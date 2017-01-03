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175 лет назад 2016
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Светлана Кузнецова
Фото: Reuters
Текст: Даниил Сальников

Юбилей в Брисбене. 600-я победа Кузнецовой – на старте сезона

На первой неделе января пройдут Кубок Хопмана, объединённый турнир в Брисбене, мужские – в Дохе и Ченнае, женские – в Шэньчжэне и Окленде.
3 января 2017, вторник. 12:30. Теннис
Перт, Австралия. Hopman Cup.

Покрытие: хард, открытые корты.
Дата проведения: 1-7 января.
Разница во времени с Москвой: +5 часов.

Участники. Группа A:
Франция (Кристина Младенович/Ришар Гаске)
Германия (Андреа Петкович/Александр Зверев)
Великобритания (Хитер Уотсон/Дэн Эванс)
Швейцария (Белинда Бенчич/Роджер Федерер)

Группа B:
Австралия (Дарья Гаврилова/Ник Кирьос)
Чехия (Люция Градецка/Адам Павлашек)
Испания (Лара Арруабаррена/Фелисьяно Лопес)
США (Коко Вандевеге/Джек Сок)

Отказались от участия: Петра Квитова.

Действующий победитель: Австралия (Дарья Гаврилова/Ник Кирьос).

В Перте стартовал 29-й розыгрыш Кубка Хопмана – командного чемпионата мира среди смешанных пар.
Формат соревнований стал уже привычным за долгие годы: восемь дуэтов из разных стран мира в двух группах по четыре команды разыгрывают по круговой системе по одной путёвке в финал, где и определяется победитель. В прошлом году впервые Австралию представляли сразу два дуэта, один из них – Дарья Гаврилова / Ник Кирьос — в итоге и стал чемпионом. Эта пара выступает и в нынешнем розыгрыше за сборную хозяев. Любопытно, что у Австралии всего два титула за время проведения соревнований. Вне конкуренции по этому показателю американцы – шесть побед (1997, 2003, 2004, 2006, 2008, 2011).

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За сборную Чехии должна была сыграть на Кубке Хопмана Петра Квитова, но после нападения на неё грабителя двукратная чемпионка Уимблдона осталась как минимум на полгода без тенниса. Её в команде заменила Люция Градецка. Главной звездой нынешнего розыгрыша стал швейцарец Роджер Федерер, не выступавший с полуфинала Уимблдона — 2016.
Турнир WTA/Premier. Брисбен (Австралия). Brisbane International

Призовой фонд: $ 890 100.
Покрытие: хард, открытые корты.
Дата проведения: 1-7 января.
Разница во времени с Москвой: +7 часов.

Участники: Анжелика Кербер (1), Доминика Цибулкова (5), Каролина Плишкова (6), Гарбинье Мугуруса (7), Светлана Кузнецова (9), Элина Свитолина (14), Елена Веснина (16), Роберта Винчи (18), Дарья Касаткина (26), Екатерина Макарова (30).

Полный список участников.

Отказались от участия: Карла Суарес-Наварро (12).

Снялись с турнира: Леся Цуренко (57).

Действующий победитель: Виктория Азаренко.

Женский турнир в штате Квинсленд проводился вначале в городе Голд-Косте – с 1997 по 2008 год. Первой чемпионкой была россиянка Елена Лиховцева (1997), также побеждала Динара Сафина (2007). В 2009 году в соседнем Брисбене был введён в строй новый Queensland Tennis Centre, и турнир сменил место проведения. Первый титул в Брисбене выиграла белоруска Виктория Азаренко (2009), она же стала чемпионкой турнира — 2016, дважды подряд здесь побеждала американка Серена Уильямс (2013, 2014). Титул-2015 выиграла Мария Шарапова в финале у Аны Иванович.

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Но на днях сербка объявила о завершении карьеры, Шарапова продолжает отбывать дисквалификацию, Азаренко в декабре родила сына, а Серена сыграет в Окленде. В отсутствии столь большой группы именитых теннисисток под двумя первыми номерами в нынешнем году посеяны Анжелика Кербер и Доминика Цибулкова. Также в сетке значатся россиянки Елена Веснина и Екатерина Макарова, которые уже проиграли в первом круге. А вот Светлана Кузнецова и Дарья Касаткина преодолели стартовый барьер, причём для Кузнецовой это юбилейная, 600-я в карьере победа.
Турнир WTA/International. Шэньчжэнь (Китай). Shenzhen Open

Призовой фонд: $ 626 750.
Покрытие: хард, открытые корты.
Дата проведения: 1-7 января.
Разница во времени с Москвой: +5 часов.

Участники: Агнешка Радваньска (3), Симона Халеп (4), Йоханна Конта (10), Тимя Бабош (28), Анастасия Севастова (34), Моника Никулеску (38), Элисон Риске (39), Катержина Синякова (53), Евгения Родина (91, LD).

Полный список участников.

Отказались от участия: Ярослава Шведова (37), Анна-Лена Фридзам (67).

Снялись с турнира: Тимя Бачински (15).

Действующий победитель: Агнешка Радваньска.

Женский турнир в китайском Шэньчжэне проводится в пятый раз. Два первых розыгрыша выиграла местная любимица — Ли На, которая уже завершила карьеру. Затем побеждали Симона Халеп (2015) и Агнешка Радваньска (2016), которые в нынешнем году посеяны под двумя первыми номерами. В этом году призовой фонд вырос в полтора раза – до $ 626 750, хотя статус по-прежнему остался International.Турнир WTA/International. Окленд (Новая Зеландия). ASB Classic

Призовой фонд: $ 226 750.
Покрытие: хард, открытые корты.
Дата проведения: 2-7 января.
Разница во времени с Москвой: +10 часов.

Участники: Серена Уильямс (2), Винус Уильямс (17), Каролина Возняцки (19), Барбора Стрыцова (20), Кики Бертенс (22), Анастасия Павлюченкова (27), Елена Остапенко (44), Наоми Осака (47).

Полный список участников.

Отказались от участия: Слоан Стивенс (35).

Действующий победитель: Слоан Стивенс.

Женский турнир в крупнейшем городе Новой Зеландии разыгрывается с 1986 года. В 1990-м там выиграла советская теннисистка Лейла Месхи, а в 2009-м – россиянка Елена Дементьева. Действующей победительницей турнира является американка Слоан Стивенс, которая отказалась приехать защищать титул. Зато турнирную сетку украсили сёстры Уильямс. Из представительниц России под 6-м номером посеяна Анастасия Павлюченкова.
Турнир ATP World Tour 250. Доха (Катар). Qatar ExxonMobil Open

Призовой фонд: $ 1 237 190.
Покрытие: хард, открытые корты.
Дата проведения: 2-7 января.
Разница во времени с Москвой: нет.

Участники: Энди Маррей (1), Новак Джокович (2), Томаш Бердых (10), Давид Гоффен (11), Жо-Вильфрид Цонга (12), Иво Карлович (20), Филипп Кольшрайбер (32), Маркос Багдатис (36), Андрей Кузнецов (46), Карен Хачанов (53).

Полный список участников.

Действующий победитель: Новак Джокович.

Турнир в Дохе проводится с 1993 года. Первый титул завоевал Борис Беккер. В 2010-м здесь отличился Николай Давыденко. В этом году лидерами посева являются двукратный победитель турнира Энди Маррей (2008, 2009) и действующий чемпион Новак Джокович. В сетке значатся и два россиянина – Андрей Кузнецов и Карен Хачанов.
Турнир АТР World Tour 250. Брисбен (Австралия). Brisbane International presented by Suncorp

Призовой фонд: $ 437 380.
Покрытие: хард, открытые корты.
Дата проведения: 1-8 января.
Разница во времени с Москвой: +7 часов.

Участники: Милош Раонич (3), Стэн Вавринка (4), Кей Нисикори (5), Доминик Тим (8), Рафаэль Надаль (9), Люка Пуи (15), Григор Димитров (17), Давид Феррер (21).

Полный список участников.

Отказались от участия: Кевин Андерсон (67).

Действующий победитель: Милош Раонич.

Мужской турнир до Брисбена проводился в Аделаиде. Первым чемпионом в 1972 году был советский теннисист Александр Метревели. В 1994 и 1996 годах там первенствовал россиянин Евгений Кафельников, а в 2003-м – Николай Давыденко. В 2009-м турнир переместился в Брисбен, где проводится одновременно с женским. Действующим чемпионом является Милош Раонич, который в нынешнем сезоне заявлен под первым номером.
Турнир АТР World Tour 250. Ченнай (Индия). Aircel Chennai Open

Призовой фонд: $ 447 480.
Покрытие: хард, открытые корты.
Дата проведения: 2-8 января.
Разница во времени с Москвой: +2,5 часа.

Участники: Марин Чилич (6), Роберто Баутиста-Агут (14), Альберт Рамос (27), Мартин Клижан (35), Бенуа Пэр (47), Борна Чорич (48), Михаил Южный (57), Лу Яньсюнь (64), Константин Кравчук (81), Даниил Медведев (100).

Полный список участников.

Отказались от участия: Томми Робредо (SR).

Действующий победитель: Станислас Вавринка.

Турнир в Нью-Дели впервые был разыгран в 1996 году, после чего переехал в другой индийский город — Ченнай. В 2008-м титул завоевал россиянин Михаил Южный, в финале разгромив испанца Рафаэля Надаля. Рекордсменом Ченная по количеству побед является Стэн Вавринка – четыре (2011, 2014-2016), но в этом году он решил сыграть в Брисбене. В его отсутствие под первыми номерами посеяны Марин Чилич и Роберто Баутиста-Агут. Также в сетке значатся три россиянина – уже упомянутый Южный, а также Константин Кравчук и Даниил Медведев.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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