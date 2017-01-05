Кто это сказал? Узнай теннисиста по его высказыванию

Слова, слова, слова… Сейчас мы можем слышать любимых теннисистов намного чаще. Они дают интервью, приходят на различные телепрограммы, активно общаются в соцсетях, а иногда какие-то реплики можно услышать прямо по ходу матчей. Но насколько хорошо вы знаете ведущих игроков, а точнее, то, что они могут сказать? Как и в «Что? Где? Когда?», мы не требуем от вас непременно знать автора той или иной фразы. В большинстве случаев смекалка и общее понимание тенниса должно помочь точно определить, из чьих уст прозвучало конкретное высказывание.