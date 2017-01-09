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175 лет назад 2016
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Светлана Кузнецова
Фото: Reuters
Текст: Даниил Сальников

Светлана Кузнецова приступила к защите титула в Сиднее

На 2-й неделе января пройдёт мужской турнир в Окленде, женский в Хобарте, общий в Сиднее, выставочный в Куйонге и отбор к Australian Open.
9 января 2017, понедельник. 14:45. Теннис
Турнир WTA/Premier. Сидней (Австралия). Apia International Sydney

Призовой фонд: $ 710 900.
Покрытие: хард, открытые корты.
Дата проведения: 8-13 января.
Разница во времени с Москвой: +8 часов.
Участники: Анжелика Кербер (1), Агнешка Радваньска (3), Доминика Цибулкова (5), Светлана Кузнецова (9), Йоханна Конта (10), Елена Веснина (16), Роберта Винчи (18), Каролина Возняцки (19), Дарья Касаткина (26), Анастасия Павлюченкова (27), Екатерина Макарова (30), Эжени Бушар (WC), Белинда Бенчич (WC).
Полный список участников.
Отказались от участия: Петра Квитова (11), Карла Суарес-Наварро (12), Тимя Бачински (15), Каролин Гарсия (24).
Снялись с турнира: Каролина Плишкова (6), Элина Свитолина (14), Слоан Стивенс (35).
Действующий победитель: Светлана Кузнецова.

Турнир в Сиднее разыгрывается с 1885 года. Это одно из старейших в мире соревнований. В 2000 году турнир переехал на корты местного NSW Tennis Centre, построенного для Олимпиады в Сиднее. Рекордсменкой по количеству побед здесь является Маргарет Корт – 8, правда, первые 5 были завоёваны до Открытой эры в теннисе (1961-1965, 1969, 1971, 1973). Из отечественных теннисисток здесь первенствовали Наталья Зверева (1990), Елена Дементьева (2009, 2010) и Светлана Кузнецова (2016). Действующая чемпионка приехала в этом году защищать титул и уже успешно прошла стартовый раунд. Во втором круге ей играть с соотечественницей Анастасией Павлюченковой. Ещё одна россиянка, Дарья Касаткина, сыграет с первой ракеткой мира Анжеликой Кербер, а вот Елена Веснина и Екатерина Макарова уже сошли с дистанции.


Турнир WTA/International. Хобарт (Австралия). Hobart International

Призовой фонд: $ 226 750.
Покрытие: хард, открытые корты.
Дата проведения: 8-14 января.
Разница во времени с Москвой: +8 часов.
Участники: Кики Бертенс (22), Анастасия Севастова (34), Моника Никулеску (38), Мисаки Дои (40), Кристина Младенович (42), Наоми Осака (47), Сара Эррани (49), Юханна Ларссон (50), Франческа Скьявоне (WC).
Полный список участников.
Снялись с турнира: Элисон Риске (39), Ализе Корне (41), Ана Конюх (48), Катержина Синякова (53), Юлия Гёргес (54).
Действующий победитель: Ализе Корне.

Турнир на австралийском острове Тасмания проводится с 1994 года. Чемпионками здесь среди прочих теннисисток становились и россиянки Анна Чакветадзе (2007) и Елена Веснина (2013). В прошлом году в Хобарте первенствовала Ализе Корне, но после того как француженка дошла в Брисбене до финала, она решила не лететь на Тасманию. Кстати, в этом году в Хобарте внушительная группа лаки-лузеров, заменившая снявшихся в последний момент, – пять.


Турнир ATP World Tour 250. Окленд (Новая Зеландия). ASB Classic

Призовой фонд: $ 450 110.
Покрытие: хард, открытые корты.
Дата проведения: 9-14 января.
Разница во времени с Москвой: +10 часов.
Участники: Роберто Баутиста-Агут (14), Джон Иснер (19), Давид Феррер (21), Джек Сок (23), Альберт Рамос (27), Фелисьяно Лопес (28), Стив Джонсон (33), Маркос Багдатис (36), Карен Хачанов (53), Дастин Браун (WC), Артём Ситак (WC).
Полный список участников.
Отказались от участия: Хуан-Мартин дель Потро (38), Томми Робредо (SR).
Действующий победитель: Роберто Баутиста-Агут.

С 1920 года ведёт историю теннис Окленда. Первый международный турнир здесь был разыгран в 1956 году, а с 1969-го он приобрёл профессиональный статус. Турнир проводится на кортах местного ASB Tennis Centre. Среди чемпионов значится и россиянин Александр Волков (1993). Также здесь побеждали Бьорн Борг (1974), Марсело Риос (1998), Густаво Куэртен (2003) и Хуан-Мартин дель Потро (2009). Под первым номером в этом году посеян действующий чемпион Роберто Баутиста-Агут, который только что завоевал титул в Ченнае, победив в финале россиянина Даниила Медведева. В сетке Окленда значится и ещё один представитель России – Карен Хачанов.

Турнир ATP World Tour 250. Сидней (Австралия). Apia International Sydney

Призовой фонд: $ 437 380.
Покрытие: хард, открытые корты.
Дата проведения: 8-14 января.
Разница во времени с Москвой: +8 часов.
Участники: Доминик Тим (8), Пабло Куэвас (22), Виктор Троицки (29), Пабло Карреньо-Буста (30), Филипп Кольшрайбер (32), Жиль Мюллер (34), Мартин Клижан (35), Марсель Гранольерс (37), Андрей Кузнецов (46).
Полный список участников.
Отказались от участия: Федерико Дельбонис (41).
Снялись с турнира: Фернандо Вердаско (42).
Действующий чемпион: Виктор Троицки.

В мужском турнире в Сиднее выигрывали отечественные теннисисты Александр Метревели (1972) и Дмитрий Турсунов (2008). Также здесь отличались Пит Сампрас (1993, 1994), Роджер Федерер (2002) и Хуан Мартин дель Потро (2014). Два последних титула здесь завоевал серб Виктор Троицки (2015, 2016), который в нынешнем розыгрыше посеян под 3-м номером. Выше номер посева получили Доминик Тим и Пабло Куэвас. Из представителей России в Сиднее сыграет Андрей Кузнецов.

Выставочный турнир. Куйонг (Мельбурн, Австралия). Kooyong Classic

Дата проведения: 10-13 января.
Покрытие: хард, открытые корты.
Разница во времени с Москвой: +8 часов.
Участники: Давид Гоффен, Бернард Томич, Ришар Гаске, Михаил Южный, Борна Чорич, Иво Карлович, Йосихито Нисиока, Жиль Симон, Эндрю Уиттингтон, Томми Хаас, Сорана Кырстя, Дестани Айава, Ван Цян, Янина Викмайер.

Выставочный турнир в пригороде Мельбурна Куйонге проводится с 1988 года. Здесь побеждали такие известные теннисисты, как Пэт Кэш (1988), Томас Мустер (1993), Майкл Чанг (1995-1997), Андре Агасси (2000, 2001, 2003), Пит Сампрас (2002), Роджер Федерер (2005, 2009), Энди Роддик (2006-2008), Ллейтон Хьюитт (2011, 2013). В этом году впервые на турнире сыграют ещё и женщины. В заявку попал и один представитель России – Михаил Южный.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Агнешка Радваньска Анастасия Павлюченкова Андрей Кузнецов Анжелика Кербер Дарья Касаткина Доминик Тим Доминика Цибулкова Екатерина Макарова Елена Веснина Елена Дементьева Йоханна Конта Карен Хачанов Михаил Южный Светлана Кузнецова
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