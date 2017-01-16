1-й день Australian Open. Кузнецов проверит Нисикори. LIVE

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Australian Open. Мужская сетка.
Australian Open. Женская сетка.
01:00. Приветствуем всех поклонников тенниса! Приглашаем вас следить за Australian Open-2017 в нашей онлайн-трансляции. Через два часа в Мельбурне стартует первый игровой день первого турнира «Большого шлема» в новом сезоне. Свои матчи проведут Андрей Кузнецов, Светлана Кузнецова, Дарья Касаткина, Анастасия Павлюченкова, Анжелика Кербер, Энди Маррей. Игровой день начнётся в 03:00 по московскому времени.
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