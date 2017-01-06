Селфи с Джоковичем и обручальное кольцо Серены

Не успели теннисисты перевести дух, а в двери уже постучался новый теннисный сезон. Некоторые игроки проводили матчи уже 31 декабря, а кто-то, вместо того чтобы доедать очередной новогодний салат, трудился на корте в первый день 2017 года.Решил «впрыгнуть» в новый год, а заодно прихватил с собой всю свою семью.А – значит «Анжелика». Первая ракетка мира начала свой сезон уже на первой неделе года.перенёс традицию видео-селфи со зрителями и в 2017-й.провели первые матчи в Дохе. Джейми Маррей попробовал себя в роли интервьюера младшего брата.А Новак Джокович отыскал актёра, изображающего… медного. Правда, серб считает, что тот вообще не похож на великого немца.фотографироваться со статуями поостерёгся, зато после поражения от Новака попросил того сделать совместное селфи.одержала 600-ю победу в карьере, за что получила от организаторов турнира в Брисбене честно заслуженный торт.же выходит из режима каникул и начинает подготовку к возвращению на корт. Пока на велотренажёре., обрадовавшая фанатов новостью, что скоро выйдет замуж за одного из основателей Reddit, поспешила поделиться с ними фотографией обручального кольца. Конечно, тако-кольцо – это шутка, но зато на один животрепещущий вопрос у болельщиков стало меньше.наслаждается ролью мамы и размещает в своём «инстаграме» милые фото и видео с малышом.тем временем появился новый друг – детёныш кенгуру-альбиноса.тренирует координацию за пределами корта – болгарин поучаствовал в известном челлендже, целью которого является подбрасывание бутылки так, чтобы, сделав оборот, она приземлилась на дно и осталась стоять. Григор показал класс и выполнил условие с первой попытки.Ну а лидеры мужского рейтинга находятся в прекрасных товарищеских отношениях, чем задают сезону-2017 самый позитивный тон. Поехали!