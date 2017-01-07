С чистого листа. Джокович обыграл Маррея и начал год с титула

Второй «Премьер» Каролины Плишковой
В Брисбен приехали сразу пятеро представительниц десятки. Причём все они добрались до 1/4 финала, но дальнейшая их судьба сложилась по-разному. Первая ракетка мира Анжелика Кербер в первом же матче сезона испытала трудности с Эшли Барти, получившей wildcard, а в четвертьфинале во второй раз за полгода уступила Элине Свитолиной – 4:6, 6:3, 3:6. В полуфинале украинке предстояло встретиться с Каролиной Плишковой, которая очень мощно начинала турнир, но накануне отдала сет Роберте Винчи. Навязать борьбу разыгравшейся чешке у Элины не получилось – 2:6, 4:6. В этой же части сетки Екатерина Макарова уступила уже в первом круге Мисаки Дои.
Её основная партнёрша по паре — Елена Веснина — в нижней части сетки не смогла совладать с Ализе Корне, в решающем сете первого круга проиграв тай-брейк с обидным счётом 5-7. Две другие россиянки, Дарья Касаткина и Светлана Кузнецова, могли встретиться друг с другом в четвертьфинале, но им помешала Гарбинье Мугуруса. Сначала четвёртая сеяная в невероятном по напряжению матче одолела Дарью (7:5, 3:6, 7:6 (9:7)), а потом не пустила в полуфинал и Светлану – 7:5, 6:4. В полуфинале её ждала неожиданная соперница – Ализе Корне, которая после победы над Весниной не отдала ни сета Кристине Макхейл и Доминике Цибулковой. Увы, при счёте 1:4 в первом сете испанка почувствовала боль в бедре и была вынуждена сняться, уступив сопернице путь в финал.
Фаворитом решающего матча, без сомнений, была Каролина, что она и доказала чуть более чем за час. 6:0, 6:3 – 7-й титул в карьере позволит чешке в понедельник подняться на наивысшее для себя место в рейтинге и стать пятой ракеткой мира.
Елена Веснина и Екатерина Макарова же реабилитировались за ранние поражения в одиночном разряде выходом в финал парного турнира. Россиянки уступили паре Мирза/Маттек-Сэндс, позволив американке с понедельника стать первой ракеткой мира, обойдя напарницу по дуэту.
Крах фаворитов в Окленде…
Мало кто обратил бы внимание на турнир в Окленде, если бы первыми двумя сеяными там не являлись сёстры Уильямс. Винус уже давно приезжает в Новую Зеландию, и в этот раз примеру старшей сестры решила последовать и Серена. Но уже во втором круге она была вынуждена зачехлить ракетку после поражения от Мэдисон Бренгл – 4:6, 7:6 (7:3), 4:6. Виной тому и огромное количество невынужденных ошибок от Серены, и воодушевлённая игра соотечественницы. Уильямс-младшая впервые за два с половиной года проиграла теннисистке, находящейся за пределами топ-70.
В результате этой сенсации верхняя часть сетки расчистилась для неожиданной финалистки – ею стала Лорен Дэвис. Американка обыграла Кики Бертенс, Кируми Нару, Барбору Стрыцову и Елену Остапенко и стала дожидаться соперницы по решающему матчу – третьему за последние полгода.
Нижняя часть сетки изрядно пострадала из-за травм участниц – сначала во втором круге вынуждена была сняться Винус Уильямс, а прошедшая дальше Наоми Осака не смогла доиграть четвертьфинал против Аны Конюх. Юная хорватка в итоге и составила компанию Дэвис, но на финал сил у неё уже не хватило – 3:6, 1:6, Лорен выиграла первый титул в карьере.
Из россиянок в Окленде в одиночном разряде принимала участие Анастасия Павлюченкова, но уже в первом круге без особой борьбы она проиграла Юлии Гёргес – 3:6, 4:6.
…и Шеньчжене
В Шеньчжене главными фаворитами прилетели Агнешка Радваньска, Симона Халеп и Йоханна Конта, но из троицы до полуфинала добралась только британка. Турнирный путь Агнешки в четвертьфинале неожиданно прервала Элисон Риске, а Халеп проиграла Катержине Синяковой и вовсе во втором круге. К чести чешки, после сенсационной победы она не расслабилась, а в том же ключе провела все оставшиеся матчи в Китае. После победы в полуфинале над Контой в финал Синякова вышла на другую «возмутительницу спокойствия» — Риске. В битве нервов сильнее оказалась чешка. Трёхкратная победительница ТБШ по юниорам в паре, Синякова наконец-то выстрелила и по взрослым, завоевав дебютный титул, и теперь поднимется на 37-е место в рейтинге – лучшее в карьере. Интересно, что Элисон проигрывает в финале турнира в Шеньчжене уже второй год подряд. Может быть, ей повезёт с третьей попытки?
Brisbane International. Брисбен, Австралия. Хард. Женщины
Одиночный разряд. Финал
Каролина Плишкова (Чехия, 3) — Ализе Корне (Германия, 4) — 6:0, 6:3.
Парный разряд. Финал
Саня Мирза/Бетани Маттек-Сэндс (Индия/США, 1) — Екатерина Макарова/Елена Веснина (Россия, 2) — 6:2, 6:3.
ASB Classic. Окленд, Новая Зеландия. Хард. Женщины
Одиночный разряд. Финал
Лорен Дэвис (США) — Ана Конюх (Хорватия, 8) — 6:3, 6:1.
Shenzhen Open. Шэньчжэнь, Китай. Хард. Женщины
Одиночный разряд. Финал
Катержина Синякова (Чехия) — Элисон Риске (США, 8) — 6:3, 6:4.
Одиночный разряд. Финал
Каролина Плишкова (Чехия, 3) — Ализе Корне (Германия, 4) — 6:0, 6:3.
Парный разряд. Финал
Саня Мирза/Бетани Маттек-Сэндс (Индия/США, 1) — Екатерина Макарова/Елена Веснина (Россия, 2) — 6:2, 6:3.
ASB Classic. Окленд, Новая Зеландия. Хард. Женщины
Одиночный разряд. Финал
Лорен Дэвис (США) — Ана Конюх (Хорватия, 8) — 6:3, 6:1.
Shenzhen Open. Шэньчжэнь, Китай. Хард. Женщины
Одиночный разряд. Финал
Катержина Синякова (Чехия) — Элисон Риске (США, 8) — 6:3, 6:4.
Возвращение Федерера и триумф Франции
Кубок Хопмана занимает особое место не только в календаре, но и в сердцах болельщиков и теннисистов. Первые всегда раскупают все билеты на пертовский стадион, а вторые имеют прекрасный шанс за всей «мишурой» выставочного турнира и веселья по-настоящему проверить готовность к сезону, не рискуя ни очками, ни репутацией. Именно поэтому Роджер Федерер выбрал Перт в качестве первой остановки после долгого перерыва, связанного с травмами.
В первом же матче после возвращения на корт швейцарец не испытал проблем с Даниэлем Эвансом, а вместе с Белиндой Бенчич они разгромили британцев — 3-0. Во втором поединке Роджера ждала серьёзная проверка – Александр Зверев, последний матч которому он до этого проиграл. Во встрече равных возможностей победу одержал юный немец, выиграв на один тай-брейк больше, чем соперник, – 7:6 (7:1), 6:7 (4:7), 7:6 (7:4).
Швейцарцы покинули турнир после поражения от французов, но свой одиночный матч Федерер в блестящем стиле выиграл у Ришара Гаске (6:1, 6:4), продемонстрировав полную готовность к сезону.
Компанию французам в финале составили американцы, в составе которых превосходную форму демонстрировал Джек Сок. Но именно его поражение от Ришара Гаске во многом и стало решающим для команды. Коко Вандевеге в двух партиях переиграла Кристину Младенович, но вот в паре с Соком уступила дуэту французов, а вместе с ними и титул. Для Франции этот трофей стал вторым в Перте, до этого они праздновали победу в 2014 году, когда на корты выходили Ализе Корне и Жо-Вильфрид Цонга.
Hopman Cup. Перт, Австралия. Хард (открытые корты)
Финал
Франция — США — 2:1
Ришар Гаске (Франция) — Джек Сок (США) — 6:3, 5:7, 7:6 (8:6).
Кристина Младенович (Франция) — Коко Вандевеге (США) — 4:6, 5:7.
Ришар Гаске/Кристина Младенович (Франция) — Джек Сок/Коко Вандевеге (США) — 4:1, 4:3 (5:0).
Qatar ExxonMobil Open. Доха, Катар. ATP-250. Хард (открытые корты). Призовой фонд $ 1 283 855
Финал
Новак Джокович (Сербия, 1) — Энди Маррей (Великобритания, 2) — 6:3, 5:7, 6:4.
Финал
Франция — США — 2:1
Ришар Гаске (Франция) — Джек Сок (США) — 6:3, 5:7, 7:6 (8:6).
Кристина Младенович (Франция) — Коко Вандевеге (США) — 4:6, 5:7.
Ришар Гаске/Кристина Младенович (Франция) — Джек Сок/Коко Вандевеге (США) — 4:1, 4:3 (5:0).
Qatar ExxonMobil Open. Доха, Катар. ATP-250. Хард (открытые корты). Призовой фонд $ 1 283 855
Финал
Новак Джокович (Сербия, 1) — Энди Маррей (Великобритания, 2) — 6:3, 5:7, 6:4.
Джокович надеется вернуть корону
Когда прошлой осенью только стало известно, что в Доху приедут два лидера мужского рейтинга, в решающем матче сложно было представить кого-то, чья фамилия не была бы Маррей или Джокович. До полуфиналов теннисисты действительно дошли без малейших проблем. Британец поочерёдно переиграл в двух сетах Шарди, Г. Мельцера и Альмагро, а серб не отдал ни единой партии Штруффу, Себальосу и Штепанеку. Настораживал болельщиков только уровень игры Новака – он допускал много ошибок, не лучшим образом выглядело и его передвижение по корту.
Особенно резко эти проблемы высветились в полуфинале, где Джоковичу противостоял Фернандо Вердаско. Поведя — 4:2, серб вдруг резко сдал в уровне игры и получил от соперника скрытую «баранку». У Фернандо получалось практически всё, серб же понуро качал головой и собирал ошибки. Всё-таки найдя в себе резерв, чтобы прибавить, Джокович отобрал обратный брейк и перевёл партию в решающий гейм. Довольно скоро серб сделал первый мини-брейк, но потом распулял сразу пять очков подряд – 6:2, у Вердаско было сразу четыре матчбола подряд. Тут-то и начался невероятный камбэк серба, который перестал ошибаться и стал раскладывать мячи по углам. Морально надломив соперника, Новак отыграл все матчболы, а потом и ещё один при счёте 6:7 и выиграл сет. Здесь Фернандо уже можно было собирать по кусочкам: испанец развалился и предсказуемо легко уступил в решающем сете — 3:6.
Совсем по-другому сложился полуфинал для Маррея, который не испытал в матче против Томаша Бердыха ни малейших проблем – 6:3, 6:4. К финалу фаворитом подходил именно британец, который выиграл у соперника и их крайнюю встречу в финале Итогового турнира — 2016. Но довольно быстро Новак продемонстрировал, что проделал работу над ошибками, и начал поединок очень активно. Он значительно превосходил противника по виннерам, но сбоящий удар слева не позволял уйти Джоковичу в отрыв. Как только ему удалось решить эту проблему, первый сет был у него в кармане – 6:3.
Тут в дело подключилась статистика, которая вырисовывала не самую приятную для Маррея картину – он проиграл Новаку все 19 матчей, в которых серб выигрывал первый сет. Словно в подтверждение этих слов, в середине партии серб сделал брейк и даже выходил подавать на матч, но тут уже настала очередь Энди демонстрировать свою работу над ошибками. Маррей заиграл активнее, стал выигрывать больше очков на задней линии, стабильнее заработала подача. В результате британец не только отыгрался и сравнял счёт, но и сумел развернуть ситуацию в свою сторону, выиграв вторую партию.
В решающем сете поначалу завязалась плотная борьба. Маррей смотрелся свежее соперника, тем более Новак испытывал проблемы с голеностопом: во второй партии при счёте 3:3 он неприятно упал, из-за чего изредка чувствовал неприятную боль в ноге. Вызывать врача Джокович не стал, тем более что в одном из самых первых геймов ему уже оказывали помощь – теннисист сорвал мозоль на пальце руки. При счёте 3:2 в свою пользу Маррей имел брейк-пойнт, но, проиграв очко, а впоследствии и гейм, британец наглухо провалил и свою подачу. Сделав неожиданный брейк под ноль, своего шанса Новак уже не упустил и с первой попытки подал на титул – 6:3, 5:7, 6:4. Для Джоковича, защитившего трофей на кортах Дохи, эта победа стала 67-й в карьере и первой – с июля прошлого года. В преддверии Australian Open мы получили великолепную “приправу” к стартовавшему сезону.
Все титулы Каролины Плишковой (7): 2017 – Брисбен; 2016 — Цинциннати, Ноттингем; 2015 — Прага; 2014 — Линц, Сеул; 2013 — Куала-Лумпур.
Все титулы Лорен Дэвис (1): 2017 – Окленд.
Все титулы Катержины Синяковой (1): 2017 – Шеньчжэнь.
Все титулы Новака Джоковича (67): 2017 – Доха; 2016 — Торонто, Ролан Гаррос, Мадрид, Майами, Индиан-Уэллс, Australian Open, Доха; 2015 — Итоговый чемпионат ATP, Париж, Шанхай, Пекин, US Open, Уимблдон, Рим, Монте-Карло, Майами, Индиан-Уэллс, Australian Open; 2014 — Итоговый чемпионат ATP, Париж, Пекин, Уимблдон, Рим, Майами, Индиан-Уэллс; 2013 — Итоговый чемпионат ATP, Париж, Шанхай, Пекин, Монте-Карло, Дубай, Australian Open; 2012 — Итоговый чемпионат ATP, Шанхай, Пекин, Торонто, Майами, Australian Open; 2011 — US Open, Монреаль, Уимблдон, Рим, Мадрид, Белград, Майами, Индиан-Уэллс, Дубай, Australian Open; 2010 — Пекин, Дубай; 2009 — Париж, Базель, Пекин, Белград, Дубай; 2008 — Итоговый чемпионат ATP, Рим, Индиан-Уэллс, Australian Open; 2007 — Вена, Монреаль, Эшторил, Майами, Аделаида; 2006 — Мец, Амерсфорт.
Все титулы Лорен Дэвис (1): 2017 – Окленд.
Все титулы Катержины Синяковой (1): 2017 – Шеньчжэнь.
Все титулы Новака Джоковича (67): 2017 – Доха; 2016 — Торонто, Ролан Гаррос, Мадрид, Майами, Индиан-Уэллс, Australian Open, Доха; 2015 — Итоговый чемпионат ATP, Париж, Шанхай, Пекин, US Open, Уимблдон, Рим, Монте-Карло, Майами, Индиан-Уэллс, Australian Open; 2014 — Итоговый чемпионат ATP, Париж, Пекин, Уимблдон, Рим, Майами, Индиан-Уэллс; 2013 — Итоговый чемпионат ATP, Париж, Шанхай, Пекин, Монте-Карло, Дубай, Australian Open; 2012 — Итоговый чемпионат ATP, Шанхай, Пекин, Торонто, Майами, Australian Open; 2011 — US Open, Монреаль, Уимблдон, Рим, Мадрид, Белград, Майами, Индиан-Уэллс, Дубай, Australian Open; 2010 — Пекин, Дубай; 2009 — Париж, Базель, Пекин, Белград, Дубай; 2008 — Итоговый чемпионат ATP, Рим, Индиан-Уэллс, Australian Open; 2007 — Вена, Монреаль, Эшторил, Майами, Аделаида; 2006 — Мец, Амерсфорт.