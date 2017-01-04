«Привет, тренер». Джокович и другие игроки с новыми наставниками

Беккер вывел Джоковича на новый уровень?
В межсезонье многие теннисисты меняют своих наставников. Рокировки случаются и по ходу сезона, но в декабре подобные перестановки как правило происходят намного чаще. Вот и на сей раз в том числе и ведущие теннисисты решили начать новый сезон с другими тренерами. Конечно, прежде всего надо сказать о Борисе Беккере, который больше не работает с Новаком Джоковичем. Знаменитый немецкий теннисист вошёл в команду Новака перед сезоном-2014. Под его руководством серб покорил «Ролан Гаррос», а в сумме выиграл шесть «Шлемов». Ещё шесть у Новака уже было. Так что же, Беккер вывел серба на новый уровень? Тема спорная, потому что Новак стал теннисистом экстра-класса за пару сезонов до прихода Беккера. При Борисе он продолжил доминировать и провёл фантастический сезон-2015 с 11 титулами, но во второй половине сезона-2016 наступил спад. Джокович не сумел удержаться на первом месте в рейтинге и пропустил вперёд Энди Маррея.
Почему Новак решил прекратить сотрудничество с Беккером? Считается, что из-за прихода в команду духовного гуру Пепе Имаса. Борис, по неофициальной информации, мог остаться тренером серба, если бы Имас покинул команду или если бы его роль была сведена к минимуму. При этом сам Пепе рассказал, что у него с немцем были отличные отношения. «Я прекрасно знаю, кто такой Беккер, и для меня было честью работать рядом с ним. Если Новак принял такое решение, что я могу поделать? Я считаю его очень хорошим человеком. Глядя на него, ты понимаешь, насколько он невероятен».
Вот что о прекращении сотрудничества заявил сам Беккер. «Это было обоюдное решение, мы оба к этому пришли. В последние несколько месяцев всё складывалось не так, как мы бы хотели. По некоторым причинам мы не могли выполнять тот объём работы, который был запланирован изначально. Новак недостаточно внимания уделял тренировкам, и он сам знает об этом. Путь к успеху всегда лежит через упорную работу, нельзя нажать на кнопку и начать побеждать. Пока ты занимаешься чем-то другим, твои соперники работают. Есть ли у Новака личные проблемы? Я об этом не знаю. У него счастливый брак, прекрасный сын, но в теннисе ты всегда много работаешь, и наступает момент, когда приходит понимание, что необходимо больше времени уделять семье. Я уверен, что Джокович болезненно воспринял потерю лидерства. Я остаюсь его главным болельщиком и надеюсь, что он вернётся на корт и будет часами тренироваться, что и помогло ему стать лучшим».
Изменения в командах игроков ATP.Через несколько дней немец добавил, что по-прежнему общается с Новаком и знает, что тот вновь стал больше тренироваться. «Я остаюсь на связи с командой Новака и знаю, что он повысил интенсивность тренировок. Думаю, сейчас он близок к своему лучшему уровню. Может ли он обогнать Федерера, выиграв ещё шесть турниров „Большого шлема“? Если он будет здоров, мотивирован и так же голоден на корте, как в последние три года, то всё возможно. Нельзя сбрасывать со счетов и Рафу, хотя он не выигрывал „Шлемы“ с 2014 года. На „Ролан Гаррос“ у него будут хорошие шансы пополнить счёт своих побед, но в целом у Новака больше шансов обойти Роджера, чем у Рафы». Добавим, что в команду Джоковича в качестве одного из тренеров вошёл Душан Вемич.
Новак Джокович: — Борис Беккер, + Душан Вемич.
Милош Раонич: — Карлос Мойя, + Рихард Крайчек.
Рафаэль Надаль:+ Карлос Мойя.
Фернандо Вердаско: + Эмилио Санчес-Викарио.
Новак Джокович: — Борис Беккер, + Душан Вемич.
Милош Раонич: — Карлос Мойя, + Рихард Крайчек.
Рафаэль Надаль:+ Карлос Мойя.
Фернандо Вердаско: + Эмилио Санчес-Викарио.
Мойя перешёл от Раонича к Надалю
Ещё один игрок экстра-класса поменял тренера. Милош Раонич, который закончил прошлый сезон на третьем месте, решил завершить сотрудничество с Карлосом Мойей. «Спасибо Карлосу за неоценимую помощь мне в этом году вместе с моей командой, чтобы добиться лучших результатов. Под руководством и опекой Карлоса я провёл мой лучший на данный момент сезон. Мы больше не будем продолжать наши тренерские отношения, но останемся близкими друзьями. Я желаю ему всего наилучшего». Вскоре Мойя вошёл в штаб Рафаэля Надаля. «Тони Надаль позвонил, когда я участвовал в IPTL. Честно скажу, было здорово получить этот звонок. Очень рад, что смогу помочь Рафе, и уверен, что мы отлично сработаемся с Тони, Франциско и остальными членами команды. Рафа — особенный игрок и, помимо прочего, отличный человек и мой хороший друг. Верю в него и убеждён, что он может продолжить выигрывать крупные турниры».
Беккер: Это было обоюдное решение, мы оба к этому пришли. В последние несколько месяцев всё складывалось не так, как мы бы хотели. По некоторым причинам мы не могли выполнять тот объём работы, который был запланирован изначально. Новак недостаточно внимания уделял тренировкам, и он сам знает об этом. Путь к успеху всегда лежит через упорную работу, нельзя нажать на кнопку и начать побеждать.Некоторые специалисты считают, что Надалю помимо его дяди Тони нужен именно теннисный профессионал. Теперь Рафаэлю будет помогать как успешный в прошлом игрок, так и уже зарекомендовавший себя тренер. Кроме того, как Мойя сам сказал, они с Надалем являются хорошими друзьями. Впрочем, Карлос уверен, что это не помешает ему требовать от соотечественника полной выкладки на тренировках.
А новым наставником Раонича стал Рихард Крайчек, чемпион Уимблдона-1996. «Сегодня я провёл с ним первую тренировку. Здорово, что он вошёл в мою команду на предстоящий сезон, в котором я ставлю перед собой новые, более высокие цели. В прошлом году я работал с Рихардом несколько дней перед Australian Open. Я уверен, что его опыт и статус победителя Уимблдона могут помочь мне реализовать свои задачи». Таким образом, сразу три игрока топ-уровня решили изменить состав своей команды.
Рокировка Квитовой и Плишковой
Что касается девушек, то рокировку совершили две чешки — Петра Квитова и Каролина Плишкова. Каролина решила прекратить сотрудничество с Иржи Ванеком, который стал новым наставником Петры. Иржи зарекомендовал себя как очень хороший специалист. Именно под его руководством Плишкова стала игроком топ-уровня. С ней же теперь будет работать Давид Котыжа, который раньше помогал как раз Квитовой. Их сотрудничество длилось более семи лет. Все основные успехи Петры, в том числе два Уимблдона, связаны именно с именем Котыжи. «Я с нетерпением жду изменений и считаю, что Давид поможет мне подняться ещё выше», — считает Плишкова.
Изменения в командах игроков WTA.Поменяла состав своей команды и Элина Свитолина. Украинка работала с Йаном Хьюзом и добилась значительного прогресса в своей игре. Теперь же её наставниками будут Габриэль Юрпи и Тьерри Ассьён. Оба являются бывшими теннисистами, хотя ни одного титула на уровне ATP они не выиграли. Ассьён нам известен чуть лучше, в том числе и по работе с Жо-Вильфридом Цонгой. Кроме того, в команде Свитолиной появился новый спарринг-партнёр Эндрю Беттлес, который ранее помогал Ане Иванович.
Петра Квитова: — Давид Котыжа, + Иржи Ванек.
Каролина Плишкова: — Иржи Ванек, + Давид Котыжа.
Элина Свитолина: — Йан Хьюз, + Габриэль Юрпи, + Тьерри Ассьён.
Сара Эррани: — Пабло Лосано, + Микеле Монталбини.
Мэдисон Кис: — Томас Хогстедт, + Линдсей Дэвенпорт.
Эжени Бушар: — Сирилл Солнье, + Томас Хогстедт.
Петра Квитова: — Давид Котыжа, + Иржи Ванек.
Каролина Плишкова: — Иржи Ванек, + Давид Котыжа.
Элина Свитолина: — Йан Хьюз, + Габриэль Юрпи, + Тьерри Ассьён.
Сара Эррани: — Пабло Лосано, + Микеле Монталбини.
Мэдисон Кис: — Томас Хогстедт, + Линдсей Дэвенпорт.
Эжени Бушар: — Сирилл Солнье, + Томас Хогстедт.
А Сара Эррани вернулась к своему первому тренеру. Микеле Монталбини начал сотрудничать с итальянкой, когда той было семь лет. На протяжении 12 лет Сара работала с Пабло Лосано. Ещё две теннисистки будут сотрудничать с бывшими наставниками. Мэдисон Кис вернулась к Линдсей Дэвенпорт, а Эжени Бушар — к Томасу Хогстедту, который до того был в команде как раз Кис. «Я бы сказала, что наше расставание было не концом сотрудничества, а паузой, возникшей под влиянием момента. У нас произошёл один инцидент. К сожалению, Томас и я тогда приняли плохие решения, и наша совместная работа прервалась плачевным образом. Но сейчас мы оба рады, что продолжим работать вместе», — рассказала канадка.
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Поменял наставника и Фернандо Вердаско. Он на ближайший сезон ставит цель вернуться в топ-30 и помочь ему в этом собирается Эмилио Санчес-Викарио, который был седьмой ракеткой мира в 1990 году. Вердаско хорошо его знает, потому что они работали вместе в сборной Испании, когда Санчес-Викарио был капитаном в Кубке Дэвиса. Сезон-2017 стартовал, так что уже сейчас мы начинаем видеть плоды работы игроков с их новыми наставниками.