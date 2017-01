Проверка Кузнецова на прочность. Анонс 1-го дня Australian Open

16 января стартует первый в сезоне турнир «Большого шлема» — Australian Open . Открытый чемпионат США – самый молодой среди четвёрки главных теннисных турниров. Это будет 105-й по счёту розыгрыш . В первый день Australian Open-2017 будет проведено 64 матча – по 32 у мужчин и женщин. В обоих разрядах в игру вступят представители верхних половин сеток.Из представителей топ-10 посева свои матчи проведутВ понедельник в борьбу вступят 10 россиян – кроме Кузнецовой это такжеДля первой ракетки Россиистартовый матч на турнире будет серьёзной проверкой – противостоять ему будет 5-й номер мировой классификациииз Японии. Соперники встречались уже трижды, и в Истбурне-2010 россиянин выиграл у японца сет, послед чего в начале второй партии Кей снялся. Однако на турнирах «Большого шлема» Нисикори осечек не допускал. На «Ролан Гаррос» и Уимблдоне-2016 он обыграл соперника в трёх сетах. В грядущем поединке всезнающие букмекеры безусловным фаворитом называют Кея. Однако всё, как обычно, решится на корте.Личные встречи: 1-0 (US Open-2015).Рейтинг: 4-57.Прогноз букмекеров: 1.16 – 4.86.Прогноз «Чемпионата»: победа Халеп в двух сетах.Личные встречи: 0-1 (US Open-2016).Рейтинг: 98-16.Прогноз букмекеров: 3.01 – 1.36.Прогноз «Чемпионата»: победа Уильямс в трёх сетах.Личные встречи: 1-0 (Australian Open-2011).Рейтинг: 1-93.Прогноз букмекеров: 1.01 – 13.62.Прогноз «Чемпионата»: победа Маррея в трёх сетах.Личные встречи: 1-0 (Сидней-2015).Рейтинг: 1-61.Прогноз букмекеров: 1.20 – 4.24.Прогноз «Чемпионата»: победа Кербер в двух сетах.Личные встречи: 1-3/1-4 (Монте-Карло-2011 – Orange Bowl-1998, Уимблдон, US Open, Париж-2010).Рейтинг: 296-17.Прогноз букмекеров: 10.05 – 1.03.Прогноз «Чемпионата»: победа Федерера в трёх сетах.Личные встречи: 0-1 (Australian Open-2015).Рейтинг: 109-7.Прогноз букмекеров: 5.10 – 1.14.Прогноз «Чемпионата»: победа Мугурусы в двух сетах.Личные встречи: 1-0 (Касабланка-2010).Рейтинг: 4-35.Прогноз букмекеров: 1.02 – 10.84.Прогноз «Чемпионата»: победа Вавринки в трёх сетах.Личные встречи: 1-2 (Истбурн-2010 – «Ролан Гаррос», Уимблдон-2016).Рейтинг: 48-5.Прогноз букмекеров: 6.64 – 1.09.Прогноз «Чемпионата»: победа Нисикори в четырёх сетах.Личные встречи: 0-0.Рейтинг: 108-9.Прогноз букмекеров: 8.61 – 1.05.Прогноз «Чемпионата»: победа Кузнецовой в двух сетах.Личные встречи: 0-0.Рейтинг: 10-157.Прогноз букмекеров: 1.03 – 9.88.Прогноз «Чемпионата»: победа Бердыха в трёх сетах.Личные встречи: 1-1 (Париж-2012 – Кубок Дэвиса-2014).Рейтинг: 278-7.Прогноз букмекеров: 6.47 – 1.09.Прогноз «Чемпионата»: победа Чилича в трёх сетах.Личные встречи: 0-0.Рейтинг: 12-101.Прогноз букмекеров: 1.34 – 3.07.Прогноз «Чемпионата»: победа Суарес-Наварро в трёх сетах.Личные встречи: 0-0/1-0 (Уимблдон-кв-2015).Рейтинг: 116-23.Прогноз букмекеров: 3.04 – 1.35.Прогноз «Чемпионата»: победа Шуай в трёх сетах.Личные встречи: 1-0/1-1 (Париж-2014 – Ойераш-кв-2013).Рейтинг: 13-310.Прогноз букмекеров: 1.09 – 6.64.Прогноз «Чемпионата»: победа Свитолиной в двух сетах.Личные встречи: 1-0 (Ахмедабад-2015).Рейтинг: 35-99.Прогноз букмекеров: 1.42 – 2.72.Прогноз «Чемпионата»: победа Севастовой в трёх сетах.Личные встречи: 1-1 (Чэнду-2016 – Мюллерон-2015).Рейтинг: 51-60.Прогноз букмекеров: 1.76 – 1.99.Прогноз «Чемпионата»: победа Хачанова в пяти сетах.Личные встречи: 0-0.Рейтинг: 92-78.Прогноз букмекеров: 2.30 – 1.58.Прогноз «Чемпионата»: победа Кырсти в трёх сетах.Личные встречи: 0-0.Рейтинг: 207-16.Прогноз букмекеров: 4.64 – 1.17.Прогноз «Чемпионата»: победа Пуи в четырёх сетах.Личные встречи: 2-0/3-0 (Минск-2006, Москва-кв, Подольск-2007).Рейтинг: 84-27.Прогноз букмекеров: 4.41 – 1.19.Прогноз «Чемпионата»: победа Павлюченковой в двух сетах.Личные встречи: 0-0.Рейтинг: 152-60.Прогноз букмекеров: 3.08 – 1.34.Прогноз «Чемпионата»: победа Рублёва в пяти сетах.Личные встречи: 0-0.Рейтинг: 26-82.Прогноз букмекеров: 1.30 – 3.30.Прогноз «Чемпионата»: победа Касаткиной в двух сетах.Личные встречи: 1-1 (Фес-2011 – Чарльстон-2015).Рейтинг: 41-30.Прогноз букмекеров: 1.92 – 1.83.Прогноз «Чемпионата»: победа Шведовой в трёх сетах.Личные встречи: 0-0.Рейтинг: 19-88.Прогноз букмекеров: 1.11 – 5.89.Прогноз «Чемпионата»: победа Иснера в четырёх сетах.Личные встречи: 0-0.Рейтинг: 80-130.Прогноз букмекеров: 2.14 – 1.66.Прогноз «Чемпионата»: победа Вихлянцевой в трёх сетах.