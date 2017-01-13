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175 лет назад 2016
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События вчера Сейчас Сегодня Завтра
Маррей, Джокович, Федерер, Кузнецов узнали сетку Australian Open
Фото: РИА Новости
Текст: Илья Рывлин

Сразу в бой. Вердаско намерен протестировать Джоковича

Джокович, который в Дохе отыграл пять матчболов у Вердаско, сыграет с ним в первом круге в Мельбурне. Обзор мужской сетки Australian Open.
13 января 2017, пятница. 11:15. Теннис

Основной вопрос — куда попадёт Федерер


Официально сезон стартует в первых числах января. Но для многих теннисный год начинается с Australian Open. Позади выставочные турниры и многие соревнования под эгидой WTA и ATP, теперь настало время для «Большого шлема». 13 января в Мельбурне состоялась церемония жеребьёвки, в которой традиционно участвовали действующие чемпионы. Для Новака Джоковича это уже привычно, а вот Анжелика Кербер впервые была в подобной роли. Вообще, Australian Open стартовал ещё в начале недели. Впервые в истории организаторы турнира решили транслировать все матчи начиная с квалификации. Таким образом, любителям тенниса доступны все 12 шоу-кортов. Но всё же основные баталии начнутся 16 января. Пятничная сетка ответила на множество вопросов, а их в мужской половине турнира набралось немало.

Пожалуй, один из главных вопросов — жребий для Роджера Федерера. Швейцарец не выступал в официальных стартах с Уимблдона и опустился в рейтинге в середину второй десятки. При этом большое значение имело, какой именно номер посева достанется Роджеру — 16-й или 17-й. В первом случае ему бы достался игрок с 17-го по 24-й номер в третьем круге.
Однако Федерер был посеян под 17-м, поэтому мог встретиться в третьем раунде, например, с Рафаэлем Надалем, Григором Димитровым или Жо-Вильфридом Цонгой. Но швейцарцу достался Томаш Бердых. Безусловно, соперник тоже сильный и неприятный, но были варианты и посложнее.

Состоится ли встреча Федерер — Бердых? По идее должна. У чеха квалифаер, а затем Райан Харрисон или Николя Маю. Роджер же оба матча проведёт с победителями квалификации — лучшего старта в турнире и быть не может. В третий раз в карьере Федерер начнёт «Шлем» матчами с двумя квалифаерами. Это было на Australian Open – 2004 и «Ролан Гаррос» — 2013. Если швейцарцу удастся пройти Бердыха, то в четвёртом круге его ждёт ещё более сложный соперник — Кей Нисикори. На первый взгляд, сетка может показаться трудной, так на самом деле и есть, но с учётом 17-го номера посева это вполне благоприятный жребий.
Пары первого круга с участием россиянок и теннисистов топ-8 посева:

Энди Маррей (Великобритания, 1) — Илья Марченко (Украина).
Андрей Кузнецов (Россия) — Кей Нисикори (Япония, 5).
Станислас Вавринка (Швейцария, 4) — Мартин Клижан (Словакия).
Карен Хачанов (Россия) — Адриан Маннарино (Франция).
Ежи Янович (Польша, SR) — Марин Чилич (Хорватия, 7).
Гаэль Монфис (Франция, 6) — Иржи Веселы (Чехия).
Флориан Майер (Германия) — Рафаэль Надаль (Испания, 9).
Даниил Медведев (Россия) — победитель квалификации.
Дастин Браун (Германия) — Милош Раонич (Канада, 3).
Доминик Тим (Австрия, 8) — Ян-Леннард Штруфф (Германия).
Дмитрий Турсунов (Россия, SR) — победитель квалификации.
Фернандо Вердаско (Испания) — Новак Джокович (Сербия, 2).

Медведев может дойти до второй недели


Как мы уже сказали, Федерер мог попасть на Надаля. У Рафаэля схожая ситуация — он открывал восьмёрку (Надаль получил девятый номер посева) и мог встретиться с сильными соперниками из третьей восьмёрки. Александр Зверев относится как раз к таким. В этом сезоне немец уже отметился победой над тем же Роджером в Кубке Хопмана. Встреча Рафаэля и Александра может стать украшением третьего круга. А до того Надалю надо обыграть Флориана Майера, а затем Михаила Южного или Маркоса Багдатиса. Россиянин неплохо сыграл на первой неделе сезона в Ченнае и дошёл до четвертьфинала, а там в упорной борьбе уступил Роберто Баутисте-Агуту. Багдатис тоже в форме — он дошёл до полуфинала в Окленде. На данный момент матч Михаила и Маркоса представляется игрой с примерно равными шансами. Но, конечно, с Надалем россиянину будет очень трудно.

Каких соперников получили другие представители России? Даниил Медведев, впервые попавший в основную сетку турнира «Большого шлема», начнёт Открытый чемпионат Австралии матчем с квалифаером. Во втором круге его, скорее всего, ждёт Давид Феррер. Да, соперник очень именитый и опытный, но испанец сейчас вполне проходим. На старте сезона он уступил Джордану Томпсону и Робину Хасе. Почему бы и Медведеву не попытаться сразу выйти в третий круг? Если это произойдёт, то там, вероятно, его будет ждать Роберто Баутиста-Агут. В общем, Даниил действительно может провести отличный турнир.

Кузнецов сразу попал на Нисикори


Карен Хачанов начнёт Открытый чемпионат Австралии матчем с Адрианом Маннарино. Француз в этом сезоне пока провёл всего один поединок и проиграл Багдатису в Окленде. Там же играл и Карен, который тоже уступил на самом старте — Лу Яньсюню. Если Хачанову удастся добыть победу, то во втором раунде ему предстоит встреча с Джеком Соком — игроком уже другого уровня. Приятно увидеть в сетке ещё одного россиянина — Дмитрия Турсунова. Он играет по защищённому рейтингу. Его первым соперником станет квалифаер, а в случае успеха Турсунов сыграет с Давидом Гоффеном.
Котировки букмекеров:

Новак Джокович — 2,75.
Энди Маррей — 2,75.
Стэн Вавринка — 13,0.
Рафаэль Надаль — 15,0.
Милош Раонич — 21,0.
Роджер Федерер — 23,0.
Кей Нисикори — 34,0.

Андрею Кузнецову придётся сыграть с теннисистом экстра-класса сразу же. Он встретится с Кеем Нисикори. Соперники отлично друг друга знают — они уже играли на «Ролан Гаррос» и Уимблдоне, и Кей там выиграл все шесть сетов. Если всё же россиянину удастся совершить сенсацию, то открывается очень неплохая сетка вплоть до четвёртого круга. Сразу на сеяного попал и Константин Кравчук, ему будет противостоять Джон Иснер. В любом случае поздравим Константина с тем, что он впервые сыграет в основной сетке в Мельбурне.

Испытание для Новака


Что же касается главных фаворитов, то ими, разумеется, являются Энди Маррей и Новак Джокович. Сербу сразу же достался Фернандо Вердаско. На прошлой неделе они провели потрясающий матч в Дохе, и испанец имел пять матчболов, в том числе и четверной, но дальше прошёл Новак. Испанцу вообще не очень везёт на «Шлемах» — на US Open он сразу попал на Стэна Вавринку, а на предыдущем Australian Open играл с Рафаэлем Надалем. Правда, тогда Фернандо одержал победу, но сейчас, конечно, это будет сделать намного труднее. Тем не менее Новаку достался один из самых неприятных соперников для стартового раунда. Дальше у серба Денис Истомин, а в третьем круге ещё один испанец — Пабло Карреньо-Буста. Чемпион турнира «ВТБ-Кубок Кремля» сейчас находится не в лучшей форме, поэтому вряд ли матч с Новаком получится интересным. А вот игра в 1/8 с Григором Димитровым может оказаться очень любопытной. В четвертьфинале в половине серба Доминик Тим и Давид Гоффен. Возможно, удастся далеко пройти Иво Карловичу. Ну а в полуфинале вероятен матч Новака с Милошем Раоничем, менее вероятно — с Надалем или Гаэлем Монфисом.

Первым сеяным является Энди Маррей. Он проведёт стартовый матч с Ильёй Марченко, а затем возможна встреча с Яньсюнем. Ближайший игрок из посева — Сэм Куэрри. В четвёртом раунде Энди может сыграть с Джоном Иснером или Люкой Пуи. В 1/4 финала до Маррея может дойти кто-то из тройки Бердых, Федерер, Нисикори. Если Энди пройдёт дальше, то в полуфинале самым грозным соперником станет Станислас Вавринка, но швейцарец всегда непредсказуем — он может провести как потрясающий турнир, так и проиграть на самом старте.
Распределение половинок сетки.
Матчи верхней половины пройдут 16 января, матчи нижней половины — на следующий день.

Предлагаем вашему вниманию возможные пары, если до третьего круга дойдут все сеяные теннисисты:
Энди Маррей (Великобритания, 1) — Сэм Куэрри (США, 31).
Джон Иснер (США, 19) — Люка Пуи (Франция, 16).
Томаш Бердых (Чехия, 10) — Роджер Федерер (Швейцария, 17).
Альберт Рамос (Испания, 26) — Кей Нисикори (Япония, 5).

Станислас Вавринка (Швейцария, 4) — Виктор Троицки (Сербия, 29).
Пабло Куэвас (Уругвай, 22) — Ник Кирьос (Австралия, 14).
Жо-Вильфрид Цонга (Франция, 12) — Джек Сок (США, 23).
Бернард Томич (Австралия, 27) — Марин Чилич (Хорватия, 7).

Гаэль Монфис (Франция, 6) — Филипп Кольшрайбер (Германия, 32).
Александр Зверев (Германия, 24) — Рафаэль Надаль (Испания, 9).
Роберто Баутиста-Агут (Испания, 13) — Давид Феррер (Испания, 21).
Жиль Симон (Франция, 25) — Милош Раонич (Канада, 3).

Доминик Тим (Австрия, 8) — Фелисьяно Лопес (Испания, 28).
Иво Карлович (Хорватия, 20) — Давид Гоффен (Бельгия, 11).
Григор Димитров (Болгария, 15) — Ришар Гаске (Франция, 18).
Пабло Карреньо-Буста (Испания, 30) — Новак Джокович (Сербия, 2).
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Андрей Кузнецов Даниил Медведев Дмитрий Турсунов Карен Хачанов Энди Маррей
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