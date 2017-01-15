Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018 Кубок конфедераций
Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные Лига Чемпионат.com
Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2016 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Биатлон
Кубок мира-2016/17. Мужчины Кубок мира-2016/17. Женщины ЧМ-2017 Рождественская гонка 2016
Теннис
Australian Open 2017 WTA ATP Кубок Дэвиса Кубок Федерации Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Кубок России Пляжный волейбол Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Конькобежный спорт Лёгкая атлетика Лыжный спорт
Пляжный футбол Гандбол Конный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Лента новостей Фэнтези футбол Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Новогодний Чемпионат Футбольные трансферы Допинг
Билеты на спорт Купить билет на матч ХК Витязь!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
Андрей Кузнецов
Фото: Reuters
Текст: Даниил Сальников

Проверка Кузнецова на прочность. Анонс 1-го дня Australian Open

Предлагаем вашему вниманию расписание 24 самых интересных матчей стартового дня Australian Open с историей встреч и прогнозами.
15 января 2017, воскресенье. 18:15. Теннис
16 января стартует первый в сезоне турнир «Большого шлема» — Australian Open. Открытый чемпионат США – самый молодой среди четвёрки главных теннисных турниров. Это будет 105-й по счёту розыгрыш. В первый день Australian Open-2017 будет проведено 64 матча – по 32 у мужчин и женщин. В обоих разрядах в игру вступят представители верхних половин сеток.

Из представителей топ-10 посева свои матчи проведут Энди Маррей (1), Анжелика Кербер (1), Симона Халеп (4), Стэн Вавринка (4), Кей Нисикори (5), Марин Чилич (7), Гарбинье Мугуруса (7), Светлана Кузнецова (8), Карла Суарес-Наварро (10) и Томаш Бердых (10).

В понедельник в борьбу вступят 10 россиян – кроме Кузнецовой это также Дарья Касаткина (23), Анастасия Павлюченкова (24), Ирина Хромачёва, Евгения Родина, Андрей Кузнецов, Карен Хачанов, Константин Кравчук, Андрей Рублёв (Q) и Наталья Вихлянцева (Q).

МАТЧ ДНЯ. КУЗНЕЦОВ – НИСИКОРИ

Для первой ракетки России Андрея Кузнецова стартовый матч на турнире будет серьёзной проверкой – противостоять ему будет 5-й номер мировой классификации Кей Нисикори из Японии. Соперники встречались уже трижды, и в Истбурне-2010 россиянин выиграл у японца сет, послед чего в начале второй партии Кей снялся. Однако на турнирах «Большого шлема» Нисикори осечек не допускал. На «Ролан Гаррос» и Уимблдоне-2016 он обыграл соперника в трёх сетах. В грядущем поединке всезнающие букмекеры безусловным фаворитом называют Кея. Однако всё, как обычно, решится на корте.

Australian Open. День 1-й. 16 января, понедельник. Начало матчей в 11:00 (3:00 мск)

Мужчины. 1-й круг. Сетка

Женщины. 1-й круг. Сетка

Rod Laver Arena

Симона Халеп (Румыния, 4) — Шелби Роджерс (США)
Rod Laver Arena. 1-й запуск (3:00).
Личные встречи: 1-0 (US Open-2015).
Рейтинг: 4-57.
Прогноз букмекеров: 1.16 – 4.86.
Прогноз «Чемпионата»: победа Халеп в двух сетах.

Катерина Козлова (Украина) — Винус Уильямс (США, 13)
Rod Laver Arena. 2-й запуск (около 4:30).
Личные встречи: 0-1 (US Open-2016).
Рейтинг: 98-16.
Прогноз букмекеров: 3.01 – 1.36.
Прогноз «Чемпионата»: победа Уильямс в трёх сетах.

Энди Маррей (Великобритания, 1) — Илья Марченко (Украина)
Rod Laver Arena. 3-й запуск (около 6:00).
Личные встречи: 1-0 (Australian Open-2011).
Рейтинг: 1-93.
Прогноз букмекеров: 1.01 – 13.62.
Прогноз «Чемпионата»: победа Маррея в трёх сетах.

Анжелика Кербер (Германия, 1) — Леся Цуренко (Украина)
Rod Laver Arena. 4-й запуск (не ранее 11:00).
Личные встречи: 1-0 (Сидней-2015).
Рейтинг: 1-61.
Прогноз букмекеров: 1.20 – 4.24.
Прогноз «Чемпионата»: победа Кербер в двух сетах.
Текстовая трансляция

Юрген Мельцер (Австрия, Q) — Роджер Федерер (Швейцария, 17)
Rod Laver Arena. 5-й запуск (около 12:30).
Личные встречи: 1-3/1-4 (Монте-Карло-2011 – Orange Bowl-1998, Уимблдон, US Open, Париж-2010).
Рейтинг: 296-17.
Прогноз букмекеров: 10.05 – 1.03.
Прогноз «Чемпионата»: победа Федерера в трёх сетах.

Margaret Court Arena

Марина Эракович (Новая Зеландия) — Гарбинье Мугуруса (Испания, 7)
Margaret Court Arena. 1-й запуск (3:00).
Личные встречи: 0-1 (Australian Open-2015).
Рейтинг: 109-7.
Прогноз букмекеров: 5.10 – 1.14.
Прогноз «Чемпионата»: победа Мугурусы в двух сетах.

Стэн Вавринка (Швейцария, 4) — Мартин Клижан (Словакия)
Margaret Court Arena. 4-й запуск (не ранее 11:00).
Личные встречи: 1-0 (Касабланка-2010).
Рейтинг: 4-35.
Прогноз букмекеров: 1.02 – 10.84.
Прогноз «Чемпионата»: победа Вавринки в трёх сетах.

Hisense Arena

Андрей Кузнецов (Россия) — Кей Нисикори (Япония, 5)
Hisense Arena. 1-й запуск (3:00).
Личные встречи: 1-2 (Истбурн-2010 – «Ролан Гаррос», Уимблдон-2016).
Рейтинг: 48-5.
Прогноз букмекеров: 6.64 – 1.09.
Прогноз «Чемпионата»: победа Нисикори в четырёх сетах.
Текстовая трансляция

Мариана Дуке-Мариньо (Колумбия) — Светлана Кузнецова (Россия, 8)
Hisense Arena. 3-й запуск (около 6:30).
Личные встречи: 0-0.
Рейтинг: 108-9.
Прогноз букмекеров: 8.61 – 1.05.
Прогноз «Чемпионата»: победа Кузнецовой в двух сетах.
Текстовая трансляция

Show Court 2

Томаш Бердых (Чехия, 10) — Лука Ванни (Италия, Q)
Show Court 2. 2-й запуск (около 4:30).
Личные встречи: 0-0.
Рейтинг: 10-157.
Прогноз букмекеров: 1.03 – 9.88.
Прогноз «Чемпионата»: победа Бердыха в трёх сетах.

Ежи Янович (Польша, SR) — Марин Чилич (Хорватия, 7)
Show Court 2. 3-й запуск (около 6:30).
Личные встречи: 1-1 (Париж-2012 – Кубок Дэвиса-2014).
Рейтинг: 278-7.
Прогноз букмекеров: 6.47 – 1.09.
Прогноз «Чемпионата»: победа Чилича в трёх сетах.

Карла Суарес-Наварро (Испания, 10) — Яна Чепелова (Словакия)
Show Court 2. 4-й запуск (около 8:30).
Личные встречи: 0-0.
Рейтинг: 12-101.
Прогноз букмекеров: 1.34 – 3.07.
Прогноз «Чемпионата»: победа Суарес-Наварро в трёх сетах.

Show Court 3

Александра Саснович (Беларусь, Q) — Чжан Шуай (Китай, 20)
Show Court 3. 2-й запуск (около 5:00).
Личные встречи: 0-0/1-0 (Уимблдон-кв-2015).
Рейтинг: 116-23.
Прогноз букмекеров: 3.04 – 1.35.
Прогноз «Чемпионата»: победа Шуай в трёх сетах.

Элина Свитолина (Украина, 11) — Галина Воскобоева (Казахстан, SR)
Show Court 3. 3-й запуск (около 6:30).
Личные встречи: 1-0/1-1 (Париж-2014 – Ойераш-кв-2013).
Рейтинг: 13-310.
Прогноз букмекеров: 1.09 – 6.64.
Прогноз «Чемпионата»: победа Свитолиной в двух сетах.

Court 5

Анастасия Севастова (Латвия, 32) — Нао Хибино (Япония)
Court 5. 2-й запуск (около 5:00).
Личные встречи: 1-0 (Ахмедабад-2015).
Рейтинг: 35-99.
Прогноз букмекеров: 1.42 – 2.72.
Прогноз «Чемпионата»: победа Севастовой в трёх сетах.

Карен Хачанов (Россия) — Адриан Маннарино (Франция)
Court 5. 3-й запуск (около 6:30).
Личные встречи: 1-1 (Чэнду-2016 – Мюллерон-2015).
Рейтинг: 51-60.
Прогноз букмекеров: 1.76 – 1.99.
Прогноз «Чемпионата»: победа Хачанова в пяти сетах.

Court 12

Ирина Хромачёва (Россия) — Сорана Кырстя (Румыния)
Court 12. 3-й запуск (около 6:30).
Личные встречи: 0-0.
Рейтинг: 92-78.
Прогноз букмекеров: 2.30 – 1.58.
Прогноз «Чемпионата»: победа Кырсти в трёх сетах.

Court 13

Александр Бублик (Казахстан, Q) — Люка Пуи (Франция, 16)
Court 13. 4-й запуск (около 8:00).
Личные встречи: 0-0.
Рейтинг: 207-16.
Прогноз букмекеров: 4.64 – 1.17.
Прогноз «Чемпионата»: победа Пуи в четырёх сетах.

Court 14

Евгения Родина (Россия) — Анастасия Павлюченкова (Россия, 24)
Court 14. 3-й запуск (около 6:30).
Личные встречи: 2-0/3-0 (Минск-2006, Москва-кв, Подольск-2007).
Рейтинг: 84-27.
Прогноз букмекеров: 4.41 – 1.19.
Прогноз «Чемпионата»: победа Павлюченковой в двух сетах.
Текстовая трансляция

Court 19

Андрей Рублёв (Россия, Q) — Лу Яньсюнь (Тайвань)
Court 19. 2-й запуск (около 4:30).
Личные встречи: 0-0.
Рейтинг: 152-60.
Прогноз букмекеров: 3.08 – 1.34.
Прогноз «Чемпионата»: победа Рублёва в пяти сетах.

Дарья Касаткина (Россия, 23) — Пэн Шуай (Китай)
Court 19. 4-й запуск (около 8:30).
Личные встречи: 0-0.
Рейтинг: 26-82.
Прогноз букмекеров: 1.30 – 3.30.
Прогноз «Чемпионата»: победа Касаткиной в двух сетах.
Текстовая трансляция

Court 20

Ярослава Шведова (Казахстан) — Ирина Бегу (Румыния, 27)
Court 20. 1-й запуск (3:00).
Личные встречи: 1-1 (Фес-2011 – Чарльстон-2015).
Рейтинг: 41-30.
Прогноз букмекеров: 1.92 – 1.83.
Прогноз «Чемпионата»: победа Шведовой в трёх сетах.

Джон Иснер (США, 19) — Константин Кравчук (Россия)
Court 20. 2-й запуск (около 4:30).
Личные встречи: 0-0.
Рейтинг: 19-88.
Прогноз букмекеров: 1.11 – 5.89.
Прогноз «Чемпионата»: победа Иснера в четырёх сетах.

Court 22

Ваня Кинг (США) — Наталья Вихлянцева (Россия, Q)
Court 22. 2-й запуск (около 5:00).
Личные встречи: 0-0.
Рейтинг: 80-130.
Прогноз букмекеров: 2.14 – 1.66.
Прогноз «Чемпионата»: победа Вихлянцевой в трёх сетах.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 2
Теги
Australian Open
Новости. Теннис
15 января 2017, воскресенье
19:05 Гаврилова: рассчитываю выступить на АО не хуже, чем в 2016 году
15:43 Конта: стараюсь извлекать максимум из своей теннисной карьеры
13:56 Кербер: за последние месяцы я привыкла к статусу первой ракетки мира
13:50 Стосур: смотрю с оптимизмом на выступление на своём 15-м Australian Open
13:12 Конта стала девятой ракеткой мира, опередив Кузнецову
13:00 Медведев сохранил лидерство в чемпионской гонке U21
11:40 Медведев занимает 4-е место в чемпионской гонке АТР, Кузнецов — 32-й
11:31 Андрей Кузнецов стал 45-й ракеткой мира
10:58 Кузнецов и Хачанов узнали соперников по первому кругу Australian Open в паре
10:51 Надаль: если буду способен конкурировать, то произойти может всё
09:57 Павлюченкова и Бабош сыграют с сёстрами Уильямс в первом круге Australian Open
01:06 Барти: было странно находиться в Мельбурне в прошлом году и не играть здесь
00:51 Кар. Плишкова: честно говоря, я обошлась бы без внимания болельщиков на улице
14 января 2017, суббота
23:34 Бенчич: все писали, что мне не повезло с жеребьёвкой, а я скорее обрадовалась
23:00 Мугуруса: надеюсь, смогу играть на лучшем уровне дольше, чем в прошлом году
21:54 Раонич: чтобы побеждать Маррея и Джоковича, нужно чаще идти к сетке
20:59 Нисикори: от выступления в Мельбурне будет зависеть моя уверенность в себе
19:57 Томич: Беллуччи — непростой соперник, но я подхожу к этому матчу во всеоружии
18:28 Эванс: сегодня был день Мюллера
17:35 Мюллер: сегодня на корте всё было, как в кино
16:19 Вавринка: до матча с Кирьосом ещё очень далеко, я сосредоточен на первой встрече
15:24 Джокович: в межсезонье я много работал, чтобы прийти в правильное состояние
15:11 Шарапова не будет участвовать в выставочных матчах до турнира в Штутгарте
14:22 Кирьос: колено ещё беспокоит, но боль терпима
13:27 С. Уильямс: приехала на Australian Open не для того, чтобы проиграть в 1-м круге
13:17 Мюллер победил Эванса в финале турнира в Сиднее и завоевал первый титул
12:43 Маррей: хотел бы, чтобы межсезонье было на пару недель дольше
12:27 Радваньска: надеюсь, сделаю шаг вперёд и дойду до финала Australian Open
11:46 Мертенс: сбылась мечта, мне трудно подобрать слова
11:18 Рублёв может сыграть с Марреем во втором круге Открытого чемпионата Австралии
10:48 Куличкова сыграет со Стрыцовой, а Блинкова — с Никулеску на Australian Open
10:26 Федерер: в этот раз я буду аутсайдером на Открытом чемпионате Австралии
09:39 Дж. Маррей и Суарес проиграли в финале турнира в Сиднее в паре
09:30 Сок: колоссальная работа в межсезонье начинает давать плоды
09:17 Олару и Савчук выиграли турнир в Хобарте в паре
08:42 Блинкова вышла в основную сетку Australian Open, победив Комардину
08:08 Вихлянцева преодолела квалификацию Australian Open
08:01 Мертенс завоевала первый титул в карьере, победив Никулеску в финале Хобарта
07:18 Куличкова обыграла Маттек-Сэндс в финале квалификации Australian Open
07:01 Рублёв пробился в основную сетку Australian Open — 2017
06:58 Сок обыграл Соузу в финале турнира в Окленде
05:55 Донской проиграл Рубину в финале квалификации Australian Open
03:46 Матковски и Куреши выиграли турнир в Окленде в паре
00:46 Кузнецова: статистика — интересная вещь, но она не поможет в следующем матче
13 января 2017, пятница
23:21 Кузнецова: в Мельбурне увели на допинг-контроль прямо с аккредитации
Все новости RSS
Кто из теннисисток, ранее не побеждавших на турнирах "Большого шлема", выиграет его раньше других?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Вакансии | Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+