На данный момент кажется, что именно эти двое будут не только бороться за лидерство в рейтинге, но и распределят между собой все главные титулы.
Даниил Сальников: Выделю, на мой взгляд, три основные темы: удастся ли вернуться на былые позиции Федереру, Надалю и Джоковичу; будут ли новые чемпионы «шлемов» и кто завершит год на первой позиции.
Анастасия Филиппова: Пожалуй, главной интригой так и останется противостояние Джоковича — Маррея или Маррея — Джоковича, кому как больше нравится.
Дмитрий Шахов: Возвращение Федерера и попытка Джоковича вернуть первое место.
Антон Шебика: Главная интрига — продолжение противостояния Энди Маррей — Новак Джокович в свете борьбы за первую строчку рейтинга. Большой интерес вызывает состояние Новака после проваленной второй половины сезона, истории с появлением в команде духовного гуру и ухода Бориса Беккера.
Сможет ли Новак Джокович преодолеть спад и вернуться на вершину?
Адамов: Новак сможет преодолеть спад и вернуться на высочайший или близкий к своему максимальному уровню, но вот вопрос возвращения на первое место в рейтинге открыт. Тут многое будет зависеть от Маррея, сможет ли он удержаться в новой для себя роли лидера.
Виленчук: Верю в Новака и в то, что он делает. Если опустить все не относящиеся к теннису дела, то серб действительно очень сильно похудел, хотя казалось бы – куда ещё? Это сказалось на его выносливости, которая с 2011 года выделяет его среди остальных игроков тура. Хочется верить, что эту проблему Джоковичу вскоре удастся решить. Ну а что касается Пепе Имаза и прочих ментальных штук, мне кажется, что Новаку надо быть аккуратнее и больше прислушиваться к себе и близким, которые его уже давно знают. Не хотелось бы потерять теннисиста, способного демонстрировать волшебный теннис (а таких в туре можно пересчитать по пальцам одной руки), из-за психологических проблем.
Рывлин: Да. Новак был практически непобедим в первой половине прошлого сезона. Затем наступил спад, но есть основания полагать, что в межсезонье сербу удалось разобраться в причинах неудачных результатов. Не думаю, что на них сильно повлияет тот факт, что штаб Джоковича покинул Борис Беккер. Да, немец что-то привнёс в игру серба, но на протяжении уже нескольких лет Новак настолько стабилен и играет на таком уровне, что вряд ли изменения в его команде приведут к спаду. Поставлю на то, что как минимум один «Шлем» Джокович выиграет.
Сальников: Прежде всего мне бы хотелось, чтобы серб вернул уверенность в себе. После ухода из его тренерского штаба Бориса Беккера по поводу возвращения Новака есть стойкое опасение. Поживём – увидим.
Филиппова: Да.
Шахов: По ходу прошлого сезона Новак несколько раз говорил, что вернул себе покой, но потом на корте всё было иначе. Теперь кажется, что для этого может потребоваться больше времени и в 2017-м мы прежнего Джоковича не увидим.
Шебика: Хотелось бы, чтобы Новак наконец разобрался в себе, обрёл прежнюю мотивацию и демонстрировал свой лучший теннис. Энди Маррей заявлял, что слишком долго карабкался на вершину, поэтому так просто лидерство не отдаст. Однако удержаться на первой позиции ему будет нелегко. Если Новак найдёт себя прежнего, то, думаю, он всё же завершит 2017 год в статусе первой ракетки мира.
Чего ждать от прославленных ветеранов тура — Роджера Федерера и Рафаэля Надаля, которые из-за травм мало играли в сезоне-2016?
Адамов: От Федерера надо ждать прежде всего красивой игры. Его возвращение на корт — это подарок для любителей тенниса. С другой стороны, вряд ли Роджер стал бы возвращаться, не преследуя победных целей, поэтому совсем сбрасывать его со счетов не стоит, но и ставить на завоевание им 18-го титула «Большого шлема» я бы, к сожалению, не стал. Что касается Надаля, то он может провести хороший сезон, если полностью восстановится от травм. Конечно, больше всего шансов у него на успех на «Ролан Гаррос», но думаю, Джокович с этим не согласен.
Виленчук: Очень сложно будет и тому, и другому. И хотя Надаль привлёк в свою команду Мойю – нонсенс для испанца, который всегда работал лишь со своим дядей, — я сомневаюсь, что Карлос в силах помочь Рафаэлю вернуть былые физические кондиции. Федерер же сделал всему теннисному миру большой подарок, что не стал завершать карьеру после нескольких травм и, наверное, самого провального сезона в карьере. Его игрой хочется просто наслаждаться без опоры на результат (хотя, конечно, болельщики сейчас будут со мной не согласны). Но, если честно, мне думается, что время Роджера прошло. В десятке он, конечно, будет, но турнир «Большого шлема», на мой взгляд, уже не выиграет.
Рывлин: Надаль очень впечатлил на старте турнира в Абу-Даби. Если не будет травм, то не вижу причин, которые могут ему помешать провести успешный сезон. Под успешным я понимаю возвращение в топ-5 и 3-4 титула, преимущественно на грунте. Федерера мы не видели в действии очень долго. Он упорно работал и во всех интервью подчёркивал, что с нетерпением ждёт возвращения в тур. О результатах говорить рано, но вряд ли удастся выиграть «Шлем». Разве что выпадет удачная сетка, потому что в концовках турниров в пятисетовом формате Роджеру будет очень трудно обыграть двух подряд игроков экстра-класса.
Сальников: Смотрю на их будущие успехи с изрядной долей скептицизма. Впрочем, в случае их успеха буду очень рад.
Филиппова: Роджера Федерера в принципе всегда интересно наблюдать в игре, такое чувство мяча есть не у каждого. Сложно представить, что он сможет выиграть, например, титул «Большого шлема», потому что соперники сильны, да и молодёжь наступает на пятки, не боясь никаких авторитетов. Рафаэль Надаль пока и до конца не восстановился, как он сам говорит, но это вовсе не значит, что он не будет бороться за самые высокие места.
Шахов: Сомнительно, что оба проведут много турниров и в 2017-м. Тем не менее совсем списывать их тоже пока рано. На отдельных турнирах оба способны напомнить о себе, но вряд ли они добавят «Большие шлемы» в свою коллекцию, прежде всего из-за формата пяти сетов.
Шебика: Живые легенды тура по-прежнему будут вызывать повышенный интерес, но поверить в то, что они могут стать серьёзной преградой для нынешних лидеров, сложно. Больших ожиданий у меня нет, но и провала я не жду.
Сможет ли кто-то, ранее не побеждавший на турнирах «Большого шлема», сделать это?
Адамов: Скорее нет. Основными претендентами на победу на каждом «шлеме» по-прежнему будут Джокович и Маррей, плюс есть Вавринка, дель Потро, Надаль, Федерер и Чилич. Из тех, кто ещё не выигрывал турниры «Большого шлема», в теории это могут сделать несколько теннисистов. Выделю Раонича, Нисикори и Тима.
Виленчук: В 2017 году – нет. С большим трудом в это верится. Но ближе всех, наверное, подобрался Милош Раонич, чья игра не так зависит от эмоциональных всплесков, как у большинства его оппонентов.
Рывлин: Скорее нет. Думаю, что «Шлемы» прежде всего должны распределить между собой Маррей и Джокович, им с удовольствием может помочь Вавринка, плюс не стал бы совсем сбрасывать со счетов Федерера и Надаля. А у всех у них, как известно, «Шлемы» есть.
Сальников: В этом году, считаю, шансы побольше, чем в прошлом. И Раонич готов «выстрелить» на быстрых покрытиях, и Нисикори хорош, да и более молодое поколение, например Зверев, вполне могут дерзнуть, пока топ-игроки разбираются с первым местом.
Филиппова: В том сезоне хорошо проявили себя и Милош Раонич, и Доминик Тим, и Люка Пуи. Много ожиданий от Ника Кирьоса. В общем, есть кому удивлять.
Шахов: Кажется, что пришло время, хотя у мужчин это редко происходило. Но Джокович стал давать сбои, Маррей тоже не может идеально провести весь сезон. Основные претенденты – Раонич и Нисикори. Я предположу, что этого добьётся Кей, который менее подвержен травмам.
Шебика: Нет.
Сборная России впервые с 2012 года вернулась в Мировую группу. Как наша команда сыграет в Сербии? Насколько важен непосредственно результат или главное, чтобы Кузнецов, Хачанов и Медведев просто набрались опыта?
Адамов: Очевидно, что судьба матча в Сербии будет зависеть от участия Новака Джоковича, хотя и без него россиянам будет очень тяжело. Троицки в прошлом сезоне играл уверенно, но в то же время проиграл и Медведеву, и Хачанову, и Кузнецову. Лайович тоже не так слаб, чтобы говорить о гарантированных очках в поединках с ним. Плюс у Сербии есть заслуженный-перезаслуженный «парник» Зимонич. Что касается важности результата, то было бы хорошо остаться в Мировой группе, это позволяет играть с лучшими, а соответственно и быстрее расти.
Виленчук: Говорить, что результат сейчас не важен, а важнее дать молодым игрокам набраться опыта, изначально неправильно, потому что иначе и в Мировую группу выходить не стоило. А потом мы удивляемся, что в 25 лет теннисисты до сих пор у нас ходят в подающих надежды. Думаю, ребята тоже со мной согласны, а потому постараются выложиться по максимуму. Учитывая, что Джокович, судя по всему, пропустит поединок с Россией, у наших ребят определённо будут шансы.
Рывлин: Вопреки мнению большинства, скажу, что набраться опыта не менее важно, чем выйти в четвертьфинал. Объективно сборная России сейчас не может бороться за победу в турнире, а опыта участия в Мировой группе у нового поколения российских теннисистов вообще нет. Встреча с сильным соперником на его площадке — это очень хорошая проверка. Что касается результата, то, конечно, фавориты сербы. Повторюсь, боевой матч даже с неудачным результатом и затем победа в плей-офф — вполне нормальный результат для следующего сезона.
Сальников: Опыта россияне уже понабирались за прошлые четыре сезона. Главное в спорте – результат. С сербами его добиться будет непросто, но не невозможно.
Филипова: Уже не раз мы видели драматичные командные матчи, когда именитых и титулованных соперников обыгрывали стоящие ниже в рейтинге. Но всё-таки Джокович — это Джокович… В любом случае опыт это будет полезный. Победы приятны, их всегда ждут, но всё не приходит сразу.
Шахов: В данном случае нет проблем с тем, чтобы совместить одно с другим, ведь Кузнецов, Хачанов и Медведев – одни из лучших теннисистов России. Не факт, что Джокович сыграет Кубок Дэвиса сразу после Открытого чемпионата Австралии. Без Новака шансы россиян будут, если не равными, то близкими к этому.
Шебика: Конечно, нужно узнать состав команды соперника, прежде чем делать прогноз. Если в заявку будут включены Джокович и Троицки, то шансов почти нет. Пока что-то прогнозировать сложно. Опыт, конечно, важен, но стремиться следует к победе, тем более, что у того же Хачанова уже и титул на турнире ATP. Причём на соревнованиях в Чэнду Карен как раз Троицки обыграл.
Чего вы ждёте от выступления молодых игроков в топ-15 — Тима, Кирьоса и Пуи?
Адамов: Как раз именно эта тройка может выстрелить. Кирьосу и Пуи по силам войти в топ-10, а Тиму даже замахнуться на топ-5. В общем, я жду от них борьбы с признанными лидерами. Этот сезон может стать для них трамплином в элиту АТР.
Виленчук: Из всей тройки самый большой потенциал у Кирьоса, но мы прекрасно знаем, как непродуктивно он им пользуется. Тим озадачил свой игрой во второй половине сезона, хотя на Итоговом турнире у него случались проблески. Пока лично мне совершенно непонятно, чего от него ждать в новом году. Так странно получается, что из всей этой троицы самый стабильный, без провалов, сезон получился у недооценённого Пуи, который тихой сапой сначала закрепился в топ-100, а потом, не форсируя, постепенно пробивался в топ-15. Он наименее раскручен, но теперь и у него появились крупные спонсоры, поэтому большой вопрос, как он справится с непривычным для себя давлением. Наверное, все трое сохранят своё «место под солнцем», но я думаю, что француз по итогам сезона будет выше двух своих молодых визави.
Рывлин: Наибольших успехов жду от Тима. Удивляет, что он продолжает заявляться почти на все турниры даже после того, как он сам признал, что выбрал перегруженный график выступлений. Если Доминик его не изменит, то не исключаю, что он опять выиграет пару турниров средней руки, может быть где-то далеко пройдёт на «Шлеме», но потом опять наступит спад и серия поражений. Всё-таки Тим уже стал игроком элиты, поэтому ему надо стараться выходить на пик формы именно к ключевым стартам. Интересно понаблюдать и за Пуи, его матч с Надалем на US Open произвёл очень сильное впечатление. Вряд ли стоит ждать стабильности, но отдельные удачные турниры могут быть. Кирьос же на деле пока не доказал, что изменился и что готов соблюдать все правила и этические нормы тенниса. Талант, конечно, у него есть, но пока он им совсем не пользуется. Не уверен, что в сезоне-2017 мы увидим нового Ника.
Сальников: Я бы добавил к этой группе Зверева, который практически наверняка подтянется туда очень быстро. Жду красивой игры и отличных результатов, больших титулов и регулярных побед над сильнейшими игроками.
Филиппова: Всегда интересно следить за новым поколением теннисистов, которое приходит на смену теннисным гуру. Их становление в профессиональном туре происходит на твоих глазах, понимаешь, что через десяток лет будешь вспоминать, как это было и с деловитым видом рассказывать: «А вот тогда-то, на таком-то турнире...».
Шахов: У первых двух есть свои сложности. Кирьос по-прежнему не относится ко всему серьёзно, что уже привело к дисквалификации в 2016-м. Тим играет все турниры, которые только можно сыграть, из-за чего в 2016-м он выдохся (что сам и признал, но календарь не изменил). Вряд ли что-то существенно изменит в своём поведении Кирьос, поэтому отдельные яркие победы в новом сезоне будут чередоваться с удивительными поражениями.
Шебика: От Кирьоса хочется стабильности, но, судя по всему, ему скучно просто играть в теннис. Доминик провёл лучший сезон в карьере и превзойти такой успех будет нелегко. Тем интереснее будет следить за ним. Матч Пуи с Надалем на Открытом чемпионате США стал одним из лучших в сезоне. Люка выиграл титул в Меце, а также играл в финале в Бухаресте и четвертьфинале Уимблдона. При этом хватало и поражений в стартовых раундах. Интересно, сможет ли он обрести стабильность или же дело ограничится яркими вспышками.
Как выступят российские ветераны (прежде всего Южный и Габашвили), а также молодые звёздочки (Рублёв, Хачанов, Медведев)?
Адамов: В прошлом сезоне Миша и Теймураз немного разочаровали, потому что первый вселил осторожную надежду потрясающей серией побед на челленджерах, а второй здорово провёл 2015 год. Так что в этот раз не жду от них многого и буду искренне радоваться любому успеху, а там всё может быть, особенно со стороны Южного. Если говорить о молодёжи, то я верю в Медведева, у него есть огромный резерв, который надо реализовать в следующем сезоне. Карен Хачанов сенсационно выиграл титул, победив несколько сильных оппонентов, что позволит ему в следующем сезоне попадать на многие турниры АТР без квалификации, такой шанс упускать нельзя.
Виленчук: Мы очень долго ждали, когда российский теннисист выиграет турнир ATP, и тем приятнее, что сделал это 20-летний Карен Хачанов. Ожидания на его счёт у меня огромные, но спугнуть его прогресс не хочется, поэтому скажу, что по итогам сезона Хачанов закрепится в топ-50.
За трудягой Медведым очень приятно наблюдать, в этом сезоне ему удалось добиться невероятного прогресса. Если у Даниила не будет травм, то и ему по силам побороться за попадание в число 50 сильнейших теннисистов мира.
Надеюсь, что Андрей поработал над своей физической формой и психологической устойчивостью, потому что в техническом плане он и так очень талантлив. Насчёт него мне предсказать что-то трудно, потому что, мне кажется, что его время придётся чуть позже – в 2018-19 годах.
Ну а Михаила, Теймураза, Константина Кравчука остаётся только поблагодарить за их преданность к теннису. Для всех троих топ-70 по окончании сезона я бы считал достойным результатом. Понятно, что от Южного мы всегда вправе ожидать приятных сюрпризов, поэтому верю, что он присоединится к Кузнецову, Хачанову и Медведеву в виртуальной топ-50 по итогам нового сезона.
Рывлин: Опытным россиянам прежде всего хочется пожелать провести сезон без травм. Может ли кто-то из них выиграть титул или далеко пройти на «Мастерсе» или «Шлеме»? Вряд ли, только если совпадёт много факторов. Но даже отдельные победы над сильными игроками нас порадуют. А молодым россиянам как раз хочется пожелать набраться опыта и почаще встречаться с сильными соперниками на главных стартах (лучше, конечно, на более поздних стадиях). И Рублёв, и Хачанов, и Медведев прогрессируют, поэтому предположу, что все трое поднимутся в рейтинге по сравнению с теми позициями, которые они занимают сейчас. Как показал Хачанов в Чэнду, можно рассчитывать и на титулы.
Сальников: Воздержусь от прогноза. Всегда хочется надеяться на лучшее, особенно в Новый год.
Филиппова: Молодые ребята хорошо провели концовку сезона, поэтому хочется, конечно, посмотреть, как сложится для них старт года. Что касается «российских ветеранов», то Михаилу Южному хочется пожелать справиться со всеми травмами, потому что, конечно, публика его любит. Импонирует как манера его игры, так и сложившийся образ, все всегда до конца ждут легендарного «финального поклона». У Теймураза Габашвили високосный год вовсе не удался, но, как говорили его товарищи Донской и Кузнецов, несмотря на результаты, у него есть тот теннис, который он показывал будучи первой ракеткой России, поэтому хочется верить, что всё хорошо сложится в этом сезоне.
Шахов: Южному на старте сезона защищать много очков, которые год назад он собрал на челленджерах. В случае их потери россиянину будет тяжело попадать в основные сетки АТР. Габашвили уже туда не попадает. Если оба найдут в себе мотивацию на новый сезон, то по крайней мере смогут остаться/вернуться в топ-100.
Хачанов задал определённую планку для себя, выиграв титул в 2016-м. Теперь на него возлагают серьёзные надежды. Я считаю, что Карену по силам стать первой ракеткой России в новом сезоне. Медведев прогрессировал очень быстро, однако у него совсем мало опыта больших турниров, поэтому тяжело предположить, как он вольётся во взрослый тур. Для Рублёва это будет важный год, потому что ему пора выбираться из второй сотни, где он слегка задержался. С точки зрения игры он чувствует, что прогрессирует, но никак не может поймать волну. В 2017-м ему очень важно совершить прорыв, чтобы перейти на новый уровень.
Шебика: От ветеранов титулов и ярких результатов не жду. Что касается молодых игроков, то предположу, что в этот раз титулов на турнирах ATP у россиян не будет. А из этой троицы Хачанов так и станется выше в рейтинге.