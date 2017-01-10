37-я первая ракетка мира из США

Американки, возглавлявшие женский парный рейтинг:



Мартина Навратилова, Пэм Шривер, Джиджи Фернандес, Линдсэй Дэвенпорт, Корина Морариу, Лиса Рэймонд, Лизель Хубер, Винус Уильямс, Серена Уильямс, Мартина Навратилова, Пэм Шривер, Джиджи Фернандес, Линдсэй Дэвенпорт, Корина Морариу, Лиса Рэймонд, Лизель Хубер, Винус Уильямс, Серена Уильямс, Бетани Маттек-Сэндс

WTA. Плишкова вернулась в топ-5

Топ-10 рейтинг-листа WTA на 9 января:



1 (=). Анжелика Кербер (Германия) – 8875 очков.

2 (=). Серена Уильямс (США) — 7080.

3 (=). Агнешка Радваньска (Польша) — 5420.

4 (=). Симона Халеп (Румыния) — 5257.

5 (+1).

6 (-1). Доминика Цибулкова (Словакия) — 4875.

7 (=). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 4420.

8 (=). Мэдисон Кис (США) – 4137.

9 (=). Светлана Кузнецова (Россия) – 4115.

10 (=). Йоханна Конта (Великобритания) — 3690. 1 (=). Анжелика Кербер (Германия) – 8875 очков.2 (=). Серена Уильямс (США) — 7080.3 (=). Агнешка Радваньска (Польша) — 5420.4 (=). Симона Халеп (Румыния) — 5257.5 (+1). Каролина Плишкова (Чехия) — 4970.6 (-1). Доминика Цибулкова (Словакия) — 4875.7 (=). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 4420.8 (=). Мэдисон Кис (США) – 4137.9 (=). Светлана Кузнецова (Россия) – 4115.10 (=). Йоханна Конта (Великобритания) — 3690.

АТР. Медведев лидер Гонки за Милан

341504 – id матча

Расклады грядущих недель

Есть виды спорта, в которых исторически определённые нации являются доминантными. Теннис подвержен этому в меньшей степени, так как здесь больше индивидуальных звёзд, хотя и есть определённые тенденции, связанные с условиями подготовки спортсменов. И в принципе есть одна нация, которая имеет явный перевес по количеству первых ракеток мира – США.Если взять все разряды с момента появления рейтинга, то 37 различных представителей США становились первыми. Некоторые из них (Навратилова, сёстры Уильямс, Макинрой и Дэвенпорт) добивались этого в двухразрядах. Никакая другая держава не может похвастать таким количеством лидеров. На втором месте находится Австралия с 10 первыми ракетками. У России их пять – Сафина, Сафин, Шарапова, Кафельников и Курникова.В каждом отдельном разряде США тоже на первом месте. Самым урожайным является мужской парный разряд, где 18 различных американцев выходили на первое место.Большой список американских лидеров пополнился 9 января, когдавышла на первое место в женском парном разряде. Бетани достигла высшей строчки в 31 год. К этому времени на её счету уже есть пять побед на турнирах «Большого шлема» (три в паре и две в миксте), а также золото Олимпиады в Рио-де-Жанейро в миксте.Смена первой ракетки мира произошла достаточно любопытным образом. На первой позиции в начале года была Саня Мирза, которая защищала титул в Брисбене. Год назад она выиграла его вместе с Мартиной Хингис. Но в этот раз она играла вместе с Маттек-Сэндс – своей главной конкуренткой по рейтингу. Потеря очков для Сани была не страшна, так как у неё были хорошие запасные результаты, так что в случае поражения она осталась бы на первом месте. То есть, чтобы остаться первой, ей необходимо было не выиграть турнир!Но, конечно, Саня не собиралась саботировать собственные результаты. Они с Бетани взяли титул, а после матча она поздравила свою партнёршу с выходом на первую строчку. Саня находилась на первой позиции 91 неделю кряду. В женском парном разряде это четвёртая серия в истории.В одиночном разряде таких существенных изменений не было.начала сезон с победы на «Премьере» в Брисбене. Это помогло ей вернуться на пятую позицию и оттеснить Цибулкову на шестую строчку. В решающем матче Каролина обыграла. Француженка рванула с 41-й строчки на 31-ю, что гарантировало ей посев в Мельбурне. Кстати, с учётом отсутствияв посев в Мельбурне попалиСовсем рядом с посевом остановилась финалистка Окленда –. 19-летняя теннисистка улучшила свой рейтинговый рекорд до 36-го места. Великолепную неделю в Китае провела. Она обыграла, а в финале превзошла обидчицу Радваньской – Элисон Риске. 20-летняя чешка поднялась на 17 мест и стала 37-й.Выигравшая Оклендвошла в топ-50. А вот не играющая из-за травмы Слоан Стивенс как раз покинула топ-50. Слоан уже объявила, что не сможет сыграть в Мельбурне.А на текущей неделеуже вылетела из турнира в Сиднее, где год назад она была в финале. Моника начала сезон с двух поражений. Олимпийская чемпионка опустится в район 46-й позиции, но по крайней мере это не успеет повлиять на её посев в Мельбурне. Кстати, титул в Сиднее не смогла защитить Светлана Кузнецова. Она уступила во втором круге Павлюченковой. В теории на этой неделе Светлану может обойти Конта.У мужчин прошли три турнира категории АТР-250, хотя состав в Брисбене и Дохе был достоин АТР-500. В Австралии было пять игроков топ-10, а в Дохе играли. Новак и Энди провели захватывающий финал, но бились они всего за разницу в 100 очков. Новак выиграл, но ничего не добавил, ведь он только защитил титул.В Брисбене блестящую неделю провёл. Болгарин одержал три победы кряду над соперниками из топ-10 (Тим, Раонич, Нисикори). Он выиграл свой первый титул за два с половиной года и поднялся на 15-е место. На этой неделе он не защищает финал Сиднея, но он всё равно останется в топ-15.В Ченнае был самый скромный состав, и им удачно воспользовался россиянин. Он впервые в карьере попал на турнир АТР по рейтингу и сразу же дошёл до финала. Россиянин начинал турнир на 99-м месте. Финал позволил ему подняться на 34 места! Теперь на 65-й строчке ему проще будет отбираться на грядущие соревнования.Кроме того, Даниил возглавил гонку теннисистов, которые. Понятно, что прошла всего одна неделя, но это уже хороший старт. Набравший 20 очков Карен Хачанов находится там в пятёрке. В общем рейтинге Карен уже в шаге от топ-50 — на 51-й позиции.Менее через неделю стартует первый турнир «Большого шлема». Открытый чемпионат Австралии может принести изменения лидеров и у мужчин, и у женщин. Джоковичу, чтобы вернуться на вершину, обязательно надо выиграть титул, а Маррей при этом должен уступить до полуфинала. При других раскладах первым останется Энди.в теории может хватить и финала, если Кербер проиграет рано. А в случае очередного триумфа американки Кербер не должна дойти дальше полуфинала, чтобы звание первой ракетки мира вернулось к Серене.У мужчинзащищает больше трети своих очков (720 из 1980). Швейцарец и так уже опустился на 17-е место, пропустив половину прошлого сезона из-за травмы. Неудачное выступление в Австралии в теории может откинуть его за пределы топ-30. Кстати, из-за своего необычного номера посева в теории мы можем увидеть матч Федерера против Надаля уже в третьем круге.У девушек полуфинал сгорит у Радваньской и Конты. У польки на кону стоит место в топ-5. После вычета очков она находится на шестом месте, но, конечно, ещё может сохранить своё место в элитной пятёрке.В теории мы можем увидеть возвращение Квитовой в топ-10 без участия чешки в турнире. Это произойдёт, если Конта не защитит свои очки, а никто из ближайших преследователей Петры не выдаст блестящее выступление в Австралии.