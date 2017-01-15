Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018 Кубок конфедераций
Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные Лига Чемпионат.com
Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2016 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Биатлон
Кубок мира-2016/17. Мужчины Кубок мира-2016/17. Женщины ЧМ-2017 Рождественская гонка 2016
Теннис
Australian Open 2017 WTA ATP Кубок Дэвиса Кубок Федерации Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Пляжный волейбол Кубок России Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Конькобежный спорт Лёгкая атлетика Лыжный спорт
Пляжный футбол Гандбол Конный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Лента новостей Фэнтези футбол Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Новогодний Чемпионат Футбольные трансферы Допинг
Билеты на спорт Купить билет на матч ХК Витязь!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
Australian Open
Фото: Reuters
Текст: Даниил Сальников

Australian Open. Битва за титул и звание первой ракетки мира

В понедельник в Мельбурне стартует 105-й розыгрыш Australian Open, турнира «Большого шлема», который продлится до конца января.
15 января 2017, воскресенье. 11:50. Теннис
Australian Open – самый молодой из четвёрки турниров «Большого шлема» – он начал разыгрываться под названием «чемпионат Австралазии» с 1905 года. В 1927-м его переименовали в «чемпионат Австралии», а в 1969-м с наступлением Открытой эры в теннисе соревнование приобрело своё нынешнее название – Открытый чемпионат Австралии.

Турнир не проводился во время I и II Мировых войн (1916-1918, 1941-1945), поэтому нынешний розыгрыш будет 105-м по счёту. Традиционно соревнования устраивались в январе, однако в 1977 году их было решено сдвинуть на декабрь — таким образом, в тот год состоялось сразу два турнира. В 1987-м турнир снова перенесли на январь, поэтому в 1986-м чемпионат не проводился.

Турнир много перемещался по стране: он проводился в Мельбурне (56 раз), Сиднее (17), Аделаиде (14), Брисбене (7), Перте (3) и по разу в новозеландских Кристчёрче (в 1906-м) и Хастингсе (в 1912-м). В 1972 году турнир на полтора десятка лет обосновался в пригороде Мельбурна Куйонге – в Kooyong Lawn Tennis Club, а с 1988 года по настоящее время проводится в Melbourne Park (бывшем Flinders Park).

До 1987 года чемпионат разыгрывался на традиционном для тенниса покрытии – траве, а затем перебрался на особый прорезиненный хард. С 1988 по 2007 год это был зелёный Rebound Ace, а с 2008-го стал синий Plexicushion.
Центральный корт Мельбурн-парка был построен в 1988 году и вмещает 15 000 зрителей. В 2000-м он был назван в честь легенды австралийского тенниса Рода Лейвера Rod Laver Arena. Корт оснащён раздвижной крышей, которая позволяет проводить матчи в дождь и сильную жару. Два следующих по значимости корта называются Hisence Arena (10 500) и Margaret Court Arena (7500).

В 2012 году был установлен рекорд посещаемости турнира – 686 006 зрителей, но в розыгрыше-2015 он был перекрыт почти на 18 тысяч – 703 899, а в 2016-м ещё почти на столько же – 720 899.

Призовой фонд турнира традиционно измеряется в австралийских долларах (A $ 1 приблизительно равен US $ 0,75) и в последнее время неизменно увеличивается. В 2012 году общий призовой фонд турнира составлял $ 26 млн, в 2013-м – $ 30 млн, в 2014-м – $ 33 млн, в 2015-м – $ 40 млн, в 2016-м он увеличен до $ 44 млн, а в нынешнем – до $ 50 млн (+14%). При этом победитель в одиночном (мужском или женском) разряде получит $ 3,7 млн (финалист – $ 1,9 млн).

Победитель в мужском одиночном разряде помимо денежного чека получает и переходящий кубок Norman Brookes Challenge Cup, названный в честь австралийского теннисиста Нормана Брукса, чемпиона турнира-1911. Чемпионка в женском одиночном разряде получает кубок Daphne Akhurst Memorial Cup, названный в честь пятикратной победительницы турнира австралийской теннисистки Дафны Акхёрст (1925, 1926, 1928-1930).

Grand Slam. Мельбурн (Австралия). Australian Open

Призовой фонд: общий – $ 50 млн (победитель – $ 3,7 млн).

Покрытие: хард, открытые корты.
Дата проведения: 16-29 января.
Разница во времени с Москвой: +8 часов.

Участники: Анжелика Кербер (1), Серена Уильямс (2), Агнешка Радваньска (3), Симона Халеп (4), Доминика Цибулкова (5), Каролина Плишкова (6), Гарбинье Мугуруса (7), Светлана Кузнецова (9), Елена Веснина (16), Дарья Касаткина (26), Анастасия Павлюченкова (27), Екатерина Макарова (30), Евгения Родина (86), Ирина Хромачёва (93), Екатерина Александрова (109), Анна Блинкова (Q), Наталья Вихлянцева (Q), Елизавета Куличкова (Q).

Полный список участников.

Отказались от участия: Мэдисон Кис (8), Петра Квитова (11), Виктория Азаренко (13), Слоан Стивенс (35), Ана Иванович (63, завершила карьеру), Анна-Лена Фридзам (67), Катрин Беллис (75), Сабина Лисицки (92).

Действующий победитель: Анжелика Кербер.

Турнир в женском одиночном разряде разыгрывается с 1922 года. Некоторое время рекордсменкой по количеству титулов была упомянутая выше Дафна Акхёрст – пять. Затем это достижение перекрыла Нэнси Уинн-Болтон – шесть (1937, 1940, 1946-1948, 1951), а потом уже не было равных Маргарет Смит-Корт, которая завоевала аж 11 титулов на стыке старой и новой эры в теннисе (1960-1966, 1969-1971, 1973).
Чемпионы Australian Open среди участниц турнира:

Серена Уильямс – 6 титулов (2003, 2005, 2007, 2009, 2010, 2015)

Анжелика Кербер – 1 (2016).

Если считать победы только в эпоху профессионального тенниса, то тут нет равных Серене Уильямс – шесть (2003, 2005, 2007, 2009, 2010, 2015). По четыре победы у уже упомянутой Корт, а также Ивонн Гулагонг, Штеффи Граф и Моники Селеш, по три у Мартины Навратиловой и Мартины Хингис, причём Хингис по сей день принадлежит рекорд – в 1997 году она стала самой юной победительницей турнира в одиночном разряде – в возрасте 16 лет и 3 месяца.

В 2008 году первый и пока единственный раз чемпионкой Australian Open стала представительница России Мария Шарапова, ещё 4 раза россиянки добирались до финала: та же Шарапова (2007, 2012, 2015) и Динара Сафина (2009). В нынешнем розыгрыше Мария участия не примет, поскольку продолжает отбывать дисквалификацию за употребление мельдония. Допинг-проба, кстати, была взята у неё как раз в прошлом году в Мельбурне. Не сыграет на Открытом чемпионате Австралии в этот раз и ещё одна бывшая чемпионка — Виктория Азаренко (2012, 2013): в декабре она родила сына, однако в будущем намерена вернуться в теннис.

Тем не менее в отсутствие Шараповой в этом году на турнире всё равно внушительное представительство россиянок – 11. Пятеро из них посеяны: Светлана Кузнецова, Елена Веснина, Дарья Касаткина, Анастасия Павлюченкова и Екатерина Макарова (30). Ещё трое пробились в основу через квалификацию: Анна Блинкова, Наталья Вихлянцева и Елизавета Куличкова. Для Блинковой, Вихлянцевой и Ирины Хромачёвой это дебют в основе турниров «Большого шлема», а для Екатерины Александровой – на Australian Open.

Grand Slam. Мельбурн (Австралия). Australian Open

Призовой фонд: общий – $ 50 млн (победитель – $ 3,7 млн).

Покрытие: хард, открытые корты.
Дата проведения: 16-29 января.
Разница во времени с Москвой: +8 часов.

Участники: Энди Маррей (1), Новак Джокович (2), Милош Раонич (3), Стэн Вавринка (4), Кей Нисикори (5), Марин Чилич (6), Гаэль Монфис (7), Доминик Тим (8), Андрей Кузнецов (46), Карен Хачанов (53), Михаил Южный (57), Константин Кравчук (85), Даниил Медведев (99), Дмитрий Турсунов (SR), Андрей Рублёв (Q).

Полный список участников.

Отказались от участия: Хуан-Мартин дель Потро (38), Хуан Монако (65), Кевин Андерсон (67), Джон Миллман (84), Ричардас Беранкис (92), Томми Робредо (SR).

Снялись с турнира: Танаси Коккинакис (SR).

Действующий победитель: Новак Джокович.

Рекордсменом по количеству титулов среди мужчин (шесть) является Рой Эмерсон, завоевавший их до Открытой эры (1961, 1963-1967). Кен Розуолл выиграл два любительских титула (1953, 1955), после чего ушёл в профессионалы и с возникновением Открытой эры выиграл ещё два домашних трофея (1971, 1972). Розуолл является одновременно рекордсменом по самой юной победе (18 лет и 2 месяца) и самой возрастной (37 лет и 2 месяца). В прошлом году Эмерсона догнал Новак Джокович — шесть (2008, 2011-2013, 2015, 2016). По четыре титула у Андре Агасси и Роджера Федерера.
Чемпионы Australian Open среди участников турнира:

Новак Джокович – 6 титулов (2008, 2011-2013, 2015, 2016)

Роджер Федерер – 4 (2004, 2006, 2007, 2010)

Рафаэль Надаль – 1 (2009)

Станислас Вавринка – 1 (2014).

А вот рекордсменом по количеству поражений в финалах является Энди Маррей — пять (2010, 2011, 2013, 2015, 2016). Столько же было у австралийца Джона Бромвича, выступавшего в 1930-1940-х годах. Однако у австралийца есть на счету и два титула, в отличие от Энди. В этом году Маррей и Джокович посеяны под двумя первыми номерами, они же и считаются главными фаворитами у букмекеров. Вполне вероятно, что помимо титула они разыграют ещё и звание первой ракетки мира. Из бывших чемпионов в половину сетки к британцу попали Федерер и Стэн Вавринка, а к сербу — Рафаэль Надаль.

Для теннисистов из России Australian Open — самый успешный среди турниров «Большого шлема». Они дважды завоёвывали здесь титул – Евгений Кафельников (1999) и Марат Сафин (2005) — и ещё трижды добирались до финала – Кафельников (2000) и Сафин (2002, 2004). Из нынешнего поколения россиян на турнире сыграют семеро, причём Андрей Рублёв успешно преодолел квалификацию. Для него, как и для Константина Кравчука с Кареном Хачановым, это будет дебют в основе Australian Open, а для Даниила Медведева – в основе турнира «Большого шлема».
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 6
Теги
Анжелика Кербер Виктория Азаренко Марат Сафин Мария Шарапова Новак Джокович Рафаэль Надаль Роджер Федерер Серена Уильямс Энди Маррей Australian Open
Новости. Теннис
15 января 2017, воскресенье
15:43 Конта: стараюсь извлекать максимум из своей теннисной карьеры
13:56 Кербер: за последние месяцы я привыкла к статусу первой ракетки мира
13:50 Стосур: смотрю с оптимизмом на выступление на своём 15-м Australian Open
13:12 Конта стала девятой ракеткой мира, опередив Кузнецову
13:00 Медведев сохранил лидерство в чемпионской гонке U21
11:40 Медведев занимает 4-е место в чемпионской гонке АТР, Кузнецов — 32-й
11:31 Андрей Кузнецов стал 45-й ракеткой мира
10:58 Кузнецов и Хачанов узнали соперников по первому кругу Australian Open в паре
10:51 Надаль: если буду способен конкурировать, то произойти может всё
09:57 Павлюченкова и Бабош сыграют с сёстрами Уильямс в первом круге Australian Open
01:06 Барти: было странно находиться в Мельбурне в прошлом году и не играть здесь
00:51 Кар. Плишкова: честно говоря, я обошлась бы без внимания болельщиков на улице
14 января 2017, суббота
23:34 Бенчич: все писали, что мне не повезло с жеребьёвкой, а я скорее обрадовалась
23:00 Мугуруса: надеюсь, смогу играть на лучшем уровне дольше, чем в прошлом году
21:54 Раонич: чтобы побеждать Маррея и Джоковича, нужно чаще идти к сетке
20:59 Нисикори: от выступления в Мельбурне будет зависеть моя уверенность в себе
19:57 Томич: Беллуччи — непростой соперник, но я подхожу к этому матчу во всеоружии
18:28 Эванс: сегодня был день Мюллера
17:35 Мюллер: сегодня на корте всё было, как в кино
16:19 Вавринка: до матча с Кирьосом ещё очень далеко, я сосредоточен на первой встрече
15:24 Джокович: в межсезонье я много работал, чтобы прийти в правильное состояние
15:11 Шарапова не будет участвовать в выставочных матчах до турнира в Штутгарте
14:22 Кирьос: колено ещё беспокоит, но боль терпима
13:27 С. Уильямс: приехала на Australian Open не для того, чтобы проиграть в 1-м круге
13:17 Мюллер победил Эванса в финале турнира в Сиднее и завоевал первый титул
12:43 Маррей: хотел бы, чтобы межсезонье было на пару недель дольше
12:27 Радваньска: надеюсь, сделаю шаг вперёд и дойду до финала Australian Open
11:46 Мертенс: сбылась мечта, мне трудно подобрать слова
11:18 Рублёв может сыграть с Марреем во втором круге Открытого чемпионата Австралии
10:48 Куличкова сыграет со Стрыцовой, а Блинкова — с Никулеску на Australian Open
10:26 Федерер: в этот раз я буду аутсайдером на Открытом чемпионате Австралии
09:39 Дж. Маррей и Суарес проиграли в финале турнира в Сиднее в паре
09:30 Сок: колоссальная работа в межсезонье начинает давать плоды
09:17 Олару и Савчук выиграли турнир в Хобарте в паре
08:42 Блинкова вышла в основную сетку Australian Open, победив Комардину
08:08 Вихлянцева преодолела квалификацию Australian Open
08:01 Мертенс завоевала первый титул в карьере, победив Никулеску в финале Хобарта
07:18 Куличкова обыграла Маттек-Сэндс в финале квалификации Australian Open
07:01 Рублёв пробился в основную сетку Australian Open — 2017
06:58 Сок обыграл Соузу в финале турнира в Окленде
05:55 Донской проиграл Рубину в финале квалификации Australian Open
03:46 Матковски и Куреши выиграли турнир в Окленде в паре
00:46 Кузнецова: статистика — интересная вещь, но она не поможет в следующем матче
13 января 2017, пятница
23:21 Кузнецова: в Мельбурне увели на допинг-контроль прямо с аккредитации
22:21 Макинрой: призовые на турнирах «Большого шлема» нужно распределять равномернее
Все новости RSS
Кто из теннисисток, ранее не побеждавших на турнирах "Большого шлема", выиграет его раньше других?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Вакансии | Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+