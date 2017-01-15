Проверка Кузнецова на прочность. Анонс 1-го дня Australian Open

16 января стартует первый в сезоне турнир «Большого шлема» — Australian Open. Открытый чемпионат США – самый молодой среди четвёрки главных теннисных турниров. Это будет 105-й по счёту розыгрыш. В первый день Australian Open-2017 будет проведено 64 матча – по 32 у мужчин и женщин. В обоих разрядах в игру вступят представители верхних половин сеток.
Из представителей топ-10 посева свои матчи проведут Энди Маррей (1), Анжелика Кербер (1), Симона Халеп (4), Стэн Вавринка (4), Кей Нисикори (5), Марин Чилич (7), Гарбинье Мугуруса (7), Светлана Кузнецова (8), Карла Суарес-Наварро (10) и Томаш Бердых (10).
В понедельник в борьбу вступят 10 россиян – кроме Кузнецовой это также Дарья Касаткина (23), Анастасия Павлюченкова (24), Ирина Хромачёва, Евгения Родина, Андрей Кузнецов, Карен Хачанов, Константин Кравчук, Андрей Рублёв (Q) и Наталья Вихлянцева (Q).
МАТЧ ДНЯ. КУЗНЕЦОВ – НИСИКОРИ
Для первой ракетки России Андрея Кузнецова стартовый матч на турнире будет серьёзной проверкой – противостоять ему будет 5-й номер мировой классификации Кей Нисикори из Японии. Соперники встречались уже трижды, и в Истбурне-2010 россиянин выиграл у японца сет, послед чего в начале второй партии Кей снялся. Однако на турнирах «Большого шлема» Нисикори осечек не допускал. На «Ролан Гаррос» и Уимблдоне-2016 он обыграл соперника в трёх сетах. В грядущем поединке всезнающие букмекеры безусловным фаворитом называют Кея. Однако всё, как обычно, решится на корте.
Australian Open. День 1-й. 16 января, понедельник. Начало матчей в 11:00 (3:00 мск)
Мужчины. 1-й круг. Сетка
Женщины. 1-й круг. Сетка
Rod Laver Arena
Симона Халеп (Румыния, 4) — Шелби Роджерс (США)
Rod Laver Arena. 1-й запуск (3:00).
Личные встречи: 1-0 (US Open-2015).
Рейтинг: 4-57.
Прогноз букмекеров: 1.16 – 4.86.
Прогноз «Чемпионата»: победа Халеп в двух сетах.
Катерина Козлова (Украина) — Винус Уильямс (США, 13)
Rod Laver Arena. 2-й запуск (около 4:30).
Личные встречи: 0-1 (US Open-2016).
Рейтинг: 98-16.
Прогноз букмекеров: 3.01 – 1.36.
Прогноз «Чемпионата»: победа Уильямс в трёх сетах.
Энди Маррей (Великобритания, 1) — Илья Марченко (Украина)
Rod Laver Arena. 3-й запуск (около 6:00).
Личные встречи: 1-0 (Australian Open-2011).
Рейтинг: 1-93.
Прогноз букмекеров: 1.01 – 13.62.
Прогноз «Чемпионата»: победа Маррея в трёх сетах.
Анжелика Кербер (Германия, 1) — Леся Цуренко (Украина)
Rod Laver Arena. 4-й запуск (не ранее 11:00).
Личные встречи: 1-0 (Сидней-2015).
Рейтинг: 1-61.
Прогноз букмекеров: 1.20 – 4.24.
Прогноз «Чемпионата»: победа Кербер в двух сетах.
Текстовая трансляция
Юрген Мельцер (Австрия, Q) — Роджер Федерер (Швейцария, 17)
Rod Laver Arena. 5-й запуск (около 12:30).
Личные встречи: 1-3/1-4 (Монте-Карло-2011 – Orange Bowl-1998, Уимблдон, US Open, Париж-2010).
Рейтинг: 296-17.
Прогноз букмекеров: 10.05 – 1.03.
Прогноз «Чемпионата»: победа Федерера в трёх сетах.
Margaret Court Arena
Марина Эракович (Новая Зеландия) — Гарбинье Мугуруса (Испания, 7)
Margaret Court Arena. 1-й запуск (3:00).
Личные встречи: 0-1 (Australian Open-2015).
Рейтинг: 109-7.
Прогноз букмекеров: 5.10 – 1.14.
Прогноз «Чемпионата»: победа Мугурусы в двух сетах.
Стэн Вавринка (Швейцария, 4) — Мартин Клижан (Словакия)
Margaret Court Arena. 4-й запуск (не ранее 11:00).
Личные встречи: 1-0 (Касабланка-2010).
Рейтинг: 4-35.
Прогноз букмекеров: 1.02 – 10.84.
Прогноз «Чемпионата»: победа Вавринки в трёх сетах.
Hisense Arena
Андрей Кузнецов (Россия) — Кей Нисикори (Япония, 5)
Hisense Arena. 1-й запуск (3:00).
Личные встречи: 1-2 (Истбурн-2010 – «Ролан Гаррос», Уимблдон-2016).
Рейтинг: 48-5.
Прогноз букмекеров: 6.64 – 1.09.
Прогноз «Чемпионата»: победа Нисикори в четырёх сетах.
Текстовая трансляция
Мариана Дуке-Мариньо (Колумбия) — Светлана Кузнецова (Россия, 8)
Hisense Arena. 3-й запуск (около 6:30).
Личные встречи: 0-0.
Рейтинг: 108-9.
Прогноз букмекеров: 8.61 – 1.05.
Прогноз «Чемпионата»: победа Кузнецовой в двух сетах.
Текстовая трансляция
Show Court 2
Томаш Бердых (Чехия, 10) — Лука Ванни (Италия, Q)
Show Court 2. 2-й запуск (около 4:30).
Личные встречи: 0-0.
Рейтинг: 10-157.
Прогноз букмекеров: 1.03 – 9.88.
Прогноз «Чемпионата»: победа Бердыха в трёх сетах.
Ежи Янович (Польша, SR) — Марин Чилич (Хорватия, 7)
Show Court 2. 3-й запуск (около 6:30).
Личные встречи: 1-1 (Париж-2012 – Кубок Дэвиса-2014).
Рейтинг: 278-7.
Прогноз букмекеров: 6.47 – 1.09.
Прогноз «Чемпионата»: победа Чилича в трёх сетах.
Карла Суарес-Наварро (Испания, 10) — Яна Чепелова (Словакия)
Show Court 2. 4-й запуск (около 8:30).
Личные встречи: 0-0.
Рейтинг: 12-101.
Прогноз букмекеров: 1.34 – 3.07.
Прогноз «Чемпионата»: победа Суарес-Наварро в трёх сетах.
Show Court 3
Александра Саснович (Беларусь, Q) — Чжан Шуай (Китай, 20)
Show Court 3. 2-й запуск (около 5:00).
Личные встречи: 0-0/1-0 (Уимблдон-кв-2015).
Рейтинг: 116-23.
Прогноз букмекеров: 3.04 – 1.35.
Прогноз «Чемпионата»: победа Шуай в трёх сетах.
Элина Свитолина (Украина, 11) — Галина Воскобоева (Казахстан, SR)
Show Court 3. 3-й запуск (около 6:30).
Личные встречи: 1-0/1-1 (Париж-2014 – Ойераш-кв-2013).
Рейтинг: 13-310.
Прогноз букмекеров: 1.09 – 6.64.
Прогноз «Чемпионата»: победа Свитолиной в двух сетах.
Court 5
Анастасия Севастова (Латвия, 32) — Нао Хибино (Япония)
Court 5. 2-й запуск (около 5:00).
Личные встречи: 1-0 (Ахмедабад-2015).
Рейтинг: 35-99.
Прогноз букмекеров: 1.42 – 2.72.
Прогноз «Чемпионата»: победа Севастовой в трёх сетах.
Карен Хачанов (Россия) — Адриан Маннарино (Франция)
Court 5. 3-й запуск (около 6:30).
Личные встречи: 1-1 (Чэнду-2016 – Мюллерон-2015).
Рейтинг: 51-60.
Прогноз букмекеров: 1.76 – 1.99.
Прогноз «Чемпионата»: победа Хачанова в пяти сетах.
Court 12
Ирина Хромачёва (Россия) — Сорана Кырстя (Румыния)
Court 12. 3-й запуск (около 6:30).
Личные встречи: 0-0.
Рейтинг: 92-78.
Прогноз букмекеров: 2.30 – 1.58.
Прогноз «Чемпионата»: победа Кырсти в трёх сетах.
Court 13
Александр Бублик (Казахстан, Q) — Люка Пуи (Франция, 16)
Court 13. 4-й запуск (около 8:00).
Личные встречи: 0-0.
Рейтинг: 207-16.
Прогноз букмекеров: 4.64 – 1.17.
Прогноз «Чемпионата»: победа Пуи в четырёх сетах.
Court 14
Евгения Родина (Россия) — Анастасия Павлюченкова (Россия, 24)
Court 14. 3-й запуск (около 6:30).
Личные встречи: 2-0/3-0 (Минск-2006, Москва-кв, Подольск-2007).
Рейтинг: 84-27.
Прогноз букмекеров: 4.41 – 1.19.
Прогноз «Чемпионата»: победа Павлюченковой в двух сетах.
Текстовая трансляция
Court 19
Андрей Рублёв (Россия, Q) — Лу Яньсюнь (Тайвань)
Court 19. 2-й запуск (около 4:30).
Личные встречи: 0-0.
Рейтинг: 152-60.
Прогноз букмекеров: 3.08 – 1.34.
Прогноз «Чемпионата»: победа Рублёва в пяти сетах.
Дарья Касаткина (Россия, 23) — Пэн Шуай (Китай)
Court 19. 4-й запуск (около 8:30).
Личные встречи: 0-0.
Рейтинг: 26-82.
Прогноз букмекеров: 1.30 – 3.30.
Прогноз «Чемпионата»: победа Касаткиной в двух сетах.
Текстовая трансляция
Court 20
Ярослава Шведова (Казахстан) — Ирина Бегу (Румыния, 27)
Court 20. 1-й запуск (3:00).
Личные встречи: 1-1 (Фес-2011 – Чарльстон-2015).
Рейтинг: 41-30.
Прогноз букмекеров: 1.92 – 1.83.
Прогноз «Чемпионата»: победа Шведовой в трёх сетах.
Джон Иснер (США, 19) — Константин Кравчук (Россия)
Court 20. 2-й запуск (около 4:30).
Личные встречи: 0-0.
Рейтинг: 19-88.
Прогноз букмекеров: 1.11 – 5.89.
Прогноз «Чемпионата»: победа Иснера в четырёх сетах.
Court 22
Ваня Кинг (США) — Наталья Вихлянцева (Россия, Q)
Court 22. 2-й запуск (около 5:00).
Личные встречи: 0-0.
Рейтинг: 80-130.
Прогноз букмекеров: 2.14 – 1.66.
Прогноз «Чемпионата»: победа Вихлянцевой в трёх сетах.