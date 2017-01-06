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Азаренко счастлива быть мамой, Шарапова уже готовится к сезону
Фото: twitter.com/DjokerNole
Текст: Даниэль Виленчук

Селфи с Джоковичем и обручальное кольцо Серены

Федерер подружился с кенгуру, Джокович сфотографировался с медным Беккером и другие фото – в обзоре соцсетей.
6 января 2017, пятница. 11:30. Теннис
Не успели теннисисты перевести дух, а в двери уже постучался новый теннисный сезон. Некоторые игроки проводили матчи уже 31 декабря, а кто-то, вместо того чтобы доедать очередной новогодний салат, трудился на корте в первый день 2017 года.

Решил «впрыгнуть» в новый год Боб Брайан, а заодно прихватил с собой всю свою семью.А – значит «Анжелика». Первая ракетка мира начала свой сезон уже на первой неделе года.Стэн Вавринка перенёс традицию видео-селфи со зрителями и в 2017-й.Братья Маррей и Новак Джокович провели первые матчи в Дохе. Джейми Маррей попробовал себя в роли интервьюера младшего брата.А Новак Джокович отыскал актёра, изображающего… медного Бориса Беккера. Правда, серб считает, что тот вообще не похож на великого немца.Орасио Себальос фотографироваться со статуями поостерёгся, зато после поражения от Новака попросил того сделать совместное селфи.
Светлана Кузнецова одержала 600-ю победу в карьере, за что получила от организаторов турнира в Брисбене честно заслуженный торт.Мария Шарапова же выходит из режима каникул и начинает подготовку к возвращению на корт. Пока на велотренажёре.Серена Уильямс, обрадовавшая фанатов новостью, что скоро выйдет замуж за одного из основателей Reddit Алексиса Оганяна, поспешила поделиться с ними фотографией обручального кольца. Конечно, тако-кольцо – это шутка, но зато на один животрепещущий вопрос у болельщиков стало меньше.Виктория Азаренко наслаждается ролью мамы и размещает в своём «инстаграме» милые фото и видео с малышом.У Роджера Федерера тем временем появился новый друг – детёныш кенгуру-альбиноса.Григор Димитров тренирует координацию за пределами корта – болгарин поучаствовал в известном челлендже, целью которого является подбрасывание бутылки так, чтобы, сделав оборот, она приземлилась на дно и осталась стоять. Григор показал класс и выполнил условие с первой попытки.Ну а лидеры мужского рейтинга находятся в прекрасных товарищеских отношениях, чем задают сезону-2017 самый позитивный тон. Поехали!


Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Анжелика Кербер Виктория Азаренко Мария Шарапова Новак Джокович Роджер Федерер Светлана Кузнецова Серена Уильямс Станислас Вавринка Энди Маррей Фото
Новости. Теннис
6 января 2017, пятница
11:53 Дзаламидзе и Кудерметова проиграли в полуфинале турнира в Китае в парном разряде
11:51 Димитров одолел Тима в четвертьфинале турнира в Брисбене
11:44 Конюх победила Гёргес и сыграет с Дэвис в финале турнира в Окленде
11:31 Текстовая онлайн-трансляция матча Федерер — Гаске в Кубке Хопмана
10:47 Соперницей Синяковой в финале турнира в Шэньчжэне будет Риске
10:33 Потапова и Медьедович победили Душевину и Куницына в шоу-матче в Химках
10:13 Конта: во втором и третьем сетах Синякова играла на более высоком уровне
10:00 Текстовая онлайн-трансляция матча Свитолина — Плишкова на турнире в Брисбене
09:54 Сборная Германии победила британцев в матче Кубка Хопмана в Перте
09:19 Дэвис стала первой финалисткой турнира в Окленде
09:18 Синякова в трёх сетах победила Конту в полуфинале турнира в Шэньчжэне
09:13 Мугуруса снялась с матча с Корне в полуфинале турнира в Брисбене
09:05 Александрова вышла во 2-й круг квалификации турнира в Хобарте, Пивоварова выбыла
09:04 Веснина и Макарова вышли в финал турнира в Брисбене в парном разряде
09:04 Родина проиграла Саккари в квалификации турнира в Сиднее
09:03 Текстовая онлайн-трансляция матча Раонич — Надаль на турнире в Брисбене
08:20 Вавринка и Нисикори сразятся за выход в финал турнира в Брисбене
5 января 2017, четверг
23:56 Джокович: я справился с обстоятельствами и показал хороший теннис
23:47 9 эйсов помогли Бердыху одолеть Цонгу в 1/4 финала турнира в Катаре
22:53 Риске: моя цель — выступить лучше, чем в прошлом сезоне
22:06 Маррей: в матче с Альмагро моментами приходилось показывать эмоции и собираться
21:50 Маррей победил Альмагро и вышел в полуфинал соревнований в Дохе
21:30 Свитолина: в матче с Кербер старалась бороться за каждый мяч
21:23 Бедене на трёх тай-брейках за три часа одолел Клижана в Ченнае
20:26 Кербер: матч со Свитолиной был очень хорошим
20:19 Надаль: Раонич — один из самых сложных соперников в АТР
19:12 Джокович победил Штепанека и вышел в полуфинал турнира в Дохе
19:07 Пэр вышел в четвертьфинал турнира в Ченнае, победив Бхамбри
18:02 Сборная США одержала 3-ю победу кряду на Кубке Хопмана, переиграв Австралию
17:50 Вердаско победил Карловича и стал первым полуфиналистом турнира в Дохе
16:31 Гаврилова победила Вандевеге в матче Кубка Хопмана Австралия — США
16:26 Южный в двух сетах обыграл Оливо во втором круге турнира в Ченнае
16:08 Баутиста-Агут вышел в четвертьфинал турнира в Ченнае, где может сыграть с Южным
15:27 Надаль разгромил М. Зверева и сыграет с Раоничем в 1/4 финала турнира в Брисбене
14:35 Чемпион юниорского AO-2016 обвиняется в участии в договорном матче
14:31 Джорджи разгромила Ван Цян и вышла в полуфинал турнира в Шэньчжэне
14:12 Свитолина в трёх сетах одолела Кербер в четвертьфинале турнира в Брисбене
13:57 Раонич: я должен быть доволен тем, как завершился матч со Шварцманом
13:30 Сок уверенно победил Кирьоса в матче Кубка Хопмана в Перте
13:25 Конта: понимала, что на приёме в матче с Кристиной меня ждёт непростое испытание
13:03 А. Радваньска уступила Риске на турнире в Шэньчжэне, проиграв третий сет 0:6
12:50 Кузнецова: на AO в паре я не сыграю, разве что с Федерером в миксте. Шучу
12:05 Дзаламидзе и Кудерметова вышли в полуфинал турнира в Шэньчжене в парном разряде
11:58 Корне: это лишь первая неделя сезона, и я думаю, что моя игра не так уж плоха
11:46 Кар. Плишкова одержала волевую победу над Винчи на турнире в Брисбене
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